Бизнес-аккаунт дня: казанский бренд женской одежды

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 131-я

В прошлом году в Казани появился бренд женской одежды Rapier, довольно быстро ставший популярным. Бизнес-аккаунт этой молодой компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы сделать мир краше

Платья, костюмы, пальто, платья-комбинезоны — ни один наряд от компании Rapier не похож на одежду из масс-маркета. У нее уже вышло три коллекции — к каждому сезону, начиная с лета прошлого года. Все изделия создают на собственном производстве. Его основатели пишут: «Мы ставим своей целью сделать этот мир краше с помощью наших творений». Понравившийся наряд можно купить онлайн или посетить шоурум, который находится в самом центре Казани, недалеко от парка «Черное озеро». Также бренд представлен и в одном из крупных отечественных маркетплейсов. Наряды этого бренда носят звезды ТВ — Алена Водонаева и Алена Астровская (бывшая ведущая передачи «Орел и решка»), оперная певица Аида Гарифуллина, известные журналистки и инстадивы — Вероника Кравчук и Дарья Канануха и другие, а также казанские блогеры.

Сегодня аналитический разбор аккаунта бренда Rapier провела команда казанского digital агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Внимание — на аватар, имя профиля и качество подписчиков

Для fashion-бизнеса Instagram на сегодняшний день — самый эффективный канал продвижения. Правильное применение возможностей этой социальной сети даст, пожалуй, самый максимальный результат продвижения для производителей и продавцов брендов одежды.

Традиционно начинаем с шапки профиля. По оформлению есть несколько рекомендаций. Во-первых, нужно поправить аватарку — сейчас логотип заходит за края, выглядит неаккуратно. Это видно даже на мобильной версии, не говоря уже о видимости на экранах большего размера. Отсутствует имя профиля, что приводит к потере дополнительного трафика. Имя профиля индексируется поиском Instagram. Поэтому укажите в поле «Имя» запрос, по которому вас будет искать потенциальная аудитория. Как вариант — женская одежда|шоурум Казань.

Для того чтобы заинтересовать пользователей и стимулировать их подписаться на аккаунт, стоит поработать над описанием профиля. К примеру, в первой строке описания можно разместить немного адаптированную фразу с сайта компании — «Одежда Rapiеr поражает сердца». Также из описания не совсем понятно, могут ли пользователи совершить покупку с доставкой, не посещая магазин.

Фраза «Возврата нет» звучит неоднозначно. Задумка креативная, но, учитывая ограниченное количество символов в описании профиля и неоднозначность восприятия фразы, рекомендуем ее заменить. Сейчас у многих брендов идет распродажа летней коллекции. Если распродажа проходит и у бренда Rapier, то стоит вынести эту информацию в описание. Рекомендуем обновить и описание профиля.

Кроме того, советуем проанализировать и почистить число подписчиков. Среди подписчиков есть и массфолловеры, и неактивные профили, и коммерческие аккаунты. Это влечет за собой потерю органического охвата, посты будут показаны меньшему количеству пользователей. Коммерческие посты в вашем конкретном случае стоит рассмотреть подробнее, так как есть направление опта.

У аккаунта низкий процент вовлеченности, что также является следствием «неживых» подписчиков. Этот же показатель зависит и от качества контента профиля.

Разнообразить продающие посты и отвечать подписчикам в комментариях

Контент в профиле однотипный, в основном — краткое описание товара к фото. Рекомендуем разнообразить продающие посты полезной для подписчиков информацией. Можно ввести рубрики с советами приглашенных стилистов, рассказывать об актуальных трендах, делать разбор гардероба и так далее. Введение нового контента увеличит количество новых подписчиков и увеличит органический охват. Хотелось бы узнать и о создателях бренда — кто, когда и зачем его создали, почему выбрали именно это название, как долго шли к созданию и чего уже достигли. Поэтому нужно сделать пост-знакомство, или закрепить свою историю в «вечных».

Модерация. Хотя комментариев у постов немного, но и они иногда остаются без ответа. Все комментарии должны получать ответ от владельца аккаунта. Если даже модераторы отвечают в личных сообщениях, то об этом стоит написать в комментариях. И все-таки желательно отвечать сразу в комментариях. Во-первых, диалоги интересно читать другим пользователям. Во-вторых, пост с большим количеством комментариев получает больший охват. В-третьих, общение с подписчиками в комментариях способствует их вовлеченности. Как следствие, пост с большей вероятностью попадет в рекомендуемое. И еще важно учесть скорость ответов — старайтесь отвечать максимально быстро.

В постах аккаунта не используются хештеги. При этом использование хештегов в тексте дает больший охват для постов. При этом количестве подписчиков аккаунта правильно подобранные хештеги станут хорошим источником трафика.

Фото без лица не отвлекает аудиторию от товара

И наконец переходим, пожалуй, к самому важному для бренда одежды в «Инстаграм» — визуальному оформлению инстаграм-профиля. Начнем с хайлайтс. Очевидно, что была определенная задумка по их оформлению, но не доведена до конца. Обложки повторяются, что отрицательно сказывается на внешнем виде профиля и на смысловой нагрузке обложек.

Рекомендуем использовать сетку для оформления ленты. Выберите подходящую для вас. Можно привязать к рубрикам ленты. Выберите цвета, используемые на постоянной основе. Если ваша аудитория — девушки, рекомендуем нежные оттенки розового, бежевого цветов и белый. Темные оттенки подойдут, если вы ориентируетесь на более взрослую аудиторию.

По фото совет — лучше всего делать снимки, снятые без лица, со спины. Фото без лица не отвлекают пользователей от одежды и помогают легче представить себя в ней. Хорошо сработают фото, где на крупном плане можно увидеть фактуру ткани, качество швов, использованную фурнитуру. Уделяйте внимание и обработке всех фото. В ленте профиля используются повторяющиеся модели, такой прием может оттолкнуть пользователей из-за однообразности. Рекомендуем использовать карусель, чтобы показать снимки одной модели. Это также сработает на вовлеченность.

Для профиля брендовой одежды очень хорошо работает видеоконтент: stories, reels, формат IGTV. И здесь нужно помнить о едином стиле: единые шрифтовые сочетания с лентой, одна обработка фото и видео.

Подводя итоги, рекомендуем:

доработать визуальное оформление, создать единый стиль оформления профиля;

эффективнее использовать бесплатные возможности продвижения в «Инстаграм» — хештеги, модерацию, автоматическое приветствие для подписчиков;

разнообразить текстовый контент рубриками, полезными и интересными для подписчиков.