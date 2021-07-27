Из Гамбурга до Казани за 40 дней: на «Казаньоргсинтез» доставили турбину для ПГУ-250

Фото: Максим Платонов

По Волге в Казань прибыли турбина и генератор для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез». Оборудование было изготовлено генеральным подрядчиком строительства станции компанией «Сименс Энергетика» в городах Германии Эрфурт и Берлин. И доставлено по воде из Гамбурга. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна. Общий тоннаж доставленного основного оборудования превышает 1700 тонн. «Реальное время» проследило весь путь турбины и генератора от разгрузки до транспортировки на строящуюся площадку.

Разгрузка баржи в Займище

7 июня в Гамбурге генераторы, паровую и газовую турбины погрузили на специальную баржу, которая по воде через Санкт-Петербург 17 июля доставила груз в Казань. Вес газовой турбины в сборе составляет 198 тонн, вес генератора в сборе — 221 тонна.

Груз из Гамбурга в Казань доставили на специальной барже. Фото: Максим Платонов

Паровая турбина прибыла в разобранном виде. Длина верхней части паровой турбины достигает 8,14 метра, ширина — 6,31 метра, высота — 3,35 метра. Размеры нижней части паровой турбины в длину достигают 9,16 метра, ширина — 6,45 метра, высота — 3,5 метра. Длина газовой турбины — 10,66 метра, ширина — 4,12 метра, высота — 4,05 метра.

Паровая турбина прибыла в разобранном виде. Фото: Максим Платонов

Разгрузка состоялась в порту Займище. Организацией доставки уникального оборудования занималась международная фирма Zust&Bachmeier Project. Компания предусмотрела все особенности разгрузки и транспортировки турбины и генератора в Казани.

Разгрузка состоялась в порту Займище. Фото: Максим Платонов

— Поскольку оборудование крупногабаритное, то разгрузка баржи заняла девять дней. Более легкая часть техники разгружалась краном. Для остальной части оборудования были построены подъездные пути. Баржу подогнали носом к берегу и создали к ней песчаную насыпь, которую укрепили плитами, утрамбовали. По насыпи под газовую турбину заехал лафет, который вывез оборудование на сушу, — рассказал об особенностях разгрузки Наиль Хаиров, руководитель дирекции строящейся ПГУ-250.

Оборудование везли двумя маршрутами

От Займища автопоездом оборудование в сопровождении патрульных машин перевезли на строительную площадку ТЭЦ-3 в Казани. Перед этим был разработан маршрут транспортировки крупногабаритного и крупнотоннажного груза автопоездом. На протяжении всего пути было проверено состояние мостов, путепроводов, линий электропередач, железнодорожных переездов.

От Займища автопоездом оборудование в сопровождении патрульных машин перевезли на строительную площадку ТЭЦ-3 в Казани. Фото: Максим Платонов

— Оборудование можно было перевозить только ночью, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. Турбины и генераторы везли по двум маршрутам. Для оборудования не тяжелого, но высокого и широкого, выбрали короткий маршрут, для тяжелого — длинный маршрут без мостов и эстакад, — сказал Наиль Хаиров.

Девятая модификация газовой турбины

Оборудование для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» на заводе «Сименс Энергетика» было изготовлено за 18 месяцев с учетом всех требований компании. ПГУ-250 включает в себя газовую турбину SGT5-2000E с генератором, использующую для привода топливный газ, и паровую турбину SST-600 с генератором, применяющую для привода пар высокого давления, получаемый за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки.

Оборудование для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез» на заводе «Сименс Энергетика» было изготовлено за 18 месяцев. Фото: Максим Платонов

В качестве топлива для газотурбинной установки будут использовать синтетический газ. Он является побочным продуктом производства на ПАО «Казаньоргсинтез».

— Для «Казаньоргсинтеза» была изготовлена газовая турбина SGT5-2000E по самой последней, девятой модификации. У этого оборудования на 1—2% больше КПД, чем у предыдущих моделей. Уникальность турбины также в том, что она работает на газе с водородом. Компания использовала ультрасовременные решения в рамках водородной энергетики, — рассказал Шамиль Файзрахманов, директор по крупным проектам в ПФО «Сименс Энергетика».

Надежность SGT5-2000E проверена мировым опытом. Считается, что это самая популярная газовая турбина с максимальным количеством инсталляций, больше тысячи штук, по всему миру. В России такая турбина установлена в Грозном.

Восстановление энергетического равновесия

Перед доставкой турбины на стройплощадке ПГУ-250 подготовили фундаменты для газовой, паровой турбин и генераторов, смонтировали корпус из металлоконструкций, залили бетонные конструкции градирен. После транспортировки газовую турбину установят на фундамент, чтобы больше ее не передвигать.

После транспортировки газовую турбину установят на фундамент. Фото: Ринат Назметдинов

Турбину сбалансируют и создадут условия, чтобы она дожидалась сроков горячего пуска, который запланирован в следующем году. После запуска ПГУ-250 предприятие планирует экономить около 2 млрд рублей ежегодно за счет получения электроэнергии на оборудовании с высоким коэффициентом полезного действия.

1 / 40 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов