День в истории: мост Миллениум, первый полет Ту-134 и создание NASA
Чем примечательна дата 29 июля
Сегодня, 29 июля, — международный день тигра, а также дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: русские войска взяли турецкую крепость Азов; в Париже торжественно открыли Триумфальную арку; в связи с началом Первом мировой войны отменили VI летние Олимпийские игры в Германии; и открыли первую после Второй мировой Олимпиаду в Лондоне; в СССР совершил первый полет самолет Ту-134; ровно 40 лет назад принц Чарльз, наследник британского престола, женился на леди Диане Спенсер. 29 июля родились русский художник Иван Айвазовский, основатель объединения художников «Бубновый валет» Илья Машков, американская актриса и звезда немого кино Клара Боу. Скончались немецкий композитор Роберт Шуман, голландский художник Винсент ван Гог, британский естествоиспытатель, один из основателей современной статистики Роналд Фишер, русско-американский физик и изобретатель Владимир Зворыкин. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
Открытие первой очереди моста Миллениум и «Казанский Коран»
29 июля 2005 года состоялось открытие первой очереди моста Миллениум. Он стал важной составляющей Малого казанского кольца (МКК). До открытия второй очереди движение транспорта осуществлялось по одной полосе в центр города и двум — из центра. 30 августа 2007 года была открыта вторая очередь моста. Стоимость сооружения моста составила 3,4 миллиарда рублей.
29 июля 2016 года глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин собственноручно запустил печатный станок для выпуска обновленного и отредактированного «Казанского Корана» («Казан басмасы»). Над обновленной версией Корана полтора года работала специальная группа созданного отдела по изучению Корана ДУМ РТ. Экспертам удалось довести старинное издание до современных международных стандартов, а также исправить механические ошибки, допущенные прежде. Также были улучшены огласовки, а буквы получили более четкие очертания.
В тот же день и год Минземимущества Татарстана передало в собственность АО «Связьинвестнефтехим» (СИНХ) несколько объектов недвижимости и земельных участков. В частности, компания получила усадьбу XIX века в Свияжске. Ее стоимость вместе с земельным участком и флигелем составляет около 55 млн рублей.
Группа «Альфа», первый полет Ту-134
29 июля 1942 года учрежден указом президиума Верховного Совета СССР орден Суворова — советская награда времен Великой Отечественной войны. Им награждали командиров Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также награждали воинские части. Орден Суворова состоял из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей являлась I степень.
29 июля 1963 года состоялся первый полет самолета ТУ-124А — прототипа пассажирского самолета Ту-134 — это советский пассажирский самолет на 76—80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяженности, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева. Серийный выпуск лайнера осуществлялся на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Практическая эксплуатация Ту-134 началась в сентябре 1967, а в 1968 году первые образцы таких самолетов были поставлены на экспорт. Всего было построено 854 различные модификации самолета Ту-134. С 2013 года постепенно все самолеты Ту-134 вывели из эксплуатации, поскольку они устарели морально и физически.
29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова и с одобрения Политбюро ЦК КПСС в структуре Службы охраны дипломатических представительств 7-го Управления КГБ СССР была создана элитная спецгруппа «А», известная впоследствии как группа «Альфа». Она предназначалась для борьбы с терроризмом и другими особо опасными экстремистскими проявлениями: захватом заложников и транспортных средств, режимных объектов и дипломатических представительств как на территории СССР, так и за рубежом.
29 июля 2016 года сборная России по тяжелой атлетике была не допущена до участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF): «Исполнительный комитет IWF тщательно изучил вопрос об участии российских тяжелоатлетов в Олимпийских играх в Рио. В исследование были включены материалы доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавлял Ричард Макларен».
Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, создание NASA
29 июля 1836 года в Париже открыли Триумфальную арку. Император Наполеон І подписал указ о ее возведении 18 февраля 1806 года. Высота арки — 50 м, ширина — 45 м. Работы были закончены 29 июля 1836 года уже в царствование Луи Филиппа. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Ж.-Ф. Шальгрен.
29 июля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ведомство осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.
29 июля 1965 года состоялась премьера в Лондоне второго фильма The Beatles «Help!». На премьере присутствовала королева Великобритании, а фильм позже получил первый приз на кинофестивале в Рио-де-Жанейро. Это была музыкальная комедия с участием музыкантов рок-группы The Beatles и сопровождаемая их песнями.
29 июля 1981 года состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. За церемонией в прямом эфире с экранов телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 750 млн человек. После этого молодожены направились в Букингемский дворец, где прошел свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. Свадьба обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный развод. 31 августа 1997 года Диана попала в аварию вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли на месте. Диана была госпитализирована в больницу — она скончалась через два часа.
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