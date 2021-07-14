«Я изучал деятельность Центров ФИНА, и уяснил что в Казани самый лучший»

«Наши люди» в Токио

Сразу несколько спортсменов, которые представляют Центр ФИНА, работающий два последних года в Казани на базе Дворца водных видов спорта, будут стартовать в олимпийском Токио. «Реальное время» представляет трех участников этого международного проекта.

Откуда узнали о Центре ФИНА в Казани?

Нашими собеседниками стали пловцы Сальвадор Гордо Виейро из Анголы, Хабибат Огунбанбо, живущая в Австралии, но представляющая Нигерию, и прыгун в воду Оскар Эдуардо Ариса Брисеньо из Венесулы.

— Центры развития водных видов спорта ФИНА существуют еще на трех континентах. В Америке, это американская Флорида, в Азии, «Таньяпура» в Пхукете, Таиланд, и в Дакаре, Сенегал, Африка. Как и откуда вы узнали про Казань, и почему отдали предпочтение именно ей?

Сальвадор Гордо: Мне 18 лет, я плыву баттерфляем, основная дистанция 100 метров. Уже несколько лет обучаюсь в Англии, но на соревнованиях продолжаю представлять Анголу. Изначально я не знал о программе ФИНА, но представители федерации плавания Анголы предложили моим родителям, чтобы я в поучаствовал в этой программе, мы обсудили и я принял решение приехать сюда. Прилетел в Казань, в августе, сразу после окончания карантина.

Хабибат Огунбанбо: Мне 17 лет, я живу в Австралии, но выступаю за страну моей исторической родины Нигерии. Я плаваю вольным и комплексным стилем. Приехала сюда, чтобы тренировки здесь позволили улучшить мои результаты, отобраться на Олимпиаду, что уже удалось, а затем хорошо выступить на чемпионате мира. Насчет Центра Казани, выбор был сделан руководством федерации плавания Нигерии, члены которой решили, что именно здесь наиболее сильная программа подготовки, чем у остальных. Наставниками нашей группы являются Павел Куташев и Дарина Сергеева. Павел достаточно молодой тренер, но он просто потрясающий. Он нас очень хорошо понимает, чувствует, и вовлечен не только в нашу спортивную, но и в бытовую жизнь в Казани. Тоже самое можно сказать и Дарине.

Оскар Брисеньо: Мне 24 года, я прыгун в воду из Венесуэлы. Наш вид спорта не самый популярный в стране, в связи с экономической ситуацией в мире, ситуация с развитием стала чуть хуже. Но я продолжаю заниматься прыжками, это моя работа. Конкретно здесь в Казани, я тренируюсь под руководством Павла Муякина, в его отсутствие с другими тренерами нашей группы. Про возможность приехать сюда, я узнал от президента федерации водных видов спорта Венесуэлы, но это была общая информация. Я сел изучать деятельность Центров ФИНА, и уяснил для себя, что в Казани самый лучший. И тогда президент нашей федерации проделал всю работу по тому, чтобы я здесь оказался.

Хабибат Огунбанбо: «Наставниками нашей группы являются Павел Куташев и Дарина Сергеева. Павел достаточно молодой тренер, но он просто потрясающий. Он нас очень хорошо понимает, чувствует, и вовлечен не только в нашу спортивную, но и в бытовую жизнь в Казани. Тоже самое можно сказать и Дарине»

Впечатления о Казани

— Какой вы представляли Казань, и насколько ваши представления совпали с реальностью?

Сальвадор Гордо: Я знал, что здесь проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а в 2019 году еще и чемпионат Европы по плаванию, на котором участвовал мой английский друг, и он рассказывал мне о Казани. В итоге я был рад, что попал сюда, правда, мои представления о Казани не совпали с реальностью. Я подумал, что здесь всегда зима, даже летом прохладно, поэтому даже не взял с собой футболок (В это время за стенами ДВВС столбик термометра уверенно перевалил за 30 градусов жары).

Хабибат Огунбанбо: В Австралии я живу в столице Канберре, и вообще не интересовалась Казанью до приезда сюда, поскольку хотела познакомиться с этим городом через свои, а не через чьи-либо впечатления. В итоге, я просто потрясена Казанью, только положительные впечатления.

Оскар Брисеньо: Мне не надо было представлять Казань, я выступал здесь еще летом на чемпионате мира 2015 года. Но пока в другие времена года не бывал, поскольку тренируюсь здесь только в весенне-летний период. Постепенно я ассимилируюсь, но главное для меня спортивная составляющая. Мистер Павел Муякин очень строгий тренер, дает серьезные нагрузки, но мне это нравится.

— Вы отбирались на чемпионате России, по сути, это был для вас международный старт, поскольку все соперники иностранцы, и команды отдаются на чудом языке. Как вы привыкали к этому?

Сальвадор Гордо: Начну с того, что мне очень понравились организационные моменты, видно, что была хорошая подготовка. Сам старт для меня получился просто шикарным, поскольку я смог улучшить свои результаты, и установить национальные рекорды. Я стартовал на 50, 100 и 200 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием. Стольник — моя коронка. На 50 метров мне не хватает, скорее всего, антропометрических данных, я не достаточно высок, на 200 метров я недостаточно вынослив. Что касается комплекса, то стартуя на спине, а потом продолжая баттерфляем, я стараюсь выжимать из себя весь максимум, поскольку потом приходит время брасса, не самого любимого мною стиля, на которой работают совсем другие группы мышц, а уже затем, финишируя вольным стилем, я просто плыву, что есть сил.

Сальвадор Гордо: «Яя был рад, что попал сюда, правда, мои представления о Казани не совпали с реальностью. Я подумал, что здесь всегда зима, даже летом прохладно, поэтому даже не взял с собой футболок»

Хабибат Огунбанбо: Из-за проблем с Ковидом, мне не удалось выступить на национальном чемпионате, а потому отбор для меня проводился по итогам соревнований в России. А это и Казань, чемпионат России, и соревнования в Пензе, старты в Хорватии, где надо было плыть по лучшим своим секундам. Если говорить о соревнованиях в России, то для нас они реально были, как международные. Но в нашей группе изначально выучили все команды: на старт, внимание, чтобы понимать, когда надо стартовать. В целом же, я хотела бы отметить высокий организационный уровень соревнований.

Оскар Брисеньо: На чемпионате мира 2019 года в Кванджу, Южная Корея, я финишировал 14-м, Тогда мне не хватило только двух баллов, для того, чтобы войти в финальную дюжину, но этот результат и позволил мне отобраться на Олимпийские игры.

Вопросы о вакцинации

— Как вы собираетесь стартовать на Олимпиаде в Токио?

Сальвадор Гордо: Наша федерация плавания решила, что мы не должны акклимитазироваться в азиатском континенте. 24 июля мы едем в Москву, затем в Токио. Мой стартовый заплыв назначен на 29 июля, а уже первого августа спортивная программа завершается, поскольку я отобрался только на 100 метров баттерфляем. Поэтому для меня олимпийская программа будет очень сжатой. Не думаю, что для меня возникнут проблемы с акклиматизацией. Для меня нет проблем с часовыми поясами, когда я приехал в Казань, то спокойно свыкся с местным часовым поясом. Я при желании, могу заснуть практически в любой момент, и сплю очень крепко. Если говорить о соревновательной части, то для меня важно не итоговое место, а улучшение своего результата. Я уже сейчас являюсь обладателем рекорда Анголы, если улучшу эти секунды, то будет просто замечательно.

Хабибат Огунбанбо: В Центре ФИНА есть еще один представитель Нигерии, с которым мы, возможно, улетим вместе в Токио, поскольку я точно не знаю: отобрался ли он в сборную. Насчет самого старта, я еду за тем, чтобы набраться олимпийского опыта, испытать на себе масштабы самого мероприятия, погрузиться в эту атмосферу. Анализируя его антураж, что это, возможно, не будет праздником в привычном для всех понимании, когда не будет зрителей на трибунах, спортсмены будут жить, соблюдая меры предосторожности, то, как мне кажется, это будет в лучшую сторону. Лично для меня не будет никаких отвлекающих факторов, которые мешали бы сосредоточиться на главном: самом выступлении.

Оскар Брисеньо: Сейчас я вылечу в Москву, оттуда в Токио, а мой личный тренер прилетит туда из Венесуэлы. Спортсмены нашей страны создали отдельную группу в соцсетях, но пока, насколько я знаю, еще никто в Японии не прилетел.

Оскар Брисеньо: «На чемпионате мира 2019 года в Кванджу я финишировал 14-м, Тогда мне не хватило только двух баллов, для того, чтобы войти в финальную дюжину, но этот результат и позволил мне отобраться на Олимпийские игры»

— Вы вакцинировались, и является ли это условием для старта на Олимпиаде?

Сальвадор Гордо: Насколько я знаю, для старта на Олимпиаде важно иметь отрицательный тест на коронавирус, но федерация плавания Анголы решила, что спортсмены должны сделать прививки. Мне сделали прививку уже здесь в Казани российской вакциной, никаких побочных эффектов не было.

Хабибат Огунбанбо: Я не вакционировалась, хотя хотела это сделать. Но мне нет 18 лет, а до достижения совершеннолетия нельзя вакцинироваться. Во всяком случае, так сказал наш врач.

Оскар Брисеньо: Мне сделали только первую вакцину, все было нормально, и вторую прививку успеют сделать в Казани.

«Саломон Рондон — это спортсмен, которого любят в Венесуэле и знают в России»

— Расскажите о сильнейших спортсменах ваших стран.

Сальвадор Гордо: В плавании у нас был достаточно известный пловец Педро Лима, который после окончания спортивной карьеры стал известным актёром. Увы, но год назад он покончил жизнь самоубийством. В Африке, в целом, не очень хорошо развито плавание. Я считаю, что проблема в том, что в наш континент никогда не было больших инвестиций в спорт, достаточно сказать, что на всю Анголу существует только один 50-метровый бассейн. Я уже шесть лет живу в Англии, она меньше Анголы, но там множество бассейнов, отсюда и то звездное поколение, которое выросло у Англии в плавании. Я сам лично знаю Мэттью Ричардса, мы вместе соревновались на чемпионате Великобритании, а Адама Пити я считаю лучшим брассистом мира прямо сейчас.

Оскар Брисеньо: Одного из самых популярных спортсменов нашей страны хорошо знают в Казани. Это футболист Саломон Рондон, который сейчас играет в ЦСКА, хотя я сам не очень интересуюсь футболом. Помимо Рондона, у нас очень популярны бейсбол. Среди олимпийских дисциплин есть очень известная легкоатлетка Юлимар Рохас, олимпийский призер по тройному прыжку, и олимпийский чемпион в фехтовании Рубен Лимардо.

Сальвадор Гордо: На всю Африку хорошо развито плавание только в ЮАР, но там, я считаю, это результат политики бывшего президента страны Нельсона Манделы, который поощрял развитие спорта, просил бизнесменов вкладываться в это, и как результат, пловцы ЮАР вошли в числе сильнейших в мире. Что касается спорта в моей родной Анголе, то я отметил бы баскетбол, особенно, мужской, и женский гандбол, где мы входим в число ведущих стран на африканском континенте. Там есть клубы «Примейро де Аугушту», это большой спортивный клуб вооруженных сил, где развивают и названные мною баскетбол, гандбол, а также футбол, плавание, я сам представляю этот клуб. Касаемо футбола, то наша сборная первый и последний раз пробивалась на чемпионат мира 2006 года, когда мне было всего три года. Но по рассказам родителей, я знаю, что это было большое событие для страны, сборная сыграла дважды вничью с Ираном и Мексикой, и проиграла только Португалии — 0:1. Моя мама португалка, и для неё эта встреча была вдвойне символична.



«Реальное время» благодарит за помощь в проведении интервью сотрудников Дирекции спортивных проектов и Центра ФИНА в Казани Наиля Янышева и Ольгу Краснову.

