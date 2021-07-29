День в истории: мост Миллениум, первый полет Ту-134 и создание NASA

Чем примечательна дата 29 июля

Сегодня, 29 июля, — международный день тигра, а также дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: русские войска взяли турецкую крепость Азов; в Париже торжественно открыли Триумфальную арку; в связи с началом Первом мировой войны отменили VI летние Олимпийские игры в Германии; и открыли первую после Второй мировой Олимпиаду в Лондоне; в СССР совершил первый полет самолет Ту-134; ровно 40 лет назад принц Чарльз, наследник британского престола, женился на леди Диане Спенсер. 29 июля родились русский художник Иван Айвазовский, основатель объединения художников «Бубновый валет» Илья Машков, американская актриса и звезда немого кино Клара Боу. Скончались немецкий композитор Роберт Шуман, голландский художник Винсент ван Гог, британский естествоиспытатель, один из основателей современной статистики Роналд Фишер, русско-американский физик и изобретатель Владимир Зворыкин. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Открытие первой очереди моста Миллениум и «Казанский Коран»

29 июля 2005 года состоялось открытие первой очереди моста Миллениум. Он стал важной составляющей Малого казанского кольца (МКК). До открытия второй очереди движение транспорта осуществлялось по одной полосе в центр города и двум — из центра. 30 августа 2007 года была открыта вторая очередь моста. Стоимость сооружения моста составила 3,4 миллиарда рублей.

Фото: kzn.ru

29 июля 2016 года глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин собственноручно запустил печатный станок для выпуска обновленного и отредактированного «Казанского Корана» («Казан басмасы»). Над обновленной версией Корана полтора года работала специальная группа созданного отдела по изучению Корана ДУМ РТ. Экспертам удалось довести старинное издание до современных международных стандартов, а также исправить механические ошибки, допущенные прежде. Также были улучшены огласовки, а буквы получили более четкие очертания.

В тот же день и год Минземимущества Татарстана передало в собственность АО «Связьинвестнефтехим» (СИНХ) несколько объектов недвижимости и земельных участков. В частности, компания получила усадьбу XIX века в Свияжске. Ее стоимость вместе с земельным участком и флигелем составляет около 55 млн рублей.



Группа «Альфа», первый полет Ту-134

29 июля 1942 года учрежден указом президиума Верховного Совета СССР орден Суворова — советская награда времен Великой Отечественной войны. Им награждали командиров Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также награждали воинские части. Орден Суворова состоял из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей являлась I степень.

Фото mil.ru

29 июля 1963 года состоялся первый полет самолета ТУ-124А — прототипа пассажирского самолета Ту-134 — это советский пассажирский самолет на 76—80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяженности, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ им. Туполева. Серийный выпуск лайнера осуществлялся на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. Практическая эксплуатация Ту-134 началась в сентябре 1967, а в 1968 году первые образцы таких самолетов были поставлены на экспорт. Всего было построено 854 различные модификации самолета Ту-134. С 2013 года постепенно все самолеты Ту-134 вывели из эксплуатации, поскольку они устарели морально и физически.

29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова и с одобрения Политбюро ЦК КПСС в структуре Службы охраны дипломатических представительств 7-го Управления КГБ СССР была создана элитная спецгруппа «А», известная впоследствии как группа «Альфа». Она предназначалась для борьбы с терроризмом и другими особо опасными экстремистскими проявлениями: захватом заложников и транспортных средств, режимных объектов и дипломатических представительств как на территории СССР, так и за рубежом.

Фото wikipedia.org

29 июля 2016 года сборная России по тяжелой атлетике была не допущена до участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF): «Исполнительный комитет IWF тщательно изучил вопрос об участии российских тяжелоатлетов в Олимпийских играх в Рио. В исследование были включены материалы доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавлял Ричард Макларен».



Фото wikipedia.org

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, создание NASA

29 июля 1836 года в Париже открыли Триумфальную арку. Император Наполеон І подписал указ о ее возведении 18 февраля 1806 года. Высота арки — 50 м, ширина — 45 м. Работы были закончены 29 июля 1836 года уже в царствование Луи Филиппа. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Ж.-Ф. Шальгрен.

29 июля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ведомство осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

Фото nasa.gov

29 июля 1965 года состоялась премьера в Лондоне второго фильма The Beatles «Help!». На премьере присутствовала королева Великобритании, а фильм позже получил первый приз на кинофестивале в Рио-де-Жанейро. Это была музыкальная комедия с участием музыкантов рок-группы The Beatles и сопровождаемая их песнями.

29 июля 1981 года состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. За церемонией в прямом эфире с экранов телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 750 млн человек. После этого молодожены направились в Букингемский дворец, где прошел свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. Свадьба обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный развод. 31 августа 1997 года Диана попала в аварию вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли на месте. Диана была госпитализирована в больницу — она скончалась через два часа.

