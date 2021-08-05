Инста-Татарстан: Нурминский готовит альбом, юбилей ректора КФУ

Обзор Instagram-аккаунтов известных татарстанцев

Президент Татарстана снова продвигает главные татарские ценности, среди них, безусловно, важным элементом является кыстыбый. Одна из самых стильных татарских певиц Гульназ Батталова чудом прорвалась в США. Ришат Тухватуллин делится книжным творчеством с отцом Алины Кабаевой. Альберт Нурминский хвастается автомобилями и новыми релизами. Группа Gauga сняла смелый клип в доме Ушковой. Рустем Хасанов сажает чиновников в инвалидные кресла. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре Instagram-аккаунтов известных татарстанцев.

Рустам Минниханов пропагандирует татарскую кухню

Всегда активно следящий (не без помощи специалистов, разумеется) за трендами в интернете президент Татарстана поделился в Instagram видео из ТикТока, в котором некая Минсай әби учит американца готовить кыстыбый с картошкой. «Тәмле дә соң безнең татар ашлары. Əбиләр дә пешерсә — телең йотарлык була!» («Какие же вкусные наши татарские блюда. Если бабушка испечет — язык проглотишь!»), — резюмировал Рустам Минниханов.

Гульназ Батталова прорвалась в США

Татарская певица Гульназ Батталова путешествует в США, причем не без приключений. Отправилась она в полет с другом с пересадкой в Стамбуле. На посадке на рейс до Лос-Анджелеса выяснилось, что он, бывший в Америке уже дважды, дальше лететь не сможет. За время пересадки выяснить подробности не удалось. При этом Батталова сообщает, что поездку они планировали четыре месяца, все симки и брони были оформлены на мужчину. «Чувствую себя марсианином», — сообщила певица. По прилету в США у нее забрали телефон и паспорт, продержали пять часов, но впустили в страну. В итоге Батталова посетила не только побережье, но и добралась до Нью-Йорка.

Ришат Тухватуллин подарил книгу Марату Кабаеву



У певца Ришата Тухватуллина вышла книга, и теперь он делится видео о том, как дарит ее важным для себя людям. Среди них оказался Марат Кабаев, бывший председатель ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, глава международной ассоциации исламского бизнеса, отец Алины Кабаевой.

Группа Gauga презентует шокирующий клип



Рок-группа Gauga презентует сегодня в формате закрытой вечеринки клип на песню LMM — она известна поклонникам как «Alama». Известный песнями с явным эротическим подтекстом и видео с полуобнаженными красотками коллектив под руководством Оскара Юнусова, по слухам, смог выбить локацию даже в доме Ушковой. Также съемки проходили в родном для Юнусова Башкортостане. А пока группа выкладывает занятные кадры из предстоящей работы, из них можно узнать, к примеру, что в клипе снималась змея.

Нурминский готовит новый альбом



Альберт Нурминский, автор рэп-хитов о жизни простых пацанов с района, сообщил, что новый альбом выпустит осенью 2021 года, сопроводив новость надписью «Вези меня белый 500-й» и фотографией «Мерседеса» у отеля Kazan Palace by Tasigo. В комментариях один из фанатов похвалил шаверму из его кафе. В конце июля Нурминский выпустил новую песню под названием «Шухер»: «Кто-то едет, шухер! Моя шпана! Все мои близкие, мои корефана!»

Рустем Хасанов сажает чиновников в инвалидные кресла

Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов от Чуйковского избирательного округа проверяет доступность среды традиционным способом: сажает сотрудников администрации района в инвалидные кресла, чтобы они сами протестировали местность.

«Вот сейчас мы будем изучать ее масштабы, поэтому, если есть что сообщить, буду признателен. Hо катать чиновников в колясках, видимо, уже не перестанем — всем понравилось?» — спрашивает у подписчиков автор Instagram-аккаунта.

Гульназ Саффарова провела юбилей ректора КФУ

Телеведущая Гульназ Саффарова поделилась фото с коллегой Григорием Важовым на фоне цифры «60» и сообщением: «провели душевный юбилей очень известного, уважаемого человека в Татарстане». Имя героя разглашать она не стала, но комментаторы сходу угадали, что речь идет о ректоре КФУ Ильшате Гафурове. Один из комментаторов спросил у медиазвездочки, почему Гафуров не нашел среди студентов «ведущего с голосом, красивым как ручей». В ответ Сафарова предложила ему позвать такого человека на юбилей к себе.

По этому случаю, кстати, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил ректору орден «Марджани» III степени.

Булат Болт снимает сель

Улетевший несколько дней назад «в горы» инстабизнесмен Булат Болт оказался в Киргизии, где из-за обильных дождей в нескольких районах Иссык-Кульской области сошли селевые потоки. «Я буду без связи 8 дней, а это впервые с 2017 года у меня. Буду скучать по вам 100%, а вы будете?» — спрашивает путешественник, доказывая, что никакие природные катаклизмы не мешают российскому туристу полноценно проводить время в любых условиях.