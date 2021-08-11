«Ожидаем, что цена на нефть в третьем квартале года составит $67—72 за баррель»

Россия вышла на 2-е место по поставкам нефти в США. Как вырос и сократился экспорт и что ждет мировой рынок — в прогнозах экспертов

Российская нефть, преимущественно мазут, завоевывает рынок США — по поставкам черного золота в Америку наша страна вышла на 2-е место после Канады. Несмотря на тренд снижения экспорта российской нефти в целом, за эти уменьшенные объемы мы выручили больше средств, чем в первом полугодии 2020-го. При этом в США Россия нарастила экспорт более, чем в два раза, а вот у крупнейшего стратегического партнера — Китая он снизился. Каковы причины перетока и каковы дальнейшие перспективы рынка — подробнее в материале «Реального времени».

Экспорт нефти сократился в объемах, но не в деньгах

По данным Федеральной таможенной службы (на 09.08.2021) экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов из России в первом полугодии 2021 года, сократился на 11,8% (со 126, 3 млн тонн до 111,4 млн тонн). При этом денег в первом полугодии 2021 г., за отправленную сырую нефть, было получено на 21,5% больше, а именно $47,6 млрд (годом ранее за тот же период — 39,2 млрд рублей).

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК за тот же период, на 12,1% ниже аналогичного показателя 2020 года. При этом российские нефтяные компании нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 34% — до 6,22 млн тонн.

Экспорт сырой нефти по данным ФТС 1 полугодие 2021 г. 1 полугодие 2020 г. Изменение Стоимость, тысяч долларов 47.632.674 39.204.350 21,5% Вес, тонн 111.396.034 126.311.061 -11,8%

Как сообщил «Реальному времени» аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, на долю зарубежья в 2020 году пришлось около 85% экспорта российской нефти, а на страны СНГ — около 15%.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что сокращение экспорта в дальнее зарубежье связано с восстановлением спроса на внутреннем рынке при одновременном сохранении ограничений по добыче нефти.

— А рост экспорта в ближнее зарубежье, я думаю, что это восстановление производства Белоруссии, — заключил эксперт.

Так, к примеру, в Белоруссию, по данным ФТС, за первое полугодие было экспортировано 6,95 млн тонн нефти, что на 34,6% больше, чем годом ранее за тот же период (5,16 млн тонн).



Андрей Маслов также подтвердил, что экспорт нефти в эту страну вырос, но увеличились и поставки в другие страны СНГ — примерно на 34%:

— Во многом это связано с некоей ориентацией на ближайших партнеров России, вроде стран СНГ и Китая, которая прослеживается и в политике долларизации, и в политической картине. С другой стороны, наращивание мощностей происходит постепенно, благодаря смягчению квот на добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Ближайшие страны из логистических причин (которые в период пандемии имеют большой вес) проявляют большую готовность для принятия российской нефти, чем страны более отдаленные.



Партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин отметил, что про Белоруссию трудно говорить с рыночной точки зрения, поскольку это политические соображения:

— Сколько дадут, позволят ли Белоруссии экспортировать дальше. Белорусский режим — это особая статья и особые отношения с Россией. Поэтому они регулируются не рынком, а какими-то другими соображениями.

Экспорт нефти, тонн

Страна 1 полугодие 2021 г. 1 полугодие 2020 г. Изменение Доля экспорта на страну из общего экспорта нефти в 1 полугодии 2021 г. Доля экспорта на страну из общего экспорта нефти в 1 полугодии 2020 г. ВСЕГО 111.396.034 126.311.061 -11,8% AZ - АЗЕРБАЙДЖАН 64.575 - 0,0% 0,1% BG - БОЛГАРИЯ 1.028.703 1.440.412 -28,6% 0,9% 1,1% BN - БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 238.446 - 0,0% 0,2% BY - БЕЛАРУСЬ 6.949.561 5.164.160 34,6% 6,2% 4,1% CN - КИТАЙ 33.909.965 38.806.938 -12,6% 30,4% 30,7% CZ - ЧЕХИЯ 1.594.913 1.048.404 52,1% 1,4% 0,8% DE - ГЕРМАНИЯ 8.806.993 11.627.019 -24,3% 7,9% 9,2% DK - ДАНИЯ 734.500 1.280.279 -42,6% 0,7% 1,0% EE - ЭСТОНИЯ 49.060 - 0,0% 0,0% ES - ИСПАНИЯ 1.222.265 944.100 29,5% 1,1% 0,7% FI - ФИНЛЯНДИЯ 2.653.566 5.642.072 -53,0% 2,4% 4,5% FR - ФРАНЦИЯ 300.205 387.371 -22,5% 0,3% 0,3% GB - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1.616.349 1.788.566 -9,6% 1,5% 1,4% GR - ГРЕЦИЯ 800.150 794.182 0,8% 0,7% 0,6% HK - ГОНКОНГ 186.990 - 0,0% 0,1% HR - ХОРВАТИЯ 97.709 505.165 -80,7% 0,1% 0,4% HU - ВЕНГРИЯ 1.386.609 1.830.731 -24,3% 1,2% 1,4% IL - ИЗРАИЛЬ 239.927 - 0,0% 0,2% IN - ИНДИЯ 1.087.471 702.288 54,8% 1,0% 0,6% IT - ИТАЛИЯ 4.543.229 6.565.450 -30,8% 4,1% 5,2% JP - ЯПОНИЯ 2.356.356 3.369.431 -30,1% 2,1% 2,7% KG - КЫРГЫЗСТАН 1.937 - 0,0% 0,0% KR - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 7.637.574 6.849.714 11,5% 6,9% 5,4% KZ - КАЗАХСТАН 492 24.840 -98,0% 0,0% 0,0% LC - СЕНТ-ЛЮСИЯ 199.928 - 0,2% 0,0% LT - ЛИТВА 1.575.855 1.471.136 7,1% 1,4% 1,2% MY - МАЛАЙЗИЯ 379.221 300.229 26,3% 0,3% 0,2% NL - НИДЕРЛАНДЫ 18.144.110 18.055.437 0,5% 16,3% 14,3% NO - НОРВЕГИЯ 0 123.654 -100,0% 0,0% 0,1% NZ - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 107.584 403.220 -73,3% 0,1% 0,3% PH - ФИЛИППИНЫ 424.800 - 0,0% 0,3% PL - ПОЛЬША 5.313.990 7.966.627 -33,3% 4,8% 6,3% RO - РУМЫНИЯ 1.133.093 1.750.132 -35,3% 1,0% 1,4% SE - ШВЕЦИЯ 100.300 38.239 162,3% 0,1% 0,0% SG - СИНГАПУР 374.578 - 0,3% 0,0% SK - СЛОВАКИЯ 2.590.309 2.831.018 -8,5% 2,3% 2,2% TR - ТУРЦИЯ 1.256.885 1.838.433 -31,6% 1,1% 1,5% US - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 3.444.509 1.464.827 135,1% 3,1% 1,2% ZA - ЮЖНАЯ АФРИКА 140.311 - 0,0% 0,1%

Американцам черного золота в два раза больше

Михаил Крутихин акцентировал внимание на других показателях экспорта российской нефти:

— В США увеличились поставки, а в Европу немного сократились. Да, сначала по экспорту сырой нефти (в США) мы обогнали Саудовскую Аравию, потом Мексику, а сейчас на 2-м месте после Канады. Плюс к этому у нас туда еще нефтепродукты очень хорошо поступают.

По сведениям ФТС, в США за полгода 2021 г. отправили 3,44 млн тонн нефти, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года (1,46 млн тонн).

Василий Танурков отметил, что тенденция к увеличению объема экспорта в США наблюдалась еще в прошлом году:

— Рост начался с момента введения жестких санкций на Венесуэлу. Значительная часть экспорта — это даже не нефть, а мазут. Американские НПЗ заточены на переработку тяжелой нефти, которая в основном Венесуэлой и поставлялась. Сейчас закупается тяжелая российская нефть или мазут. Это вопрос чисто технологический. Американским НПЗ выгоднее покупать более тяжелую нефть, чем перестраиваться на более легкую.

Эксперт добавил, что США экспортирует легкую нефть, а импортирует тяжелую — «именно из-за технологий НПЗ».

А вот наш стратегический партнер с Востока — Китай несколько снизил (на 12,6%) объемы ввозимой российской нефти в этом году. По итогам полугодия, в КНР мы экспортировали 33,91 млн тонн, годом же ранее — 38,81 млн тонн.

Михаил Крутихин объяснил это тем, что все логистические возможности экспорта в Китай были задействованы: «Там уже увеличивать очень трудно».

Василий Танурков отметил, что доля нефтепродуктов в экспорте выросла в сравнении с сырой нефтью:



— Было снижение переработки нефтепродуктов, но оно было гораздо меньше, чем падение добычи. Это связано исключительно со сделкой с ОПЕК+. Сейчас, наверное, выгоднее все-таки сырую нефть экспортировать, в сравнении с готовыми нефтепродуктами. Из-за сделки ОПЕК+ будет расти доля сырой нефти в течение ближайших 9 месяцев или года. По мере увеличения квот, в рамках этой сделки, будет расти доля сырой нефти.

Андрей Маслов оценил соотношение сырой нефти к нефтепродуктам — примерно 10 к 6, или на каждую тонну нефтепродукта приходится 1,35 т сырой нефти:

— Таким образом, очевидно, что Россия экспортирует больше сырой нефти, чем нефтепродуктов, учитывая, что многие страны СНГ занимаются переработкой российской нефти в приграничных городах. В целом имеет смысл наращивать собственное производство нефтепродуктов, так как это не только уберет ненужное посредничество, но и создаст рабочие места и прочие блага, используя эффект мультипликатора. Однако для больших инвестиционных проектов и постройки новых НПЗ требуются колоссальные инвестиции, которые возможно на данном этапе невыгодны для крупных игроков ввиду более дешевой рабочей силы в соседних странах, а также для использования топлива как политического инструмента для достижения определенных договоренностей.

Прогноз по ценам на нефть и факторы влияния

Василий Танурков, делая прогноз цен на российскую нефть, отметил, что вряд ли она снова достигнет отметки в 80 долларов за баррель или близкой к ней — «тогда это было чересчур»:

— В принципе, в пределах 67 долларов за баррель в ближайшие полгода цены на нефть будут находиться, — заключил эксперт.



В ФГ «Финам» ожидают, что в среднесрочной перспективе рынок нефти войдет в состояние, приближенное к балансу, после долгого периода дефицита «черного золота» ввиду жесткой регуляции со стороны ОПЕК+:

— Так, эксперты из EIA ожидают, что в III квартале 2021 года мировой спрос на нефть увеличится на 2,4% (кв/кв) до 90,03 млн б/с. В то же время предложение ожидается на уровне в 98,82 млн б/с, но аналитики предупреждают, что к концу года возможен небольшой дефицит нефти в объемах около 0,20 млн б/с. Однако многие сходятся на том, что в 2022 году ожидается рост предложения на нефтяном рынке, что повлечет за собой снижение цен на нефть. В базовом сценарии мы ожидаем, что цена на нефть в III квартале составит $67—72 за баррель, а на конец 2021 года — $65—70 за баррель.

А вот Михаил Крутихин отметил «большое проседание цен» — с начала августа с 77 долларов цена просела до 69 долларов за баррель. Эксперт считает, что цены на нефть не зависят ни от ОПЕК+, ни от спроса-предложения:

— Смотреть надо на финансовый рынок, Standard & Poor's 500 двинулось, за этим показателем двинулись и цены на нефть. Там идет игра с финансовыми инструментами, а не с конкретными баррелями. Они играют с сообщениями: усилилась безработица в США — немедленно нефть просела. Муссируются сообщения о крайней опасности новых штаммов коронавируса — немедленно проседает нефть. Некоторые информационно-аналитические службы, я считаю, намеренно утрируют какие-то новости, для того чтобы воздействовать на нервы участников рынка. Поэтому здесь предсказать ничего невозможно.