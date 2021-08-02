Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская шоколадная мастерская

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 119-я

Какао и шоколад в Россию привезла Екатерина II, с тех пор их популярность в нашей стране лишь росла. Стремительное развитие отрасли и рост количества кондитерских компаний стартовали в начале нулевых. Но если тогда, согласно статистике, один россиянин съедал за год около 5 кг этого лакомства, то за последние годы — уже более 8 кг. Сейчас активно стали развиваться и частные шоколадные мастерские. Одна из таких в прошлом году появилась в Нижнекамске. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Вкусный и оригинальный подарок

Даже мода на полезное питание и постоянный рост цен на шоколад не повлияли на динамику потребления россиянами этого продукта. Шоколад, как говорят социологи, стал одним из самых популярных подарков и угощений. При этом люди любят дарить и получить эксклюзивные шоколадные изделия.

Сделать оригинальный подарок в виде лакомства жителям Нижнекамска помогает основательница шоколадной мастерской. Освоив профессию шоколатье, с прошлого года она начала готовить на заказ конфеты, шоколадные плитки-открытки, милых мишек для детей, шоколадные букеты из роз, пионов, ромашек. Все сладости Екатерина готовит из шоколада бельгийского производства и натуральных ингредиентов. По желанию клиентов использует разные виды сырья — темный, белый, молочный, со вкусом ароматной клубники или апельсина, с добавлением орехов и сублимированных ягод. Как рассказывает шоколатье, вкус и внешний вид цветов из шоколада могут сохраняться до двух месяцев, «если, конечно, не будут съедены гораздо раньше».



Аналитический разбор аккаунта сегодня выполнила команда экспертов SMM-агентства Social Lift из Ульяновска, на рынке digital-агентств оно работает 8 лет, а в списке его проектов бренды с мировым именем, крупные предприятия и финансовые компании.

Отзывы помогут завоевать доверие потенциальных клиентов

Название и имя аккаунта соответствуют направленности профиля, подобраны удачно и отражают тематику.

Хороший выбор в качестве аватара, но мы рекомендуем немного исправить логотип, так как название и фраза «шоколадное наслаждение» расположены неровно, а шрифт выглядит немного устаревшим.

Для создания хорошего логотипа вам поможет простой сервис для графического дизайна Canva, где есть множество шаблонов. Примеры логотипов профилей из этой сферы:



Био содержательно и хорошо оформлено, информация структурирована и написана четко, но лучше преподносить всю информацию от третьего либо от первого лица (создаю, дарю и т. д.).

Пример био профиля из этой сферы:

Архивы сторис. Видна ваша работа над архивами. Все обложки оформлены в едином стиле и отлично сочетаются с общим видом страницы. Рекомендуем использовать также и видео при формировании сторис: это придает контенту динамики и позволяет показать больше в рамках одной сторис. Не забывайте следить и вовремя удалять контент, который уже потерял актуальность. Примеры оформления сторис у компаний со схожей тематикой:

«Путеводители, или гайды». Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Объединяйте между собой наборы товаров или публикации, посвященные одной теме. Пример:

Раздел «отметки». Данный раздел чаще всего используется пользователями для того, чтобы найти отзывы о компании, и за ними надо следить. Сейчас у аккаунта одна отметка, что очень мало. Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить: удалять спам, а также генерировать отметки. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле или попросив об этом своих друзей. Таким образом, у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных клиентов. Пример:

IGTV. К сожалению, этот важный для продаж раздел на данный момент отсутствует. Рекомендуем как можно скорее построить план по работе в этом направлении. Посмотрите, что делают ваши коллеги по отрасли.

Важно вывести клиента на диалог

Контент. Легкая, визуально привлекательная лента, приятная подача текста — все это является результатом вашей хорошей работы над страницей. Не забывайте следить за отметкой локации.

Обратите внимание на работу с обратной связью. На данный момент часть вопросов и мнений пользователей перекрываются лишь ответным «Спасибо». Старайтесь более содержательно отвечать на комментарии, важно вывести клиента на диалог. Общение в комментариях важно не только для поддержания лояльности.

Алгоритмы этой соцсети устроены таким образом, что количество и качество комментариев напрямую влияет на охват поста. Хорошая вовлеченность способствует увеличению числа показов записи и попаданию в раздел рекомендаций. Чем больше комментариев, тем выше вероятность, что пост будет стремительно набирать охват. Примеры оформления ленты у ваших коллег:

Продвижение. Для такого числа подписчиков активность в профиле ниже, чем должна быть. Для увеличения вовлеченности и численности подписчиков рекомендуем использовать такие инструменты, как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы.

Также на данный момент не проводятся конкурсы и отсутствуют игровой и вовлекающий контенты. Проведение конкурсов позволяет расширить границы и увеличить приток аудитории, хорошо влияет на вовлеченность подписчиков в контент страницы, увеличивает количество «сарафанных» заказов.

Соотношение количества подписок и подписчиков: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем случае 25%, но не забывайте регулярно проводить инспекцию своей аудитории. «Мертвые» и «спящие» аккаунты, которые не проявляют интерес к вашей странице, негативно влияют на статистику профиля.