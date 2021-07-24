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Видеоопрос: «Вы будете следить за Олимпиадой в Токио?»

00:00, 24.07.2021
Видеоопрос: «Вы будете следить за Олимпиадой в Токио?»
Фото: скриншот видео

Почти две трети россиян собираются регулярно смотреть трансляции соревнований летней Олимпиады, которая открылась в Токио вчера и продлится до 8 августа. Такие данные приводит ВЦИОМ. Правда, 97% из опрошенных не смогли назвать ни одной фамилии российских спортсменов, так что не очень понятно, за кого же они теоретически собираются болеть.

— Будете ли вы смотреть Олимпиаду? Есть ли у наших спортсменов шанс завоевать медали? За кого будете болеть? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Василий Иванов
Общество Татарстан

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