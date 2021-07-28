Как в Иннополисе ковали новых звезд для татарской эстрады

В Иннополисе стартовали съемки второго сезона телевизионного вокального проекта «Яңа йолдыз». Корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов стал одним из участников. Своими впечатлениями от конкурса он делится в авторской колонке.

Как наукоград ковал новых звезд сцены

Первый сезон вокального телеконкурса завершился в декабре 2020 года гала-концертом, на котором финалисты, 12 человек, пели со звездами татарской эстрады, среди которых были Айдар Галимов, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов, Алсу Абульханова и другие. Победителем стала Эльвира Мифтахова, которая получила контракт с рекорд-лейблом, включающим записи, съемку клипа и телеротацию.

Кроме того, Ильяс Мингазов (у него, кстати, есть набирающая популярность кавер-группа, играющая только татарские песни) и Марсель Закиров получили приглашение на фестиваль «Татар җыры — 2021».

Участники прошли несколько этапов конкурса. Оценивали их директор по развитию и инновациям «Барс Медиа» Дина Гараева, арт-директор группы компаний Руслан Васкез, два певца — Зайнап Фархетдинова и Радик Юльякшин, а также Лина Арифулина, известная в качестве продюсера шоу «Фабрика звезд».

В этот раз заявки на конкурс принимались с 26 марта по 30 июня, за которым последовало прослушивание. Далее в сентябре-октябре зрители увидят 30 участников конкурса, прошедших в полуфинал — это и подготовка, и занятия с преподавателями, и закулисье. 5 ноября пройдет отчетный концерт, на котором отберут 15 человек, после этого — вновь череда передач о подготовке к гала-концерту, а он пройдет уже 10 декабря. Причем победителем станет человек, которого выберет и жюри, и зрители — посредством СМС-голосования. Его объявят 19 декабря на фестивале «Татар җыры».



Приз — запись песни, съемка клипа, ротация на телевидении, договор на издание одного сингла и видеоклипа, продвижение песни в социальных сетях TMTV.

Не только вокалисты, но и группы?

Во все это я особо не вчитывался, потому что сначала дико веселился, когда в апреле получил письмо с предложением подать заявку на конкурс. Причем не от себя, а именно от группы qaynar, в которой я играю полтора года. Это — квартет (иногда трио), где я с друзьями придумываю электронные аранжировки при помощи компьютерных программ, синтезаторов, гитар, а также этнических инструментов, вроде домбры и саза. Все это на татарском языке. Не очень-то эстрадная музыка. Поэтому я уточнил, точно ли лейбл хочет видеть именно нас, они же в курсе, как мы звучим? Меня заверили, что это именно так, так что я отправил эссе, ответив на вопросы организаторов типа: «Как вы относитесь к татарской эстраде? Почему хотите участвовать в конкурсе?».

Вопрос резонный, учитывая, что мою группу относят к так называемой «татарской альтернативе». Нам близок рок, фанк, метал, рэп, джаз, у нас есть акция «Мин татарча сөйләшәм», фестиваль «Tat Cult Fest», лейбл «Yummy Music», мы делаем музыкальные лаборатории и пробуем себя в экспериментах. Мир эстрады, при том, что у каждого независимого татарского музыканта есть свои любимые исполнители среди них, — это совсем другое. Но в свое время Дениз Бедретдин, лидер первых татарских рок-групп The Sounds of Tsingiskhan и Bashkarma, говорил — попробуйте подружиться с эстрадой, у вас много общего. Так почему бы не сходить и не посмотреть?

При этом мой друг Оскар Юнусов, лидер группы Gauga, пишет: «Меня, вроде, звали, но я даже вчитываться не стал».

Новички — Галимов и Хаким

Автобус отправлялся в шесть утра, но мы решили доехать самостоятельно, выехав из Залесного.

Запись шоу проходит в пространстве ArtSpace в многофункциональном зале «Брэдбери». Есть мастерская, театральная студия, студия звукозаписи, спонтанная репетиция в которой прерывается просьбой не шуметь.

В соседней комнате Эльмира Калимуллина поет песню Эльмира Низамова «Мин Казанга кайтам».



Ждут участника жюри Анвара Нургалиева. В этом сезоне, помимо него, Калимуллиной и Арифуллиной, список «людей в креслах» обновился на две фамилии, что весьма радует. Это любимый певец моих родителей Айдар Галимов (а это значит, что его кассеты я слушал все девяностые). А также драматург и автор-исполнитель Зульфат Хаким, долгие годы восполнявший пробел на эстраде, касаемый людей, поющих свои песни под гитарный аккомпанемент. Элвин Грей, к слову, в этом году организовал в родном Башкортостане схожий конкурс «Яңы моң», получив грант главы Башкортостана в 30 млн рублей и также пригласив в жюри Арифуллину.

Я надеваю свой единственный внятный сценический костюм — это спонтанно купленная рубашка с вышивкой от дизайнера Миры Рахмат. Ребята из группы вообще не заморачиваются, идут в однотонных футболках и свитерах. Зато есть проверка звука, с подключением инструментов с попыткой представить, чем же тут поражать жюри.

У нас, прошедших через руки гримеров, берет интервью Гульназ Сафарова, которая после вопросов о том, свой ли у нас репертуар, говорит: а можно ли их спросить про возраст (кому-то в группе нет 30, а вот кое-кто уже скоро шагнет в сорокалетие, а еще у нас по двое детей)? Потом наступает период долгих съемок проходок в зал — нас просят быть энергичными и веселыми, что сначала вызывает обратный эффект, но потом какие-то из прыжков съемочную группу устраивают.

Эстрадный фестиваль — это не фестиваль Tat Cult Fest. Тут все поголовно в красивых платьях и пиджаках, с напряженными лицами — вероятно, от недосыпа, волнения и желания победить. Нас же постоянно спрашивают, каково альтернативщикам на этом празднике жизни? Мол, мы же вашу музыку не понимаем! Странные вопросы.

В списке участников немного знакомых фамилий (групп вовсе нет, кроме некоего женского трио «Шандау»). Запоминается Ильнар Шарафутдинов — известный по крутейшим каверам блогер. В остальном — это пение под фонограмму чужих песен. Вокальный конкурс по выявлению новых талантов. К слову, каждый участник подписывал договор о неразглашении, так что не могу сказать, кто из пришедших дошел до следующего этапа — впрочем, делиться сториз в сети дозволялось, а потому Инстаграм был заполнен фотографиями с участниками жюри, которые, к слову, делали весьма интересные замечания.



После прослушивания едем домой. На повороте после города останавливает ГИБДД — что-то мы раньше вас не видели, вы в Иннополисе давно живете?

Радиф Кашапов, использованы фото Рината Назметдинова с гала-концерта «Яна йолдыз» 2020 года