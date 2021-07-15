Почему дельта-штамм так беспокоит ученых?
По данным медиков, он более заразен, вызывает серьезные осложнения и бросает вызов вакцинам
Дельта-штамм может стать доминирующим в мире, предупредила Всемирная организация здравоохранения. Он уже выявлен более чем в 140 странах мира, в том числе и в России. По данным ВОЗ, он входит в список наиболее опасных и заразных, вызывает тяжелые осложнения, поэтому медики всерьез обеспокоены. К чему может привести эта ситуация в глобальном контексте в своей статье для международного издания The Conversation, пишет специалист Института Бернета Майкл Тул. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.
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В то время как австралийцы сосредоточены на хаосе, который дельта-штамм им наносит, на самом деле он вызывает волны инфекций COVID по всему миру.
По предупреждению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дельта-штамм быстро становится доминирующим. Давайте рассмотрим этот вариант в глобальном контексте.
Взлет и развитие «дельты»
Вариант «дельта» (B.1.617.2) незаметно появился в индийском штате Махараштра в октябре 2020 года. Он почти не вызывал беспокойств в то время, когда Индия сообщала от 40 000 до 80 000 случаев в день, большинство из которых — вариант «альфа» (B. 1.1.7), который впервые был обнаружен в Великобритании.
Ситуация изменилась в апреле, когда в Индии произошла массовая волна инфекций, пик которой достиг почти 400 000 ежедневных случаев в середине мая. Вариант «дельта» быстро стал доминирующим штаммом в Индии.
11 мая ВОЗ обозначила «дельту» как вариант, вызывающий беспокойство, что сделало его четвертым подобным вариантом.
Вариант «дельта» быстро распространился по всему миру и на сегодняшний день обнаружен как минимум в 98 странах. Сейчас это доминирующий вид коронавирусной инфекции в таких разных странах, как Великобритания, Россия, Индонезия, Вьетнам, Австралия и Фиджи.
В Соединенных Штатах на «дельту» зарегистрирован каждый пятый случай COVID за две недели до 19 июня по сравнению с 2,8% за две недели до 22 мая.
Между тем в самом последнем еженедельном обновлении издания «Общественное здоровье Англии» сообщается об увеличении на 35 204 случая вируса «дельта» по сравнению с предыдущей неделей. Более чем в 90% последовательных случаев был вариант «дельта».
Всего за два месяца «дельта» заменила «альфа» в качестве доминирующего штамма SARS-CoV-2 в Великобритании. Увеличение наблюдается прежде всего в более молодых возрастных группах, большая часть которых не вакцинирована.
Две ключевые мутации
Ученые идентифицировали более 20 мутаций в варианте «дельта», но две могут иметь решающие преимущества для более эффективной передачи вируса, чем у более ранних штаммов. Вот почему в ранних сообщениях из Индии он был назван «двойным мутантом».
Первая — это мутация L452R, которая также встречается в варианте «эпсилон», обозначенном ВОЗ как представляющий интерес вариант. Эта мутация увеличивает способность спайк-белка связываться с клетками человека, тем самым повышая его контагиозность.
Предварительные исследования также предполагают, что эта мутация может помочь вирусу уклоняться от нейтрализующих антител, продуцируемых как вакцинами, так и предыдущей инфекцией.
Вторая новая мутация — T478K. Эта мутация расположена в области спайкового белка SARS-CoV-2, который взаимодействует с человеческим рецептором ACE2, что облегчает проникновение вируса в клетки легких.
Недавно описанный вариант «дельта плюс» несет мутацию K417N. Эта мутация также встречается в варианте «бета», против которого вакцины COVID менее эффективны.
В варианте «дельта» хорошо то, что исследователи могут быстро отслеживать его, потому что его геном содержит маркер, которого не хватает ранее доминировавшему варианту «альфа».
Этот маркер, известный как «мишень S-гена», можно увидеть в результатах ПЦР-тестов, используемых для обнаружения COVID-19. Таким образом, исследователи могут использовать положительные попадания в S-мишени в качестве индикатора для быстрого картирования распространения «дельты» без необходимости полностью секвенировать образцы.
Почему «дельта» нас беспокоит?
Наиболее опасные последствия любого варианта беспокойства связаны с контагиозностью, серьезностью заболевания и иммунитетом, полученным в результате перенесенной инфекции и вакцин.
По оценкам ВОЗ, «дельта» на 55% более заразна, чем вариант «альфа», который сам был примерно на 50% более распространенным, чем исходный Уханьский вирус.
Это означает, что эффективная репродуктивная способность дельта-штамма (среднее число невакцинированных людей, инфицированных вирусом) составляет пять и более человек. Для сравнения: при исходном штамме эта величина составляла 2—3 человека.
Были некоторые предположения, что вариант «дельта» сокращает так называемый «последовательный интервал» — период времени между фактом инфицирования и положительным результатом тестирования семейных контактов заболевшего. Однако в ходе предпечатного исследования (исследование, которое еще не прошло рецензирование) исследователи из Сингапура обнаружили, что последовательный интервал передачи вируса в домашних условиях для «дельта» был не короче, чем для предыдущих штаммов.
Одно исследование, проведенное в Шотландии, где преобладает вариант «дельта», показало, что случаи «дельта» приводили к 85% увеличению госпитализаций, чем другие штаммы. Стоит учесть, что в большинстве случаев вакцинация не проводилась.
В том же исследовании было обнаружено, что две дозы Pfizer обеспечивают 92% защиту от симптоматической инфекции для «альфа» и 79% для «дельта». Защита вакциной AstraZeneca была значительной, но чуть ниже: 73% для «альфа» против 60% для «дельта».
Исследование, проведенное Общественным здравоохранением Англии, показало, что однократная доза любой вакцины была эффективна только на 33% против симптомов заболевания по сравнению с 50% после второй дозы против варианта «альфа». Поэтому очень важно не пропустить вторую дозу.
В предпечатной статье «Модерна» раскрыла свою мРНК-вакцину, защищающую от инфекции «дельта», хоть ответ антител был снижен по сравнению с исходным штаммом, но однако вакцина «Модерна» может повлиять на продолжительность иммунитета.
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