Первый татарстанский блин в олимпийском Токио вышел комом

Челнинец Ильнур Закарин сошел с дистанции и не смог финишировать в мужской шоссейной велогонке

Фото: velodaily.ru (на фото — Ильнур Закарин)

Весьма скромным получился олимпийский дебют челнинского велогонщика Ильнура Закарина. Во время гонки, продлившейся более шести часов, он вволю полюбовался красотами Токио, «полазил» по местным горам, но мало был заметен по ходу своего первого и последнего старта на ОИ-2020. Впрочем, за российскими велосипедистами федеральные комментаторы следить не стали — «Матч ТВ» предпочел наблюдать за иностранцами.

Саган, да не тот

Мировой велоспорт — самый нестабильный вид спорта, непредсказуемый с самого начала Олимпийских игр. За 28 стартов был только один велосипедист, который дважды смог подняться на пьедестал почета в групповой шоссейной гонке — это казахстанец Александр Винокуров, выигравший золото в 2000-м и ставший третьим на Олимпиаде 2012 года.

Стоит отметить, что на групповую шоссейную гонку в Токио-2020 не заявились действующий чемпион мира Жюлиан Алафилипп из Франции, экс-чемпион мира португалец Руй Кошта, а также призер Олимпиады и чемпионата мира Александер Кристофф из Норвегии. Не было на старте и таких опытнейших велогонщиков, как англичане Майкл Кавендиш и Крис Фрум. Уже из заявки выпали немец Гешке и чех Михал Шлегель — и стартующих на дистанции в 234 километра осталось ровно 130. Со Шлегелем получилось совсем обидно: это один из шести спортсменов сборной Чехии, которого коронавирус настиг уже в Японии. Не заявился на гонку и единственный трехкратный чемпион мира Петер Саган из Словакии, оставив на дистанции своего брата Юрая. Но один братский дуэт в Токио все же стартовал — Адам и Саймон Йейтсы из Англии.

Поначалу от пелотона оторвалась небольшая группа во главе с младшим братом Сагана — Юраем Саганом, но, по сути, это был «отряд самоубийц». Дело в том, что практически все места на пьедестале почета групповых шоссейных гонок последних десяти лет на двух Олимпиадах и 10 чемпионатах мира распределялись в финишном створе. И «рванув на десять тыщ, как на пятьсот», смельчаки обрекли себя на участие в гонке на выживание.

Мировой велоспорт — самый нестабильный вид спорта, непредсказуемый с самого начала Олимпийских игр. Фото: championat.com

Пелотон ехал вразвалочку

Памятуя об этом, телекамера неоднократно выхватывала не головку пелотона, а ее недра. Попал в кадр чемпион мира 2014 года Михал Квятковски из Польши, который приторочил себе за спину бутылок пять то ли с водой, то ли со льдом, став похожим на хозяйственного хомячка, и поехал догонять группу, где был его товарищ Рафал Майка, бронзовый призер Олимпиады-2016. Лидирующая группа в это время крутила педали со скоростью под 60 километров, а пелотон ехал вразвалочку, выжимая из себя 18 километров максимум. Все просто: в отрыве, кроме младшего Сагана, не было никого примечательного, поскольку Азербайджан, Буркина-Фасо, Венесуэла, Греция, Румыния, ЮАР максимум на что надеялись — так это просто доехать до финиша. Вопрос был только в том, когда фавориты «сожрут» отрыв, который достиг девяти минут.

Маршрут гонки пролегал по улицам Токио, и это был первый из подобных олимпийских стартов (а еще будут 50-километровая трасса ходоков и легкоатлетический марафон). Кстати, вся предолимпийская истерия, говорившая о том, что японцы категорически протестуют против Игр у себя на родине, не оправдывалась. По всему маршруту стояли горожане, которые аплодировали либо приветливо махали руками, либо снимали велогонщиков на свои гаджеты. И это при том, что у Японии нет ни сильных велосипедистов, ни даже просто смельчаков, которые решились бы рвануть со старта.

Маршрут гонки пролегал по улицам Токио. Фото: news.sky

А где же РОКеры?

Увы, за целый час гонки камера ни разу не показала РОКеров Александра Власова, Павла Сивакова и татарстанца Ильнура Закарина.

Первым из восьмерки лидеров вывалился азербайджанец Эльчин Асадов. Не особо приятным получилось попадание в кадр и спортсмена из Эстонии, у которого отказала цепь, отвечающая за переключение скоростей. Поскольку «техничка» сборной Эстонии не поспевала за своим гонщиком, то вначале ему пытались помочь нейтральные механики, а потом бедняге выдала велосипед на замену... техническая команда из Новой Зеландии. Следующей неприятностью стало попадание в завал — пострадали в основном английские гонщики, после чего отдельные спортсмены поехали в разодранных до голого тела футболках.

В какой-то момент отрыв достиг целых 20 минут, причем первым преследователем беглецов был Тристан де Ланге из Намибии, тоже уехавший от остальных, но только на 17 минут.

Кстати, сейчас в СМИ активно муссируется незнание российскими болельщиками имен своих олимпийцев, которое обнаружилось после одного из социологических опросов. Скажем прямо, комментаторы «Матч Арены» тоже не способствовали дальнейшему узнаванию представителей нашей велосипедной сборной. Власова, Закарина и Сивакова они, солидарно с телекамерами, игнорировали два с половиной часа гонки.

Зато пытливый зритель имел счастье узнать, что канадец Майкл Вудс начинал заниматься спортом с легкой атлетики, олимпийский чемпион Грег ван Авермат играл в футбол за «Беверен», а словенец Роглич вообще был вице-чемпионом молодежного чемпионата мира по прыжкам с трамплина. А про младшего Сивакова, чей отец Алексей и мама Александра Колясева тоже были велосипедистами, из-за чего родили сына в Италии, мы же и без комментаторов все знаем. И, видимо, совсем можно было не упоминать Ильнура Закарина из челнинской школы велоспорта, которая начиналась с четырехкратной чемпионки мира Надежды Кибардиной, а продолжилась призером молодежных ЧМ Александром Беспаловым. Кстати, Закарин сейчас выступает за российскую команду «Газпром-Русвело», холдинг, куда входит и телекомпания «Матч ТВ», комментаторы которой за три часа не сказали трех слов о ведущем российском велогонщике.

А потом прямая трансляция и вовсе прекратилась — переключилась на женскую тяжелую атлетику, где россиянка Кристина Соболь не смогла пройти в финал. Все это живо напомнило об Олимпиаде-2008 в Пекине, когда, погрузившись в разгульную жизнь «Русского дома», российские журналисты прошляпили золотую и бронзовую медали татарстанских бегуний Гульнары Галкиной-Самитовой и Екатерины Волковой.

Александр Власов. Фото: prosports.kz

Отставание Закарина

В ожидании, когда «Матч ТВ» и здравый смысл снова пересекутся, ваш корреспондент совместно с российским велосообществом переключился на профильный сайт с трансляцией на английском языке. О чудо! Английские комментаторы в какой-то момент начали рассказывать о нашей команде, упоминая и Закарина, и Власова, но делая ставку все-таки на Сивакова.

Происходило это в момент, когда и пятерка лидеров, и пелотон карабкались по Фудзияме, из-за чего отрыв медленно, но верно сокращался. Группа, растянувшись, как беременная змея, методично пожирала километры, а пятеро беглецов еле крутили педали, ловя воздух. В итоге отрыв сократился до 5,5 минуты, но неуклонно падало и количество преследователей. Телезрителям показали, как заметно скинул скорость на одном из горных серпантинов знаменитый Алехандро Вальверде из Испании, вице-чемпион мира 2003 года. Все-таки укатали японские горки 41-летнего испанца из знаменитой велоконюшни времен Альберто Контадора и Оскара Фрейре.

Увы, не смог выдержать предложенной скорости и Закарин, отставая на минуту от огромной группы, в которой было порядка 60 спортсменов. Правда, и за его спиной было примерно столько же, включая действующего олимпийского чемпиона Грега ван Авермата из Бельгии, канадца Вудса, практически всех итальянцев, включая Джанни Москона и Джулио Чикконе, которому механики итальянской сборной оказывали помощь, не прекращая движения.

Павел Сиваков. Фото: velolive.com

Развязка — без наших

До финиша оставалось 60 километров, а безумству храбрых можно было уже слагать хокку. Уже сошли с трассы буркиниец, румын и намибиец, входившие в лидировавшую поначалу восьмерку, а оставшаяся пятерка лидеров ехала в четырех минутах впереди основной группы. За 48 километров до финиша от отрыва не осталось ни следа, и гонка практически началась сначала. С одним уточнением: предстояло преодолеть гору Микуни, тяжелую саму по себе и практически непреодолимую, с учетом того, что пелотон находился в седле уже пять с половиной часов.

На Микуни из лидирующей группы отвалился Павел Сиваков, последний из россиян, и наши болельщики из заинтересованных превратились в нейтральных. В это время случился и рывок двух велосипедистов из США и Эквадора, но за четыре километра мизансцена в очередной раз изменилась. А вот эквадорец Ричард Карапас сумел сохранить отрыв — и в итоге приехал к золотой медали. За его спиной серебро и бронзу разыграли в финише, привычном к разборкам в спринте, бельгиец Ваут ван Арт и словенец Тадей Погачар.



Эквадорец Ричард Карапас в итоге приехал к золотой медали. Фото: olympics.com