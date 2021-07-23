Стадион Шухевича, граната в кармане и ордена за ничью с «москалями»

А также мэр Харькова, судивший «КАМАЗ». Стартует чемпионат Украины

Сегодня стартует 31-й чемпионат Украины, которая провела национальных стартов на один больше, чем Россия. Чемпионат, который и ранее ставили нам в пример, а уж после финиша сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020, готовы им восторгаться. Корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о преимуществах и недостатках УПЛ и находит сходства с Россией.

Команда снялась с чемпионата по желанию президента

В этом году УПЛ стартует с очередного скандала. Донецкий «Олимпик» снялся с розыгрыша в знак протеста против того, что президента клуба и главного спонсора Владислава Гельзина дисквалифицировали на пять лет. Гельзин в конце прошлого чемпионата костерил арбитров в прямом эфире. Те, кто зациклился на знаменитом высказывании «Судья продажная, козел ты», прозвучавшем в Грозном, могут найти ролик с Гельзиным в интернете, удивятся, как на Незалежной популярен мат на велико-могучем русском.



Гельзин нанес ответный удар, вначале сняв свою команду с Премьер-лиги, распустив практически весь состав, когда в его рядах осталось только семь человек, наконец, заявившись в первую лигу. И это самые важные новости нынешнего межсезонья, поскольку некогда любительский коллектив «Олимпик», даже переехав из Донецка в Киев, успел стать важным членом для нынешней УПЛ. Гельзин, надо отдать ему должное, успел создать очень неплохую академию (Новичок «Зари» Игорь Снурницын даже стал чемпионом мира среди молодежи), которой лишился, после переезда, и взрывал информационное поле приглашениями, подобное весеннему, когда в клубе поработал звездный ивуариец Яя Туре.

Донецкий «Олимпик» снялся с розыгрыша в знак протеста против того, что президента клуба и главного спонсора Владислава Гельзина дисквалифицировали на пять лет. Фото: olimpik.com.ua

А что в России? Даже частные команды не снимались с розыгрыша по прихоти президента, хотя спартаковец Леонид Федун грозился сделать нечто подобное. Все потери чемпионата России связаны с финансовыми трудностями.

Футбольные команды — как крепостной театр

Выход «Олимпика» из УПЛ неприятен еще и тем, что ее снова увеличивали. Начав с 1992 года с 20 командами, украинский чемпионат то и дело швыряло, пока она не сократилась до 12 команд в сезоне 2019 года. В прошлом году увеличили до 14, сейчас стартует 16, пока не взбрыкнул Гельзин. Причем, решить количественную проблему благодаря тому, что из первой лиги набрали бы не три, а сразу четыре команды, не удалось по простой причине. ФК «Николаев», финишировавший на четвtртом месте в первой лиге, не готов был даже там оставаться, и, ссылаясь на финансовые трудности, заявился во вторую.

После «Олимпика» встал вопрос по еще одной команде — львовскому «Руху». Он ранее переехал во Львов из областного города Винники, и делил «Львов-Арену» с местным ФК «Львив». «Рух» планировал покинуть стадион, будучи не согласен с арендной платой, и переместиться на другой, в Тернополе, который носит имя Романа Шухевича. Благо, тернопольская «Нива» играет в первой лиге, и стадион могли бы использовать сразу две команды. Кстати, очень любопытно, насколько арена во Львове дороже, если президент львовской же команды готов платить не только за аренду в Тернополе, но и за проезд туда и обратно своей и чужой команд.

Но руководство федерации подожгло еще одну спичку под нынешний сезон, запрещая «Руху» перебираться на «Шухевича», поскольку команда должна играть в пределах своей области, хотя ровенский «Верес» собирается принимать соперников в Луцке. Для понимания это столицы двух разных областей, Волынской и Ровенской, и связывать их может, разве что, печально знаменитая Волынская резня 1943 года, когда ОУН устроил акт геноцида поляков. Само собой президент «Руха» Григорий Козловский сразу же отреагировал на запрет играть в Тернополе тем, что пригрозил закрыть клуб. Его остановило только то, что удалось договориться со «Львов-Ареной».

Президент «Руха» Григорий Козловский отреагировал на запрет играть в Тернополе тем, что пригрозил закрыть клуб. Фото: fcrukh.com

А что в России? На стадионах других городов играли, и не раз. В Саранске «Тамбов» и «Нефтехимик», в Челнах — «Амкар», в Москве — «Спартак-Чукотка» и «Анжи». Здесь реалии футбола наших стран схожи.

Как купить две команды, чтобы поменять их местами

В нынешней Премьер-лиге будет трио команд, которые возродились в Днепре, Харькове и Ровно. «Вересу» из Ровно, снова понадобилось только три года, чтобы вернуться в УПЛ. Это вообще команда-лифт, прекратившая существование в 2011-м, возрождённая в 2015-м, и поднявшаяся до УПЛ за три года.

В 2018 хозяином «Вереса» стал львовский бизнесмен Богдан Копытко, на которого двумя годами ранее совершалось покушение, в результате чего погибли три человека. При Копытко «Верес» финишировал шестым в УПЛ, но он был еще и владельцем команды ФК «Львив», ставший пятым во второй лиге. В результате, после сезона Копытко поменял команды местами, переведя ФК «Львив» в УПЛ, и продал «Верес», уже как команду второй лиги.

Прямо сейчас, на Украине закрывают «Карпаты», чей президент Олег Смалийчук летом бурно радовался поражению сборной России. Простой заробитчанин, начинавший со сбора апельсинов в Испании, продолжил продажей украинских футболистов, а заканчивает гробовщиком «Карпат», обладателя Кубка СССР 1969 года, который в этом году не смог заявиться даже на любительский чемпионат.

Прямо сейчас на Украине закрывают «Карпаты». Фото: fckarpaty.com

А что в России? Не являясь поклонниками чемпионата России, отметим, что футбол у нас никогда не сводили к положению крепостного театра, чтобы один хозяин мог менять команды местами. Хотя случаи переезда челябинского «Спартака» в Нижний Новгород, а питерского «Динамо» — в Сочи.

Вытащил гранату, снял чеку и засунул в карман

Президенты-«самодуры» — это еще не самое страшное, что есть в украинском футболе. Гораздо страшнее их поступки. К примеру, президент «Ингульца» Александр Поворознюк приехал на встречу с друзьями, один из которых — Виталий Вертелецкий вытащил гранату, снял с не чеку, и... засунул в карман, где она и взорвалась. Если кто-то подумал, что это первоапрельская шутка, нет, это реальный случай от 21 апреля нынешнего года.

Еще страшнее махновщина, которая творится на стадионах. В этом году в УПЛ вернулся одесский «Черноморец», который покидал Премьер-лигу со скандалом. 17 мая 2018 года одесситы проиграли дома «Полтаве», их главный тренер команды подошел к трибуне, откуда доносились ругательства в адрес его команды, после чего к нему подскочили несколько хлопцев, и от слов перешли к рукоприкладству.

Скажете — «дичь»? Это вы не знаете о подвигах нынешнего новичка харьковского «Металлиста» Александра Рыбки, который в матче первой лиги ногами бил игрока соперников. Партнеры не смогли защитить избитого, зато это сделал тренер Максимов, ударивший Рыбку, после чего тот получил второе сотрясение мозга за полтора месяца.

В итоге Рыбка был дисквалифицирован на 10 матчей. Десять матчей за три удара ногой по человеку, в то время, как президент «Олимпика» всего лишь матерился в прямом эфире, и ему влепили пять лет дисквалификации. А все потому, что вице-президент «Динамо» Йожеф Сабо на КДК просил простить Рыбку, аргументируя это тем, что он уже кандидат в сборную, а ей предстоит сыграть со сборной Фарерских (!) островов.

Александр Рыбка в матче первой лиги ногами бил игрока соперников и в итоге был дисквалифицирован на 10 матчей. Фото: football.ua

А что в России? Дичи в российском футболе хватает. Но в сравнении с Украиной не уступают только Мамаев и Кокорин.

Как Юзик выполнил наказ Зеленского

Нынешний успех сборной Украины базируется, в том числе, на высоком уровне чемпионата страны, который пострадал, но далеко не из-за событий последних лет. Потеря «Днепра» и «Металлиста», донецкого и запорожского «Металлургов», киевского «Арсенала», львовских «Карпат» и криворожского «Кривбасса» — это личное дело Украины, практически не связанное с событиями на ДНР-ЛНР.

Зато в футбол возвращается олигарх Александр Ярославский, который в бытность президента ФК «Металлист» конфликтовал с городским главой Харькова Геннадием Кернесом, умершим в декабре прошлого года. Ярославский купил ФК «Металл», и переименовал его в столь милый сердцу «Металлист». Хотя, есть вариант, что «Металл», собственно и создавался Ярославским через посредников. Сейчас у олигарха есть надёжный партнер в руководстве города, это исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, в прошлом футбольный арбитр. В 1996 году он даже работал на матче «КАМАЗ» — ЛКС, когда челнинцы выиграли — 3:0. Внимание, коллеги в Челнах! Вас когда-то судил целый мэр Харькова, не теряйтесь, пригласите его на турнир, посвященный 25-летию участия «КАМАЗа» в Кубке Интертото, отличный повод, чтоб вновь собрать вместе грузина Джишкариани, русского Евдокимова, украинца Зубкова, иорданца Аль Шаграна, помянуть молдаванина Тропанца. Чтобы знали «щеглы» из ФНЛ, что не только «Торпедо», «Алания» и «Ротор» — «бати» нынешнего сезона.

И в этом сезоне старый-новый «Металлист» будет бороться с еще одним реанимированным клубом — «Кривбассом» из Кривого Рога. Он почил в бозе в 2013 году (Ярославскому тогда предлагали купить команду, но он отказался), и какое-то время 600-тысячный город был без профессионального футбола, со скромной командой «Горняк». Пока президентом Украины не стал Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога. Через год, после своего президентства, он переговорил со своим другом по команде КВН «95 квартал» Юрием Корявченковым по прозвищу Юзик. Уйдя из шоу, тот уже год был депутатом Рады от правящей партии «Слуга народа», и представителем президента страны по Кривому Рогу. В 2020 году «Горняк» был переименован в «Кривбасс», и вместе с «Металлистом» две команды поднялись в первую лигу.

Юрий Корявченков по прозвищу Юзик, уйдя из КВН, стал депутатом Рады от правящей партии «Слуга народа» и представителем президента страны по Кривому Рогу. Фото: lux.fm

А что в России? В плане покровительства президента какой-либо команде — ничего. А вот «клонирование» команд — это наша общая с украинцами забава.

Как Кучма награждал орденами за ничью с «москалями»

Этим летом президентов львовского «Руха» Козловского и «Карпат» Смалийчука радовала не только своя сборная, но и неудачи россиян. Григорий Козловский озвучил эту радость: «Мы кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей». Кстати, он не просто частное лицо, он еще и депутат львовского областного совета, который выступил с предложением дать местному стадиону имя Степана Бандеры. Но не надо наивно думать, что ненависти официальной Украины к России всего лишь семь лет, и вызвана она Крымом, ДНР и ЛНР. Ей уже 22 года, и это как минимум.

Помните тот злополучный матч 9 октября, когда Россия и Украина сыграли вничью — 1:1 в рамках отбора на чемпионат Европы-2000? Ну, тот самый, с ошибкой Александра Филимонова. Так вот, 22 октября тогдашний президент Украины Леонид Кучма наградил «Орденом За Заслуги третьей степени» главного тренера сборной Йожефа Сабо, и игроков Александра Шовковского, Сергея Реброва и Андрея Шевченко. Официально это звучало так: «за весомый личный вклад в развитие физической культуры и спорта, выдающиеся спортивные достижения». На тот момент сборная Украины не отобралась на чемпионат Европы 1996 года, финишировав вслед за Хорватией, Италией и Литвой (!) На ЧМ-1998 не попали, проиграв в стыковых матчах Хорватии. Гол в ворота Филимонова стал для Шевченко всего лишь шестым в 22 матчах за сборную, для Шовковского это был 23-й, для Реброва — 32 матч. И это «выдающиеся спортивные достижения», достойные награждения «Орденом За Заслуги»? Даже Валерий Лобановский такую же награду получил лишь годом ранее, выиграв со своей командой группу в Лиге чемпионов, и дважды разгромив «Барселону» — 3:0 и 4:0. Вместе с ним были награждены ветераны Юрий Калитвинцев, Олег Лужный, Сергей Шматоваленко. И отмечены они были именно как динамовцы. А Сабо, Шевченко и Ко, как сборники, тем самым, опередив Олега Блохина (награжден в 2002-м), Владимира Бессонова, Леонида Буряка, Анатолия Демьяненко, Александра Заварова, Геннадия Литовченко, Олега Протасова (их чествовали массово в 2004-м), Виктора Колотова (посмертно) отметили в числе последних в 2016-м.

Григорий Козловский, депутат львовского областного совета, выступил с предложением дать местному стадиону имя Степана Бандеры. Фото: sport.24tv.ua

А что в России? Можно вспомнить только, как Борис Ельцин награждал теннисиста Андрея Чеснокова «Орденом Мужества» за локальную победу в полуфинале Кубка Дэвиса. Но ни одно официальное лицо в России никогда публично не радовалось неудачам украинских команд и сборной.

