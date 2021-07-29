«Можно ли запатентовать право на «квадрат» — как Ledel защищается от конкурентов

Основатель компании Артем Когданин выиграл суд против бывших топов, обвинив их в нарушении авторских прав

Казанский производитель светодиодной техники «Ледел» одержал победу в судебной борьбе с двумя экс-менеджерами, заимствовавшими, по мнению основателя компании, коммерческие разработки после своего ухода. Арбитражный суд Татарстана признал пять фактов нарушения авторского права Артема Когданина при воспроизведении его дизайна конкурирующей фирмой «Рэйлюкс», основанной как раз этими топами. Правда, назначенная сумма компенсации составила всего 208 тысяч рублей. Интересно, что преследование Когданина не помешало «Рэйлюкс» выиграть несколько тендеров республиканского кабмина и даже оснастить светодиодами сквер перед Домом правительства.

Пять эпизодов «контрафакта»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск о защите интеллектуальных прав «Ледел» (входит в группу IEK Group) к казанской фирме «Рэйлюкс», торговавшей светодиодными светильниками с дизайном, воспроизведенным по топовой модели L-trade II (лицензионное право на эту конструкцию перешло в собственность ООО «Ледел» после продажи компании братьями Когданиными в 2019 году). «Реальное время» рассказывало о споре предпринимателей в рамках разбирательства в Татарстанском УФАС России.



Правообладатель дизайн-решения светильников доказал пять фактов нарушения авторского права Артема Когданина, который разработал его будучи гендиректором казанской фирмы «Ледел». Среди них, как следует из судебного решения, «подделками» под L-trade II были оснащены один из казанских офисов Ак Барс Банка, торговый зал магазина «Леруа Мерлен Воронеж», помещения супермаркета BIGZZ в Минск. Средняя площадь по этим объектам составила около 1 тысячи кв. метров.



Кроме того, правообладатель зафиксировал факты выставления предложения о продаже этой модификации светильников через сайт «Рэйлюкс» в 2017—2018 годах.

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск о защите интеллектуальных прав «Ледел» (входит в группу IEK Group) к казанской фирме «Рэйлюкс». Фото: Максим Платонов

Уход двух топ-менеджеров Ledel

Пикантность судебной тяжбы в том, что основателями «Рэйлюкс» являются два бывших высокопоставленных топ-менеджера «Ледел», имевших доступ к интеллектуальной собственности компании. Нынешний гендиректор «Рэйлюкс» Андрей Колесников работал в ООО «Ледел» с 2009 года по сентябрь 2015 года. Начинал с должности инженера, а с 2014 года занял пост технического директора. Согласно должностной инструкции, в его обязанности входило в том числе принимать участие в решениях по разработке и проведению мероприятий по популяризации и продвижению продукции, в сборе данных и разработке конструктива светильников и прочих устройств, написании программ для микроконтроллеров.

«Колесников A.M. принял на себя обязательства сохранять, не разглашать и не использовать их в личных интересах и интересах других лиц, конфиденциальные сведения ООО «Ледел», к которым у Колесникова A.M. был доступ, в том числе не только технические сведения о разрабатываемой и производимой продукции ООО «Ледел», но и экономические: информация о клиентах предприятия, условия заключаемых сделок, сведения о партнерах, о характере отношений с партнерами, данные по ценам, системы или планы, касающиеся маркетинга, производства или коммерческих операций», — говорится в судебном решении.



В эти же годы его коллега Евгений Колобов сначала работал в должности начальника отдела маркетинга, а с 1 февраля 2011-го — в должности директора по маркетингу и развитию. Он также принял на себя обязательства не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию.



Сразу после ухода из компании «Ледел» Колесников и Колобов основали собственную фирму «Рэйлюкс», которая стала конкурентом «Ледел» на рынке электротехники.

Совокупные исковые требования правообладателя дизайна составили 6 млн рублей, но арбитраж удовлетворил их по минимуму — в 208 тысяч рублей. Фото: instagram.com/ledel_ltd

Символическая компенсация

Совокупные исковые требования правообладателя дизайна составили 6 млн рублей, но арбитраж удовлетворил их по минимуму — в 208 тысяч рублей. «Суд пришел к выводу, что соразмерной компенсацией за нарушение исключительных прав является 208 тысяч» — говорится в решении арбитража. И поясняется, что за каждый случай нарушения авторских прав назначена компенсация по 50 тысяч рублей, и лишь при реализации светильников с сайта была назначена сумма в 80 тысяч рублей. Таким образом, судебный процесс по защите авторских права Артема Когданина, который длился почти год, завершился его победой.

Во время судебного разбирательства истец заявил, что «Ледел» является правообладателем дизайна внешнего вида светильников серии L-trade II на условиях исключительной лицензии на основании лицензионного договора №12/д от 02.04.2015 и соглашения о его изменении №1 от 02.10.2017, заключенных с Артемом Когданиным. Это установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-35940/2018 от 25.07.2019.



Истец также ссылается на то, что указанным решением доказано нарушение авторских прав ООО «Ледел» и ИП Когданина А.И. действиями ООО «Рэйлюкс» по использованию дизайна светильников серии «T-lux», в том числе по производству, предложению к продаже, продаже, обмену или иному введению в оборот, демонстрации светильников серии «T-lux», являющимися производными и имитацией в результате незаконной переработки произведения дизайна светодиодных светильников производства ООО «Ледел» серии «L-trade II».

Оценив данные доказательства, суд пришел к выводу, что дизайн светодиодных светильников серии L-trade II разработан Артемом Когданиным. А Андрей Колесников и Евгений Колобов во время работы в компании в силу своих должностных обязанностей имели непосредственный доступ к информации, составляющей коммерческую тайну и принимали участие в разработке светодиодного светильника L-trade II 20, владея информацией о потенциальных клиентах спорного товара, о характере отношений и заключаемых с ними сделках.

«Рэйлюкс»: дорожим своей репутацией в глазах заказчиков

Комментируя исход судебного процесса, Андрей Колесников заявил «Реальному времени», что не согласен с выводами арбитража, а на само решение подана апелляция. Он отметил, что арбитраж не провел экспертизу лицензионных соглашений, которые, по его мнению, могли быть «нарисованы задним числом».



— Три года выпускали светильники по собственной конструкции, и вдруг «вытащили» соглашения, — сомневается Колесников в подлинности документов. — Мы будем добиваться пересмотра решения, так как дорожим своей репутацией в глазах заказчиков!

Он подтвердил «Реальному времени», что в последние годы компании удалось стать одним из поставщиков Хозяйственного управления при Кабинете министров Республики Татарстан. «Рэйлюкс» выиграл тендеры на оснащение светодиодами правительственного гаража по хранению автомобилей, участвует в переводе на светодиоды уличного освещения Казани. Среди значимых контрактов — освещение белой башни Казанского кремля, сквера перед Домом правительства.

В свою очередь Артем Когданин передал через технического директора «Реальному времени», что воздержится от комментариев. Одним словом, обе стороны недовольны выводами суда и готовятся ко второму раунду тяжбы. Участники рынка уже наслышаны о судебных перипетиях Артема Когданина.



— Он считает, что можно запатентовать право на «квадрат», так как первым начал заниматься этой темой, — заявил «Реальному времени» Дамир Гатауллин, владелец компании–дистрибьютора казанской фирмы ТД «Ферекс+». — До этого были преследования против Ильнура Курмаева, выпускающего светодиодные светильники для дорожного освещения. Сейчас у него более 100 дистрибьюторов по всей стране, обороты огромные. В отличие от «Рэйлюкса» может собрать до 10 тысяч светильников в месяц. Но судиться с Когданиным ему тоже пришлось. После того, как федеральная группа IEK Group выкупила 64% доли в казанском предприятии светодиодов «Ледел», его не пугают наши национальные особенности в бизнесе.