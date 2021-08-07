«Черного августа» не будет: рубль обещает выстоять

ФРС и коронавирус будут давить на рубль, Центробанк и выборы — защищать его

Фото: vmeste-rf.tv (очередь в обменный пункт в августе 1998 г.)

По традиции, к августу население России настороженно смотрит на поведение национальной валюты. Почему-то именно в этом месяце национальная валюта чаще всего обрушивается, перекраивается экономика, уходит на новый виток инфляция. Некоторые суеверные инвесторы предпочитают переждать это чудное время, чтобы «черная кошка» не перешла им дорожку (а вернее, чтобы ее не переплыл «черный лебедь»). Рубль с начала этого лета показывал на торгах ММВБ наилучшую динамику с начала года, укрепляясь до отметки в 72 рубля к доллару. Изменится ли его курс в традиционно фатальном августе и что может выбить его из наезженной колеи на торгах? Консенсус-прогноз аналитиков на август — 73—75,1 рубля к доллару.

Крепкий рубль держался два летних месяца

На этой неделе российская валюта вновь пробила отметку ниже 73 рублей к доллару и ниже 87 рублей — к евро, вернувшись к уровням начала июля. Основной причиной укрепления рубля стало снижение инфляции до уровней предыдущих лет третью неделю подряд, считают банковские аналитики. По их мнению, в пользу укрепления рубля сыграло то, что реальные доходы населения все еще остаются ниже уровня 2019 года, темпы розничного товарооборота не могут восстановиться до доковидного уровня. На этом фоне некоторые банковские аналитики ожидают продолжения укрепления рубля, которое будет носить более выраженный характер по отношению к евро, чем к американской валюте.

«На конец года мы ожидаем курс 72-73 к доллару и 83-84 к евро. Если же курс евродоллара останется на тех же уровнях, рубль к доллару может достичь диапазона 70-71. Однако инвесторам нужно быть готовым к традиционной повышенной волатильности на валютном рынке, связанной с наступлением различных непредвиденных событий», — заявляют банковские эксперты.

На 7—9 августа 2021 года ЦБ понизил официальный курс доллара на уровне 73,1304 руб., что на 3,76 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро был понижен на 19,08 коп. — до 86,4621 руб.

Впрочем, тренд на укрепление рубля может резко измениться в начале этой недели под воздействием публикации отчета по рынку труда США. Если он окажется сильным, то падение российской валюты может оказаться и более значительным — в диапазоне от 73 до 75 рублей.

Фокус — на американскую макростатистику

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Егор Жильников подозревает, что если рубль и ослабнет, то в результате выхода статистики в США:

— На следующей неделе мы ожидаем формирования нового тренда для рубля, в результате которого он может ослабнуть. Эту динамику определит сегодняшняя и последующая макростатистика США, на которую как раз и ориентируются глобальные инвесторы, пытаясь оценить дальнейшие действия ФРС относительно денежно-кредитной политики. Поддержку же рублю может оказать окончание выкупа иностранной валюты Минфином 5 августа в рамках бюджетного правила. В целом наш целевой коридор остается в диапазоне 73.0—75.1, и в рамках следующей недели мы ждем колебаний рубля в середине нашего диапазона на фоне коррекции развитых рынков.

К концу месяца будем отталкиваться от макроэкономических показателей, однако мы прогнозируем два исхода. В хорошем сценарии, при стабильности мировых рынков и росте цен на нефть, ожидаем закрепление рубля на нижних уровнях целевой границы с ее потенциальным пробитием (в таком случае это будет одним из самых позитивных августов в плане динамики рубля). В более реалистичном — смотрим на выход в середину нашего диапазона на конец месяца, на конец же года — приближение к верхней границе и, возможно, ее пересечение. Фундаментальная стоимость рубля по нашим оценкам на конец третьего квартала — 70 рублей, но реальная стоимость ориентировочно — верхняя середина диапазона.

«Если мы увидим курс в 72 рубля за доллар, то будет неплохой сценарий»

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова тоже обращает внимание на то, что позиции рубля будут определяться не в России, а в США. Правда, решительные действия Эльвиры Набиуллиной могут выступить неким щитом, который прикроет российскую валюту от серьезного падения:

— Траектория курса национальной валюты будет зависеть от того, какую монетарную политику будут проводить в ФРС. Но благодаря высокой ключевой ставке, позиции рубля выглядят защищенными, и скорее всего курс не упадет ниже 74 рублей за доллар.



Не жду большого укрепления, потому что все-таки действует бюджетное правило, которое стерилизует дополнительные сырьевые доходы. Не очень верю, что сюда могут войти крупные иностранные капиталы. Хотя процентная ставка и высокая, ведь ЦБ ее сильно поднял с начала года.

Однако глобальные рынки ждут решения ФРС по ужесточению финансовой политики. Я думаю, что на таком фоне иностранный капитал вряд ли будет заходить в ценные бумаги развивающихся рынков в целом, и России в частности. Если мы увидим курс в 72 рубля за доллар, то будет неплохой сценарий. Более значительное укрепление мне кажется не очень вероятным. Но, в принципе, ослабления рубля я бы не ждала.

Главный тренд, который определяет курс национальной валюты не только на месяц, но и до конца года — как рынки будут оценивать перспективу ужесточения монетарной политики в США. Это основной фактор, который определит ритм всех финансовых рынков до конца года. Не думаю, что в августе это прояснится, но думаю, что до конца года все будут следить за этим. Это первостепенное.

На внутреннем рынке ключевую роль будет играть процентная ставка ЦБ. Вчера была новость о том, что Минэкономразвития предлагает увеличить расходы бюджета на следующие годы. Если правительство с такими предложениями согласится, это будет означать, что инфляционные риски вырастут, и ЦБ продолжит повышение ключевой ставки. Но для инвестора важно, как будет двигаться процентная ставка. Это и будет ключевой внутренний фактор.

«Риском для рубля является распространение дельта-штамма коронавируса»

Михаил Николаев, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, настроен оптимистично:

— Около трети валют развивающихся рынков укрепляются к доллару США в этом году, и рубль входит их число. Мы ожидаем, что эта динамика продолжится. Согласно прогнозу АКРА, среднее значение рубля к доллару США в этом году ожидается на уровне 73,1. С начала года оно составило 74,3, поэтому мы ожидаем, что в случае отсутствия внешних негативных событий, укрепление продолжится. Основными факторами, которые будут способствовать этой динамике являются мягкая денежно-кредитная политика в развитых странах и, напротив, ужесточение в развивающихся, в том числе и в России. Выросшие цены на нефть тоже поддержат рубль. Риском для рубля является распространение дельта-штамма коронавируса, что может негативным образом сказаться на валютах развивающихся экономик в целом.

Анна Зайцева, аналитик ФГ «Финам» сообщает, что тоже не ждет серьезных просадок, но если ФРС будет демонстрировать ястребиное поведение, то это может надавить на рубль:

— По нашему мнению, в августе курс USD/RUB будет находиться преимущественно в диапазоне 72—75 рублей за доллар. При этом при отсутствии внешних шоков мы не ждем каких-либо серьезных просадок по нацвалюте.



Среди факторов, которые будут оказывать поддержку российской валюте, необходимо в первую очередь выделить проводимую Банком России линию на ужесточение монетарной политики. На последнем заседании, прошедшем 23 июля, ЦБ РФ впервые за семь лет повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 6,5%. В результате этого реальная ставка, рассчитываемая как разница между ключевой ставкой и инфляцией, достигла нулевого значения после долгого пребывания в отрицательной зоне, а это благоприятно для рубля. Согласно прогнозу Банка России, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых, что означает: регулятор не исключает ее дальнейшего повышения.

Негативным образом на курсе рубля может сказаться ястребиная риторика ФРС. Как на этой неделе заявил замглавы Федрезерва Ричард Кларида, все условия для повышения процентной ставки в США могут сложиться уже к концу 2022 года. Более того, Кларида не исключает, что регулятор может объявить о начале завершения программы количественного смягчения уже в этом году. В пользу более раннего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС также говорят весьма позитивные данные по рынку труда США: количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло в июле на 943 тыс., превысив консенсус-прогноз в 870 тыс., а уровень безработицы снизился на 0,5 п. п. до 5,4%, тогда как аналитики ожидали результат в 5,7%.

Помимо этого, под влиянием «дивидендного» фактора в августе можно ожидать кратковременные просадки курса рубля. Так, в августе российские корпорации направят на выплату дивидендов порядка 670 млрд рублей, из которых около 160 млрд рублей приходится на иностранных акционеров и могут быть конвертированы в валюту.

В заключение стоит добавить, что накануне выборов в Госдуму вряд стоит ждать финансовых потрясений.