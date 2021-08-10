Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский гастробар

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 125-я

Гастробар — относительно новое направление в ресторанной сфере России. Первые подобные заведения в нашей стране появились в середине нулевых этого столетия, и с тех пор интерес к ним только растет. В январе 2020 года в Нижнекамске тоже открылся первый гастробар SOUL. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Авторские блюда в уютной атмосфере бара

Гастробар — это симбиоз атмосферы бара и нетривиальной ресторанной кухни. Первый в мире гастробар открылся в 1990 году в Лондоне. Владельцы одного из баров решили сменить концепцию и помимо спиртных напитков стали предлагать посетителям блюда изысканной кухни. Это нововведение принесло заведению успех и нескончаемый поток посетителей. А волна популярности гастробаров прокатилась по всему миру.

В январе прошлого года в Нижнекамске открылся первый и пока единственный гастробар SOUL. Небольшое заведение с уютной атмосферой в стиле лофт предлагает посетителям оригинальное меню с авторской кухней и коктейлями — например, заказать «молчаливую семгу в икорном соусе», а на десерт — «фисташковый мусс с секретным печеньем». Здесь можно позавтракать, провести бизнес-встречу с деловыми партнерами в отдельном зале, поужинать всей семьей, друзьями или заказать любое блюдо из меню с доставкой на дом или в офис.

Бизнес-аккаунт Soulgastrobar в Нижнекамске сегодня анализирует проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Микс профессиональных и любительских фото «дешевит» ленту

Описание профиля. Никнейм, имя профиля и аватарка — прекрасно, все по канонам. Оформление тоже хорошее, нам нравится. Можно было бы как обычно порекомендовать сделать мультиссылку, но что туда поставить, кроме вотсапа? Разве что отзывы на картах.

Если вы не занимаетесь массфолловингом, то рекомендуем оставить только своих постоянных клиентов в подписках и усиливать комьюнити.

Наши рекомендации: подумать над обновлением мультиссылки и добавить туда ссылку на отзывы в картах «Яндекса», «Гугла» и «2гис».

Визуальное оформление: отсутствует единый стиль в оформлении аккаунта, между аватаркой, обложками хайлайтс и лентой нет визуальных объединяющих элементов. Повторяющиеся посты с надписью в круге объединяют ленту, а использование абсолютно разных фотографий по качеству, содержанию и цветам делает ее разрозненной и не ассоциирующейся с брендом.

Между обложками и рубриками хайлайтс нет смысловой связи. А ведь они должны облегчать визуальное считывание рубрик, а не только показывать, что это разные рубрики.

Смешивание профессиональных фотографий и любительских «дешевит» ленту, как и использование фотографий с бесплатных ресурсов.

Лента в основном состоит из постов в формате одиночных визуалов и «каруселей», неплохо было бы разбавить ее аппетитными видео различных блюд и напитков.

Наши рекомендации:

Добавить повторяющиеся графические элементы, которые бы объединяли аватарку, хайлайтс и ленту. Оформить обложки хайлайтс в едином стиле и связать по смыслу с названиями рубрик. В ленте использовать профессиональные фотографии, а любительские фото — для сториз.

Для ресторанного бизнеса не нужны длинные тексты

Контент-план. В профиле гастробара, скорее всего, используют рубрикатор: публикации можно разделить на информационный и продающий контент. Продающего, конечно же, больше, но он не так ярко выражен. За счет его некой естественности пользователи не ощущают давления в стиле «купи-купи-купи».

Все гениальное — просто, вот и в профиле гастробара придерживаются концепции небольших текстов. Такой подход мы считаем правильным, ведь для ресторанного бизнеса не столь важны длинные тексты с описанием преимуществ блюда: это ни к чему, ведь еда — вещь сугубо субъективная.

В текстах отсутствует обилие прилагательных, которые бы отвлекали от самого важного — состава блюд и коктейлей. В большинстве подписи к публикациям оформлены оригинально — посты хочется читать.

Типографическая ошибка, которая «топит»» текст — дефис вместо тире. Их употребление запомнить не так сложно: если нужен знак в пределах предложения, то стоит писать тире (длинная черта).

Первая орфографическая ошибка «кричит» о себе уже в описании профиля: слово гастробар пишется слитно. К слову, это не единственный промах по орфографии — их немного, но в профиле они все же есть.

Смущает наличие речевых ошибок: в погоне за привлечением внимания в текстах могут использоваться странные выражения. Например, «провоцируем ваши планы на выходные». Провоцировать можно кого-то, поэтому эту фразу советуем написать по-другому.

Наши рекомендации:

Определиться с тональностью коммуникации: то в текстах обращение к подписчикам идет на «вы», то на «ты».

Креативить над текстами, но не слишком увлекаться. В противном случае, есть риск создать речевые ошибки.

Эмодзи уместны не в каждом тексте, поэтому советуем либо убрать их из публикаций вообще, либо использовать только в заголовках.

Можно добавить стоимость блюд на фото в описание публикации — это информация упрощает навигацию для пользователей: им не нужно отдельно заходить в хайлайтс с меню.

Избавиться от «мусорной» аудитории, чтобы запустить рекламу профиля

Модерация. Комментариев практически нет, и на них не отвечают. Рекомендуем отвечать на все комментарии (если это не спам), даже если это просто эмодзи.

Аналитика в цифрах. Ежемесячно публикуется 6-7 постов, что достаточно для коммерческого аккаунта. Но комментариев очень мало — за последние полгода всего 17. Вовлеченность в пересчете на пост всего 0,68%, что достаточно мало. Возможно, неактивная аудитория накручена.

Сервис аналитики TrendHero дает профилю оценку 63/100, то есть «хорошо». 70% аудитории выглядит достоверно, большинство подписчиков из России, а из Нижнекамска — 71% аудитории. В январе 2020 года замечен резкий прирост подписчиков, что может говорить о Giveaway, который и подпортил всю статистику.

Рекламы нет, скорее всего, рекламный аккаунт был заблокирован. Это связано с тем, что в аккаунте упоминается алкоголь, что по правилам Facebook ADS нельзя рекламировать.

Наши рекомендации: избавиться от «мусорной» аудитории, привлечь настоящую и попробовать еще раз запуститься в рекламу. Рекламировать сам аккаунт можно, но без постов про алкоголь.