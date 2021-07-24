Шерлок и Ватсон на Марсе, 30 древних вирусов и дедушка современных крокодилов

Научные новости уходящей недели

Одни ученые заглянули внутрь Марса...

Нет, не в буквальном смысле. Посадочный модуль НАСА InSight оснащен сейсмометром — его показатели и позволили составить представление о том, что происходит в недрах Красной планеты. Напомним, этот модуль ползает по поверхности Марса уже с ноября 2018 года, а сейсмометр собирал данные с декабря. Внутреннее строение планеты ученые из Кельна представили по отраженным волнам подземных (вернее, подмарсовых) толчков.

Данные исследований очень важны: впервые в земной науке ученые измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты (до сих пор оценивались только относительные различия в толщине коры). А по разнице в скорости распространения сейсмических волн в разных материалах ученые смогли определить структуру недр планеты.

Итак, они решили, что на месте, где стоит сейсмометр, толщина коры Марса — примерно 8 км, под ней идет второй слой. Он потолще — километров 20. С тем, что дальше, ученые пока не определились: или после второго слоя сразу начинается мантия (и тогда у Марса ужасно тонкая кора, буквально корочка), или все-таки есть третий слой (который почему-то дает очень слабый сейсмический след).

Фото: mars.nasa.gov

Мы спросим: зачем нам это вообще нужно? Ученые горячо отвечают: толщина марсианской коры рассказывает об эволюции планеты, потому что кора образуется на первых этапах рождения планеты, она формируется из остатков расплавленной мантии. А узнав, как эволюционировал Марс, мы откроем завесу тайны и над ранней историей Земли.

… а другие начали искать на нем признаки жизни

Тем временем марсоход Perseverance, который сидит в кратере Езеро с 18 февраля, наконец закончил тестировать свои инструменты и начал искать признаки жизни в месте своей дислокации. Предполагается, что некогда в этом кратере было озеро, и поэтому именно тут решили попытаться поискать признаки наличия марсиан.

Марсоход работает двухметровой роботизированной рукой, в которую вмонтирована куча приборов. Первую скрипку играет литохимический рентгеновский анализатор PIXL, на который ученые возлагают большие надежды. Он будет исследовать, из чего состоят горные породы (в частности, состав марсианской пыли, попадающей на анализатор). А «ручная» камера, тоже вмонтированная в конечность, будет снимать образцы — в достаточном увеличении, чтобы не пропустить ни одного признака деятельности живых организмов (пусть даже и микробов).

Самые интересные образцы «рука» соберет специальным буром, упакует и отложит на поверхности планеты в металлических контейнерах. Потом их подберет совместная миссия ЕКА и НАСА и доставит на Землю (планы очень смелые, ведь миссия ЕКА+НАСА планируется к отправке на Марс только в 2026 году).

А еще рука будет составлять минеральные карты поверхности кратера: для этого у нее есть приборы с символическими названиями SHERLOC и WATSON. «Шерлок» будет искать органику и индикаторы потенциально пригодной для жизни среды, а «Ватсон» сфотографирует крупным планом все найденное, чтобы ученые смогли понять, уж не живые ли организмы поспособствовали образованию вон того камушка.

«Крокодилий дедушка» был совсем маленьким

Палеонтологи из Чили и Аргентины обнаружили в Андах останки существа, которое, вероятно, было дедушкой современных крокодилов. Это было совсем небольшое существо длиной примерно с современную кошку, и жило оно при динозаврах — 148 миллионов лет тому назад, в конце Юрского периода. Описывает “протокрокодила” агентство по популяризации науки при университете города Матанса. Бедолагу назвали Burkesuchus.

За полтораста миллионов лет останки крокодильего дедушки сохранились на удивление хорошо: палеонтологи поживились частью черепа, позвоночником и лапами. Все это богатство нашли на юге Чили. Ученые рассказывают, что это был небольшой, но хищный ящер. Ел он, скорее всего, насекомых, ракообразных или совсем мелких позвоночных. Поступать так же подло, как современные крокодилы, отрывая крупные куски мяса от крупной добычи, он не умел.

А с крокодилами эту милую слабую крошку роднит затвор в районе уха: этот ящер умел погружаться в воду целиком. Форма его черепа, тела и задних лап позволяет говорить о том, что именно он мог стать тем звеном эволюции, от которого происходят современные речные и лагунные крокодилы Южной Америки.

Фото: ctys.com.ar

Молочнокислые бактерии и экстракт полыни против коронавируса

Тем временем отчаявшиеся ученые испытывают против коронавируса самые разнообразные препараты. Так, специалисты центра «Вектор» и Нижегородского института имени Блохиной обнаружили, что против коронавируса активен один из штаммов лактобацилл (проще говоря, молочнокислая бактерия). Это выяснилось во время изучения авторских пробиотиков. Что будет с лактобациллой, обнаружившей подозрительную активность в отношении вируса, пока не сообщается: судя по всему, в институте имени Блохиной продолжат исследования.

А вот датские и немецкие ученые обратили взор на вещество, содержащееся в обыкновенной полыни — артемизинин. И оказалось, что он подавляет развитие и размножение нового коронавируса в клетках человека — правда, пока только in vitro, то есть в лабораторных образцах. На артемизинин немцы и датчане обратили внимание, потому что он безопасен для человека, давно используется в медицине (им лечат малярию и некоторые другие вирусные болезни), и кроме того, полынь растет чуть ли не везде, поэтому с получением ее экстракта проблем точно не будет.

В качестве модельных вирусов были взяты два штамма коронавируса — немецкий из Мюнхена и датский из Копенгагена. Клеточные линии человека представляли клетки легких, наиболее уязвимые для коронавируса. Вирус успешно подавлялся при использовании и самого артемизинина, и при воздействии его нескольких производных. Так что ученые доказывают: артемизинин и его производные могут стать основой для первого специализированного препарата от ковида (напомним, его до сих пор пока не существует). Правда, экстракты полыни смогут помочь только сразу же после попадания вируса в организм — у него очень маленькое терапевтическое окно.

Тридцать неизвестных вирусов в древних тибетских льдах

В 2015 году на леднике Гулия в западном Китае отобрали образцы льда, которым 15 тысяч лет. На этой неделе стало известно, что американские ученые нашли в них порядка 28 доселе неизвестных науке вирусов и 4 известных. При этом примерно половина найденных вирусов ожила снова, как только растаяла. Это может означать только одно: по мере таяния древних ледников в современный мир будут возвращаться и древние вирусы, которые в них заморожены. Ученые объясняют: эти вирусы спокойно сохраняются в экстремальных условиях и заражают клетки даже при глубоко отрицательных температурах.

А чтобы расшифровать эти генетические последовательности, ученым пришлось придумать новый, сверхчистый метод стерилизации льда: ведь мало отобрать керн из безумной глубины тысячелетнего ледника. Надо еще и сохранить его так, чтобы на него не попали современные микробы (которые, между прочим, везде: и в воздухе, и на поверхностях, и в воде). Так что придуманный в этом исследовании метод позволит изучать генетические последовательности и в других экстремальных ледниках (например, в марсианских или в земных — антарктических или горных).



Фото: facebook.com/geographic.ran