Видео недели: смытые пляжи в Анапе, взрыв воронежского автобуса и история об Иване Денисовиче

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Юг России снова тонет

Анапу и Крым на этой неделе накрыл мощный циклон: там за ночь выпала трехмесячная норма осадков — почти 110 миллиметров, затопленными оказались десятки улиц и домов. Из-за залпового ливня прорвало дамбу, вода из которой пошла на жилые дома и дороги. Под Анапой в пятницу начали эвакуировать жителей, поскольку ливень не прекращался и вода продолжала прибывать. Из 4 оздоровительных лагерей эвакуировали около тысячи детей. Очевидцы выкладывали в соцсети, как отдыхающие экстренно покидают пляж, как вода заливает улицы. В комментариях к видео они пишут, что город отрезан от аэропорта, а пляжи смыло в море.

Взрыв в воронежском автобусе попал на камеры видеонаблюдения

Два человека погибли и больше двух десятков пострадали в результате взрыва, произошедшего на остановке в одном из рейсовых автобусов в Воронеже. В это время в нем находились 35 человек. Состояние троих человек врачи оценивают как тяжелое, у восьми пациентов состояние средней степени тяжести. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. По одной из версий, взорвалось газовое оборудование, но представитель компании-перевозчика заявил, что автобус был оборудован дизельным двигателем. В телеграм-каналах озвучивали версию о том, что одна из пассажирок везла с собой примус с газовым баллоном. Сейчас на месте инцидента работают криминалисты. Момент взрыва попал в объектив уличных камер видеонаблюдения. На видео люди заходят в салон, водитель закрывает двери, но, не успев тронуться с места, автобус взрывается.

С метлами и граблями — под Имперский марш

В Набережных Челнах наводят чистоту и порядок на территории общественных пространств. Ролик, снятый во время уборки, городской исполком разместил в своем официальном аккаунте в «Инстаграме». На видео, опубликованном в новом разделе соцсети Reels, наложили известный «Имперский марш» из «Звездных войн». Пост набрал почти 8 тысяч просмотров.

«Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться»

Серебряный призер Олимпиады в Токио пловец Александр Красных раскрыл секрет победы. Как он рассказал на пресс-конференции, главное соблюдать правило трех «Т»: «Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться». Оно помогло ему завоевать серебро. Как попасть в олимпийскую сборную и добиться успеха в спорте, олимпиец поделился с юными казанскими пловцами, а журналистам продемонстрировал серебряную медаль.

Далеко, далеко ускакала в поле молодая лошадь

Табун лошадей стал причиной пробки из автомобилей, скопившихся на мосту через Нижнекамскую ГЭС по направлению к Елабуге. Водителям пришлось снижать скорость до минимума, чтобы объехать пятерых скакунов. Откуда они сбежали, неизвестно. Ехавшие за ними водители, выложили забавные кадры в соцсети.

Этот Месси — со слезами на глазах

Легендарный футболист Лионель Месси, игравший больше 20 лет в испанской «Барселоне», простился с клубом. Контракт пришлось расторгнуть из-за отсутствия финансов у каталонцев: 200 млн евро требовалось, чтобы продлить договор с капитаном команды. Теперь знаменитый футболист будет выступать за ПСЖ. На прощальной пресс-конференции легендарный футболист не смог сдержать слез, даже рыдал навзрыд, а потом, успокоившись, сказал: «Честно говоря, я не могу ни о чем думать. Я провел всю карьеру здесь, мне сложно думать о чем-то другом. Я не готов к этому». Кстати, салфетку, которой Месси вытирал слезы, уже выставили на аукцион за 1 млн долларов.

«Один день Ивана Денисовича» покажут на большом экране

На этой неделе создатели фильма, снятого по известному рассказу Александра Солженицына, представили общественности первый трейлер экранизированной ленты «Иван Денисович». Это, как и у Солженицына, рассказ о последних днях сбежавшего из немецкого плена и попавшего потом в ГУЛАГ советского солдата. На экраны кинотеатров фильм выйдет 23 сентября.



Его режиссером стал Глеб Панфилов, а главную роль сыграл сын известного советского актера Олега Янковского — Филипп. Также в киноленте играют Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Владимир Еремин и другие.



Первый фильм по рассказу «Один день Ивана Денисовича» был снят в 1970 году в Великобритании режиссером Каспаром Вреде, а главную роль исполнил Том Кортни.

«Люцифер» вернется в мир людей

Тизер сериала «Люцифер» на днях опубликовал стриминговый сервис Netflix — он станет шестым и финальным сезоном. Изначально сериал об Утренней Звезде должен был состоять всего из 5 сезонов, но авторы, вспомнив о нераскрытой до конца одной сюжетной линии, решили доснять ее.

По сюжету главному герою — Люциферу — надоест жизнь в аду, и он вернется в мир людей и попытается доказать, что достоин занять место своего отца. Если в пятом сезоне герои превращались в актеров из мюзиклов, то в последних сериях 6-го станут персонажами аниме. Сразу все серии финала истории о Люцифере его поклонники смогут посмотреть уже 10 сентября.