Дневник Олимпиады: как у России украли золото в гимнастике

В понедельник, 2 августа, околоспортивные движения вышли на первый план, оттеснив на второй — чистый спорт. «Це Европа» сейчас больше увлечена судьбой малоизвестной еще вчера бегуньи из Беларуси. ЛГБТ-активисты упивались олимпийским дебютом трансгендера из Новой Зеландии. Ни тут, ни там, нет ни то, чтобы медалей, не обозначилась даже борьба за них, вот и резвились люди, как умели. У России же своя свадьба, мы боремся, теперь уже в прямом смысле, за олимпийские медали. Репортаж «Реального времени».

В каждой избушке свои погремушки

Серебряная медаль Дениса Аблязина, завоеванная в опорном прыжке вызвала оправданное недоумение. Дело в том, что он набрал одинаковые баллы с корейцем Чже Хван Шином, который и выиграл золотую медаль. Дело в том, что программа корейца имела более высокую базовую оценку по сложности, и подобное распределение медалей уже произошло днем ранее, когда израильтянин Артем Долгопят опередил в вольных упражнениях Рэйдерли Сапату из Испании. В то же время бронзовая медаль в вольных упражнениях была «поделена» между россиянкой Ангелиной Мельниковой и Маи Мураками из Японии, поскольку у них совпали и судейские оценки и уровень сложности.

Но с этой точки зрения вызывает недоумение распределение золота в воскресный день, когда в прыжках в высоту раздали две золотые медали Мутазу Баршиму из Катара и итальянцу Джанмарко Тамбери. Ранее при прочих равных в борьбе за золотые медали всегда устраивали перепрыжки, но сейчас почему-то решили поинтересоваться у спортсменов: хотят ли они продолжать борьбу дальше. Естественно, оба согласились на обоюдное чемпионство, после чего Баршим праздновал, а итальянец успел поймать после финиша еще одного чемпиона из Италии, выигравшего спринт. И в этом плен логичен вопрос: почему вопрос с чемпионством в каждом виде спорта решается по разному, где-то судьями, а где-то самими спортсменами.

Тем временем у Татарстана закончил выступать последний спортсмен-единоличник. Никита Шлейхер не смог выйти в полуфинал прыжков с 3-метрового трамплина, финишировав на 24-м месте. Увы, он завалил все свои стартовые попытки, распрыгавшись к пятому прыжку, когда уже ничего нельзя было поправить. И те же судьи не хотели высоко оценивать его прыжки, избавляясь от спортсмена, как от назойливой мухи.

Бронзовая медаль в вольных упражнениях была «поделена» между россиянкой Ангелиной Мельниковой и Маи Мураками из Японии. Фото: olympic.ru

Гуд бай, Америка!

Сегодня, 3 августа, в три часа ночи самым верным поклонникам спорта из Центральной России придется усаживаться у телевизоров, чтобы поболеть за мужскую сборную в противостоянии с командой Канады. Отомстить «кленовым листьям» за то, что они не пустили в четвертьфинал Иран, нынешнюю команду Владимира Алекно. Иран бодро стартовал с победы над фаворитом группы Польшей, но уступил Канаде, хотя, это может быть и лучше для нас. Выбивать своими руками команду своего бывшего тренера было бы тяжело психологически.

А вот спихнуть с пути Канады — это самое то. У нас уже состоялась своеобразная месть за Рио-2016, где в матче за 3-е место наши ребята вели со счетом — 2:0 в игре против сборной США, но уступили затем три сета и финишировали четвертыми. Сейчас мы разгромили звездно-полосатых, очень неудачно выступивших в итоге и не попавших в плей-офф. Там будет Франция, которая может попасть под каток польской дружины во главе с Вильфредо Леоном, и вот эту игру можно будет посмотреть максимально комфортно, поскольку она запланирована на 15.30, если не случится ничего экстраординарного, что уже происходило на нынешних играх, когда матч россиян с французами начался с заметным опозданием от запланированного времени.



У двух наших женских сборных по волейболу и гандболу не задался старт, и после двух туров они рисковали не попасть в четвертьфинал. Но третий тур для обеих команд стал переломным, когда гандболистки обыграли Венгрию, а волейболистки перебороли Китай, о чем «Реальное время» писало. Но в четвертом туре гандболистки оказались сильнее в матче с фаворитом группы Францией — 28:27, уступая в два мяча после первого тайма. Победа досрочно вывела нас в четвертьфинал.

Там нас будет ожидать сборная Черногории, которая в напряженном поединке с Нидерландами уступила в один гол, и заняла в своей группе третье место.

Еще круче выглядела победа волейболисток, игравших против сборной США. Там было любопытное противостояние еще до начала прямой трансляции из Токио. На «Матч ТВ» в это время шла легкая атлетика, которую традиционно вела Ольга Богословская. И тут в прямом эфире послышался голос Дмитрия Губерниева, который оповестил о том, что легкая атлетика уходит на «Матч Арена», а сейчас зрители увидят волейбол. И тут Богословская буквально вгрызлась зубами в прямой эфир, скороговоркой проговаривая какие-то факты из своего вида спорта. Эту женщину вряд ли что-то смутит, российские болельщики помнят, как она прошлой зимой спрашивала Владимира Путина во время традиционной пресс-конференции о рукоблудии Дзюбы.

И тут стало даже как-то жаль Губерниева, поскольку они с Богословской действующие коллеги, а в прошлом супруги. Обычно напористый и хамоватый, он необыкновенно сдержанно для себя повторил, что сейчас трансляция переместится на волейбол.

25:20, 25:12,25:19 — это такой счет, как будто нашими соперницами были не фаворитки из Северной Америки, а аутсайдеры из Южной — аргентинки. Фото: olympic.ru

Как мы огорчаем легенд волейбола

И телезрители переместились в кратер с бурлящими эмоциями, которых так не хватало ранним утром на легкой атлетике, где проходят пока только предварительные соревнования. Американками руководит легенда мирового волейбола Карч Кирай, первый человек, выигравший олимпийское золото и в классическом и в пляжном волейболе. Для нас эта информация любопытна тем, что в предыдущем матче мы обыграли команду Китая, которой руководит Лан Пин, первый человек, который выиграл олимпийское золото и как игрок, и как тренер. При этом, и Кирай и Лан Пин — это выдающиеся волейболисты, лидеры своих блистательных команд. Но оба они натерпелись от волейбольной России. Кирая было жаль еще и от того, что по ходу матча команда потеряла из-за травмы Джордан Томпсон, которая досматривала матч со слезами на глазах. Но стоит отметить, что вряд в это утро ни она, ни кто-либо другой не смогли бы противостоять такой России. Зря старалась Джордан Ларсон, прекрасно знакомая нам по играм за «Динамо-Казань». Напрасно голосила Чиака Огбобу, чей голос, наверное, слышен был даже во Владивостоке, поскольку кричала она так, как будто рожала второго Спасителя. Однажды американка попала мячом в лицо Ксении Смирновой, но та и бровью не повела. Наши девушки были прекрасны. Однажды Ирина Воронкова потащила мяч, перелетевший на чужую сторону площадки, и мы выиграли очко, после длительного розыгрыша. В другой момент Анна Подкопаева потащила, как Игорь Акинфеев, а Воронкова, как Ринат Дасаев, и за эти два подвига в защите Наталья Гончарова забила, как Антонин Панёнка, хитро скинув мяч за спину блокирующих. Арина Федоровцева деклассировала американок эйсами. И Кираю, и Лан Пин было бы за счастье иметь именно таких россиянок не просто в качестве подопечных, но и в качестве партнерш на площадке. 25:20, 25:12,25:19 — это такой счет, как будто нашими соперницами были не фаворитки из Северной Америки, а аутсайдеры из Южной — аргентинки.

После этих побед обе наши дружины досрочно вышли в четвертьфинал, но важнее, что обе команды стали двигаться по олимпийскому пути по восходящей. Проиграв в последнем матче группового этапа Турции — 2:3, наши девушки заняли 4-е место в группе, и в первой же игре четвертьфинала сыграют с Бразилией. Кстати, разгром американок японский ди-джей совершенно уместно отметил постановкой композиции диджея Смэша «Москоу неве слип». Да, в эти олимпийские дни не спит практически все болельщицкое сообщество России, но именно подобные победы делают наши бессонные дни и ночи оправданными.

Старт в Токио грозил бы завершиться максимально быстро, если бы не скандал, возникший на пустом месте. Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

Олимпиада погрузилась в околоспортивную пену

Все-таки над отдать должное организаторам протестных настроений в Беларуси. Они не зря едят свои гамбургеры, Раскрученная с нуля история Кристины Тимановской, это прямо в кассу борьбы с режимом Александра Лукашенко. Отношение Запада к нему неоднозначное. В 2012 году Лукашенко сделали персоной нон-грата на Олимпиаде в Лондоне, а в 2019-м спортивная Европа была с ним «взасос», поскольку Беларусь успешно провела вторые в истории Европейские игры. Президент МОК Томас Бах обнимался, целовался, награждал Олимпийским орденом. На этих же играх спринтерша Кристина Тимановская завоевала серебряную медаль на 100 метров, но серьезно относиться к этому достижению нельзя из-за крайне низкого уровня конкуренции.

В нынешнем году Тимановская стартовала на чемпионате Европы в помещениях, где была дисквалифицирована на непрофильной дистанции 60 метров. И старт в Токио грозил бы завершиться максимально быстро, если бы не скандал, возникший на пустом месте. Тимановскую заявили на эстафету 4 по 400 метров, она запротестовала и раздула ситуацию до такой степени, что ей якобы будут угрожать на родине. Откуда уже выехал ее супруг, перебравшись на Украину, чему никто не препятствовал.

Но на это, конечно, никто не обратит внимание, а про то, что фамилия схожа с фамилией Светланы Тихановской, главного политического противника Лукашенко «прямо сейчас», все уже подумали. Мелочь, но против Лукашенко сейчас все сгодится.

Касаемо спорта Беларуси, то там гораздо больше потеряли, после того, как в понедельник разбился на смерть тяжелоатлет Алексей Мжачик, призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров, участник Олимпиады в Рио. Он бы поехал и в Токио, но федерация тяжелой атлетики страны была дисквалифицирована.

При этом «беженцы» — это настолько привычная тема, что МОК уже допускает до соревнований целые сборные из подобных спортсменов. Сбегали даже в России, во время чемпионата мира по легкой атлетике кубинец Орландо Ортега сбежал в Италию, оттуда транзитом в Испанию, выступая за которую стал серебряным призером Олимпиады в Рио в беге на 110 метров с барьерами. И это едва ли не самый знаменитый «беженец», хотя у кубинцев были еще и боксеры с волейболистами.

Уже в Токио ряды сборной беженцев пополнил тяжелоатлет из Уганды. Несмотря на то, что страной правит Йовери Мусевени, который занимает пост президента с 1986 года, пять раз за это время выиграв президентские выборы, его страна «это другое», в отличие от «диктаторского режима» в Беларуси, и угандийского тяжелоатлета насильно вернули на родину.

Хаббард финишировала на последнем, 11-м месте, запоров все три свои попытки в стартовом упражнении — рывке. Фото: AP

Пушкин бы в гробу перевернулся

Эта ситуация даже отодвинула на второй план олимпийский дебют штангистки из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Лорел — это бывший мужчина Дик Хаббард, первый трансгендер в истории Олимпиад. В итоге трансгендерный дебют получился смазанным. Хаббард финишировала на последнем, 11-м месте, запоров все три свои попытки в стартовом упражнении рывке. Во второй из них она подняла 125 килограмм, но не зафиксировала вес, двое из трех судей оказались совсем не толерантными, обратив внимание на полусогнутые локти. А вот в этой ситуации можно сказать спасибо судьям, поскольку Александр Сергеевич перевернулся бы в гробу, когда цитата из его бессмертной поэмы «Руслан и Людмила»: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь», визуализируется в образе 43-летней (его) Лорел (Дик) Хаббард.

Причем, трансгендеров в Токио-2020 могло бы быть больше, но Мелине Далузян был дисквалифицирован за допинг. Далузян, это голландский тяжелоатлет, ранее бывший армянской штангисткой. А американский триатлет Крис Мосье, родившийся девочкой, получил травму на отборочных соревнованиях.

А вот канадская футболистка Ребекка Куинн, считающая себя мужчиной, вместе с подругами обыграла в полуфинале женского турнира сборную США с Меган Рапино. Американская команда заползла в четвертьфинал только после нулевой ничьей с Австралией, матча, который судила российская судья Анастасия Пустовойтова. Дальше победила по пенальти, но против сборной с потенциальным трансгендером сплоховала.



Джаудат Абдуллин