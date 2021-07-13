Российскому футболу необходим институт сборных

Пока футболисты не готовы переходить из юниорского в молодежные составы

Фото: Олег Тихонов

Завершившийся чемпионат Европы перевернул очередную страницу в истории российского футбола. На предыдущей осталась пятилетняя работа Станислава Черчесова во главе сборной страны, на следующей — нас ждет продолжение отбора на чемпионат мира-2022. Корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о перспективах, оглядываясь на прошедшие турниры.

К чему приводила смена главного тренера?

Уникальность нынешней ситуации в том, что отставка Станислава Черчесова по итогам завершившегося чемпионата Европы пришлась на период, когда сборная страны находится в процессе участия в отборе на чемпионат мира. В подобных случаях сборная страны оказывалась четырежды. В 1979 году Никиту Симоняна сменил Константин Бесков и это был самый неудачный опыт, поскольку тогда еще сборная СССР стала четвертой в своей группе из четырех команд.

У сборной России подобный опыт произошел вначале при работе Георгия Ярцева. Он успешно поменял Валерия Газзаева, и вывел команду на Евро-2004. Дальше произошла смена уже самого Ярцева на Юрия Семина, но безуспешно, мы пропустили ЧМ-2006. Наконец, отставка Фабио Капелло привела к выходу на ЧЕ-2016, после того, как сборную в авральном порядке возглавил Леонид Слуцкий.

Не удивительно, что нынешнего тренера «Рубина» уже называли в числе тех, кто может вернуться в сборную, впрочем, как и уже 74-летнего Юрия Семина. Это говорит о том, что отставка Черчесова произошла спонтанно, когда для его противников главное было свалить надоевшего наставника. Оттого-то они сейчас и выглядят смешно, называя кандидатуры сменщиков. Среди них есть даже наставник «Краснодара-2» Мурад Мусаев, иностранные специалисты. Аргументы в их пользу зачастую выглядят элементарной подтасовкой фактов. К примеру, Капелло назван самым успешным в плане выхода на чемпионат мира-2014 года, после долгого перерыва. То обстоятельство, что Россия пропустила ЧМ-2010, играя под руководством Гуса Хиддинка, автора гипотезы об успешности Капелло не смущают. Как говорится, если какой-то факт мешает нашим умозаключениям, тем хуже для факта. Среди кандидатов есть даже кандидатура неувядающего Хиддинка, хотя его карьеры, после бронзового ЧЕ-2010 — это коллекция провалов. Со сборными Турции, Голландии и Китая, с «Анжи» и «Челси».

Отставка Станислава Черчесова по итогам завершившегося чемпионата Европы пришлась на период, когда сборная страны находится в процессе участия в отборе на чемпионат мира. Фото: Олег Тихонов

При этом, не смущает даже то, что два из иностранных тренера — и Хиддинк и Капелло получали за свою работу по семь миллионов евро, практически в три раза больше, чем Черчесов, большую личку которому ставят в упрёк. Хотя в нашем же случае иностранный специалист с небольшой зарплатой может быть, только если его найдут в ближнем зарубежье, где-нибудь в Средней Азии.

В чем вина Хиддинка?

Касаемо Гуса Хиддинка, то его главная вина перед российским футболом в том, что свою высокую зарплату он должен был отрабатывать и как «координатор всех сборных страны».

Именно с его сотрудничества с РФС на все сборные страны перестали обращать внимание. Поскольку, и мы обращали внимание на это в одном из своих материалов, предшественники Хиддинка так или иначе встраивали в свои составы игроков российской молодёжки: Газзаев — братьев Березуцких, Семин — Билялетдинова, Ярцев — Акинфеева. Анюкова, Быстрова, Жиркова. Хиддинк ограничился Аланом Дзагоевым.

Сборная Украины на Евро-2020 представила миру 18-летнего Илью Забарного, чья исключительная история очень показательна. В сентябре прошлого года его, тогда игрока юниорской сборной, привлекли в местную молодёжку, а в октябре уже из молодёжки перевели в национальную команду, в составе которой Забарный стал основным. Ситуация показательна и поучительна. Украинские тренеры могут позволить себе безболезненно встраивать игроков молодёжной сборной в основу национальной, как винтик в механизм. В том числе и потому, что киевские динамовцы, а Забарный представляет школу этого клуба, и донецкие «шахтёры» воспитываются по единым методикам и в единой манере.

Во времена СССР существовал тренерский совет, в который входили наставники ведущих команд высшей лиги, и туда мог прийти главный тренер сборной страны с просьбой подготовить кого-либо на дефицитную позицию. И это находило свой отклик. В России этого нет, у нас юниорская сборная может бежать в лес, молодёжная команда по дрова, а безболезненный переход из одного состава в другой просто невозможно представить. Институт сборных отсутствует как класс, и Хиддинк, наверное, был одним из последних, кто представлял этот «институт», совершенно не занимаясь этой проблемой.

Начать с того, что российские юниорские и молодёжные сборные крайне мало выходят в финалы своих чемпионатов Европы. Чемпионаты мира мы специально не упоминаем, поскольку выход туда происходит по итогам успешного выступления на чемпионате континента.

В нулевые годы в финальную часть U17 выходили только команды 1983-го (Габулов, Сычев) 1984-го (Будянский) и 1989-го годов рождения. Последний, кстати, выиграл свой чемпионат, в итоге оказавшись самым бесполезным с точки зрения подготовки футболистов для национальной сборной — ноль! Это пресловутая сборная Игоря Колыванова, в которой играли Помазан, Горбатенко, Прудников, Самсонов, Сапета. Из сборной U 19 в финальную часть выходил 1988 год рождения: Дзюба, Камболов, Мамаев, Смольников.



Именно с сотрудничества Хиддинка с РФС на все сборные страны перестали обращать внимание. Фото: rusteam.permian.ru

Молодежная сборная в этот период ни разу (!) не отбиралась в финальную часть своего чемпионата, и первый успех пришелся на 2013 год, когда U 21 вышла в свой финал (Бурлак, Дзагоев, Канунников, Смолов, Черышев, Шатов, Щенников). В целом, это достаточно успешное поколение, с одной оговоркой. В 2007 году юношеская сборная России 1990 года рождения (Бурлак, Дзагоев, Смолов) под руководством Андрея Талалаева уступила Исландии — 5:6. По ходу матча россияне уступали — 0:6. Исландия выиграла групповой этап и впервые в истории страны вышла в финальную часть U-17. После чего основа той команды перешла в национальную сборную, и последовательно дебютировала на ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

У России же нет практики успешного перехода игроков юниорской сборной даже в состав следующей по возрасту молодёжной дружины. Уже названные здесь возраста 1983-го, 1984-го, 1989-го годов рождения не перешли из сборных U 17 в сборные U 19. Молодежная сборная 1990 года рождения была безуспешной на ранней стадии развития, и в U 17 и в U 19. Самым показательным выглядят истории юниорских команд под руководством тренера Дмитрия Хомухи. U 17 стала чемпионом Европы в 2013 году, U 19 — вице-чемпионом в 2015-м году. Оттуда в конечном итоге вышли нынешние игроки национальной сборной Баринов, Головин и Алексей Миранчук, но по молодежной сборной они с партнёрами выступили ужасно.

Россия — середняк европейского футбола, и рискует скатиться еще ниже

Только несколько стран Европы успешно выстроили свой футбол: Англия и Германия, Испания и Италия, Голландия и Португалия, и гегемон в этом плане Франции, которые успешно развивают юниорские, молодёжные, национальный сборные, и их воспитанников сейчас хватает не только на свои страны, но и на другие команды Америки, Африки и Европы.

Россия не может себе позволить подобного, и нам надо осознавать, что нынешний уровень развития футбола близок к европейским середнякам. Бельгии и Чехии, Дании и Швеции, Австрии и Швейцарии, Турции и Хорватии, Греции и Сербии. У турок и хорватов, надо признать, свой путь в развитии футбола. Представителей этих наций очень много в сильнейших футбольных странах: Турция на ЧЕ-2008, это немцы Алтынтоп и Балта, англичанин Казим Казим, француз Эрдинч, и натурализованный бразилец Аурелио, Хорватия на ЧМ-2006 это австралийцы Дидулица, Шерич, Шимунич, немцы Нико и Роберт Ковачи, Класнич. Далее были австриец Калинич, швейцарец Ракитич, натурализованные бразильцы Саммир и Эдуардо. Даже при этом условии, Турция за последние 20 лет выходила в финальную часть юниорско-молодёжных соревнований 12 раз, Хорватия — семь. Австрия, Бельгия и Швейцария — по 10. Зоммер, Гавранович, Джака, Мехмеди, Цубер и Шакири — нынешние лидеры сборной Швейцарии, это те, кто завоевал серебро молодежного чемпионата Европы еще 2011 года.

В конечном счете идеально выстроенный институт сборных позволяет готовить и тренеров для национальной команды. Рихард Мёллер-Нильсен стал чемпионом Европы с датчанами, которых тренировал в молодёжке. Карел Брюкнер из Чехии вначале завоёвывал награды на юниорском и молодежном чемпионатах, а затем со своими подопечными (Барош, Вахоушек, Грыгера, Йиранек, Розегнал, Тыце, Уйфалуши, Хайнц, Хюбшман, Чех, Янкуловский) стал бронзовым призёром чемпионата Европы-2004. Кстати, у Чехии 14 выходов в финальную часть чемпионатов Европы с юниорскими и молодежными командами. Как результат: национальная сборная еще ни разу не пропустила взрослые Евро за последние 30 лет, после развала Чехословакии. Хотя даже Англия и Нидерланды пропустили по разу.

У России всего семь попаданий в финальную часть юниорских и молодежных чемпионатов Европы. Фото: rfs.ru

У России всего семь попаданий в финальную часть юниорских и молодежных чемпионатов Европы. Поэтому непонятны надежды на то, что нынешняя сборная Станислава Черчесова должна была выглядеть сильнее, если она состояла из числа неудачников юниорско-молодежных уровней.

