«Ак Барс» и СКА здесь далеко не фавориты: в Казани стартует TANECO Кубок чемпионов 2021

Прогноз второго флагманского казанского предсезонного турнира

Ко второму в истории Кубку чемпионов в Казани хозяева льда подходят не просто не в статусе фаворитов, но и вовсе командой, которая категорически не готова к предстоящему сезону. Однако помимо «Ак Барса» множество проблем имеют и «Салават» с СКА — там тоже идет активный поиск сочетаний. И только «Металлург», похоже, прилетел в Казань с чувством уверенности в собственном превосходстве. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о каждом из участников стартующего престижного турнира.

«Ак Барс»: начнет в худшем виде за последние годы

На правах хозяев казанцы идут первыми по списку, но судя по последнему положению дел в «Ак Барсе», на лидерство в этом домашнем турнире им будет претендовать максимально сложно.

Сложно припомнить, когда «Ак Барс» в предсезонке выглядел настолько плохо. После победного, но малоубедительного татарстанского турне в гости к «Нефтехимику» и «Нефтянику» команда Дмитрия Квартальнова очень показательно расклеилась при более серьезном уровне сопротивления. «Сибирь» и «Металлург» накидали «Ак Барсу» семь шайб на двоих, в ответ получив лишь одну. «Нефтехимик» же в Магнитогорске сочетания уже отработал и отдал должок «Ак Барсу» — 2:0 и казанцы вновь без заброшенных шайб. Всего 2 гола за весь турнир вымучил коллектив из Казани, и это катастрофа, которую пусть и уклончиво, признавал сам Квартальнов.

«Настораживает, что за два матча мы пропустили семь голов и забили лишь один. Это неприятный момент, но мы будем работать и корректировать», — говорил во время Мемориала Ромазана наставник казанцев.

Очевидно, что пока у Квартальнова с громким скрипом получается находить сочетания, которые хоть как-то работали бы. Более-менее живой выглядит связка иностранцев, которая, похоже, будет заточена под Пера Линдхольма. В остальном же — полный мрак.

Дмитрий Кагарлицкий, пришедший заменить лидеров-игровиков отбегал все предсезонные поединки вхолостую. То же касается и Даниила Тарасова. Команде катастрофически не хватало последнего броска и человека, который мог бы закошмарить соперника.

Очевидно, что пока у Квартальнова с громким скрипом получается находить сочетания, которые хоть как-то работали бы. Фото: ak-bars.ru

Да, в состав наконец-то вернуться капитан команды Данис Зарипов и боец Дмитрий Воронков. И если о качественном скачке в игре «Ак Барса» после возвращения первого говорить сложно, то Воронков должен вернуть «Ак Барсу» ту агрессию, которой команда прославилась под руководством Квартальнова. На Кубке чемпионов мы точно не увидим тот беззубый «Ак Барс», каким он предстал в Магнитке, но не факт, что этого достаточно, чтобы конкурировать с пожаловавшими в Казань топами.

«Состояние… Оно немного разное. После Мемориала Ромазана чуть-чуть поменяли подготовку, переехали на «Татнефть Арену». Состояние разнонаправленное, выравниваем ребят потихоньку. Думаю, турнир проведем в неплохой форме» — пообещал главный тренер «Ак Барса» накануне старта турнира.

«Салават Юлаев»: много потерь и нарушенных планов

Впрочем, у «Ак Барса» на Кубке чемпионов намечается достойная конкуренция за звание самой неподготовленной команды. Но «Салават Юлаев» в отличие от казанцев на своем предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан занял второе место.

Проблема в другом: едва ли не полсостава игроков у Томи Ламсы либо травмировано, либо разъехались по сборным. Самой ощутимой потерей уфимцев стал вундеркинд Родион Амиров, который получил перелом ключицы.

Дело в том, что Ламса уже выстраивал свои планы на строительство двух полноценных звеньев, разбив финскую тройку и «выдворив» Тему Хартикайнена во второе звено. Именно Родион наигрывался вместо главной звезды «Салавата» и надо сказать, Амиров в первом звене выглядел не так уж плохо. Хотя и не с финнами, как хотелось изначально — Маннинен выбыл еще до турнира.

Едва ли не полсостава игроков у Томи Ламсы либо травмировано, либо разъехались по сборным. Фото: vk.com/hcsalavat

В общем, все у тренерского штаба Уфы пошло наперекосяк этим летом. И это большая проблема. Не полетели в Казань ни Шакир Мухамадуллин, ни Павел Коледов, ни Плэт, ни Ларсен. «Салават» на Кубке чемпионов в Казани будет далек от своего оптимального вида, и все же даже в таком разобранном состоянии уфимская команда выглядит более цельно. В отличие от «Ак Барса» тут много забрасывают и делают это не только легионеры.

Другое дело — оборона, которая с каждым новым приобретением только стареет. И вчерашнее подписание Николая Кулемина стало продолжением политики.

СКА: Брагин тоже все еще перестраивает команду

Петербургский клуб этим летом уже отыграл один престижный предсезонный турнир — в Сочи. Впрочем, назвать Sochi Hockey Open удачным для команды Валерия Брагина сложно — лишь одна победа и три поражения на счету СКА. Минимально питерцы уступили победителю турнира и возможно самой интересной команде предстоящего сезона — челябинскому «Трактору» и чемпионам прошлого сезона «Авангарду».

Но при этом очевидно, что задачу выигрывать во что бы то ни стало Брагин не ставил — важнее опробовать игроков. Питерцы серьезно обновились за это межсезонье и естественно наставник СКА не видит необходимости в предсезонных трофеях.

Потеря Владимира Ткачева и Василия Подколзина, которые решили пробовать свои силы в НХЛ не могли не сказаться на общей картинке игры. Заново выстраивать команду, как это происходит сегодня в Казани, Валерию Брагину конечно не нужно, но точно приходится искать новые модели игры. Новички же в основном игроки из клубов-сателлитов СКА «Сочи» и «Витязя».

Заново выстраивать команду Валерию Брагину конечно не нужно, но точно приходится искать новые модели игры. Фото: ska.ru

В Петербург перебрались Захар Бардаков, блеснувший в Подольске и Данила Моисеев оттуда же. Сочинский десант состоит в основном из молодых хоккеистов, которых Брагину предстоит только доводить до уровня топ-команды. В общем, сказать, что СКА летом усилился нельзя.

В Сочи мы увидели, что «армейцы» испытывают проблемы в атаке. Шайбы даются очень тяжело, а пропустив пару от соперника, питерцы начинают хаотично искать способы отыграться. А забрасывают петербуржцы пока тяжеловато.

В полку команд на Кубке чемпионов, все еще ищущих свою игру прибыло!

«Металлург»: главный фаворит турнира?

Немного не хватило «Магнитке», чтобы забрать свой домашний предсезонный турнир — Мемориал имени Ромазана.

Но судя по всему план Ильи Воробьева улучшить скорость взаимодействий в его команде понемногу воплощается в реальности. На домашнем турнире уже прослеживалась было заметно, что «Металлург» показывает довольно быстрый для лета хоккей. Неплохо работает большинство, да и атака стала поинтереснее — здесь есть кому забрасывать.

Судя по всему план Ильи Воробьева улучшить скорость взаимодействий в его команде понемногу воплощается в реальность. Фото: metallurg.ru

Но самое интересное в том, что похоже «Магнитка» — единственная команда на турнире, где нет такой очевидной суеты и неразберихи с перестроением команды и попытками вписать новичков в состав. Все новоприбывшие уже более-менее адаптировались и стали приносить пользу в очковом исчислении. Самым ярким из новичков стал экс-армеец Брендан Лайпсик.

Есть подозрения, что именно «Металлург», показавший на Мемориале Ромазана довольно цельный (хоть и еще заметно летний) хоккей может стать открытием и главным соискателем на Кубок Taneco.