Новости спорта

05:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Я изучал деятельность Центров ФИНА, и уяснил что в Казани самый лучший»

00:00, 14.07.2021

«Наши люди» в Токио

«Я изучал деятельность Центров ФИНА, и уяснил что в Казани самый лучший»
Фото: dspkazan.com

Сразу несколько спортсменов, которые представляют Центр ФИНА, работающий два последних года в Казани на базе Дворца водных видов спорта, будут стартовать в олимпийском Токио. «Реальное время» представляет трех участников этого международного проекта.

Откуда узнали о Центре ФИНА в Казани?

Нашими собеседниками стали пловцы Сальвадор Гордо Виейро из Анголы, Хабибат Огунбанбо, живущая в Австралии, но представляющая Нигерию, и прыгун в воду Оскар Эдуардо Ариса Брисеньо из Венесулы.

Центры развития водных видов спорта ФИНА существуют еще на трех континентах. В Америке, это американская Флорида, в Азии, «Таньяпура» в Пхукете, Таиланд, и в Дакаре, Сенегал, Африка. Как и откуда вы узнали про Казань, и почему отдали предпочтение именно ей?

Сальвадор Гордо: Мне 18 лет, я плыву баттерфляем, основная дистанция 100 метров. Уже несколько лет обучаюсь в Англии, но на соревнованиях продолжаю представлять Анголу. Изначально я не знал о программе ФИНА, но представители федерации плавания Анголы предложили моим родителям, чтобы я в поучаствовал в этой программе, мы обсудили и я принял решение приехать сюда. Прилетел в Казань, в августе, сразу после окончания карантина.

Хабибат Огунбанбо: Мне 17 лет, я живу в Австралии, но выступаю за страну моей исторической родины Нигерии. Я плаваю вольным и комплексным стилем. Приехала сюда, чтобы тренировки здесь позволили улучшить мои результаты, отобраться на Олимпиаду, что уже удалось, а затем хорошо выступить на чемпионате мира. Насчет Центра Казани, выбор был сделан руководством федерации плавания Нигерии, члены которой решили, что именно здесь наиболее сильная программа подготовки, чем у остальных. Наставниками нашей группы являются Павел Куташев и Дарина Сергеева. Павел достаточно молодой тренер, но он просто потрясающий. Он нас очень хорошо понимает, чувствует, и вовлечен не только в нашу спортивную, но и в бытовую жизнь в Казани. Тоже самое можно сказать и Дарине.

Оскар Брисеньо: Мне 24 года, я прыгун в воду из Венесуэлы. Наш вид спорта не самый популярный в стране, в связи с экономической ситуацией в мире, ситуация с развитием стала чуть хуже. Но я продолжаю заниматься прыжками, это моя работа. Конкретно здесь в Казани, я тренируюсь под руководством Павла Муякина, в его отсутствие с другими тренерами нашей группы. Про возможность приехать сюда, я узнал от президента федерации водных видов спорта Венесуэлы, но это была общая информация. Я сел изучать деятельность Центров ФИНА, и уяснил для себя, что в Казани самый лучший. И тогда президент нашей федерации проделал всю работу по тому, чтобы я здесь оказался.

Хабибат Огунбанбо: «Наставниками нашей группы являются Павел Куташев и Дарина Сергеева. Павел достаточно молодой тренер, но он просто потрясающий. Он нас очень хорошо понимает, чувствует, и вовлечен не только в нашу спортивную, но и в бытовую жизнь в Казани. Тоже самое можно сказать и Дарине»

Впечатления о Казани

Какой вы представляли Казань, и насколько ваши представления совпали с реальностью?

Сальвадор Гордо: Я знал, что здесь проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а в 2019 году еще и чемпионат Европы по плаванию, на котором участвовал мой английский друг, и он рассказывал мне о Казани. В итоге я был рад, что попал сюда, правда, мои представления о Казани не совпали с реальностью. Я подумал, что здесь всегда зима, даже летом прохладно, поэтому даже не взял с собой футболок (В это время за стенами ДВВС столбик термометра уверенно перевалил за 30 градусов жары).

Хабибат Огунбанбо: В Австралии я живу в столице Канберре, и вообще не интересовалась Казанью до приезда сюда, поскольку хотела познакомиться с этим городом через свои, а не через чьи-либо впечатления. В итоге, я просто потрясена Казанью, только положительные впечатления.

Оскар Брисеньо: Мне не надо было представлять Казань, я выступал здесь еще летом на чемпионате мира 2015 года. Но пока в другие времена года не бывал, поскольку тренируюсь здесь только в весенне-летний период. Постепенно я ассимилируюсь, но главное для меня спортивная составляющая. Мистер Павел Муякин очень строгий тренер, дает серьезные нагрузки, но мне это нравится.

Вы отбирались на чемпионате России, по сути, это был для вас международный старт, поскольку все соперники иностранцы, и команды отдаются на чудом языке. Как вы привыкали к этому?

Сальвадор Гордо: Начну с того, что мне очень понравились организационные моменты, видно, что была хорошая подготовка. Сам старт для меня получился просто шикарным, поскольку я смог улучшить свои результаты, и установить национальные рекорды. Я стартовал на 50, 100 и 200 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием. Стольник — моя коронка. На 50 метров мне не хватает, скорее всего, антропометрических данных, я не достаточно высок, на 200 метров я недостаточно вынослив. Что касается комплекса, то стартуя на спине, а потом продолжая баттерфляем, я стараюсь выжимать из себя весь максимум, поскольку потом приходит время брасса, не самого любимого мною стиля, на которой работают совсем другие группы мышц, а уже затем, финишируя вольным стилем, я просто плыву, что есть сил.

Сальвадор Гордо: «Яя был рад, что попал сюда, правда, мои представления о Казани не совпали с реальностью. Я подумал, что здесь всегда зима, даже летом прохладно, поэтому даже не взял с собой футболок»

Хабибат Огунбанбо: Из-за проблем с Ковидом, мне не удалось выступить на национальном чемпионате, а потому отбор для меня проводился по итогам соревнований в России. А это и Казань, чемпионат России, и соревнования в Пензе, старты в Хорватии, где надо было плыть по лучшим своим секундам. Если говорить о соревнованиях в России, то для нас они реально были, как международные. Но в нашей группе изначально выучили все команды: на старт, внимание, чтобы понимать, когда надо стартовать. В целом же, я хотела бы отметить высокий организационный уровень соревнований.

Оскар Брисеньо: На чемпионате мира 2019 года в Кванджу, Южная Корея, я финишировал 14-м, Тогда мне не хватило только двух баллов, для того, чтобы войти в финальную дюжину, но этот результат и позволил мне отобраться на Олимпийские игры.

Вопросы о вакцинации

Как вы собираетесь стартовать на Олимпиаде в Токио?

Сальвадор Гордо: Наша федерация плавания решила, что мы не должны акклимитазироваться в азиатском континенте. 24 июля мы едем в Москву, затем в Токио. Мой стартовый заплыв назначен на 29 июля, а уже первого августа спортивная программа завершается, поскольку я отобрался только на 100 метров баттерфляем. Поэтому для меня олимпийская программа будет очень сжатой. Не думаю, что для меня возникнут проблемы с акклиматизацией. Для меня нет проблем с часовыми поясами, когда я приехал в Казань, то спокойно свыкся с местным часовым поясом. Я при желании, могу заснуть практически в любой момент, и сплю очень крепко. Если говорить о соревновательной части, то для меня важно не итоговое место, а улучшение своего результата. Я уже сейчас являюсь обладателем рекорда Анголы, если улучшу эти секунды, то будет просто замечательно.

Хабибат Огунбанбо: В Центре ФИНА есть еще один представитель Нигерии, с которым мы, возможно, улетим вместе в Токио, поскольку я точно не знаю: отобрался ли он в сборную. Насчет самого старта, я еду за тем, чтобы набраться олимпийского опыта, испытать на себе масштабы самого мероприятия, погрузиться в эту атмосферу. Анализируя его антураж, что это, возможно, не будет праздником в привычном для всех понимании, когда не будет зрителей на трибунах, спортсмены будут жить, соблюдая меры предосторожности, то, как мне кажется, это будет в лучшую сторону. Лично для меня не будет никаких отвлекающих факторов, которые мешали бы сосредоточиться на главном: самом выступлении.

Оскар Брисеньо: Сейчас я вылечу в Москву, оттуда в Токио, а мой личный тренер прилетит туда из Венесуэлы. Спортсмены нашей страны создали отдельную группу в соцсетях, но пока, насколько я знаю, еще никто в Японии не прилетел.

Оскар Брисеньо: «На чемпионате мира 2019 года в Кванджу я финишировал 14-м, Тогда мне не хватило только двух баллов, для того, чтобы войти в финальную дюжину, но этот результат и позволил мне отобраться на Олимпийские игры»

Вы вакцинировались, и является ли это условием для старта на Олимпиаде?

Сальвадор Гордо: Насколько я знаю, для старта на Олимпиаде важно иметь отрицательный тест на коронавирус, но федерация плавания Анголы решила, что спортсмены должны сделать прививки. Мне сделали прививку уже здесь в Казани российской вакциной, никаких побочных эффектов не было.

Хабибат Огунбанбо: Я не вакционировалась, хотя хотела это сделать. Но мне нет 18 лет, а до достижения совершеннолетия нельзя вакцинироваться. Во всяком случае, так сказал наш врач.

Оскар Брисеньо: Мне сделали только первую вакцину, все было нормально, и вторую прививку успеют сделать в Казани.

«Саломон Рондон — это спортсмен, которого любят в Венесуэле и знают в России»

Расскажите о сильнейших спортсменах ваших стран.

Сальвадор Гордо: В плавании у нас был достаточно известный пловец Педро Лима, который после окончания спортивной карьеры стал известным актёром. Увы, но год назад он покончил жизнь самоубийством. В Африке, в целом, не очень хорошо развито плавание. Я считаю, что проблема в том, что в наш континент никогда не было больших инвестиций в спорт, достаточно сказать, что на всю Анголу существует только один 50-метровый бассейн. Я уже шесть лет живу в Англии, она меньше Анголы, но там множество бассейнов, отсюда и то звездное поколение, которое выросло у Англии в плавании. Я сам лично знаю Мэттью Ричардса, мы вместе соревновались на чемпионате Великобритании, а Адама Пити я считаю лучшим брассистом мира прямо сейчас.

Оскар Брисеньо: Одного из самых популярных спортсменов нашей страны хорошо знают в Казани. Это футболист Саломон Рондон, который сейчас играет в ЦСКА, хотя я сам не очень интересуюсь футболом. Помимо Рондона, у нас очень популярны бейсбол. Среди олимпийских дисциплин есть очень известная легкоатлетка Юлимар Рохас, олимпийский призер по тройному прыжку, и олимпийский чемпион в фехтовании Рубен Лимардо.

Сальвадор Гордо: На всю Африку хорошо развито плавание только в ЮАР, но там, я считаю, это результат политики бывшего президента страны Нельсона Манделы, который поощрял развитие спорта, просил бизнесменов вкладываться в это, и как результат, пловцы ЮАР вошли в числе сильнейших в мире. Что касается спорта в моей родной Анголе, то я отметил бы баскетбол, особенно, мужской, и женский гандбол, где мы входим в число ведущих стран на африканском континенте. Там есть клубы «Примейро де Аугушту», это большой спортивный клуб вооруженных сил, где развивают и названные мною баскетбол, гандбол, а также футбол, плавание, я сам представляю этот клуб. Касаемо футбола, то наша сборная первый и последний раз пробивалась на чемпионат мира 2006 года, когда мне было всего три года. Но по рассказам родителей, я знаю, что это было большое событие для страны, сборная сыграла дважды вничью с Ираном и Мексикой, и проиграла только Португалии — 0:1. Моя мама португалка, и для неё эта встреча была вдвойне символична.

«Реальное время» благодарит за помощь в проведении интервью сотрудников Дирекции спортивных проектов и Центра ФИНА в Казани Наиля Янышева и Ольгу Краснову.

Джаудат Абдуллин
СпортВодные виды спорта Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости спорта

05:13 МСК Все новости
Новости раздела