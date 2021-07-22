«Сетевая компания» проводит масштабную работу по поверке приборов учета

Энергетики бесплатно для потребителей проверяют соответствие показателей оборудования нормам и заменяют старое на новое

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Во всех районах Татарстана проходит поверка приборов электрической энергии от АО «Сетевая компания». Поверка нужна для определения соответствия прибора метрологическим требованиям, потому что это влияет на точность измерения. Для потребителей эта услуга бесплатна, все расходы берут на себя энергетики. Подробнее — в нашем материале.

Поверка силами энергетиков



Согласно изменениям, в Федеральном законе №522 ответственность за организацию учета электроэнергии несут сетевые и сбытовые компании. А согласно постановлению Правительства РФ №2184 с 14 марта 2021 года энергетики могут вместо замены приборов учета проводить его поверку. Как следствие в энергетической компании сформированы две программы по реализации федерального закона — по поверке и замене приборов учета.

— За «Сетевой компанией» законодательно закрепили госповерку или замену счетчиков, у которых закончился срок госпроверки. В «Казанских электрических сетях» поверку в этом году пройдут примерно 6,5 тысячи счетчиков. Соответственно, если они ее не пройдут, то приборы учета заменят на интеллектуальные за счет средств компании, — пояснил Дмитрий Казайкин, заместитель директора по реализации услуг филиала АО «Сетевая компания» «Казанские электрические сети».

Если все нормы соблюдены, то срок поверки продлевают на 10 или 16 лет — подробнее это указано в паспорте прибора. В свою очередь прежнее оборудование меняют на «умные» счетчики в нескольких случаях:

если прежний вышел из строя;

истек срок его эксплуатации или межповерочный интервал;

если прибор учета ранее отсутствовал.





Также специалисты проводят визуальный осмотр, чтобы оценить целостность корпуса, а в случае, если счетчик двухтарифный, — проверяют часы и тарифное расписание.

Непосредственно на местах во всех пяти районах электрических сетей в Казани работает подрядчик энергетиков — ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан». Сейчас перед ним стоит задача поверить до конца года все счетчики.

— Ответственность за поверку снята с потребителей, поэтому «Сетевая компания» осуществляет эту работу нашими силами, — прокомментировал Сергей Иванов, заместитель директора по метрологии. Каждый день сотрудники организации проверяют до 35 счетчиков.

Без затрат и сложностей для потребителя

Одним из поселков в Казани, где проводят эту работу, стала Вишневка. Местный житель Юрий Семин рассказал, что сначала ему позвонили и согласовали визит, после чего специалисты приехали в назначенный день. Собственник дома отметил, что с его стороны никаких затрат на это не потребовалось, достаточно было лишь дать согласие.



Азамат Шакиров, заместитель начальника Южного района электрических сетей филиала АО «Сетевая компания» «Казанские электрические сети» добавляет, что как правило о предстоящем визите они информируют за месяц через СМС-сообщение. Минимум за 3 дня до выезда потребителю еще звонит диспетчер — напомнить о визите.

Непосредственно на место сотрудники приезжают с аттестованным эталонным оборудованием, предназначенным для калибровки и сопоставления поверки средств измерений. Оно может быть как крупногабаритным, так и компактным.

— Сама поверка заключается в сравнении показаний прибора учета непосредственно с государственным рабочим эталоном, — поясняет Сергей Иванов, заместитель директора по метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

Весь процесс занимает не более получаса. После поверки все данные загружаются на ресурс федеральной информационной системы «Аршин», поэтому потребители и энергетики могут проверить данные на сайте по заводскому номеру счетчика.