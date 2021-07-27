Из Гамбурга до Казани за 40 дней: на «Казаньоргсинтез» доставили турбину для ПГУ-250
По Волге в Казань прибыли турбина и генератор для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез». Оборудование было изготовлено генеральным подрядчиком строительства станции компанией «Сименс Энергетика» в городах Германии Эрфурт и Берлин. И доставлено по воде из Гамбурга. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна. Общий тоннаж доставленного основного оборудования превышает 1700 тонн. «Реальное время» проследило весь путь турбины и генератора от разгрузки до транспортировки на строящуюся площадку.
Разгрузка баржи в Займище
7 июня в Гамбурге генераторы, паровую и газовую турбины погрузили на специальную баржу, которая по воде через Санкт-Петербург 17 июля доставила груз в Казань. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна.
Паровая турбина прибыла в разобранном виде. Длина верхней части паровой турбины достигает 8,14 метра, ширина — 6,31 метра, высота — 3,35 метра. Размеры нижней части паровой турбины в длину достигают 9,16 метра, ширина — 6,45 метра, высота — 3,5 метра. Длина газовой турбины — 10,66 метра, ширина — 4,12 метра, высота — 4,05 метра.
Разгрузка состоялась в порту Займище. Организацией доставки уникального оборудования занималась международная фирма Zust&Bachmeier Project. Компания предусмотрела все особенности разгрузки и транспортировки турбины и генератора в Казани.
— Поскольку оборудование крупногабаритное, то разгрузка баржи заняла девять дней. Более легкая часть техники разгружалась краном. Для остальной части оборудования были построены подъездные пути. Баржу подогнали носом к берегу и создали к ней песчаную насыпь, которую укрепили плитами, утрамбовали. По насыпи под газовую турбину заехал лафет, который вывез оборудование на сушу, — рассказал об особенностях разгрузки Наиль Хаиров, руководитель дирекции строящейся ПГУ-250.
Оборудование везли двумя маршрутами
От Займища автопоездом оборудование в сопровождении патрульных машин перевезли на строительную площадку ТЭЦ-3 в Казани. Перед этим был разработан маршрут транспортировки крупногабаритного и крупнотоннажного груза автопоездом. На протяжении всего пути было проверено состояние мостов, путепроводов, линий электропередач, железнодорожных переездов.
— Оборудование можно было перевозить только ночью, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. Турбины и генераторы везли по двум маршрутам. Для оборудования не тяжелого, но высокого и широкого, выбрали короткий маршрут, для тяжелого — длинный маршрут без мостов и эстакад, — сказал Наиль Хаиров.
Девятая модификация газовой турбины
Оборудование для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» на заводе «Сименс Энергетика» было изготовлено за 18 месяцев с учетом всех требований компании. ПГУ-250 включает в себя газовую турбину SGT5-2000E с генератором, использующую для привода топливный газ, и паровую турбину SST-600 с генератором, применяющую для привода пар высокого давления, получаемый за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки.
В качестве топлива для газотурбинной установки будут использовать синтетический газ. Он является побочным продуктом производства на ПАО «Казаньоргсинтез».
— Для «Казаньоргсинтеза» была изготовлена газовая турбина SGT5-2000E по самой последней, девятой модификации. У этого оборудования на 1—2% больше КПД, чем у предыдущих моделей. Уникальность турбины также в том, что она работает на газе с водородом. Компания использовала ультрасовременные решения в рамках водородной энергетики, — рассказал Шамиль Файзрахманов, директор по крупным проектам в ПФО «Сименс Энергетика».
Надежность SGT5-2000E проверена мировым опытом. Считается, что это самая популярная газовая турбина с максимальным количеством инсталляций, больше тысячи штук, по всему миру. В России такая турбина установлена в Грозном.
Восстановление энергетического равновесия
Перед доставкой турбины на стройплощадке ПГУ-250 подготовили фундаменты для газовой, паровой турбин и генераторов, смонтировали корпус из металлоконструкций, залили бетонные конструкции градирен. После транспортировки газовую турбину установят на фундамент, чтобы больше ее не передвигать.
Турбину сбалансируют и создадут условия, чтобы она дожидалась сроков горячего пуска, который запланирован в следующем году. После запуска ПГУ-250 предприятие планирует экономить около 2 млрд рублей ежегодно за счет получения электроэнергии на оборудовании с высоким коэффициентом полезного действия.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым