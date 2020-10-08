«Лиса и виноград»: в Казанском ТЮЗе заговорили «эзоповым языком»
Дебютная работа Александра Туманова по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо открыла месяц премьер в театре
6 и 7 октября Казанский театр юного зрителя представил премьеру — спектакль «Лиса и виноград» по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо. Дипломная работа режиссера Александра Туманова, выпускника курса Михаила Фишмана-Борисова Театрального института им. Щукина и актерско-режиссерской мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой ВГИКа им. Герасимова, открыла серию премьер 88-го театрального сезона ТЮЗа. В своей дебютной работе молодой режиссер рассуждает о понятии свободы в современном мире через описание жизни знаменитого древнегреческого баснописца Эзопа.
У каждого своя свобода
Почему молодой режиссер Александр Туманов, вдруг решил обратиться к истории и культуре Древней Греции? Чем и сегодня актуален Эзоп, несчастный раб, который в своих баснях стал поистине свободным, изъясняясь своим, метафоричным языком:
— У нас много отсылок к Древней Греции, однако мы представляем спектакль как вневременной. Тема свободы звучала всегда, во все времена. Но, мне кажется, часто она подавалась однобоко — как свобода ОТ чего-то — обязанностей, условностей, традиций, воспитания. А может — она нужна ДЛЯ чего-то? Те же рамки нашего воспитания и образования, вернее, возможность жить и расти именно в этих рамках — это ли не наша свобода выбора? Есть очень много понятий свободы. А почему именно Эзоп? Кому как не ему, бывшему рабу, знать цену свободы? — уверен Александр Туманов.
26 веков об одном и том же
Декорации на сцене напрямую отсылают ко времени жизни Эзопа — он жил в V веке до нашей эры на острове Самос. Зритель видит бюст Ксанфа на авансцене, в пьесе присутствует разделение на «раб» и «господин», а платье и высокая прическа Клеи намекают на образы красавиц того времени. Однако это только детали, создающие атмосферу. Первое и главное, что сразу бросается в глаза — помост, разделяющий пространство сцены на «здесь» и «где-то там». С него произносит некоторые монологи Эзоп, возвышаясь над людьми, с него и бросается в пропасть, приняв наказание, объявленное для свободного человека, тогда как раб мог бы спасти свою жизнь… Все действие, мысли и высказывания действующих лиц дают понять зрителю, что происходящее вполне реально и сегодня 26 веков спустя.
А был ли мальчик?
Существовал ли Эзоп на самом деле — неизвестно, его басни дошли до нас только в переработанном виде. Мартин Лютер в XVI веке, например, назвал сборник его басен сочинением сразу нескольких авторов. При этом античные авторы не сомневались в существовании Эзопа. Правда, и они расходись во мнении — на каком именно острове он жил, чьим рабом был, был ли уродлив и как погиб — отравлен или убит дельфийцами. Тем не менее, именно Эзопу приписывается ряд произведений и ярких выражений, ставших крылатыми: «Благодарность — признак благородства души».
Бразильский прозаик XX века Гильерме Фигейредо многие свои пьесы основывал на древнегреческих мифах, однако известность ему принесла именно «Лиса и виноград», написанная в 1952 году. Тогда же она была переведена на русский язык и поставлена Георгием Товстоноговым в Большом драматическом театре. Заметим, что и Казанский ТЮЗ обращался к этому произведению. В 1997 году ее поставил Юрий Благовой, выбрав на роль Эзопа народного артиста Татарстана Александра Купцова. Интересен также телеспектакль «Эзоп» 1981 года в постановке Олега Рябоконя по той же пьесе. Роль баснописца исполняет Александр Калягин, Ксанфа — Валентин Гафт, а любвеобильной Клеи — Любовь Полищук.
Неоднозначный Эзоп, или Сам виноват
В новой постановке главную роль играет народный артист РТ Роман Ерыгин, Ксанфа — заслуженный артист РТ Дмитрий Язов, Клею — Лилия Нурель.
Богатый философ Ксанф, возвращаясь из дальнего и прибыльного путешествия, в котором он прикупил для хозяйства нескольких рабов, выделяет одного из них. Он понимает, что этот уродец — Эзоп — человек незаурядный. Он не просто чрезвычайно умен, но и может слагать занимательные и поучительные истории. Одно в нем плохо — раб беспрестанно мечтает о свободе. Стоит отметить, что и сам главный герой неоднозначен. Он, вроде, и мученик за свободу, но с другой стороны — во многом виноват сам, буквально напрашиваясь на издевательства. Да и с любовью к женщине не все так просто: то он говорит возлюбленной, что она его идеал, то сдает ее с потрохами мужу… Грим Эзопа-Ерыгина хорошо выражает сущность главного героя: с одной стороны нормальное лицо, но стоит герою повернуться другой стороной — вместо человеческого образа — безобразная нашлепка.
Постановка обозначена режиссером как комедия, однако трагические нотки в ней чувствуются постоянно. Трудно смеяться над концовкой, когда герой практически заканчивает жизнь самоубийством. Однако в течение спектакля возникают забавные моменты и диалоги. Например, попойка Ксанфа с соперником, который говорит хозяину дома: «Ты хочешь сжечь свою жену?! Постой! Я позову и свою!»
Детям до 16
К слову, возрастное ограничение — «детям до 16». На вопрос: значит ли это, что детям до 16 рано думать о свободе — Туманов ответил:
— Подобное ограничение вызвано рядом причин. Во-первых, зритель спектакля должен для понимания свободы «вызреть» как тот виноград. Неокрепшему уму может показаться, что свобода — это вседозволенность, тогда как в постановке мы исследуем скорее человеческие пороки: жадность, тщеславие, зависть, властолюбие.
Вторым моментом для ограничения он назвал достаточно фривольное поведение на сцене женских персонажей. Здесь большую роль сыграли пластические этюды в постановке Марселя Нуриева. Особенно хороша была Клея в исполнении Лилии Нурель, танцующая на бочке вина, в своем наряде с разрезами «от пояса»…
Работа на «отлично»
— Марселю Нуриеву отдельное спасибо за его работу, — добавил Александр Туманов. — Я также благодарен министру культуры Татарстана Ираде Аюповой за выделенные средства для постановки, а также Казанскому ТЮЗу. Этот театр откликнулся на мое желание сделать дипломный спектакль именно на родине — я родился в Казани.
Режиссер уверен, что в дальнейшем спектаклю предстоит расти. «Повзрослеет» он только примерно к 10-15 показу. Возможно, и сам он вернется к этой пьесе, но уже в более зрелом возрасте, чтобы еще раз порассуждать и осмыслить «это сладкое слово свобода».
— Это дипломный спектакль, а где, как не на площадке ТЮЗа, молодежного театра, дать возможность молодым талантливым режиссерам дебютировать? Напомню, что на сцене нашего театра дебютировал и великий Марсель Салимжанов, — отметила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.
Молодой режиссер же признался, что получил за эту работу отметку «отлично». Постановку можно увидеть в ближайшее время 30 октября. Афиша на ноябрь станет известна позднее.
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