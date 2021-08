Видео недели: горящие леса, смертельный полет афганцев и робот-паркурщик

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Всепожирающий огонь

Пользователи соцсетей Татарстана, Башкирии и Марий Эл в эти дни выкладывали видео пожаров. В нашей республике он вспыхнул в среду в лесополосе Альметьевского района вблизи села Старое Суркино. Прибывшие пожарные ликвидировали пламя оперативно — почти за 2 часа, но от огненной стихии пострадало 5,5 тыс. кв. метров леса. На тушение прибыли восемь десятков пожарных, им помогали жители села и егеря. Предварительно причиной возникновения пожара называют жару.

В соседней Башкирии очевидцам удалось заснять настоящий огненный торнадо. Пожар вспыхнул на пастбище между двух сел Хайбуллинского района — причиной такого явления обычно является сильный перегрев поверхности земли. Вихрь из языков пламени и дыма эксперты называют «пыльным дьяволом».

Огнем охвачены леса и у соседей — в Марий Эл. Там природная стихия уничтожила, по предварительным подсчетам, уже 700 гектаров леса. Дым достиг на этой неделе разных городов Татарстана. В Медведевском районе Марийской республики уже два дня не могут не то что потушить, но даже локализовать распространение огня — объявлен режим ЧС, идет эвакуация населения. На помощь пожарным бригадам пришли отряды волонтеров.

Смертельный побег из Кабула

Героями новостных каналов во всем мире на этой неделе стали жители Кабула, которые пытались покинуть страну на военно-транспортном самолете США из захваченного талибами Афганистана. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как афганцы, стремясь любой ценой улететь из страны, взбирались на крылья и шасси. После взлета, когда шасси было убрано, люди стали падать с большой высоты — ценой побега для всех них стала жизнь. По официальным данным, погибли трое жителей Афганистана, по неофициальным — их больше.

Шойгу — за штурвалом танка

Министерство обороны России опубликовало видео, на кадрах которого Сергей Шойгу сел за штурвал танка Т-80БВМ и лично опробовал трассу, где пройдет самый зрелищный этап так называемой военной олимпиады — «Танкового биатлона». Армейские международные игры пройдут на полигоне в Алабино с 22 августа по 4 сентября. Их участниками станут военнослужащие из более чем 20 стран.

Роботы-паркурщики

Компания Boston Dynamics представила общественности новый видеоролик, демонстрирующий способности человекоподобного робота Atlas. На кадрах два робота поражают исполнением гимнастических упражнений, преодолевая препятствия, как в настоящем паркуре: они прыгают и даже синхронно делают сальто. Создатели роботов не стали скрывать, что их творения не идеальны — они еще могут упасть во время прыжков. Не доведены до совершенства и другие движения, которые для людей не представляют ни малейшего труда — например, роботу сложно сжать «руку» в кулак.

«Не позорь наше мусульманство»

Мусульманское сообщество Татарстана на этой неделе обсуждало инцидент, случившийся на берегу Казанки. На пляже произошел конфликт между двумя дамами подшофе и двумя молодыми мусульманками, которые решили пройтись босиком по воде, охладить ноги.

Выпившие женщины нецензурно обругали девушек в мусульманской одежде, заявив, что голыми ногами они позорят религию: «Голыми ногами ходишь, проститутка! Ты читай Коран немножко!» После этого девушек поддержало ДУМ РТ, посоветовав блюстительницам порядка начинать с себя, а МВД Татарстана начало проверку по следам случившегося.

И лететь по белому свету

Сотрудники национального парка «Нижняя Кама» несколько лет назад запустили проект — видеонаблюдение за гнездами солнечных орланов, обитающих в республике. Увидеть жизнь пернатых хищников может любой желающий — трансляция ведется на канале YouTube. В мае в Альметьевском районе в семье двух орланов — Алтына и Алтынай — вылупились два птенца. Их назвали Айдар и Айгуль. И вот 12 августа птенцы совершили свой первый самостоятельный полет.

Странный танец свободы

Популярная американская певица Бритни Спирс наконец избавилась от отцовской диктатуры — суд лишил его права опеки над звездной дочерью. В честь освобождения от опеки она в своем инстаграм-аккаунте опубликовала видео танца. Одни подписчики и пользователи соцсети назвали его «танцем свободы», а других поклонников картина обеспокоила — они считают, что с психикой исполнительницы хита Oops! I did it again явно что-то не так.

На смену Мстителям придут Вечные

Студия Marvel на днях представила последний трейлер фильма по комиксам о героях этой киновселенной — «Вечные». Новая команда придет «на смену» Мстителям. В основе повествования история группы усовершенствованных при помощи генетических экспериментов людей, которые скрывались на Земле, при этом способствовали развитию человечества. Но после апокалиптического щелчка Таноса они, как говорится, делают каминг-аут, выступая против нового врага землян. В новом героическом киноэпосе в главных ролях зрители увидят Анджелину Джоли, Кита Харингтона, Сальму Хайек, Ричарда Мэддена и других звезд. Премьера на российских киноэкранах намечена на 4 ноября этого года.