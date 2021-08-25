Рынок платного образования: «Чтобы выживать — вынуждены повышать стоимость обучения»

Услуги частных школ Казани подорожали до 20%

Услуги образования в частных школах Казани за год подорожали в среднем на 7%, но наиболее ощутимо в младших классах — до 21%. В отдельных случаях ежемесячные траты превышают 70 тысяч рублей, а вступительный взнос достигает 200 тысяч. В чем причина повышения цен, какие заведения не пережили коронакризис, а какие пошли в рост — подробнее в обзоре «Реального времени».

«Все услуги и товары за год сильно подорожали»

В среднем цены на обучение ребенка в частных школах Казани выросли за год на 6,8%, а в сегменте младших классов — намного значительнее, в ряде случаев рост доходит до 21%. Как сказал «Реальному времени» директор Школы стратегического развития «Прогресс» Чингис Якупов, повышение цен на обучение связано с общеэкономическими причинами:

— Наша работа связана с закупкой учебников, с заключением договоров со столовой, есть инфраструктурные моменты, коммунальные расходы. И поэтому общий рост цен влияет и на цену образовательных услуг. Чтобы выживать, сохранить рентабельность школы — вынуждены повышать стоимость обучения.

Основатель и директор частной школы Aurora Gymnasium Диляра Залялиева так же подтвердила, что действительно, в некоторых частных школах стоимость обучения немного выросла, но не во всех:



— Это связано с тем, что где-то выросли арендные ставки, была индексирована заработная плата учителям, выросли в цене учебники, канцелярские принадлежности, да и в целом все услуги и товары за последний год сильно выросли.

Фото: vk.com/progress_kzn

Рост цен в платных школах — более 20%

Средний ценник ежемесячных взносов колеблется от 20 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц. Но ежемесячные траты почти во всех учебных заведениях начинаются со вступительного взноса, который варьируется от 10 тыс. до 200 тыс. рублей. Хотя встречаются школы, где вступительного взноса нет.

По традиции, наибольший ценник за услуги образования выставила «Международная школа Казани» — 74—77,5 тыс. рублей в месяц. Кроме ежемесячных платежей есть еще вступительный взнос — 200 тыс. рублей и регистрационный — 10 тыс. рублей. При этом здесь обучаются дети 12 лет, а учебный год длится 10 месяцев.

Большинство школ функционируют в режиме полного рабочего дня, что, в принципе, удобно — отмечают занятые родители. Дети всегда под присмотром, заняты в кружках и вовлечены в индивидуальный (или близкий к нему) процесс обучения. В частных школах организовано трех-пятиразовое питание.

Наибольший прирост в ценах замечен у школы «Усмания» (+21,4%) и «Христианской школы» (+20%). Но цены на обучение в этих заведениях изначально были самыми низкими — 7 000 и 7 500 рублей в месяц годом ранее, а сейчас — 8500 и 9000 рублей соответственно.

Стоимость обучения в частных школах Казани, 2021 год

«Переполненные школы — это проблема многих заведений»



Востребованность частного образования обусловлена рядом факторов. Часто родители вынуждены платить за учебу детей в коммерческом заведении, поскольку в обычные среднеобразовательные школы по месту жительства просто не попасть, или они переполнены так, что учиться приходиться в две смены.

— По начальной школе я могу судить, что это проблема и во многих местах довольно серьезная, — подтвердил Чингис Якупов.

— Все больше появляется частных образовательных учреждений. Ситуация схожа с частной медициной. Люди к ней все чаще обращаются, так и в образовании сейчас, — соглашается и Диляра Залялиева.

Свою роль, по ее словам, сыграл и локдаун, когда многие смогли оценить качество образования: «Родители увидели процесс обучения детей, как проходят уроки в школе. И что далеко не все учителя интересно и доступно дают информацию. Не подходят индивидуально к каждому ребенку, а действительно формально ведут уроки».



— Как только получили информацию о локдауне, о невозможности преподавания очно, мы выстроили систему онлайн-обучения через зум, скайп и вели занятия в режиме реального присутствия. Не было простого распределения домашних заданий, а делали видеоконференции с присутствием всех детей в каждом классе, выстроенные по расписанию, — рассказал Якупов.

Фото: vk.com/progress_kzn

Но не все коммерческие учебные заведения смогли пережить тяготы коронакризиса. Так, с рынка ушла школа «Белая ворона Казань», а проект «Семейная школа «Мозаика — Монтессори» переродился в Aurora Gymnasium. Кроме того, не все частные школы имеют средние и старшие классы. Так что многие их ученики доучиваются в бюджетных учреждениях, среди которых тоже немало передовых и куда попасть не так просто.