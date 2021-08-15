Уход Месси. Трагедия или облегчение для «Барселоны»?

Каталонцы учатся жить без Лео

10 августа — историческая дата для мировой футбольной жизни. Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ, перейдя из «Барселоны». Казалось, сине-гранатовый аргентинец никогда не покинет свой родной каталонский клуб, однако проблемы руководства «Барсы» с Ла Лигой по потолку зарплат в команде так и не нашли разрешения. Лионелю Месси, вероятно, ничего не оставалось, кроме как упаковать чемоданы и отправиться покорять Париж. Глава «Месси и Барселона» отныне закрыта. Какие проблемы встанут перед каталонским клубом? Кто будет главным лидером команды? В чем плюсы ухода Месси из «Барселоны»?

Уход Месси уже ударил по финансам «Барселоны»

Не успели фанаты «Барселоны» отойти от ухода своей главной звезды, как испанские СМИ уже подсчитали, что клуб потеряет около 137 миллионов евро из-за перехода Месси в ПСЖ. Эта цифра включает в себя спонсорские контракты на сумму около 80 миллионов евро, а также продажи футбольной атрибутики более чем на 40 миллионов евро (информация получена от испанского телеканала La Sexta).

Для каталонского клуба, безусловно, это будет очень болезненно. Учитывая, сколько клуб тратит на зарплаты остальным игрокам (около 95% от всей прибыли клуба), эти 137 миллионов очень пригодились бы клубу для нормального функционирования. Иначе снова будут появляться новости в прессе о том, что «Барселона» находится на грани банкротства, как это было совсем недавно.

Медийность Месси была прекрасной возможностью клуба привлекать самых разнообразных спонсоров со всего мира. На данный момент в официальном списке партнеров «Барсы» насчитывается более 20 компаний. Среди них есть, например, крупный китайский фондовый страховщик «China Taiping Insurance». Конечно, в таких странах, как Китай или Япония, футбол пока не владеет умами так, как на Западе. Но местные компании готовы инвестировать огромные деньги в именитые европейские клубы. С чем это связано? Безусловно, отчасти с именем таких великих игроков, как Лионель Месси, которого знает практически каждый, независимо от того, увлекается он футболом или нет.



Есть вероятность, что после ухода аргентинца из «Барсы» некоторые спонсоры прекратят с ней сотрудничать. А новых команде будет искать гораздо тяжелее, ведь тот человек, который олицетворял собой «Барселону», готовится надеть другую форму. Фото: footballhd.ru

Вряд ли «China Taiping Insurance» и другие спонсоры рады уходу Лео Месси, ведь имя аргентинца в какой-то степени ассоциировалось с именем их компании. Есть вероятность, что после ухода аргентинца из «Барсы» некоторые спонсоры прекратят с ней сотрудничать. А новых команде будет искать гораздо тяжелее, ведь тот человек, который олицетворял собой «Барселону», готовится надеть другую форму.

Опасения испанских СМИ касательно финансовой прочности «Барсы» закономерны, но пока до конца непонятно, много ли спонсоров потеряет клуб.

Кто теперь в клубе возьмет на себя роль лидера?



«Он — игрок, который делает на поле фантастические вещи. Второго такого в мире нет. Все восхищаются его скоростью, тем как он держит мяч, его дриблингу», — сказал как-то великий Рауль после впечатлений от увиденной игры Месси. Последние несколько десятков лет у «Барселоны» всегда был волшебник, который дарил фанатам игры несравненные эмоции за счет движений, дриблинга и, конечно, неповторяемых голов.

В начале нулевых таким был легендарный бразилец Рональдиньо, олицетворявший собой магию в футболе. Его гол «Челси» в розыгрыше Лиги чемпионов 2004/2005 года можно пересматривать вечно. В 2010-х Рональдиньо сменил Лео, который десять лет старался не спускать «Барсу» с вершины футбольного Олимпа. А уж говорить о том, какова роль аргентинца в золотом требле 2015 года, вообще бессмысленно.

Последние несколько десятков лет у «Барселоны» всегда был волшебник, который дарил фанатам игры несравненные эмоции за счет движений, дриблинга и, конечно, неповторяемых голов. Фото: fcbarcelona.com

Сезон 2021/2022 станет для «Барселоны» первым в новейшей истории без Месси в составе. Место главной звезды команды пока вакантно, и неясно, кто его займет. Претендентов-то масса, но парадоксально, что фаворитов среди них нет. Напоминает ситуацию, когда приходишь в дорогой магазин обуви, выбираешь, присматриваешься, но в конечном итоге ничего не покупаешь. Вот и в «Барселоне» к этому дню собраны отличные, мастеровитые футболисты: Гризманн, Агуэро, Депай... Однако предсказать, что кто-то из них станет единоличным лидером в команде, практически невозможно.

Агуэро и Депай перешли в «Барсу» только в это трансферное окно и немного удивительно, что на них возлагаются чуть ли не все надежды клуба и болельщиков. 33-летний аргентинец провел неубедительный прошлый сезон в Сити, проиграв конкуренцию в составе Габриэлю Жесусу. Он сыграл за сезон всего 12 матчей и явно растерял свою лучшую форму, на восстановление которой понадобится приличное количество времени. Хотя сейчас это не так важно. Кун подписывал контракт с «Барсой» во многом ради того, чтобы, наконец, сыграть с Месси в одном клубе, а Лионель так внезапно ушел. Можно себе представить, каково сейчас моральное состояние Серхио. Вряд ли он доволен всем происходящим, а значит, перед началом сезона болельщикам на Агуэро будет тяжело рассчитывать.

Мемфис уже провел три товарищеских матча за «Барселону» и отметился двумя голами. Фото: fcbarcelona.com

Депай — игрок, который до сих пор почему-то считается футболистом с огромным потенциалом, хотя ему, на секундочку, уже 27 лет. Несомненно, он перерос «Лион», и ему срочно нужен был шанс реабилитироваться после провальной карьеры в «Манчестер Юнайтед». Мемфис уже провел три товарищеских матча за «Барселону» и отметился двумя голами (один с пенальти). Неплохая статистика, внушающая оптимизм, но создается впечатление, что Рональд Куман пока не знает, как лучше использовать голландца. Классическая позиция Депая — левый фланговый атакующий полузащитник, однако за три матча он успел поиграть и на своей родной позиции, и в центре атаки, и даже немного на позиции плеймейкера.

Видно, что Куман хочет выжать из атаки «Барселоны» максимум, запихнув в состав всех своих нападающих. Это и Агуэро, и Гризманн, и Брэтуэйт. Им всем нужно найти применение, потому что игроки они амбициозные и вряд ли останутся в клубе, если не будут получать должной практики. Вот и приходится Куману экспериментировать с Депаем, который более мобилен и универсален по сравнению с остальными игроками атаки. Начало сезона Ла Лиги покажет, получится ли найти Мемфису позицию, которая раскроет его с самой сильной стороны.

Антуан Гризманн из этой троицы, пожалуй, выглядит примечательнее всех в роли лидера. Свой второй сезон француз провел неплохо (20 голов и 12 голевых передач за 35 матчей). Если закрыть глаза на полный провал каталонцев в Лиге чемпионов и третье место в лиге, получается недурная картина. Уход Месси однозначно должен расслабить Гризманна. Француза покупали за приличные 105 миллионов евро, а показать всего себя за два сезона в полной мере ему так и не удалось. То ли фигура Месси давила, то ли сказывалась адаптация к реалиям «Барсы». Сейчас у Гризманна есть реальный шанс доказать себе и всем критикам, чего он стоит. Адаптация уже должна была закончиться, Месси в составе нет. «Just do it», — как гласит известный слоган компании Nike.

Этот сезон станет по-настоящему ключевым для француза. Или он покажет, что может быть главой и лидером в топ клубе, или же станет вторым Гаретом Бэйлом, который после ухода Роналду в 2018 году так и не смог стать фундаментом атаки и, проведя несколько посредственных сезонов, сначала отдал лидерство в атаке Кариму Бензема, а потом и вовсе чуть ли не со скандалом ушел в родной «Тоттенхем».

Антуан Гризманн, пожалуй, выглядит примечательнее всех в роли лидера. Фото: fcbarcelona.com

Уход Месси, возможно, станет глотком свежего воздуха для команды

Очевидно, что потеря великого Лео невосполнима для каталонцев, ведь аргентинец был не просто частью команды, но и духом, своего рода палочкой-выручалочкой «Барселоны». Можно часами перечислять матчи, когда Месси в одиночку спасал, казалось, безнадежные игры. И со временем все чаще и чаще виднелась зависимость команды от одного человека. Она росла в геометрической прогрессии и в последних сезонах уже показывала беспомощность остальных. Большинство членов команды в самые ответственные моменты будто боялись брать на себя ответственность и старались как можно быстрее расстаться с мячом, переводя его в зону Месси.

Самым показательным матчем в этой истории была, конечно, ответная игра с «Ливерпулем» на «Энфилде» весной 2019 года. В том матче «Барселона» просто ничего не могла сделать в атаке. Фелипе Коутиньо, которого каталонский клуб покупал с такими надеждами, полностью провалил ту игру и вместо того, чтобы помогать атаке создавать моменты, просто перекладывал всю свою работу на аргентинца, как, впрочем, и остальные. После матча было видно, как сильно устал Лионель, и в его глазах царила полная безнадега.

В прошлом сезоне, что в Лиге чемпионов, что в Ла лиге, повторялась та же история: «Не знаешь, что делать — отдай мяч Месси». Кажется, что в этой фразе нет ничего особенного, если бы ежегодно «Барселона» не тратила на трансферы сотни миллионов евро. Поэтому перезагрузка команды напрашивается, хочется увидеть, а что, собственно, «Барселона» может без Месси. Как поменяется игра клуба и кто возьмет на себя ту самую ответственность, которую брал на себя Лео в ключевые моменты игры?

Перезагрузка команды напрашивается, хочется увидеть, а что, собственно, «Барселона» может без Месси. Фото: footballhd.ru

Примеров, когда команда была слишком зависима от одного игрока и терпела неудачи, масса. Вспомнить хотя бы сборную Швеции образца 2016 года. Ибрагимовичу уже было далеко за тридцать, но при этом он стабильно вызывался в сборную, потому что играл неплохо. На чемпионате Европы шведы играли примерно в такой же футбол, как и «Барселона»: «Не знаешь, что делать — отдай мяч Ибрагимовичу». Но что может сделать немолодой Златан в одиночку? Явно не то, чего от него ждут и требуют. Как итог, шведы вылетели из группы, а сам Ибрагимович, видимо, устав морально, объявил о завершении карьеры в сборной. После чего шведы, перезагрузившись, сначала выдали бодрое выступление на ЧМ 2018 года, а потом вообще взяли и вышли на ЧЕ 2020 года из группы с испанцами с первого места.

Эта история показывает, что всегда есть обратная сторона медали. Не нужно очень пессимистично смотреть на уход Лионеля из клуба. Когда-нибудь это бы все равно произошло. Зато сейчас у «Барселоны» есть прекрасная возможность доказать всему миру, что она может быть великой, могучей и конкурентоспособной даже без Месси в составе.