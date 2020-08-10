Лукашенко появился на публике после выборов и сделал свое первое заявление
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые появился на публике после голосования на выборах и сделал свое первое заявление.
Так, в ходе посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» он заявил, что «политика одна должна быть — люди», передает «БЕЛТА».
Сегодня утром ЦИК Белоруссии сообщила предварительные итоги выборов главы страны. Согласно результатам, действующий президент республики Александр Лукашенко набирает 80,23%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 9,9% голосов.
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