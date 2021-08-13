«Рубин» вылетает из Лиги конференций. Дриблинг Хвичи оказался бесполезен против порядка «Ракува»

Слуцкий уступил в дуэли Папшуну, предложившему порядок против свободы действий

Фото: Максим Платонов

К ответной встрече с польским «Ракувом» информационное поле было наполнено всем, кроме футбола — «потекшие» футболки, трава на арене. Но похоже все забыли, что польская команда так и не дала «Рубину» ничего создать и стоит придумать что-то неожиданно. Леонид Слуцкий предложил игру через левый фланг и Хвичу, и надо сказать это оказалось вполне ожидаемым для поляков. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги проигранного поединка в Лиге конференций. Почему техника Хвичи оказалась бесполезной против порядка «Ракува», какие положительные стороны можно найти в этом матче и кем Слуцкий попытался заменить Деспотовича.

Футболки и газон: неделя «околофутбола»

Далеко не игровая составляющая была главной в футбольной жизни Казани и «Рубина». В середине прошлой недели все медиа и болельщики столицы Татарстана и остальной России обсуждали «поплывшие» футболки казанской команды в матче в Бельско-Бяла. Тогда, напомним, игрокам «Рубина» пришлось применять смекалку и рисовать себе номера черным маркером. Причем по некоторой информации, главным «художником» в раздевалке выступал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

В казанской медиаслужбе сделали все, чтобы «отработать негатив», сыграв на опережение по принципу — «если не можешь победить, возглавь». В социальных сетях в тот же вечер стали пулять шутку за шуткой о казусе, предложили сделать заказ лимитированной коллекции футболок со стертыми номерами и фамилиями, а позже и продали несколько футболок с того матча, в том числе и ведущему Youtube-каналов Никите Ковальчуку за 42,5 тыс. рублей. Вырученные средства пообещали отдать на благотворительность.



Впрочем, в начале новой недели громыхнула новая околофутбольная тема, которая полностью затмила историю с экипировкой. После матча с «Ахматом» Леонид Слуцкий разразился тирадой о некачественном газоне домашнего стадиона «Ак Барс Арена».



Как показала вчерашняя игра, газон все так же плох

Ответ руководства арены не заставил себя ждать. В своем заявлении там обвинили «Рубин» в том, что тот сам блокирует инициативы заменить агронома. По итогу стороны вроде бы ударили по рукам, сойдясь на том, что «Ак Барс Арена» больше не будет устраивать мероприятия на газоне.

Как показала вчерашняя игра, газон все так же плох, и как минимум первую часть чемпионата казанцам придется играть именно на таком травяном покрытии.

Серия пенальти была бы более логичным исходом двухматчевого противостояния, но…

За два матча «Рубин» и «Ракув» так и не сумели забить друг другу ни одного мяча, имея немало моментов. На бумаге казанцы казались более мастеровитой командой, но на деле «Ракув» дал понять, что не просто так является вице-чемпионом своей страны и обладателем национального кубка.

Это противостояние стало показательным для «Рубина». Команда пыталась играть в атаку даже в меньшинстве. Атака «Рубина» была неплоха, но слишком заточена на фланг Хвича — Самошников и это не сыграло, когда выпал один из элементов системы Слуцкого.

Наверняка серия пенальти как итог двухматчевого противостояния стала бы более логичным исходом, тем более что казанцы даже получили шанс отыграться за считанные секунды до финального свистка. «Рубин» не заслужил такого бесславного вылета из еврокубков, но не обыгрывая команду слабее себя, не забив ни одного мяча за два матча плюс овертайм — это не то, чего ждешь от вступления в третьем по уровню Еврокубке.

Казанцам остается лишь сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, где пока «Рубин» идет без потерь.

Хвича много красовался, красиво обводил и исполнил «рабону» — результата ноль

Главная звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия в игре с «Ракувом» был самым активным игроком своей команды. Это было обусловлено отсутствием центрфорварда, да и стилем грузина — один на всех и неважно, сколько соперников. И если уж быть до конца честными, накрутки Хвичи оказались довольно эффектными на вид, но абсолютно неэффективными на деле.

Да, зрителей на трибунах явно приводили в восторг накрутки защитников в его исполнении, убирание мяча под себя, быстрые прорывы, но что мы имеем по итогу? Ни одного опасного попадания по воротам — все его попытки были либо накрыты защитниками, либо стали легкой добычей для вратаря «Ракува».

«Мы играли против Хвичи персонально. Это самый опасный игрок «Рубина», и мы готовились к тому, чтобы не позволить ему выйти на ворота, — признавался после игры наставник «Ракува» Папшун.

Ну а когда грузинский хавбек стал играть на публику и в ожидании очередного восторженного вздоха и скандирования «Хвича-Хвича» со стороны трибун, зачем-то исполнил ненужную и бесполезную «рабону», стало очевидно — сегодня Хвича «презентует товар лицом».

Главная звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия в игре с «Ракувом» был самым активным игроком своей команды

Леониду Слуцкому часто приписывают в заслуги то, как раскованно играют у него футболисты. Но вчера мы увидели, что дисциплина все же бьет свободу творчества. Возможно, иногда либеральному наставнику казанцев следовало бы дать грузинскому хавбеку более четкое «техническое задание», а не просто давать ему свободу действия. По итогу Марек Папшун с более скромными возможностями переиграл Леонида Слуцкого благодаря порядку.

Самошников = опасность: помогал разгонять атаки на левом фланге, но удаление смазало впечатление

Впрочем, на левом фланге казанцев есть еще игрок, который способен создавать опасность у чужих ворот — Илья Самошников. Комплименты в адрес Ильи сыплются уже давно, а он продолжает доказывать свою состоятельность.

Когда у Хвичи возникали проблемы, Самошников отлично подключался к атаке и создавал напряжение у ворот соперника. Особенно ярко это проявилось во втором тайме, когда сопротивление Кварацхелии оказывалось наиболее серьезное, именно тогда на первый план выходил молодой фланговый защитник «Рубина». Самошников провел очередной отличный матч и зарекомендовал себя перед Валерием Карпиным.

Смазало впечатление от игры Ильи его удаление уже в компенсированное время. За вторую желтую он отправился в раздевалку, и последние 15 минут овертайма его партнеры были вынуждены действовать вдесятером. Именно слева в итоге и пришел гол Владиславса Гутковскиса.

Еще одним лучом света в этом неприятном вечере можно отметить корейского полузащитника Хвана Ин Бома

Хван был важным игроком в матче с «Ракувом». Кореец был связующим звеном

Еще одним лучом света в этом неприятном вечере можно отметить корейского полузащитника Хвана Ин Бома.

В отсутствие Деспота большой объем работы ложился именно на полузащитников . Хвича и его дриблинг известны всем, и польская команда к этому подготовилась. А в плане созидания самой заметной персоной у казанцев был Хван. Кореец был связующим звеном между опорной зоной и атакой, Ин Бом проделал отличную работу, помогая как Абильдгору при обороне, так и являясь одним из самых активных участников прессинга «Рубина».

А когда была произведена замена Йевтича на Мусаева, то у Хвана еще больше развязались руки, и он сконцентрировался на атаке, помогая Костюкову в финальной трети. И с переходом выше в атаку Хван продемонстрировал весь свой атакующий потенциал. Когда Йевтич находится на поле, этой парочке приходится делить обязанности, но когда Ин Бом остается солирующим атакующим полузащитником, то его взаимодействие с атакой было на высоком уровне.

Отсутствие завершения в матче и сильный крен на Кварацхелию, который порой заигрывался с мячом в одиночку, стали тем «криптонитом» который в итоге и сыграл против «Рубина»

Без Деспота «Рубину» пришлось играть без чистого форварда. Игнатьев вновь остался на скамейке

В казанском клубе не все хорошо с лазаретом — он не пустовал с самого начала сезона. Ответную встречу с польским коллективом пропускали Александр Зуев и Джордже Деспотович. Первым и самым очевидным кандидатом для замены сербского лидера атак казался Иван Игнатьев, который остался единственным форвардом. Но Иван остался в запасе даже сейчас, а в старте вышел Михаил Костюков, игрок-универсал, который и действовал выше остальных игроков атакующей группы.

Игра Деспота чем-то похожа на то, как действовал Костюков. Джордже часто опускается глубже для помощи партнерам, возможно, этим и был обусловлен выбор не в пользу Ивана Игнатьева. Молодой нападающий казанцев — игрок штрафной площади, неспособный выполнять тот объем работы, который совершает его сербский партнер по нападению. Костюков же работоспособный футболист, напоминающий стилистически Далера Кузяева из «Зенита» и Романа Зобнина из «Спартака». Настоящий мотор, не боящийся вступать в единоборства и выполняющий большой объем черновой работы, именно это и было основной заботой Михаила Костюкова в игре с поляками.

Старание «форварда» «Рубина» бросалось в глаза, но реальная польза от Костюкова была не такая большая, как хотелось бы. Он цеплялся за верховые мячи, но выходило далеко не всегда, особенно это касается первых 45 минут, которые прошли особо без моментов.

Нехватка Деспотовича очевидна и стала определяющей в итоговом результате. Отсутствие завершения в матче и сильный крен на Кварацхелию, который порой заигрывался с мячом в одиночку, стали тем «криптонитом» который в итоге и сыграл против «Рубина».

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Игорь Белоногов, Эрик Добролюбов, фото: Максим Платонов