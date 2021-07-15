Потерявши — плачем: «Рубин» теряет одного из ведущих защитников и проваливает оборону в матче со «Спартаком»

С завершением в атаке тоже не все ладно

Еще за день до второй игры на Кубке «Париматч» Премьер казанцы пребывали в расслабленном состоянии — пели под караоке, танцевали и шутили в одном из фешенебельных заведений на казанской «улице вечеринок» в честь презентации. И судя по вчерашнему поединку со «Спартаком», из праздничной атмосферы игроки выйти не успели — получили полный разгром по всем статьям. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второй игры на московском турнире. Как «Рубин» почувствовал потерю Старфельта еще до старта сезона в РПЛ, куда пропала вся атака «Рубина» и что происходит с Юрием Дюпиным? Ответы — в материале.

Удачи, Карл. Да здравствует Хвича!

Еще перед началом игры спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в прямом эфире во всеуслышание подтвердил, что защитник Карл Старфельт действительно вот-вот переберется в шотландский «Селтик» — смысла скрывать уже нет.

Леонид Слуцкий же, хоть и посетовал, что у него под рукой теперь не будет опытного защитника, спокойно рассудил — это означает лишь, что той тактической схемы, какую тренерский штаб использовал со шведом в составе, «больше нет».

На этом поединке шведского футболиста ожидаемо не оказалось даже в заявке. Зато в защитной линии вышли сразу два новичка — 18-летний Константин Нижегородов и Владислав Игнатьев. В поддержку им вышли «старички» Филип Уремович и Илья Самошников. Очевидно, что шведа уже берегут перед трансфером.

Хван Ин Бом много осторожничал, не обострял, а в основном отдавал поперечные передачи либо назад. Фото vk.com/fcrk

Стоит отметить, что два вчерашних гола «Спартака» — удары Соболева и Зобнина — пришли из центра: оба не встретили особого сопротивления при подготовке удара, и это большой камень в огород того же Нижегородова. В эпизоде с третьим голом Зобнин проскакивал Константина, словно того на пути вообще нет. Думается, Старфельта так легко обойти получилось бы вряд ли.

С другой стороны, перед игрой все те же «первые лица» казанского клуба Яровинский и Слуцкий дали болельщикам «Рубина» большой повод для оптимизма — шансы на сохранение Хвичи Кварацхелии в Казани как минимум до зимнего перерыва не так уж малы. Интерес из Европы, как оказалось, не настолько предметный, как это подавалось все последние месяцы. Именно Хвича вчера выглядел самым опасным футболистом в первой половине стартового тайма. Он брал игру на себя, протаскивал мяч до спартаковских ворот, но завершения не хватало.

«Рубину» пока не хватает уверенности в завершении

Впрочем, проблема отсутствия какого-либо завершения атак вчера ясно прослеживалась у всей атакующей линии казанской команды. Полное исчезновение с поля игроков группы атаки произошло с «Рубином» уже с десятой минуты матча. Куда-то после стартового отрезка пропал Хвича, Деспота видно не было с самого начала игры. Хван Ин Бом много осторожничал, не обострял, а в основном отдавал поперечные передачи либо назад.

Но, пожалуй, самым бесполезным выглядел Солтмурад Бакаев. Младший из братьев Бакаевых вчера делал все, чтобы хоть какие-то намеки на контратаки тормозились и «захлебывались» еще до того, как удавалось завершить.

Пока заметно, что «Рубину» не хватает уверенности в созидании. Фото vk.com/fcrk

Показательный момент случился во втором тайме, когда Бакаев получил мяч в контратаке справа от штрафной «Спартака», но так долго думал, прицеливался к мячу, искал партнеров по команде для передачи, что красно-белые вернулись «домой» в полном составе и зарубили потенциально опасную атаку еще до попытки прострелить.

Пока заметно, что «Рубину» не хватает уверенности в созидании. Даже довольно приличный отрезок в первой половине второго тайма показал, что у казанцев есть исполнители, чтобы держать мяч, попытаться минимизировать брак в передачах, но до завершения довести футболисты по-прежнему опасаются.

Дюпин тоже далек от формы прошлого сезона

Хоть и победным, но не самым убедительным получился и дебютный поединок «Рубина» на престижном предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер против «Химок» на их поле.

Совершенно не впечатлил в первом матче турнира вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, вернувшийся из стана сборной явно деморализованным и растренированным. Если второе можно объяснить десятидневным отдыхом, который «Рубин» предоставил своим сборникам, то с первым фактором дела посложнее — похоже, пребывание в провальном составе национальной команды на Евро-2020 серьезно пошатнуло психику голкипера.

Хоть и победным, но не самым убедительным получился и дебютный поединок «Рубина» на престижном предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер против «Химок» на их поле. Фото rubin-kazan.ru

Юрий Дюпин много раз ошибался на выходах и при выбросе мяча в поле, что едва не привело к пропущенным — благо оборона подстраховывала.

Во вчерашней игре Дюпин вновь нервничал — уже на 8-й минуте отбивал мяч прямо перед собой, когда из-за пределов штрафной пробивал Зелимхан Бакаев. В эпизоде с пенальти его развел по углам Виктор Мозес, хотя винить в этом пропущенном мяче точно нельзя. Впрочем, как и в четвертом голе Георгия Джикия.

А вот во втором и третьем мячах вратарь «Рубина» точно мог бы сыграть увереннее. Александр Соболев подготавливал свой удар достаточно долго, чтобы приготовиться самому, обзор перед ним никто не закрывал, а пробил форвард из-за пределов штрафной. В эпизоде с мячом Зобнина казанский голкипер вышел из ворот слишком рано и позволил себя обыграть. Не снимаем в этих эпизодах ответственность и с провалившейся обороны, но именно в таких моментах и должен «подтаскивать» вратарь.

Юрию пока стоило бы успокоиться, воздержаться от громких заявлений и сконцентрироваться на возвращении былой формы — так можно и место в старте Никите Медведеву уступить.

Эрик Добролюбов