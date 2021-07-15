Почему дельта-штамм так беспокоит ученых?

По данным медиков, он более заразен, вызывает серьезные осложнения и бросает вызов вакцинам

Фото: Ринат Назметдинов

Дельта-штамм может стать доминирующим в мире, предупредила Всемирная организация здравоохранения. Он уже выявлен более чем в 140 странах мира, в том числе и в России. По данным ВОЗ, он входит в список наиболее опасных и заразных, вызывает тяжелые осложнения, поэтому медики всерьез обеспокоены. К чему может привести эта ситуация в глобальном контексте в своей статье для международного издания The Conversation, пишет специалист Института Бернета Майкл Тул. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

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В то время как австралийцы сосредоточены на хаосе, который дельта-штамм им наносит, на самом деле он вызывает волны инфекций COVID по всему миру.

По предупреждению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дельта-штамм быстро становится доминирующим. Давайте рассмотрим этот вариант в глобальном контексте.

Взлет и развитие «дельты»

Вариант «дельта» (B.1.617.2) незаметно появился в индийском штате Махараштра в октябре 2020 года. Он почти не вызывал беспокойств в то время, когда Индия сообщала от 40 000 до 80 000 случаев в день, большинство из которых — вариант «альфа» (B. 1.1.7), который впервые был обнаружен в Великобритании.

Ситуация изменилась в апреле, когда в Индии произошла массовая волна инфекций, пик которой достиг почти 400 000 ежедневных случаев в середине мая. Вариант «дельта» быстро стал доминирующим штаммом в Индии.

11 мая ВОЗ обозначила «дельту» как вариант, вызывающий беспокойство, что сделало его четвертым подобным вариантом. Фото wikipedia.org

11 мая ВОЗ обозначила «дельту» как вариант, вызывающий беспокойство, что сделало его четвертым подобным вариантом.

Вариант «дельта» быстро распространился по всему миру и на сегодняшний день обнаружен как минимум в 98 странах. Сейчас это доминирующий вид коронавирусной инфекции в таких разных странах, как Великобритания, Россия, Индонезия, Вьетнам, Австралия и Фиджи.

В Соединенных Штатах на «дельту» зарегистрирован каждый пятый случай COVID за две недели до 19 июня по сравнению с 2,8% за две недели до 22 мая.

Между тем в самом последнем еженедельном обновлении издания «Общественное здоровье Англии» сообщается об увеличении на 35 204 случая вируса «дельта» по сравнению с предыдущей неделей. Более чем в 90% последовательных случаев был вариант «дельта».

Всего за два месяца «дельта» заменила «альфа» в качестве доминирующего штамма SARS-CoV-2 в Великобритании. Увеличение наблюдается прежде всего в более молодых возрастных группах, большая часть которых не вакцинирована.

В ранних сообщениях из Индии штамм был назван «двойным мутантом». Фото Reuters

Две ключевые мутации

Ученые идентифицировали более 20 мутаций в варианте «дельта», но две могут иметь решающие преимущества для более эффективной передачи вируса, чем у более ранних штаммов. Вот почему в ранних сообщениях из Индии он был назван «двойным мутантом».

Первая — это мутация L452R, которая также встречается в варианте «эпсилон», обозначенном ВОЗ как представляющий интерес вариант. Эта мутация увеличивает способность спайк-белка связываться с клетками человека, тем самым повышая его контагиозность.

Предварительные исследования также предполагают, что эта мутация может помочь вирусу уклоняться от нейтрализующих антител, продуцируемых как вакцинами, так и предыдущей инфекцией.

Вторая новая мутация — T478K. Эта мутация расположена в области спайкового белка SARS-CoV-2, который взаимодействует с человеческим рецептором ACE2, что облегчает проникновение вируса в клетки легких.

Недавно описанный вариант «дельта плюс» несет мутацию K417N. Эта мутация также встречается в варианте «бета», против которого вакцины COVID менее эффективны.

В варианте «дельта» хорошо то, что исследователи могут быстро отслеживать его, потому что его геном содержит маркер, которого не хватает ранее доминировавшему варианту «альфа».

Этот маркер, известный как «мишень S-гена», можно увидеть в результатах ПЦР-тестов, используемых для обнаружения COVID-19. Таким образом, исследователи могут использовать положительные попадания в S-мишени в качестве индикатора для быстрого картирования распространения «дельты» без необходимости полностью секвенировать образцы.

Этот маркер, известный как «мишень S-гена», можно увидеть в результатах ПЦР-тестов, используемых для обнаружения COVID-19. Фото mos.ru

Почему «дельта» нас беспокоит?

Наиболее опасные последствия любого варианта беспокойства связаны с контагиозностью, серьезностью заболевания и иммунитетом, полученным в результате перенесенной инфекции и вакцин.

По оценкам ВОЗ, «дельта» на 55% более заразна, чем вариант «альфа», который сам был примерно на 50% более распространенным, чем исходный Уханьский вирус.

Это означает, что эффективная репродуктивная способность дельта-штамма (среднее число невакцинированных людей, инфицированных вирусом) составляет пять и более человек. Для сравнения: при исходном штамме эта величина составляла 2—3 человека.

Были некоторые предположения, что вариант «дельта» сокращает так называемый «последовательный интервал» — период времени между фактом инфицирования и положительным результатом тестирования семейных контактов заболевшего. Однако в ходе предпечатного исследования (исследование, которое еще не прошло рецензирование) исследователи из Сингапура обнаружили, что последовательный интервал передачи вируса в домашних условиях для «дельта» был не короче, чем для предыдущих штаммов.

Одно исследование, проведенное в Шотландии, где преобладает вариант «дельта», показало, что случаи «дельта» приводили к 85% увеличению госпитализаций, чем другие штаммы. Стоит учесть, что в большинстве случаев вакцинация не проводилась.

В том же исследовании было обнаружено, что две дозы Pfizer обеспечивают 92% защиту от симптоматической инфекции для «альфа» и 79% для «дельта». Защита вакциной AstraZeneca была значительной, но чуть ниже: 73% для «альфа» против 60% для «дельта».

Фото mos.ru

Исследование, проведенное Общественным здравоохранением Англии, показало, что однократная доза любой вакцины была эффективна только на 33% против симптомов заболевания по сравнению с 50% после второй дозы против варианта «альфа». Поэтому очень важно не пропустить вторую дозу.

В предпечатной статье «Модерна» раскрыла свою мРНК-вакцину, защищающую от инфекции «дельта», хоть ответ антител был снижен по сравнению с исходным штаммом, но однако вакцина «Модерна» может повлиять на продолжительность иммунитета.