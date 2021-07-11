Всемирная фольклориада в Уфе завершилась масштабным опен-эйром

Проходившая с 3 июля Всемирная фольклориада в Уфе завершилась 10 июля масштабным опен-эйром, сообщает «Интерфакс».



Мероприятие началось с авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи». В течение получаса военные летчики на шести истребителях демонстрировали в небе фигуры высшего пилотажа.

На церемонии закрытия также выступали артисты государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова, коллективов стран-участниц фольклориады. Главными артистами шоу стали Эмир Кустурица и сербская фолк-рок-группа «The No Smoking Orchestra».

На VI Всемирной фольклориаде CIOFF(R) в Уфе установили два мировых рекорда. Первый — в хоровод встали люди 71 национальности. Второй — в нем зафиксировали участников из 57 стран. Всего в параде в национальных костюмах в Уфе приняли участие более 2,7 тысяч человек.

Напомним, на мероприятие приехали иностранные делегации, «в том числе из эпидемиологически неблагополучных регионов». Глава Башкирии Радий Хабиров заверил, что угрозы завоза в республику штаммов COVID-19 из-за этого нет.

Маргарита Головатенко