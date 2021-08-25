Рынок платного образования: «Чтобы выживать — вынуждены повышать стоимость обучения»
Услуги частных школ Казани подорожали до 20%
Услуги образования в частных школах Казани за год подорожали в среднем на 7%, но наиболее ощутимо в младших классах — до 21%. В отдельных случаях ежемесячные траты превышают 70 тысяч рублей, а вступительный взнос достигает 200 тысяч. В чем причина повышения цен, какие заведения не пережили коронакризис, а какие пошли в рост — подробнее в обзоре «Реального времени».
«Все услуги и товары за год сильно подорожали»
В среднем цены на обучение ребенка в частных школах Казани выросли за год на 6,8%, а в сегменте младших классов — намного значительнее, в ряде случаев рост доходит до 21%. Как сказал «Реальному времени» директор Школы стратегического развития «Прогресс» Чингис Якупов, повышение цен на обучение связано с общеэкономическими причинами:
Основатель и директор частной школы Aurora Gymnasium Диляра Залялиева так же подтвердила, что действительно, в некоторых частных школах стоимость обучения немного выросла, но не во всех:
— Это связано с тем, что где-то выросли арендные ставки, была индексирована заработная плата учителям, выросли в цене учебники, канцелярские принадлежности, да и в целом все услуги и товары за последний год сильно выросли.
Рост цен в платных школах — более 20%
Средний ценник ежемесячных взносов колеблется от 20 тыс. до 45 тыс. рублей в месяц. Но ежемесячные траты почти во всех учебных заведениях начинаются со вступительного взноса, который варьируется от 10 тыс. до 200 тыс. рублей. Хотя встречаются школы, где вступительного взноса нет.
По традиции, наибольший ценник за услуги образования выставила «Международная школа Казани» — 74—77,5 тыс. рублей в месяц. Кроме ежемесячных платежей есть еще вступительный взнос — 200 тыс. рублей и регистрационный — 10 тыс. рублей. При этом здесь обучаются дети 12 лет, а учебный год длится 10 месяцев.
Большинство школ функционируют в режиме полного рабочего дня, что, в принципе, удобно — отмечают занятые родители. Дети всегда под присмотром, заняты в кружках и вовлечены в индивидуальный (или близкий к нему) процесс обучения. В частных школах организовано трех-пятиразовое питание.
Наибольший прирост в ценах замечен у школы «Усмания» (+21,4%) и «Христианской школы» (+20%). Но цены на обучение в этих заведениях изначально были самыми низкими — 7 000 и 7 500 рублей в месяц годом ранее, а сейчас — 8500 и 9000 рублей соответственно.
|№
|Название
|Адрес
|Телефон
|Стоимость одного месяца посещения школы в 2021 году, руб.
|Сумма вступительного взноса в 2021 году, руб.
|Примечание
|Стоимость одного месяца посещения школы в 2020 году, руб.
|Сумма вступительного взноса в 2020 году, руб.
|Примечание
|1-4 класс
|5-8 класс
|9-11 класс
|1-4 класс
|5-8 класс
|9-11 класс
|1
|Общеобразовательное частное учреждение «Школа стратегического развития «Прогресс»
|Лобачевского, 4
|292‒95‒03;
8-903-305-14-41
253-14-41
|29.500
|29.500
|29.500
|18.000
|оплата за 9 месяцев. Летние не оплачиваются
|27.000
|27.000
|27.000
|16 000 ежегодно
|оплата за 9 месяцев
|2
|Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис»
|Королева, 3
|590–87–67;
8-927-249-41-92;
8-927-249-51-93
|13.889
|13.889
|13.889
|10.000
|125 000 руб/год, питание оплачивается отдельно
|12.500
|12.500
|12.500
|10.000
|3
|Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Усмания» г. Казани
|Мусы Бигиева, 38
|511–93–64;
253–37–61
|8.500
|8.500
|8.500
|нет
|школьная форма преимущественно мусульманская
|7.000
|7.000
|7.000
|нет
|4
|Частное общеобразовательное учреждение «Академический лицей им. Н.И. Лобачевского»
|Миславского, 8а
|292–00–01;
8-965-604-51-18
|нет, рекомендуют Образовательный центр «Лобачевский» на ул. Шаляпина, 30
|24 000+/-1500
|24 000+/-1500
|30.000
|нет, рекомендуют Образовательный центр «Лобачевский» на ул. Шаляпина, 30
|20 000 - 22 000
|20 000 - 22 000
|20.000
|5
|«Манки Сапиенс»
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Образовательный центр «Лобачевский»
|Шаляпина,30
|580-38-67;
8-905-316-71-54, Роза Тимуровна
580-31-08, бухгалтерия
8-904-765-48-68;
259-70-54
|28.100
|нет
|нет
|40.000
|27.600
|нет
|нет
|40.000
|6
|ПЕРВАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ
КЕМБРИДЖСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная организация «Бала Сити»
|Кампус «Дубрава» - 1-4 классы (Терегулова, 18, Экопарк «Дубрава»);
Кампус «Булак» - 1-7 классы (ул. Лево-Булачная, 14а)
|225-70-76;
255-50-50;
8-987-225-70-75
|48.300
|53.500
|пока этих классов нет
|130 000 взнос+
12 500 учебники+
50 000 хромбук
|483 000 для начальных классов, 535 000 для средних классов. Можно в рассрочку на 10 мес. Учатся до середины июня.
|46.000
|56.000
|пока этих классов нет
|130 000 взнос+
10 000 учебники+
40 000 хромбук
|либо 460 000 руб. в год связаны с Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация "Школа новых технологий"
|7
|Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Христианская школа»
|Карла Маркса, 15
|299-50-02
|9.000
|9.000
|Пожертвование 9000
|нет
|Протестантское направление
|7.500
|7.500
|Пожертвование около 7 500
|нет
|Протестантское направление
|8
|Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа «Международная академия образования»
|Ямашева пр., 36
|519-73-73;
8-960-048-06-68
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|23.000
|25.500
|29.000
|50.000
|с 9 до 18 ч.: полдня учатся, полдня делают домашнюю работу. Сб-Вс-выходные
|9
|Частная школа «Непоседа»
|Аметьевская магистраль, 18, к. 3
|8-917-288-84-44
|27.000
|27000 по 7 класс
|по 7 класс пока
|30.000
|в стоимость входит 5-разовое питание, кружки, английский. С 8 до 19 часов
|25.000
|по 6 класс
25 000
|нет
|30.000
|до 19 часов, продленка
|10
|АНО ДО «АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ»
Alpha school
частная начальная школа
|Тулпар, 7
|240‒11‒33
|33.900
|пока до 2 класса
|пока до 2 класса
|40.000
|в стоимость входит питание 3+1, учебники, школьная форма. С 8 до 17 часов
|28.900
|нет
|нет
|30.000
|подготовительный класс
19 900 (6 лет)
|11
|АНО Семейный Центр "Юные Творцы" ( "Школа юных творцов")
|Ершова, 7 б(а)
|225-78-55;
8‒917‒241‒39‒71
|31.700
|до 7 класса:
31700
|нет
|50 000 разово для 1-4 классов;
5-7 классы: 15000 ежегодно
|в стоимость входит питание 3+1, кружки
|31.700
|до 6 класса:
31700
|нет
|50 000 разово для 1-4 классов;
5-6 классы: 15000 ежегодно
|с 8 до 18 ч.;
есть айкило
|12
|АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЗАНИ"
|Мавлютова, 5;
Федосеевская, 52;
Мавлютова, 3
|204-12-82
|74000 - 77 500
|74000 - 77 500
|81.000
|регистрационный взнос 10 000 руб.;
вступительный взнос 200 000 руб.
|по длительности: 12 классов. Обучаются 10 месяцев
|76.111
|85.556
|87.222
|тестирование 10 000;
150 000 - 200 000 взнос
|по длительности: 12 классов
|13
|ЧОУ РО "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВТ. ГУРИЯ КАЗАНСКОГО"
|Туфана Миннуллина, 19а
|222-05-60;
236–70–89;
8-950-313-67-69
|20.000
|20.000
|нет
|нет
|литургии обязательны. Мест нет, запись в мае.
|20.000
|20.000
|нет
|нет
|литургии обязательны. Мест нет, запись в мае.
|14
|Монтессори-школа "Индивид.ум" (ООО "ИНДИВИД.УМ")
|Комсомольская, 1
Elementary montessory school / AMI / (начальная школа 6—12) и новый класс 3—6
|8-917-932-64-37;
8-917-878-03-46;
8-927-244-58-89
|35.000
|до 6 класса:
35 000
|нет
|40 000 руб.
|с 8 до 18 ч.;
включены кружки, английский, проектная работа
|35.000
|до 6 класса:
35 000
|нет
|35 000 можно в рассрочку
|с 8 до 18 ч.;
есть айкило, шахматы, театральная группа, скалолаз. группа
|15
|«Золотые бусины
Монтессори» сад-школа
(ООО "ЗОЛОТЫЕ БУСИНЫ")
|Алексея Козина, 7а;
Батырлык, 2д
|
21-21-787;
8-967-366-88-88
|40 000 без вступительного взноса;
35 000 со вступит. взносом
|40 000 без вступительного взноса;
35 000 со вступит. взносом
|пока нет
|75.000
|дополнительно 250 руб./день на питание. Берут детей в школу обычно после садика «Золотые бусины».
|42 500 без вступительного взноса;
37 500 со вступит. взносом
|42 500 без вступительного взноса;
37 500 со вступит. взносом
|нет
|75.000
|2 класса:
6-9 лет;
9-12 лет
|16
|ЧОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЕГОЗА" (ранее была начальная Школа "Егоза")
|Рихарда Зорге, 46а
|260‒97‒40;
514‒10‒27
|только подготовительные группы 6-7 лет
|нет
|нет
|только подготовительные группы 6-7 лет
|нет
|нет
|17
|Школа
«Белая ворона Казань»
|Некрасова, 23
|8-937-580-50-86
|закрылась после пандемии
|30.000
|в этом году планируется запуск
|пока нет
|40 000, либо 10 000 ежегодно
|пока начальная школа, все места заняты
|18
|Семейная школа «Мозаика - Монтессори»
|Салиха Батыева, 3
ЖК «Изумрудный город»
|8-917-391-32-71
|Закрылась. Создали новую школу - Aurora Gymnasium
|28.000
|до 6 класса
28 000
|нет
|25.000
|занятия - 11 месяцев
|19
|Aurora Gymnasium
|Большая Красная, 46
|8-987-296-55-29;
8-917-391-32-71 директор
|35.000
|до 6 класса:
35 000
|пока нет
|50 000 руб.
|с 8 до 18 ч.;
включены кружки, питание 3+1. Обучение 10 мес.
|20
|Частное образовательное учреждение «Школа будущего»
|3-я Азинская, 32
|8-999-156-31-08
|20 000 пока до 4 класса
|пока нет
|пока нет
|нет
|5-разовое питание, входит в стоимость. С 7:00 до 19:00 ч.
|21
|Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Международная школа «Унискул»
|А. Камалеева, 1 («Лазурные небеса»)
|8-952-043-18-00
|45.000
|50.000
|пока нет
|70 000 для начальной и 100 000 для средней
|Входит 4-разовое питание. Классы до 18 чел. Обучают на двух языках.
«Переполненные школы — это проблема многих заведений»
Востребованность частного образования обусловлена рядом факторов. Часто родители вынуждены платить за учебу детей в коммерческом заведении, поскольку в обычные среднеобразовательные школы по месту жительства просто не попасть, или они переполнены так, что учиться приходиться в две смены.
— По начальной школе я могу судить, что это проблема и во многих местах довольно серьезная, — подтвердил Чингис Якупов.
Свою роль, по ее словам, сыграл и локдаун, когда многие смогли оценить качество образования: «Родители увидели процесс обучения детей, как проходят уроки в школе. И что далеко не все учителя интересно и доступно дают информацию. Не подходят индивидуально к каждому ребенку, а действительно формально ведут уроки».
— Как только получили информацию о локдауне, о невозможности преподавания очно, мы выстроили систему онлайн-обучения через зум, скайп и вели занятия в режиме реального присутствия. Не было простого распределения домашних заданий, а делали видеоконференции с присутствием всех детей в каждом классе, выстроенные по расписанию, — рассказал Якупов.
Но не все коммерческие учебные заведения смогли пережить тяготы коронакризиса. Так, с рынка ушла школа «Белая ворона Казань», а проект «Семейная школа «Мозаика — Монтессори» переродился в Aurora Gymnasium. Кроме того, не все частные школы имеют средние и старшие классы. Так что многие их ученики доучиваются в бюджетных учреждениях, среди которых тоже немало передовых и куда попасть не так просто.
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