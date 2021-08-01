7 вопросов о брачном договоре
Как он составляется, что в нем можно прописать и зачем он вообще нужен
В американских фильмах счастливые жених и невеста бегут жениться, весело помахивая брачным договором. В нашей стране такая практика пока еще не общеупотребительна: его заключает даже не каждая десятая пара. Но все больше людей стремится защитить свои права и хочет выяснить, а что же это все-таки за документ. В традиционном воскресном эксплейнере «Реального времени» — 7 вопросов о брачном договоре, на которые нам подробно отвечает независимый юрист Анатолий Чиквин.
- Кто составляет брачный договор, куда для этого надо идти, какова процедура?
Его можно составить и самостоятельно. Законодательных ограничений на эту тему нет. Он составляется в письменной форме, его обязательно заверяют у нотариуса. Брачный договор, не заверенный у нотариуса, как говорят юристы, ничтожный: считается, что его не заключали. Чтобы написать такой договор, можно взять типовой бланк: как в любом договоре, прописать «Иванов, именуемый в дальнейшем Супруг, и Петрова, именуемая в дальнейшем Супруга, заключили договор о следующем» — и дальше идут условия договора.
Однако я настоятельно рекомендую не писать договор самостоятельно, а обратиться для этого к специально обученным людям, потому что договор, написанный самостоятельно, порождает потом такие последствия, которые приходится по несколько лет расхлебывать в судах, доказывать, что именно имели в виду супруги. Так что брачный договор, составленный профессионалом, впоследствии спасет от множества головных болей.
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- Когда можно заключить брачный договор? Это делается до брака или можно это сделать в любой момент семейной жизни? Например, если человек купил в браке квартиру и не хочет, чтоб в случае развода она доставалась жене — может он после этого заключить брачный договор, в котором это будет регламентироваться?
Брачный договор можно заключить как до брака, так и во время брака, вплоть до момента его окончания — до тех пор, пока супруги называются супругами. Но если уже начался судебный процесс по разводу, то соглашение, которое в это время будут заключать между собой супруги, будет называться не брачным договором, а мировым соглашением.
Если заключать договор, находясь в браке, то действовать он начинает с момента заверения у нотариуса. Если же люди еще не поженились, то они могут его подписать, но действие этого документа начинается только в момент регистрации брака.
И пока люди состоят в браке, они могут в любой момент подписать договор, которым определяют свои имущественные обязанности. Так, если вернуться к вашему примеру: если квартира была куплена 10 лет назад, то можно составить брачный договор, по которому в случае развода она отойдет мужу. Но только при условии, что жена будет согласна, ведь договор этот подписывают оба супруга (и кстати, я бы на месте жены в этот момент задумался, а что же происходит).
Фото: notarius-averyanov.ru
Какие вопросы можно «зашить» в брачный договор? Только имущественные? Можно ли им обязать, например, жену три раза в неделю варить борщ, а мужа — ездить на рыбалку не чаще раза в месяц?
Брачный договор — это документ, который определяет только имущественные отношения супругов. При этом договор может касаться не только уже имеющегося, но и будущего имущества. Например, жена собирается купить квартиру, но хочет, чтобы в случае развода это жилье осталось за ней. Она может попросить мужа составить брачный договор, в котором будет прописана судьба этой будущей покупки.
Можно включить в договор условия денежного содержания, причем как на время брака, так и на период после развода. Например, на случай, если жена вдруг потеряет после развода работу — в брачном договоре может быть прописана обязанность бывшего супруга выделять ей определенные средства на жизнь. Подчеркну еще раз: это имущественные обязанности. Они могут быть определены, например, относительно судьбы вещей после развода, взаимного содержания во время брака, распределения доходов и так далее — вплоть до того, кто платит за коммунальные услуги.
Кроме того, важно, что обязанности по договору могут быть ограничены определенными сроками. Например, жена платит за квартиру до конца 2021 года, а муж — с января 2022.
Можно включать в пункты договора условия. Например, жена оплачивает 50% расходов на продукты до тех пор, пока у нее не рождается ребенок. Причем эти условия могут наступить обязательно (например, дата 1 января 2022 года), а могут и наступить никогда (вероятностные события — например, ребенок у пары может не появиться).
В договор не включаются все неимущественные, личные отношения между супругами — например, борщи и рыбалка из вашего вопроса. Все, что ограничивает правоспособность супругов, включать в брачный договор нельзя. Но, к примеру, возможен такой вариант: если муж пойман на измене — он обязан выплачивать жене по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение десяти лет. Или, к примеру, если жена не родит ребенка, то в случае развода она не имеет права на квартиру.
А вот, к примеру, судьбу детей после развода в брачный договор вписать нельзя: это определяется только законодательством Российской Федерации.
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- Если договор сильно ущемляет права одного из супругов, он все равно может быть заключен? Кто определяет степень этого ущемления? Можно ли потом оспорить такой договор в суде?
В законе есть общее указание о том, что в договор нельзя включать условия, которые явно ставят одного из супругов в неблагоприятное положение. А что делать дальше?
Во-первых, расторгнуть договор могут сами супруги по взаимному согласию. К примеру, если какой-то пункт с течением времени их перестает устраивать, то они расторгают договор и могут составить новый.
Во-вторых, расторгнуть или изменить договор может суд. То есть, супруг, который считает, что его права ущемили, может обратиться в суд. Предвосхищая дальнейший вопрос о том, что он же сам этот договор подписывал, скажу: в момент подписания он мог находиться под давлением, его могли вынудить это сделать, он мог не до конца понимать, под чем подписывается. Но проходит год-другой, и человек видит, что условия ставят его в явно неблагоприятное положение. Тогда, если супруг не согласен менять договор, можно обратиться в суд. А суд уже может найти основания признать договор ничтожным или изменить некоторые его пункты.
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- Получается, что такой договор обходит семейное право? В части, например, совместно нажитого имущества: закон говорит, что оно делится при разводе, а в брачном договоре можно прописать, что оно будет принадлежать кому-то одному? Получается, что договор важнее законов?
Для начала на всякий случай уточню: то имущество, которое супруги имели до вступления в брак, при разводе остается при них. Если супругу в период брака было что-то подарено или завещано — это тоже не считается совместно нажитым имуществом. Например, доходит до того, что при разводе порой приходится поднимать свадебные открытки. И если там написано «Мы дарим этот холодильник нашему дорогому Петеньке в день его свадьбы» — холодильник останется Петеньке. Но если надпись гласит, что подарок предназначен Петеньке и Машеньке — стало быть, оба имеют на него равные права.
Так что делить при разводе можно только то, что куплено в браке. И этот раздел — сложная штука, которая вызывает огромные проблемы во время бракоразводных процессов. Как, например, разделить машину? Или тот же холодильник?
Именно для этого нужен брачный договор. Нельзя сказать, что он обходит семейное право — наоборот, он является его частью. В Семейном кодексе есть соответствующий раздел, который так и называется: «Договорный режим имущества супругов». Так что закон позволяет выбирать, как поступать — люди сами решают, как будут регулироваться их имущественные отношения.
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- А надо ли вообще заключать брачный договор? Не обидно ли звучит такое предложение? Ведь очень редко кто идет жениться, предполагая впоследствии развестись, большинство молодоженов думает, что браки заключаются на небесах.
Я считаю, что положение о брачном договоре — это прекрасная новация, которая появилась в семейном законодательстве нашей страны. Надеюсь, что со временем мы перейдем именно на эту форму определения имущественных отношений супругов — в случае каждого брака.
Объясню, почему. Сегодня заключение брака — это факт, который устанавливается органом ЗАГС и имеет комплексный характер. Он решает миллион вопросов, который в случае, если люди не вступают в брак, решается десятком других договоров: кто кого должен содержать, кого к кому можно пускать в больницу, где чье имущество, кто с кем живет и на каком основании. Все эти вопросы решает сегодня брак. Но это социальный институт, который пришел к нам из древности. Со временем общественные отношения усложняются, и становится сложнее одной подписью решить весь комплекс вопросов, которые возникают у супругов. Поэтому и была изобретена такая форма, как брачный договор. Он заранее предусматривает, что будет происходить с имуществом. Мир стал другим. Люди могут беспрепятственно разводиться, вступать в новые браки. И сложные вопросы, возникающие в этих процессах, надо гибко регулировать — именно это и позволяет сделать брачный договор.
До тех пор, пока люди думают, что браки заключаются на небесах, профессия бракоразводного юриста будет очень высоко оплачиваться. Люди могут при заключении брака сколько угодно говорить, что это священнодействие, и что это на всю жизнь. Но статистика неумолима. В Свердловской области, где я работаю, браков заключается примерно столько же, сколько совершается разводов.
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- А если люди не расписаны в ЗАГСе — например, прочитали никах или обвенчались, или просто живут вместе? Они могут составить такой договор?
Здесь тоже позволю себе сразу же исправить одну популярную ошибку: такие отношения часто называют гражданским браком. Так вот, гражданский брак — это именно тот, который заключается в ЗАГСе. Все остальное — в юридической терминологии называется сожительством.
И если люди живут в порядке сожительства или заключили только религиозный брак, но не заключили гражданского — в этом случае брачный договор им недоступен. И это очень важное уточнение. Ведь брачный договор заключается только между супругами. А супругами люди становятся при регистрации их союза в органах ЗАГС, других вариантов наше законодательство не предусматривает.
Фото: webtous.ru
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