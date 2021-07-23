Бизнес-аккаунт дня: сеть пекарен из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 114-я

Формат небольших и уютных пекарен, где можно позавтракать или пообедать, купить вкусную выпечку домой или на работу, становится все более популярным. Пять лет назад в Набережных Челнах появилась первая пекарня под названием «Мудрый пекарь». Сегодня это крупная сеть заведений общепита, которая имеет точки не только в автограде, но и других городах Татарстана. Бизнес-аккаунт пекарни стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграме» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Хлеб по старинному рецепту

Первая пекарня «Мудрый пекарь» в Набережных Челнах открылась в 2016 году. Продукция поваров и кондитеров стала пользоваться популярностью у челнинцев, поэтому ее руководитель Альберт Камалиев задумался о развитии бизнеса. Сегодня у бренда уже более 20 филиалов — в автограде, Мензелинске и Заинске.



В сети действует принцип использования только натуральных ингредиентов: если хлеб, то только настоящий, испеченный по старинному рецепту — на закваске и без искусственных добавок, если круассан, то только на основе натурального сливочного масла. В пекарне «Мудрый пекарь» можно полакомиться и другой разнообразной выпечкой, заказать торт или чак-чак на торжество. Десерты и торты кондитеры готовят по собственным рецептам и только вручную. Меню пекарен довольно обширное: домашние завтраки — яичница, сырники или бутерброды, а также диетические ланчи, пиццы, блинчики, кексы и прочие блюда.



Аналитический разбор бизнес-аккаунта сети пекарен «Мудрый пекарь» сегодня выполнил Олег Кашин, сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Показать, что это — настоящий хлеб

Создание уюта через соцсети — это сложная, кропотливая задача. Но в некоторых бизнесах — именно уют является главным фактором продаж. Это касается кафе, домашних ресторанов, камерных кофеен, хипстерских уголков, узеньких винотек. Одним словом — хорека.

Куда вы поведете свою семью на ужин? В шумный бар или в семейное бистро? По сути, и то и другое — общепит. Но позиционирование, типы аудитории и курс развлечения лежат в разных плоскостях.

Передать атмосферу заведения, чтобы привлечь свою целевую аудиторию — вот цель аккаунта @mydriy_pekar. Сам по себе хлеб — это уже метафора дома. Запах и уют. Сытость и тепло.

К аккаунту нет каких-то явных претензий и нет в нем больших проблем. Но всегда есть, что улучшить. Ник профиля подобран точно под название бренда. Это хорошо. И я бы ничего не стал здесь менять. А вот имя профиля выглядит очень длинным. И кавычки спасут ситуацию. Нужно просто выделить название пекарни и аккаунт будет выглядеть чище.

Био профиля заполнено неплохо. Чисто, лаконично и понятно. Но главную их фишку, «ремесленные хлеба на закваске» нужно вынести на самый верх. Это вызовет дополнительный интерес, и человек сразу пойдет в хайлайтсы.

Хайлайтсы. Нужно поменять сами обложки, они уж больно скучно выглядят. Само их наполнение порадовало. Хорошая верстка, все читабельно и в едином стиле. Но в них не раскрывается ничего про их хлеб!

Нужно показать, какой этот хлеб. Показать, как его делают. Показать, сколько видов хлеба они производят. Показать, чем они отличаются. Попробовать описать запахи, качество муки и т. д. То есть нужно одушевить продукцию.

Говорят, что пекарня — а в ленте почти одни десерты. Так пекарня или кондитерская? А где ваш «крафтовый» хлеб? Нужно именно это!

Ссылка. Ведет в сеть «ВКонтакте». Не надо так. Люди очень редко переходят из одной соцсети в другую. Либо сервис таплинк, либо ссылка на маленький одностраничный сайт. И обязательно нужно поставить Facebook Pixel, чтобы эффективно показывать рекламу в нужные моменты, например, когда идет сезонный спад.

Эмодзи — хорошо, если в меру

Контент. Он теплый. Хорошие, искренние тексты, но местами слишком длинные. Оптимальная длина текста для Instagram — это 1 100 символов.

Некоторые тексты с плохой версткой, без эмодзи. Эмодзи — это хорошо, если их в меру — они выполняют функцию разделения абзацев на смысловые части и поэтому без них нельзя. Нужно систематизировать, какие эмодзи используются в аккаунте. И следить, чтобы текст выглядел аккуратно.

Очень много выпечки и десертов. Нужно больше показать сотрудников. Ведь это они нам протягивают хлеб и наливают кофе. Какие они? Будут ли они нам улыбаться? Будут ли они создавать уют?

Также не хватает фотографий самой пекарни и немного графических постов. Даже просто на их фирменном коричневом цвете добавить шрифтовую надпись — уже получится неплохо разбавить ленту.

Сами фотографии тоже было бы неплохо сделать более качественными. Но тут все упирается в бюджет и хорошего фуд-фотографа.

И последнее по контенту: используйте формат карусели — это посты, которые можно листать вправо и влево. Они привлекают больше внимания и мотивируют аудиторию на взаимодействие с постом, и таким образом вы создаете контакт с человеком. И как минимум публикация запоминается ему.

Совет: единообразие текстов, больше производственных моментов, больше самих сотрудников и новые обложки хайлайтс