Пропаганда-1921: какие вызовы стояли перед страной век назад и как они решались

Редакция настольного календаря за 1941 год решила оглянуться назад и дать оценку событиям 20-летней давности. Описать сложнейший период становления советской власти, восхвалить героев и найти «крайних» поручили земляку Ленина, в будущем кандидату исторических наук Борису Чистову. Автор статьи родился и состоялся как коммунистический агитатор в Симбирске (Ульяновск), с 1917 года вступил в ряды КПСС и успешно продвигался по партийной карьере. Чистов являлся редактором журнала для партийного и комсомольского актива, агитаторов и пропагандистов «Спутник агитатора», что более чем заметно по манипулятивным приемам в тексте. Здесь в избытке того, что сегодня называется «политтехнологиями». И это не единственная параллель с нашим временем. Как известно, история развивается по спирали, и современный виток имеет много общего с тем, что происходило ровно 100 лет назад. Продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 13-я.

1921 год

Четвертый год существования советского государства, 1921-й, вошел в историю как первый год, когда «...ни одного, по крайней мере крупного, нашествия на нашу советскую власть со стороны русских и иностранных капиталистов не было» (Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 113).

Это был первый год новой полосы в истории пролетарской диктатуры — великой полосы восстановления народного хозяйства, закладки фундамента и возведения на нем здания социалистического бесклассового общества.

Советская республика завоевала возможность перехода к мирному строительству, разгромив полчища иностранных интервентов и российских белогвардейцев, отстояв в трехлетней отечественной войне свою государственную независимость, свое свободное существование.

Крах первого военного нападения международного капитала на страну социализма заставил империалистов изменить свое отношение к советской республике.

На III конгрессе Коминтерна, собравшемся в Москве летом 1921 г., в докладе Ленин отметил, что, хотя развитие социалистических революций в западных странах замедлилось, но революционное движение трудящихся капиталистических стран и колониальных народов достигло такой силы, что не позволяет международному империализму продолжать прямую военную борьбу против страны социализма. Установилось некоторое, хотя и неустойчивое, равновесие между капиталистическим миром и советской страной, находящейся в капиталистическом окружении.

В.И. Ленин выступает на III конгрессе Коммунистического интернационала. Источник: wikipedia.org

В январе 1921 г. были установлены дипломатические отношения с Эстонией и Финляндией, в августе — с Польшей. В феврале — марте были заключены торговые договоры с Персией, Афганистаном, Турцией. В марте — торговое соглашение с Англией, в мае — с Германией, в августе — с Норвегией, в декабре — с Австрией и Италией.

Подписывая договоры с советским правительством, международная буржуазия, однако, не прекращала борьбы против Страны Советов. Империалисты засылали в советскую страну шпионов и диверсантов, всячески поддерживали белоэмигрантов и контрреволюционные силы внутри страны. Империалисты провоцировали контрреволюционные мятежи.

Белогвардейцы, эсеры, меньшевики, анархисты, выступая против советской власти, маскировались при этом лозунгом «за Советы, но без коммунистов». Примером подобной тактики врага явился начавшийся за неделю до X съезда партии контрреволюционный мятеж в Кронштадте, поддержанный империалистами и их социал-лакеями из II Интернационала. Мятеж был ликвидирован 17—18 марта частями Красной Армии, совершившими героический штурм Кронштадта по таявшему льду Финского залива. Впереди бойцов шли делегаты X съезда партии, посланные во главе с т. Ворошиловым на подавление мятежа.

Наряду с кронштадтским мятежом вспыхнули кулацкие восстания в Тамбовской губернии («антоновщина»), в Сибири и других районах.

Все они были ликвидированы частями Красной Армии при активной поддержке трудового народа. Весной и летом 1921 г. был окончательно ликвидирован кулацкий бандитизм на Украине («махновщина»).

Одновременно с провоцированием мятежей внутри страны классовый враг предпринимал попытки вновь развязать войну на границах Советского Союза. Подталкиваемое Антантой меньшевистское правительство Грузии встало в начале 1921 г. на путь наглых провокаций по отношению к Советскому Союзу. В феврале при поддержке грузинских меньшевиков и Антанты дашнакские банды захватили город Эривань — столицу Армении.

Но враги просчитались. 25 февраля меньшевистское правительство Грузии было свергнуто, и Грузия стала советской социалистической республикой. В начале апреля Красная Армия вступила в Эривань, и советская власть была восстановлена по всей Армении.

Во второй половине 1921 г. враги стали перебрасывать на советскую территорию бандитские шайки из-за рубежа. Шайки белофиннов подняли контрреволюционный мятеж в Карелии, для подавления которого решающее значение имел поход лыжников Интернациональной школы во главе с т. Антикайненом. Польша устраивала налеты петлюровских банд Булак-Балаховича и Тютюника на советскую землю. В Румынии скоплялись банды Махно. В Бухарской народной республике, заключившей союз с Советским Союзом, Красная Армия боролась с басмачеством, организованным англичанами.

26 мая 1921 г. во Владивостоке и ряде других городов Приморья произошел белогвардейско-японский переворот, произведенный по соглашению представителей Японии, Антанты и русской белогвардейщины.

Подписание «договора о дружбе и братстве» представителями правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР. Источник: wikipedia.org

Особые надежды международная и российская контрреволюция возлагала на хозяйственные и политические трудности, вставшие перед советской властью при переходе от войны к миру. Империалистическая война, затем интервенция глубоко подорвали народное хозяйство страны.

Военно-политическая форма союза рабочего класса с крестьянством, обеспечившая победу советской власти в гражданской войне, не могла служить основой для возрождения народного хозяйства. Военно-политический союз держался на том, что крестьянин получил от советской власти землю и защиту от помещика и кулака, а рабочие получали от крестьянина продовольствие.

Крестьянство отдавало по продразверстке все излишки для нужд обороны. По окончании гражданской войны, крестьянство стало выражать недовольство продразверсткой. Система военного коммунизма, — как отмечал Ленин, — пришла в столкновение, с интересами крестьянства.

Разруха в стране оказала влияние и на рабочий класс. «Стала ослабевать классовая база диктатуры пролетариата, рабочий класс распылялся, часть рабочих уходили в деревню, переставала быть рабочими, деклассировалась. На почве голода и усталости проявлялось недовольство части рабочих.

Перед партией встал вопрос о выработке новой установки партии по всем вопросам хозяйственной жизни страны, соответствующей новой обстановке.

И партия приступила к выработке новой установки по вопросам хозяйственного строительства» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 238).

В этот ответственнейший и труднейший для нашей страны момент партия подверглась ожесточенному нападению со стороны Троцкого, Бухарина и других антиленинских группировок в партии.

Эти предатели, вошедшие в заговор против советской власти еще в первые дни Октябрьской революции, пытались использовать тяжелое положение в стране для реставрации капитализма. Подлые капитулянты в конце 1920 г. навязали партии дискуссию о профсоюзах. По сути, за этой дискуссией стоял вопрос об отношении к крестьянству, о методах подхода к массам в новой обстановке.

Троцкий провокационно требовал дальнейшего «завинчивания гаек» военного коммунизма. Навязывая партии метод голого принуждения в отношении масс, троцкисты стремились восстановить беспартийную массу рабочих против партии.

Все антиленинские группы стремились подорвать союз рабочего класса с крестьянством, пытались ослабить авангард рабочего класса — партию Ленина — Сталина.

Партия сплотилась вокруг Ленина и Сталина и под их руководством нанесла поражение фракционерам, пытавшимся расколоть единство большевистской партии и подорвать пролетарскую диктатуру.

Троцкистским и анархо-синдикалистским требованиям Ленин и Сталин противопоставили большевистское понимание профсоюзов как школы коммунизма.

Огромное значение для победы ленинских взглядов имела опубликованная в «Правде» 19 января 1921 г. статья товарища Сталина «Наши разногласия». Товарищу Сталину принадлежало организационное руководство борьбой с антипартийными группировками.

X съезд партии, собравшийся в марте 1921 г., подвел итоги дискуссии и подавляющим большинством голосов принял ленинскую платформу о профсоюзах.

Съезд принял предложенные Лениным резолюции «О единстве партии» и «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии». Съезд предписал немедленно распустить все фракции и группировки, обязав ЦК и все парторганизации вести непримиримую борьбу с попытками возрождения их. Вооруженная этими решениями X съезда партия разгромила все последующие попытки троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев и тому подобных врагов народа поколебать единство партии и совлечь ее с ленинско-сталинского пути.

Решением о замене продразверстки натуральным налогом X съезд партии перевел страну на рельсы новой экономической политики. Этим решением крестьянству и его единоличному хозяйству предоставлялась свобода распоряжаться излишками хлеба после сдачи налога государству, предоставлялась известная свобода товарооборота. Такая свобода торговли неизбежно вела вначале к некоторому оживлению капитализма.

Делегаты X съезда РКП(б). Источник: wikipedia.org

Вместе с тем известная свобода товарооборота, повысив хозяйственную заинтересованность крестьян, должна была повести к подъему сельского хозяйства, к увеличению количества продуктов в стране, на основе чего только и могла двинуться вперед государственная промышленность. Только с переходом к новой экономической политике советская власть получала возможность создать мощную индустрию, чтобы, опираясь на нее, преобразовать все народное хозяйство и построить социалистическое общество.

Впоследствии, характеризуя новую экономическую политику, товарищ Сталин говорил: «НЭП есть особая политика пролетарского государства, рассчитанная на допущение капитализма при наличии командных высот в руках пролетарского государства, рассчитанная на борьбу элементов капиталистических и социалистических, рассчитанная на возрастание роли социалистических элементов в ущерб элементам капиталистическим, рассчитанная на победу социалистических элементов над капиталистическими элементами, рассчитанная на уничтожение классов, на постройку фундамента социалистической экономики».

Проведение новой экономической политики встретило сопротивление со стороны антиленинских элементов в партии. Изменники революции Троцкий, Зиновьев, Каменев, Шляпников, Бухарин, толкуя НЭП только как отступление, как отказ от завоеваний Октябрьской революции, выступили с капитулянтскими требованиями больших уступок частному капиталу и сдачи ему ряда командных высот.

Ленин и Сталин разгромили враждебные пролетарской диктатуре позиции антипартийных элементов в партии.

В мае 1921 г. вышла программная брошюра Ленина «О продовольственном налоге», в которой, как и в других ленинских работах 1921 и 1923 гг., дано развернутое учение о НЭПе, как единственно правильной политике пролетариата в переходный от капитализма к коммунизму период. В этих работах Ленин показал, что НЭП — это не мир, а жестокая борьба с капитализмом, только в новых формах.

«Кто победит — капиталист или советская власть?», — так со всей резкостью ставил вопрос Владимир Ильич в 1921 г. и доказал, что при условии правильной политики в отношении крестьянства социализм победит. Он показал, что проведенное вначале стратегическое отступление было маневром не разбитой, а победоносной армии, который партия предприняла в интересах смычки с крестьянством, чтобы, связавшись крепче со своей тыловой базой, перейти затем в решительное наступление против остатков капитализма. В борьбе за поворот к новой экономической политике и проведение ее В.И. Ленина неизменно поддерживал товарищ Сталин.

Огромное значение для укрепления союза рабочего класса с крестьянством имел вопрос о национальной политике партии. В своем докладе по национальному вопросу на X съезде партии товарищ Сталин указал, что суть национального вопроса в нашей стране состоит в том, чтобы уничтожить ту отсталость национальностей, которую они унаследовали от прошлого, и дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях. Съезд, по предложению товарища Сталина, призвал партию к борьбе с двумя антипартийными уклонами в этом вопросе: против великодержавного (великорусского) шовинизма и местного национализма. Товарищ Сталин в своем докладе поставил также вопрос о необходимости самого тесного союза народов нашей страны, о создании государственного союза советских республик.

Фото: archivogram.top

В течение 1921 г. товарищ Сталин опубликовал ряд работ по национальному вопросу, важнейшие из которых: «К постановке национального вопроса» («Правда» №98, 8 мая 1921 г.) и «Октябрьская революция и национальная политика русских коммунистов» («Правда» №251, 6—7 ноября 1921 г.).

Товарищ Сталин со всей резкостью выступил в 1921 г. против грузинских и иных национал-уклонистов. Националисты боролись против создания федерации закавказских республик.

В этой связи товарищ Сталин 6 июля 1921 г. выступил в Тифлисе с большим докладом «Об очередных задачах коммунизма в Грузии и Закавказье». Ленин целиком поддержал предложение товарища Сталина, и Закавказская федерация была создана.

Важнейшим условием проведения ленинско-сталинской программы социалистического преобразования страны было укрепление партии и очищение ее от чуждых, примазавшихся и разложившихся элементов. В этих целях ЦК провел в конце 1921 г. чистку партии. Чистка, проходившая с участием беспартийных, на открытых собраниях укрепила партию. Сплоченность и дисциплинированность партии и авторитет ее в массах неизмеримо возросли.

Первый же год НЭПа показал правильность ленинско-сталинской политики партии. Укрепился союз рабочего класса с крестьянством, укрепилась пролетарская диктатура. Кулацкий бандитизм был ликвидирован. Партия добилась перелома на хозяйственном фронте.

В 1921—1922 гг. промышленность достигла 25—26% довоенного уровня (против 14% в 1920 г.). Началось осуществление ленинского плана электрификации. В 1921 г. достраивалась Каширская и началось строительство Волховской и Балахнинской электростанций.

Страну охватил трудовой подъем. Героическим напряжением сил рабочие и крестьяне преодолели тяжелое стихийное бедствие — голод, постигший в 1921 г. нашу страну в результате неурожая.

1921 год — первый год проведения НЭПа, завершился работами XI Всероссийской партконференции (19—22 декабря) и IX Всероссийским съездом Советов (23—28 декабря).

На IX Всероссийском съезде Советов в отчете ВЦИК и СНК о внутренней и внешней политике В.И. Ленин подвел первые итоги НЭПа. Выступления Ленина и решения IX Всероссийского съезда Советов проникнуты глубочайшей уверенностью в победе дела социализма в нашей стране. «Новое общество, которое основано будет на союзе рабочих и крестьян, неминуемо», — говорил Ленин.

Предпринятое советской властью временное отступление приближалось к концу. Через год после X съезда партии, на XI съезде, В.И. Ленин провозгласил о конце отступления.

«Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: — достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается, или кончился. Теперь цель выдвигается другая — перегруппировка сил».

Перегруппировав и накопив силы на рельсах новой экономической политики, партия под руководством товарища Сталина, великого продолжателя дела Ленина, развернула широкое наступление по всему фронту. Восстановив народное хозяйство, партия приступила к социалистической реконструкции его.

В итоге двух сталинских пятилеток ликвидирована многоукладность советской экономики, ликвидированы эксплуататорские классы, построено социалистическое общество, состоящее из двух дружественных классов рабочих и крестьян, грани между которыми все более стираются.

Ныне, выполняя план третьей пятилетки, рабочие, крестьяне и интеллигенция Советского Союза, сплоченные в нерушимом морально-политическом единстве вокруг партии Ленина — Сталина, вступили в период завершения построения социализма и постепенного перехода от первой фазы коммунизма ко второй его фазе. В великих всемирно-исторических победах строительства нового общества блестящее подтверждение получили мудрость и дальновидность политики Ленина и Сталина, обеспечивших в 1921 г. поворот к новой экономической политике.

Б. Чистов

Александр Цыганов доктор экономических наук, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий кафедрой ИЖКФИС Финансового университета при Правительстве РФ Спустя ровно 100 лет перед страной и миром стоят совершенно новые вызовы, и в повестке — другие социальные, политические и экономические вопросы. Поэтому топ-7 главных мировых событий 2021 года, на мой взгляд будут выглядеть так: Продолжение пандемии, гонка вакцин и темпов вакцинирования. В течение 2021 года появилось более десятка вакцин, с разной степенью эффективности и поддержки на уровне ведущих стран. В итоге население часто не доверяет доступной вакцине, что снижает темпы формирования коллективного иммунитета на фоне появления новых, более опасных и активных штаммов CoVID-19. Изменения в мировом политическом ландшафте — Brexit, проигрыш Д. Трампа, инаугурация и первый год деятельности Д. Байдена (США), уход А. Меркель (ФРГ) и Б. Нетаньяху (Израиль), выборы президента в Иране и Сирии, окончание карабахского кризиса. Спорт — XXX летние игры в Токио, чемпионат Европы по футболу 2020, мужской чемпионат мира по хоккею, на последнем не обошлось без политических скандалов, вызванных ситуацией в Беларуси. Выборы в России депутатов VIII Госдумы, проведение анонсированных в 2020 году реформ в Беларуси. Всероссийская перепись населения в дистанционном формате. Экономика в России: продление программы льготной ипотеки, расширение условий семейной ипотеки, эффекты перегрева на потребительских рынках: недвижимости и стройматериалов, продовольственных товаров. Продолжение практики дистанционной работы и обучения в России как меры борьбы с пандемией. Постепенно формируется понимание возможности и в отдельных случаях удобства удаленной занятости. В свою очередь это влияет на рынок арендного жилья и загородной недвижимости. Летний отдых для жителей России — между закрытием границ и перегруженностью российского Юга, введением жестких условий допуска на отдых. Повышение стоимости отдыха в России на 50—100% по сравнению с допандемийным временем.

Александр Серегин историк, общественный деятель, соавтор серии книг «Проект Россия» Прошло 100 лет от событий 1921 года. Некоторые аналогии с нашим временем заключаются в том, что Россия живет в мирное время, в границах своей территории. Век назад был год восстановления народного хозяйства, закладки фундамента и возведения на нем здания социалистического бесклассового общества. Империалистическая война, затем интервенция глубоко подорвали народное хозяйство страны. Однако новая экономическая политика, стала давать хорошие результаты. Советская республика завоевала возможность передышки от постоянных военных конфликтов и приступила к построению материально-технической базы социализма. «Новое общество, которое основано будет на союзе рабочих и крестьян, неминуемо», — говорил Ленин. Но вопреки его прогнозам, в 2021 году капитализм в мире находится в его завершающей фазе. Если емко обозначить ключевые смысловые коды-2021, то это: кризис, новое общество, информационный век, Собор как единство многообразий, и единое информационное пространство, которое обеспечит условия для самореализации населения России.