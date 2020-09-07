Казанская бадминтонистка Косецкая выиграла очередной Кубок России

Женя в ударе

Золото в одиночном разряде, 28 участников, представляющих девять районов республики, — вот краткие итоги Кубка России по бадминтону, который завершился в воскресенье в Казани. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Новая победы Евгении



Стремительно, всего за четыре дня, прошел розыгрыш Кубка России в казанском Центре бадминтона. Последнее пояснение необходимо, поскольку до поры крупные соревнования по бадминтону в столице Татарстана проводились в Академии тенниса или Центре гимнастики.

В одиночных турнирах было заявлено по 48 участников. Среди женщин сразу 18 спортсменок представляли Татарстан, причем самые разные его районы. Софья Барова, Регина Галиева и Диана Котова (Нижнекамск), Ильсина Валиуллина (Алексеевское), Регина Галиахметова (Сабы), Полина Григорьева (Кайбицы), Валерия Тазеева (Тетюши)…

Лидер сборной Татарстана Евгения Косецкая «танком» прошлась по соперницам до финала, не только не отдав им ни одного очка, но и не выпуская из десяти набранных очков. С серьезным сопротивлением она встретилась только в финале, где играла с Еленой Комендровской и победила в трех сетах: 21:7, 17:21, 21:15.

Лидер сборной Татарстана Евгения Косецкая «танком» прошлась по соперницам до финала. Фото badmintonrt.ru

В мужском турнире Татарстан был представлен большой группой участников, из которых в первом круге завершили борьбу Александр Василькин, Михаил Гелашвили, Иван Гущин (Чистополь). Во втором выбыли еще трое — Тимур Валиуллин (Алексеевское), Амир Хамидуллин (Верхний Услон) и Никита Мулеев (Аксубаево). И в одной восьмой уступил Павел Монич. А вот лидер сборной Татарстана Сергей Сирант, как и первый сеяный турнира Владимир Мальков, шли навстречу друг другу в финале с двух разных точек турнирной сетки. Правда, Мальков выбивал соперников в двух сетах, практически не напрягаясь, а вот Сирант вначале зарубился с Артуром Печенкиным — 21:19 и 21:18, а совсем серьезно все было в противостоянии с Георгием Карповым — 22:20, 14:21 21:15.

Что касается финала, то в первом сете болельщики активно поддерживали Сиранта с трибун, и он сам поначалу играл в атакующей манере. Борьба долгое время шла на равных, соперники доигрались до счета 19:19, но затем Сирант сделал две невынужденные ошибки, сначала засадив волан в сетку, а затем ударив в аут. Но вторую партию Сирант постарается забыть как страшный сон, поскольку проиграл ее со счетом 3:21. Первое очко он добыл при счете 0:7, третье — когда соперника уже можно было поздравлять с победой — 2:20. Естественно, партия прошла практически при оглушающей тишине, поскольку казанский бадминтонист дал немного поводов для радости своим поклонникам, которые молча разошлись, когда он ударом в аут принес победу в сете, матче и финале Кубка своему сопернику.

В мужском парном разряде из татарстанцев дальше всего прошли Тимур Валиуллин из Альметьевска и казанец Таймаз Гареев, сын известного кавээнщика Аскара Гареева, одного из бывших фронтменов «Четырех татар». В миксте первенствовала пара из Башкортостана Родион Алимов — Алина Давлетова. Кстати, в четвертьфинале они обыграли казанца Павла Монича и Регину Галиахметову из Сабов, неожиданно высоко забравшихся в этом турнире. А на стадии полуфиналов остановился дуэт Виталия Дуркина и призера Олимпиады 2012 года Нины Висловой.

Усилиями местных энтузиастов и с помощью тренерских групп из Белоруссии и Челябинска татарстанский бадминтон вышел на всероссийский и международный уровни. Фото badmintonrt.ru

Рывок из аутсайдеров

Бадминтон в Татарстане стал серьезно развиваться в последние десять лет. Еще на республиканской спартакиаде школьников 2007 года автору приходилось слышать, что в регионе всего лишь несколько десятков бадминтонистов и на соревнования городского масштаба приходится выставлять «смежников»-теннисистов, чтобы решить проблему со стартующими. Затем усилиями местных энтузиастов и с помощью тренерских групп из Белоруссии (Андрей и Инна Воробьевы) и Челябинска (Игорь и Юлия Назаровы) татарстанский бадминтон вышел на всероссийский и международный уровни.

Воробьевы приехали в Казань в конце 2011 года из Гродно, с родины Владимира Алекно (сестра Инны Воробьевой даже занималась волейболом в одной группе с юным Володей), а Назаровы перебрались в Казань уже после Универсиады 2013 года. Из детей Воробьевых успешные результаты демонстрировала дочь Виктория, Андрей достаточно быстро закончил со спортом. У вторых была большая группа воспитанников. Дочь Карина Назарова уже сама работает тренером, а Александр Василькин, Михаил Гелашвили, Мария Малыгина, Анастасия Редькина, Алина Романко выступают за сборную Татарстана.

В какой-то момент лидером мужской команды был еще один ученик Назаровых — Анатолий Ярцев, но прямо сейчас лидер сборной Татарстана уже упомянутый Сергей Сирант — спортсмен не очень знакомый нашим болельщикам, хотя ему уже 26 лет. Он уроженец Владивостока, учился в Дальневосточном университете, выступал в Казани на Универсиаде, а затем на чемпионате Европы и смог по достоинству оценить возможности города в плане развития бадминтона.

Да, сейчас уже нет в составе «легионеров» первой волны — дуэта Воробьевых, челябинца Ярцева, только в парном разряде выступает Ольга Иващенко, перебравшаяся в Казань из Электростали. Зато к нам стали переезжать совсем юные — Захар Устинов из Бердска Новосибирской области, Мария Серегина из Трехгорного Челябинской области, видя в столице Татарстана возможности для совершенствования спортивного мастерства.

Сингх, по-видимому, живет на две страны, успев в 2018 году стать призером соревнований в Татарстане, а в 2019-м — вице-чемпионом чемпионата Индии. Фото buinsk-tat.ru

И главное то, что бадминтон пошел в районы республики. Аксубаево, Алексеевское, Верхний Услон, Кайбицы, Нижнекамск, Сабы, Тетюши, Чистополь... Представитель Муслюмово Айнур Залилов выступал на первенстве Европы среди юниоров 2018 года. Есть надежда на пополнение из Дрожжановского района, где Федерация бадминтона республики нашла неожиданное тренерское пополнение в лице самого настоящего индуса Раджеша Кумара Сингха, приехавшего туда работать врачом после окончания в Казани медицинского института. Сингх, по-видимому, живет на две страны, успев в 2018 году стать призером соревнований в Татарстане, а в 2019-м — вице-чемпионом чемпионата Индии.

Казани предстоит принять чемпионаты «ракетных видов спорта»

Уже через неделю, с 14 по 19 сентября, в Академии тенниса пройдет юниорское первенство России по теннису, а с 19 по 27 сентября столица Татарстана традиционно примет национальный чемпионат по этому виду спорта. И сейчас столица Татарстана едва ли не лидирует в плане проведения официальных спортивных стартов, отложив на год только Игры стран СНГ. Одновременно с этим переносом на прошлой неделе стало известно об отмене чемпионата мира по санному спорту в Канаде, запланированному на февраль 2021 года. Отмена связана с тем, что в санях чемпионаты мира проводятся ежегодно и нет никакого смысла переносить их. Помимо этого, в футбольной Лиге наций сложилась любопытная ситуация, согласно которой сборная Чехии не сможет выйти основным составом на матч с Шотландией…

Прошло примерно полгода с момента, как коронавирус начал менять привычную, в том числе спортивную, жизнь, и стоит отметить, что это грозит непредсказуемыми последствиями. Завершение футбольной Лиги чемпионов и многих национальных чемпионатов принесло одни убытки. Ситуация не изменилась и нынешней осенью. К примеру, матчи открытого чемпионата США по теннису собирают мизерное количество зрителей на трибунах. Субботняя игра футбольной Лиги наций между Исландией и Англией прошла при пустых трибунах. Матчи плей-офф Кубка Стэнли проходят, а игры итальянской Серии А будут проходить без зрителей до октября. Если ранее небольшое количество болельщиков на трибунах было приметой непопулярных видов спорта, то сейчас это примета времени. Отсутствие зрителей на трибунах лишает ожидаемых доходов как команды, так и национальные федерации. Никто не знает, насколько хватит доходов и терпения у хозяев суперклубов, чтобы содержать убыточные активы. Но пока складывается ситуация, что в будущем «элитные» виды спорта приблизятся в финансовом плане к таким ранее не обласканным вниманием спонсоров видам спорта, как бадминтон. И в этом смысле радует, что десять лет назад в Татарстане взялись за развитие недорогого и очень важного в плане человеческого здоровья вида спорта.

