Три из трех: «Рубин» вновь побеждает и лидирует в РПЛ, но есть много вопросов по физике и травмам

Игра на два фронта, плохое поле и странная подготовка к сезону могут стоить казанцам дорого

Уже спустя два дня после не самого убедительного вояжа в Польшу, «Рубин» принимал «Ахмат» — команду неудобную и неприятную. Один из главных вопросов, который висел в казанском воздухе — выдержит ли проверку физическая подготовка игроков, когда у команда такой плотный график. Матч с «Ракувом» уже стал в этом плане показательным. Важные игроки получили повреждения, а накануне к ним присоединился и лидер атаки «Рубина» Джордже Деспотович. Да и в целом казанская команда по первому тайму выглядела тяжеловато. В итоге подопечные Слуцкого вырвали таки три важнейших очка, сделав заявку на медали. Другой вопрос — какой ценой? Почему игроки «Рубина» так часто травмируются в этом сезоне? Сможет ли «Рубин» замахнуться на чемпионство или медали и почему для «Рубина» может поплатиться за участие в Лиге конференций? Ответы — в итогах от спортивной редакция «Реального времени»

Три победы из трех возможных. «Рубин» снова стал тем самым?



«Рубин» давно не выигрывал на старте сезона три из трех игр. Принято считать, что именно после 3 тура начинает формироваться примерное положение команд в таблице. Сейчас «Рубин» находится на второй строчке и формально делит первое место с двумя командами — «Динамо» и «Зенитом», у всех трех команд по 9 очков. Пока игра «Рубина» внушает оптимизма — получается играть в неплохой комбинационный футбол, а лидеры клуба в полном порядке.



Впервые за последние семь лет мы не видим лихорадочного состояния команды, как это было после ухода Бердяева в далеком 2013 году. С тех пор у «Рубина» были самые разные тренеры( Валерий Чалый, Ринат Билялетдинов, Хави Грасия), но ни у кого из них не получилось создать крепкого коллектива. Слуцкий, который второй году тренирует «Рубин», кажется, наконец смог создать тот коллектив, с которым можно замахнуться как минимум на медали. Команда укомплектована плотно, хотя с потерей пары ведущих игроков нуждается в точечных корректировках.

Единственная дилемма — как команда покажет себя на дистанции. К примеру «Ростов» в прошлом сезоне тоже очень бодро начал сезон, многие эксперты предрекали клубу минимум место в топ-5. А что получилось в итоге? «Ростов» провалил вторую половину сезона и занял лишь 9 место. Смутно верится, что команда Слуцкого сможет опуститься с такой игрой по итогам сезона на столь низкую позицию, но, если клуб так и будут преследовать неудачи в виде травм, исход может быть крайне неприятным для болельщиков клуба.

Первые ласточки от игр на два фронта. А так ли нужна Лига конференций на фоне высоких задач в РПЛ?

Казанские болельщики долго ждали возвращения клуба в еврокубки, однако с началом Лиги конференций все больше складывается впечатление, что «Рубин» становится тяжелее и закрадываются подозрения, что команда может не потянуть два фронта.

В Польше «Рубин» уже потерял Шатова и Зуева, а утомительная игра с «Ракувом» сказалась на состоянии Деспотовича. А ведь это даже не групповой этап.

Если «Рубин» пройдёт в групповой этап — это означает фактически гарантированных два матча в неделю (плюс матчи Кубка России). Играть на высоком уровне в двух турнирах будет крайне сложно. Придётся чем-то жертвовать.

С одной стороны это чемпионат, который очевидно сейчас в приоритете для казанской команды. С другой стороны — европейский турнир и очки России в таблице коэффициентов УЕФА.

Выступление российских клубов особенно важно в этом сезоне, ведь прошлый и позапрошлые сезоны Лиги чемпионов и Лиги Европы, мягко скажем, были неудачными. Если неудачи российских клубов в Европе будут продолжаться, то в ближайшие несколько лет наша страна может вылететь из топ 10. Поэтому выступление каждого российского клуба на европейской арене невероятно важно. Хочется верить, что «Рубину», как Юлию Цезарю будет удаваться делать успешно две вещи одновременно. И в чемпионате продолжать успешное выступление, и в Европе в грязь лицом не ударять.

Леонид Слуцкий объяснил ситуацию плохим газоном на «Ак Барс Арене»

Почему так много травм? Что по физической подготовке?



Пожалуй тренеры, отвечающие за физическую подготовку и реабилитацию в «Рубина» (таковые сегодня в Рубине — Хавьер Нойя Сальес и Виктор Гоме) — те главные фигуры, к которым на данный момент вопросов у болельщиков больше всего. Только за последние четыре дня «Рубин» потерял из-за травм трех игроков: Олега Шатров, Александра Зуева и вот накануне ключевого игрока атаки Джордже Деспотовича. Пропускал матч в Польше Илья Самошников, а Хван Им Бом пока не готов показывать своей классной игры из-за проблем с мышцами.

Испанец занимает пост тренера по физподготовке с 2018 года, и особых нареканий за этот период к нему не было. Однако, в самый ответственный момент, мы видим, что у команды есть проблемы с подготовкой к сезону, ведь преимущественно все травмы заключаются в мышечных повреждениях.

Впрочем, наставник «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил ситуацию плохим газоном на «Ак Барс Арене». Вот только это лишь второй матч сезона на этом стадионе, а травмы случались и после гостевых игр. В той же Туле сразу несколько футболистов просили о заменах задолго до конца матча.

«На таком поле попробуйте не получить травму! Когда оно едет, когда каждый эпизод ты получаешь мяч, находясь в плывущем поле. Они сейчас у нас все во льду сидят. Мы после каждой домашней игры получаем огромное количество этих повреждений. А еще когда ты играешь через два дня на третий… У нас же не было травм в предсезонную подготовку, у нас все было нормально. Потому что мы тренировались и играли на хороших качественных полях», — сказал Слуцкий.

Игру с «Ахматом» можно называть бенефисом для Хакшабановича

Так или иначе, у казанцев впереди сложнейший отрезок, на котором нужно как-то выкручиваться теми, кто остался. Сначала важнейший ответный матч с «Ракувом», а потом непростые игры с «Химками» и «Крыльями Советов». «Рубин» так долго ждал еврокубков и сейчас может их лишиться из-за самого обидного — травм ключевых футболистов.

Скамейка «Рубина» прямо сейчас не выглядит богатой и трудно представить, что потери игроков пройдут незаметно. При этом катастрофически важно не нахватать новых травм.

Хакшабанович заявляет, что готов набирать 20+ очков за сезон

Сеад Хакшабанович — настоящее открытие «Рубина» на старте этого сезона. За три матча у черногорского полузащитника внушительная статистика гол и две голевые передачи в трех матчах. Игру с «Ахматом» можно называть бенефисом для Хакшабановича. Ему во всей красе удалось продемонстрировать те заслуги, за которые его и приобрел казанский клуб, заплатив около 7 миллионов Евро. Черногорец прекрасно бьет издали и не менее прекрасно выдает длинные передачи. В матче с «Ахматом» он сначала не без доли везения сравнял счет своим штрафным ударом, а потом и вовсе блестяще навесил на Абильдгора, который и принес своим голом волевую победу казанскому клубу.



Безусловно, это только старт сезона, но есть весомые надежды, что Хакшабанович станет фундаментальным игроком «Рубина» в этом календарном году. Учитывая, что «Рубин» потенциально сможет принять участие в групповом этапе «Лиги конференций», на чепногорце лежит большая ответственность за выступление команды.

«Я счастлив голу и голевой передаче, тому что помог команде, — признавался после игры Сеад. — Мы перехватили инициативу после забитого гола, к тому уже у них игрок был удален. Мы бились до конца. Вся команда рада победе. Мы заслужили победу.



Рад забить и отдать голевую. Хочу помогать еще больше. Я пока играю не на 100 процентов. Мне еще нужно привыкнуть к лиге и к новым одноклубникам. Я провел всего 4 официальных матча и постепенно привыкаю. Надеюсь, что буду набирать очки за результативность и дальше, а также что завершу сезон с 20 очками и более, — сказал герой встречи.

Что ж, будем ждать от черногорского полузащитника такого же мощного прогресса, какой мы видим на короткой дистанции нынешнего сезона. Учитывая потери Макарова и Старфельта, казанцам просто необходимы яркие футболисты на поле, способные менять ход игр.

Евгений Романов, фото rubin-kazan.ru