Как Слуцкий и три очка из Тулы увез, и лидеров перед Польшей поберег

Четыре главных итога матча «Арсенал» — «Рубин»

Ничто не предвещало исхода, с которым «Рубин» закончил выездной поединок с тульским «Арсеналом». Но казанцы разобрались с командой Дмитрия Парфенова уже в первом тайме, сыграв в неожиданной расстановке. У них шесть очков из шести возможных и лидерство в таблице. Как Леонид Слуцкий умудрился и игроков поберечь, и уверенных три очка из Тулы увезти, почему Хакшабанович сместил Макарова и вернулся ли прежний Деспотович — в итогах матча от спортивной редакции «Реального времени».

«Рубин» учится играть и с середняками

В первом туре казанцы выдали маленькую сенсацию. Но после победы над «Спартаком» оступаться на тульском «Арсенале» было бы как минимум нелогично и расточительно.

Но перед матчем все равно было немного нервно, ведь казанские болельщики уже привыкли к тому, что «Рубин» умеет выдать суперматч с грандами — и потом благополучно потерять очки в играх с командами уровня «Ахмата», «Урала» или того же «Арсенала».

Вчера Казань еще в первом тайме растоптала все претензии «Арсенала» на очки, забив три безответных мяча в абсолютно разном стиле. От комбинационной быстрой атаки в касание в испанском стиле — до дальнего красивого удара из-за пределов штрафной площади в лучших традициях старого английского футбола, каким он был еще до создания Премьер-лиги.

Впрочем, весной, в концовке прошлого сезона, «Рубин» тоже сумел мощно провести матч с туляками, отыгравшись с 0:2 и вырвав победу на этом же стадионе — 4:2. Возможно «Арсенал» — удобный соперник для Леонида Слуцкого. Посмотрим, научился ли «Рубин» держать стабильность с середняками, в следующем туре — предстоит встреча с грозненским «Ахматом».

Слуцкий оставил Абильдгора в запасе: вынужденно или схитрив?

Неожиданной расстановкой удивил своего тульского визави Дмитрия Парфенова наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. Оливер Абильдгор остался на лавке запасных, так что опорная зона осталась пустовать. На поле мы увидели непривычные «4-3-2-1». Возможно, этим можно объяснить беспомощность «Арсенала» в первом тайме. Тройная замена в перерыве понадобилась Парфенову, чтобы как-то нивелировать свое поражение на «драфте» вне поля и подровнять картинку игры после перерыва.

Впрочем, сам Слуцкий списал свой ход и отсутствие Абильдгора проблемами с мышцами и желанием поберечь игрока перед еврокубками.

«У Абильдгора есть небольшие мышечные проблемы, поэтому мы решили не усугублять и поберечь его перед игрой в четверг. Вообще, все замены, которые были проведены — они все связаны с небольшим мышечным дискомфортом. Кроме Евтича» — сказал наставник «Рубина».

Источник: vk.com/rgdsru

Так и получилось, что Слуцкий умудрился и 3 очка взять у Тулы, и поберечь своих лидеров перед польским матчем. Хван Ин Бом, к примеру, отметившись голом, ушел на отдых уже в перерыве матча.

Интересно, что перед стартом нового сезона туляки поменяли газон на своем домашнем стадионе, и некоторые игроки «Рубина» потоптав траву перед матчем с некоторым недовольством заявляли, что трава могла бы быть и пониже. Но пресловутый плохой пол танцорам не помешал: именно вчера казанцы показали очень комбинационный футбол, который можно смело назвать нехарактерным для «Рубина».

Если обратить внимание, как казанцы забивали первый мяч, то может сложиться впечатление, что играет типично испанская команда с «тики-такой» в качестве основного оружия. Мы увидели быструю комбинационную атаку в касание, завершенную прицельным и аккуратным ударом по низу в дальний угол.

В середине первого тайма владение мячом было 64 на 36 процентов (в пользу гостей, разумеется), и 61 на 39 процентов — по итогу первой половины игры.

Во втором тайме (правда, после перестроений и массовых замен Парфенова) доминирование казанцев пропало, и лишь Юрий Дюпин на пару с удачей постарались, чтобы сохранить «ноль» на табло. И это можно считать тревожным звоночком перед первой игрой с «Ракувом» в Лиге Конференций.

Деспотович, наконец, просыпается

А вот сербский форвард «Рубина» Джордже Деспотович начал нынешний сезон в форме, далекой от образца самого себя в сезоне прошлом. Он на предсезонном турнире Кубок «Париматч Премьер» не был особо заметен, а в первом туре против «Спартака» по вкладу в игру мало чем отличался от зрителей на первых рядах.

Видеть в такой роли Деспота непривычно было ни казанским болельщикам, ни уж точно его партнерам по команде. Ведь все уже привыкли, что серб умеет быть «палочкой-выручалочкой», когда на поле совсем худо и надо занести мяч в чужие ворота любой ценой (без особых к тому предпосылок из логики встречи).

В первом туре помощи Деспотовича не дождались, и все в свои руки пришлось брать защитнику Илье Самошникову.

Но вчера в поединке с «Арсеналом» он сначала сыграл важную роль в организации гола Хвана Ин Бома, сыграв в касание в центре, а потом и в два касания переправив мяч дальше — под голевой удар. А уже второй гол — на его счету, хоть и не без большой вспомогательной роли Хвичи.

Серб заработал пенальти и сам его реализовал, хоть и не очень уверенно — удар вышел слабым, да еще и Шамов угадал направление. Деспоту помогла только неуверенность голкипера в этом поединке. Надеемся, что к игре с поляками его уверенность окончательно вернется, и сегодняшний приз лучшему игроку матча в этом поможет.

Кварацхелия сделал два гола и намекает на отлет в Англию?

Хвича Кварацхелия, которого слухи неустанно отправляют то в Италию, то в Англию, продолжает радовать казанских болельщиков.

Если в первом отрезке стартового тайма Хвичу опекали так плотно, что к его середине за ним числилось всего восемь касаний мяча, то вскоре он включил свой «турборежим» — и здесь защитники «Арсенала» просто перестали за ним поспевать. Показателен момент, когда Кварацхелия в очередной раз прорывался по флангу в середине поля, а Георги Костадинов со злостью влетал двумя ногами ему в ахиллово сухожилие — настолько грузин бесил тульких игроков. Но его быстро удалось поставить на ноги — и в отместку он поучаствовал во всех трех забитых мячах «Рубина».

Сначала обыграется с партнерами и на подступах к штрафной, потом выдаст прострел под удар Деспотовича — ну и наконец, забьет сам свой красивейший гол в матче.

Вот тут-то тульские защитники по-настоящему «зевнули» хавбека, оставив его на несколько секунд (последите за тем, как пятится Новосельцев, который у Бердыева «божил» в «Ростове»). Но этих секунд ему и хватило, чтобы прицелиться и отправить мяч в дальнюю девятку ворот Шамова.

Забив свой гол, Кварацхелия показывал на камеру то ли жест, означающий тайм-аут в американских видах спорта, то ли букву «Т». Не на «Тотенхэм» ли намекает полузащитник?

Эрик Добролюбов