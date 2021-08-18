Почти готов: Госстройнадзор РТ проверяет лицей «Бионика»
В эти дни в Кировском районе Казани проходит итоговая проверка Госстройнадзором РТ многопрофильного лицея №188 «Бионика». Новый современный лицей №188 «Бионика» рассчитан на 1 224 места. Для учащихся здесь оборудованы предметные кабинеты, два бассейна, два спортивных зала, а на прилегающей территории ведется устройство спортивных и игровых площадок. При отсутствии замечаний объекту капитального строительства будет выдано заключение о соответствии проектной документации.
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