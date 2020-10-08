«Лиса и виноград»: в Казанском ТЮЗе заговорили «эзоповым языком»

Дебютная работа Александра Туманова по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо открыла месяц премьер в театре

Фото: Максим Платонов

6 и 7 октября Казанский театр юного зрителя представил премьеру — спектакль «Лиса и виноград» по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо. Дипломная работа режиссера Александра Туманова, выпускника курса Михаила Фишмана-Борисова Театрального института им. Щукина и актерско-режиссерской мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой ВГИКа им. Герасимова, открыла серию премьер 88-го театрального сезона ТЮЗа. В своей дебютной работе молодой режиссер рассуждает о понятии свободы в современном мире через описание жизни знаменитого древнегреческого баснописца Эзопа.

У каждого своя свобода

Почему молодой режиссер Александр Туманов, вдруг решил обратиться к истории и культуре Древней Греции? Чем и сегодня актуален Эзоп, несчастный раб, который в своих баснях стал поистине свободным, изъясняясь своим, метафоричным языком:

— У нас много отсылок к Древней Греции, однако мы представляем спектакль как вневременной. Тема свободы звучала всегда, во все времена. Но, мне кажется, часто она подавалась однобоко — как свобода ОТ чего-то — обязанностей, условностей, традиций, воспитания. А может — она нужна ДЛЯ чего-то? Те же рамки нашего воспитания и образования, вернее, возможность жить и расти именно в этих рамках — это ли не наша свобода выбора? Есть очень много понятий свободы. А почему именно Эзоп? Кому как не ему, бывшему рабу, знать цену свободы? — уверен Александр Туманов.

Зритель видит бюст Ксанфа на авансцене, в пьесе присутствует разделение на «раб» и «господин», а платье и высокая прическа Клеи намекают на образы красавиц того времени

26 веков об одном и том же

Декорации на сцене напрямую отсылают ко времени жизни Эзопа — он жил в V веке до нашей эры на острове Самос. Зритель видит бюст Ксанфа на авансцене, в пьесе присутствует разделение на «раб» и «господин», а платье и высокая прическа Клеи намекают на образы красавиц того времени. Однако это только детали, создающие атмосферу. Первое и главное, что сразу бросается в глаза — помост, разделяющий пространство сцены на «здесь» и «где-то там». С него произносит некоторые монологи Эзоп, возвышаясь над людьми, с него и бросается в пропасть, приняв наказание, объявленное для свободного человека, тогда как раб мог бы спасти свою жизнь… Все действие, мысли и высказывания действующих лиц дают понять зрителю, что происходящее вполне реально и сегодня 26 веков спустя.

А был ли мальчик?

Существовал ли Эзоп на самом деле — неизвестно, его басни дошли до нас только в переработанном виде. Мартин Лютер в XVI веке, например, назвал сборник его басен сочинением сразу нескольких авторов. При этом античные авторы не сомневались в существовании Эзопа. Правда, и они расходись во мнении — на каком именно острове он жил, чьим рабом был, был ли уродлив и как погиб — отравлен или убит дельфийцами. Тем не менее, именно Эзопу приписывается ряд произведений и ярких выражений, ставших крылатыми: «Благодарность — признак благородства души».

Бразильский прозаик XX века Гильерме Фигейредо многие свои пьесы основывал на древнегреческих мифах, однако известность ему принесла именно «Лиса и виноград», написанная в 1952 году. Тогда же она была переведена на русский язык и поставлена Георгием Товстоноговым в Большом драматическом театре. Заметим, что и Казанский ТЮЗ обращался к этому произведению. В 1997 году ее поставил Юрий Благовой, выбрав на роль Эзопа народного артиста Татарстана Александра Купцова. Интересен также телеспектакль «Эзоп» 1981 года в постановке Олега Рябоконя по той же пьесе. Роль баснописца исполняет Александр Калягин, Ксанфа — Валентин Гафт, а любвеобильной Клеи — Любовь Полищук.

Грим Эзопа-Ерыгина хорошо выражает сущность главного героя: с одной стороны нормальное лицо, но стоит герою повернуться другой стороной — вместо человеческого образа — безобразная нашлепка

Неоднозначный Эзоп, или Сам виноват

В новой постановке главную роль играет народный артист РТ Роман Ерыгин, Ксанфа — заслуженный артист РТ Дмитрий Язов, Клею — Лилия Нурель.

Богатый философ Ксанф, возвращаясь из дальнего и прибыльного путешествия, в котором он прикупил для хозяйства нескольких рабов, выделяет одного из них. Он понимает, что этот уродец — Эзоп — человек незаурядный. Он не просто чрезвычайно умен, но и может слагать занимательные и поучительные истории. Одно в нем плохо — раб беспрестанно мечтает о свободе. Стоит отметить, что и сам главный герой неоднозначен. Он, вроде, и мученик за свободу, но с другой стороны — во многом виноват сам, буквально напрашиваясь на издевательства. Да и с любовью к женщине не все так просто: то он говорит возлюбленной, что она его идеал, то сдает ее с потрохами мужу… Грим Эзопа-Ерыгина хорошо выражает сущность главного героя: с одной стороны нормальное лицо, но стоит герою повернуться другой стороной — вместо человеческого образа — безобразная нашлепка.

Постановка обозначена режиссером как комедия, однако трагические нотки в ней чувствуются постоянно. Трудно смеяться над концовкой, когда герой практически заканчивает жизнь самоубийством. Однако в течение спектакля возникают забавные моменты и диалоги. Например, попойка Ксанфа с соперником, который говорит хозяину дома: «Ты хочешь сжечь свою жену?! Постой! Я позову и свою!»

Вторым моментом для ограничения он назвал достаточно фривольное поведение на сцене женских персонажей

Детям до 16

К слову, возрастное ограничение — «детям до 16». На вопрос: значит ли это, что детям до 16 рано думать о свободе — Туманов ответил:

— Подобное ограничение вызвано рядом причин. Во-первых, зритель спектакля должен для понимания свободы «вызреть» как тот виноград. Неокрепшему уму может показаться, что свобода — это вседозволенность, тогда как в постановке мы исследуем скорее человеческие пороки: жадность, тщеславие, зависть, властолюбие.

Вторым моментом для ограничения он назвал достаточно фривольное поведение на сцене женских персонажей. Здесь большую роль сыграли пластические этюды в постановке Марселя Нуриева. Особенно хороша была Клея в исполнении Лилии Нурель, танцующая на бочке вина, в своем наряде с разрезами «от пояса»…

Режиссер уверен, что в дальнейшем спектаклю предстоит расти

Работа на «отлично»

— Марселю Нуриеву отдельное спасибо за его работу, — добавил Александр Туманов. — Я также благодарен министру культуры Татарстана Ираде Аюповой за выделенные средства для постановки, а также Казанскому ТЮЗу. Этот театр откликнулся на мое желание сделать дипломный спектакль именно на родине — я родился в Казани.

Режиссер уверен, что в дальнейшем спектаклю предстоит расти. «Повзрослеет» он только примерно к 10-15 показу. Возможно, и сам он вернется к этой пьесе, но уже в более зрелом возрасте, чтобы еще раз порассуждать и осмыслить «это сладкое слово свобода».

— Это дипломный спектакль, а где, как не на площадке ТЮЗа, молодежного театра, дать возможность молодым талантливым режиссерам дебютировать? Напомню, что на сцене нашего театра дебютировал и великий Марсель Салимжанов, — отметила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Молодой режиссер же признался, что получил за эту работу отметку «отлично». Постановку можно увидеть в ближайшее время 30 октября. Афиша на ноябрь станет известна позднее.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов