Видео недели: сын в заложниках у отца, частушки о вакцинах и миллиардер Бренсон на суборбите

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Взял в заложники сына

Резонансный случай попал на камеры очевидцев на этой неделе в Иркутске. На видео — мужчина, который стоит на парапете балкона 14-го этажа с ребенком на руках, угрожая сбросить его вниз. Это продолжалось более 2-х часов, все это время ребенок висел на нем и плакал, просил отпустить. Как выяснилось, мужчина требовал встречи с женой, с которой он развелся несколько дней назад. К счастью, трагедии не произошло. Отец вернул мальчика в квартиру, а его самого задержала полиция.

Очередной разгул стихии в Казани

Во вторник сильный ветер и проливной дождь снова нанесли городу ущерб. На кадрах, которые очевидцы выкладывали после происшествий в соцсети, видно, как порывы ветра срывают крыши со зданий, а из-за ливня автомобили вновь отправились в плавание по дорогам. Разгул стихии едва не обернулся трагедией — поваленное ветром дерево упало на двух женщин и ребенка. Мальчик отделался царапинами, а вот пожилых женщин пришлось госпитализировать.

Земля в иллюминаторе Бренсона



Историческое событие, которое положило начало космическому туризму, произошло на этой неделе. Миллиардер Ричард Брэнсон почти на борту космического аппарата Unity-22 совершил суборбитальный полет. Ракетоплан, который в три разы выше скорости света, поднялся на высоту в 86 км, практически долетев до границы с космосом. Вместе с бизнесменом на борту были еще пять сотрудников его компании Virgin Galactic. Путешествие, которое транслировалось в прямом эфире, заняло около получаса, а в состоянии невесомости миллиардер с коллегами провели несколько минут, зато подготовка к полету заняла без малого 20 лет. В очереди на очередной полет — уже 600 человек.



Последнее интервью Меньшова

Телеведущая, актриса и дочь скончавшегося недавно режиссера Владимира Меньшова — Юлия — опубликовала видео-интервью с ним, снятое в апреле этого года. Как написала она под публикацией на своем YouTube-канале, «… я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы… Сегодня 9 дней, как папы нет. Пап, надеюсь, ты смотришь…» В полуторачасовой беседе, отвечая на вопросы дочери, Меньшов высказал свое мнение на разные вещи: о том, как относится к смерти, о жизненных перипетиях, которые он преодолел вместе с женой Верой Алентовой, и о многом другом. О выходе последнего интервью с режиссером популярных фильмов СССР «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» Юлия Меньшова сообщила в своем аккаунте в «Инстаграм».

«Мы корону победим, как всегда — прорвемся»

Дом народного творчества в Ленинградской области на этой неделе запустил конкурс частушек о вакцинации. Его участникам нужно прислать видео с исполнением своих сочинений в народных костюмах на фоне природы. Конкурс продлится до 25 июля, он проходит под хештегом #ПрорвемсяПривьемся.

«Петровы в гриппе» добрались до Канн

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова показали на этой неделе на кинофестивале в Каннах. Сам режиссер не смог его посетить и со зрителями общался по видеосвязи. Но его представили актеры — Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Юлия Пересильд. В основу сценария киноленты «Петровы в гриппе» легла книга Алексея Сальникова о среднестатистической русской семье, жизнь которой меняется после того, как муж, жена и их сын заболели гриппом. Актуальная сегодня тема вызвала интерес кинокритиков, а за время фестиваля права на ее показ купили 15 стран. Премьера в России намечена на 9 сентября.

Поклонники дождались продолжения истории о Ведьмаке



А потоковый сервис Netflix в начале недели сообщил, наконец, о дате выхода второго сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кэвиллом в главной роли. Под трейлером, опубликованном на YouTube-канале сервиса, написано: «Встречайте продолжение сериала «Ведьмак»! Мировая премьера 2 сезона состоится 17 декабря на Netflix». В этот раз сезон расскажет об отношениях Ведьмака и принцессы Цири. Кроме того, 23 августа Netflix представит анимационный приквел «Ведьмак: Кошмар Волка», который расскажет историю о молодом Весемире.

Дэдпул и Корг оценили новую роль Райана Рейнольдса



Трейлер к фильму «Главный герой», где в главной роли снялся Райан Рейнольдс, оценили супергерои киновселенной Marvel Дэдпул и Корг. Видео с просмотра кинокомпания выложила в YouTube. Как известно, Дэдпула тоже сыграл Рейнольдс, а злодея в новой комедии сыграл Тайка Вайтити, он же озвучил Корга. Вместе они посмеялись над юмористическими сценами в трейлере и поиронизировали над героями ленты. Премьера «Главного героя» должна состояться 12 августа.