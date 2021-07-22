В Токио подготовили картонные кровати и стены — российские олимпийцы в шоке. Но японцы все делают верно

Объясняем, почему России тоже пора перестать выслуживаться перед иностранными гостями и вливать миллиарды в спортивные форумы

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Если не конфликт, то уж небольшая международная шумиха развернулась в Токио еще до официальных стартов Олимпиады. Российские спортсмены, прибывшие в «место дислокации» Олимпийскую деревню возмутились условиями проживания. Низкие потолки под 2 метра, отсутствие удобств, вай-фая и бонусом — кровати из картона, которые разваливаются, если на них прыгнуть. Атлеты уже прозвали их «антисекс-кроватями». И это лишь неполный набор претензий россиян и не только. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, почему Олимпиады и Универсиады в странах «первого мира» — это не то же самое, что Олимпиады и Универсиады в России, и почему японцы все рассчитали грамотно, а нам нужно у них поучиться.

Токио встречает гостей: картонные кровати, низкие потолки и стены из гипсокартона

Роскошными условия проживания для спортсменов в Токио назвать тяжело даже с натяжкой. Чего стоят только «антисекс-кровати», над которыми стали насмехаться спортсмены едва заехав в свои «аскетичные» номера. Американцы тут же стали смеяться над тем, что японцы стараются сделать все, чтобы у спортсменов не было «нежелательных контактов».

Первопроходцами в критическом плавании олимпийского Токио среди россиян стали теннисист Карен Хачанов и теннисистки, среди которых Веснина и Кудерметова. Позже к ним в праведном негодовании присоединились и борцы с фехтовальщиками.

«Посмотрите на эти потолки, как тут ходить» — показывал Хачанов на видео как его голова задевает потолок дверного проема. — Но зато туалеты фирменные, — пошутил Карен.

На низкие потолки с юмором реагировал и волейболист казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич. При его росте потолки в 213 сантиметров явно оказались маловаты. Кто-то называл номера «комнатушками», кто-то делал отсылки к средневековой Японии. Но самую разгромную оценку организации Токио-2020 дал первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявив, что это самая худшая Олимпиада на его памяти.

«Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье».

Гандболистки же обратили внимание, что для спортсменов не продумали никаких условий для досуга и не предоставили элементарные удобства.

«Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живут пять-шесть человек. Это же Олимпийские игры, нам хотелось бы смотреть соревнования, болеть за своих спортсменов… А у нас — ни одного телевизора на всю команду!», — посетовала гандболистка Анна Сень.

В Токио быстро работают с возражениями, но это отдает дежурной дипломатией

Впрочем, следует признать, что японская сторона не оставила претензии без внимания, довольно быстро и в вежливой форме стала проводить «работу с возражениями».

Так, например, исполнительный директор оргкомитета Игр-2020 Тосиро Муто оперативно отреагировал на критику Мамедова.

«Деревня в первую очередь должна быть удобной для спортсменов и других заинтересованных сторон. Так мы думаем. Что касается нашей Олимпиады, мы считаем, что работаем в соответствии с этими стандартами. Я уверен, что сколько людей, столько и мнений. Нам нужны разные мнения, пожалуйста, высказывайте их, мы хотим учиться на ошибках, хотим стремиться к лучшему», — сказал Муто на пресс-конференции.

На слова же Анны Сень там ответили, что российская сторона и не заказывала «платные телевизор и холодильник». То есть за дополнительные услуги извольте выложить дополнительные доллары.

«Мы считали, что подготовили все для предоставления удобного места. Как можно скорее предпримем меры в связи с холодильниками и телевизорами. Но прежде позвольте прояснить этот вопрос с российской стороной. Мы сделаем все возможное», — приводит слова Сэйко Хасимото издание Nikkan Sports.

«Мы считали, что подготовили все для предоставления удобного места», — приводит слова Сэйко Хасимото издание Nikkan Sports. Фото: Toshifumi Kitamura/Agência O Globo

Судя по этим высказываниям должно сложиться впечатление, что японцы действительно серьезно обеспокоены недовольством россиян и как будто бы даже и не знали, что претензии по поводу картонных кроватей и маленьких комнат будут подниматься. Но так ли все бескорыстно и невинно? Больше похоже на дежурные ответы антикризисных пиар-менеджеров.

Давайте прикинем элементарные экономические расклады:

По словам генсекретаря оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 млрд долларов.

Токийская Олимпиада — первая за два века, которая будет проводиться без приезжих зрителей. Следовательно, экономические издержки отбить не удастся даже на четверть.

Наличие иностранных туристов подразумевает, что городу-хозяину обеспечена мощнейшая туристическая кампания по продвижению в социальных сетях. Отсутствующие туристы тоже отбивают у японской стороны желание лишний раз вкладываться

Возникает резонный вопрос — а для чего японской стороне строить объекты или номера на долгосрочную перспективу, затрачиваясь еще больше? Стены из гипсокартона, кровати из картона — все это быстро будет снесено, разобрано и уйдет в переработку. С экономической точки зрения Япония сделала все грамотно и прагматично.

А что с репутационными последствиями для Японии?

Развитые страны не пытаются «выслужиться» перед иностранцами во время олимпиад и универсиад. Это чисто российская забава

А ничего. Стоит уже честно признаться самим себе, что устраивать бомонд и карнавал из крупных спортивных форумов, выкатывая для гостей все лучшее — это забава российская, которую поддерживают еще несколько стран «третьего мира».

Вспомним хотя бы казанскую Универсиаду-2013. Бесконечные шатлы, курсирующие по городу пустыми. Новенькие автобусы Hunday перевозили по одному-два спортсмена или волонтера, сжигая бензин. Деревня Универсиады до сих пор выглядит как современный жилой комплекс комфорт-класса. В каждой комнате нынешние студенты КФУ и ПГАФСиТ (которым в наследство досталась Деревня) имеют собственную кухонную комнату, модульную и мягкую мебель.

Экскурсии для спортсменов, первоклассное питание с национальными кухнями практически всех стран-участниц, переводчики на каждом шагу в виде волонтеров и помощники, исполнявшие каждую прихоть иностранцев...

Было задействовано 63 спортивных объекта, большая часть из которых отстроена с нуля. А церемонии открытия и закрытия студенческих Игр все называли самыми фееричными за всю историю проведения Универсиад.

А теперь давайте сравним с тем, что было предложено на летней Универсиаде-2019 в Неаполе. Вот так в интервью «Реальному времени» комментировал организацию итальянской стороны золотой медалист соревнований, пловец Егор Куимов:

«Неаполь вообще специфическое место. Нас постоянно предупреждали, чтобы мы не выходили с кораблей, на которых жили. Потому что там был криминальный район. Да и весь Неаполь считается очень криминальным. И организация Универсиады, если честно, на «тройку», не выше. Например, у нас было по три-четыре проверки при входе на корабль. Да, безопасность, все понятно, но после соревнований это напрягало.



Кстати, о том, что в городе проходят Всемирные студенческие игры, практически никто из местных жителей не знал. Рекламы не было. Товарищи спрашивали у обычных итальянцев: «Вы знаете, что у вас проходит Универсиада?». Они отвечали: «А что это?». И русские к нам не раз подходили и интересовались: а что это у вас происходит? В этом плане большой контраст с казанской Универсиадой, о которой, кажется, знал весь мир», — говорил пловец «Синтеза».

221 миллиард рублей — такова общая сумма затрат на подготовку зимней Олимпиады в субтропиках. Фото: Kremlin.ru

Не нужно далеко ходить и за олимпийскими примерами. Сочинские Игры оказались самыми дорогими за всю историю зимних Игр. 221 миллиард рублей — такова общая сумма затрат на подготовку зимней Олимпиады в субтропиках. Следующая Олимпиада в корейском Пхенчхане обошлась принимающей стороне в 12,9 млрд долларов, что примерно в четыре раза меньше, чем Игры в Сочи-2014.

На лондонской летней Олимпиаде британцы построили один универсальный объект под баскетбол и гандбол из быстровозводимых сооружений — название незамысловатое «Баскетбольная арена», а удобства, по рассказам спортсменов, представляли собой уличный биотуалет.

Объясняется это просто — в этих странах не видят смысла выслуживаться перед гостями ценой собственных огромных затрат и ненужных расходов после проведения Игр.

Свеж пример так называемых «белых слонов» в Бразилии — футбольных стадионов, на содержание которых у бразильцев просто не нашлось денег, и стадионы постепенно превратились в притоны для бездомных. Бразилия также как и Россия — «фасадное государство», вложившее огромные средства в то, чтобы доказать всему миру: «мы цивилизованные, современные и клевые», но забыла, что после того, как олимпийский огонь на их земле потухнет, наследие будет необходимо куда то девать.

Можно сколько угодно насмехаться над Японией и ее «картонным» олимпийским Токио, но там прекрасно знают толк в рентабельной экономике и грамотном распределении жизненного пространства.

Возможно, и нам стоит перестать готовить пиры для заморских гостей, получив крупные международные форумы. Мы уже не единожды это проходили — туристы восхищаются Россией только во время стартов и еще пару месяцев после. А дальше — та же песня о холодной, негостеприимной России с угрюмыми людьми. Давайте стараться для себя, а не ради гостей.

