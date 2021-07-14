Бизнес-аккаунт дня: художественная студия из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 108-я

Несколько лет назад у жителей Альметьевска появилась возможность научиться рисовать портреты и пейзажи, делать роспись по ткани — все это благодаря художественной мастерской Карины Фазлыевой. Советы по ведению ее бизнес-аккаунта в «Инстаграм» и продвижению в этой соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

«Рисовать может каждый»

Для кого-то период декретного отпуска наполнен депрессией или рутиной, а для жительницы Альметьевска Карины Фазлыевой стал стартовой площадкой для раскрытия себя и нового для нее направления деятельности. По образованию она — системный программист, но ее всегда тянуло к творчеству: рисовала она с детства, и это умение, любовь к искусству позволили работать в глянцевом журнале, а также флористом, вести мастер-классы по росписи на одном из телеканалов Башкирии.

В итоге Карина решила не только полностью посвятить себя изобразительному искусству, но и учить других альметьевцев рисовать картины или расписывать вещи — футболки, джинсы, куртки, платки, сумки, делая их уникальными. Так в нефтяной столице Татарстана появилась студия рисования MIU.



Теперь бизнес-леди старается доказать, что «научиться рисовать с нуля сможет каждый». Помимо мастер-классов, художница занимается росписью интерьеров. Ее рисунки и картины украшают и квартиры, и общественные заведения города.

Сегодня аналитический разбор аккаунта художественной студии выполнила Жанна Курбанова — в интернет-маркетинге она еще с 2011 года, в 2015 году возглавила агентство по интернет-маркетингу «ДИР».

Информативности аккаунта поможет ссылка на микролендинг

Имя. Является ключевым запросом, и здесь можно было бы добавить город.

Аватар. Если вы продвигаете себя как специалиста и мастера, то все ок. В целом по аккаунту мы так и видим.

Описание. Здесь должны быть описаны основные услуги и ваши преимущества. Первые две строки понятны. Далее строка про чернила — что это значит? Возможно, для тех, кто в теме, все ясно. Если это так — оставляйте. Ссылка на другой аккаунт — она вам что дает? Нужно ответить на этот вопрос и после этого решать, оставлять ее или нет.

Победитель фабрики предпринимательства — это ваше личное достижение. Насколько оно важно для тех, кто хочет провести с вами мастер-класс? Количество знаков в описании ограничено. Возможно, здесь стоит указать что-то более существенное для ваших потенциальных клиентов.

Ссылка на видеозапись мастер-класса. Да, это полезно и интересно для одного раза. Но что это дает вам в продвижении ваших услуг? Здесь более целесообразна была бы ссылка на микролендинг со всей необходимой информацией. Например, «Таплинк», Milkshake, tap bio, shorby, swipop.

Актуальные. Некоторые с иконками, некоторые — без, поэтому создается ощущение легкого беспорядка. Кроме того, их очень много. Здесь опять же поможет микролендинг с мультиссылками. Многое из актуального (прайс, расписание) можно будет перенести туда. Или же просто сократите их количество, избавив аудиторию от неактуальных материалов.

Опросы помогут сформировать контент

Сегодня «Истории» — это отдельная лента со своими алгоритмами — важно над ней работать. На момент аудита были фото и видео с участия на фестивале — показательно и интересно. Добавьте опросы: сравни, выбери, ваше мнение и так далее. Рубрика «Задать вопрос» — с ее помощью узнаете топ вопросов, которые можно использовать для постов. «За/Против» — пусть ваши пользователи голосуют за новые темы для постов или за время проведения мастер-класса и тому подобное.

Контент. 80% профессионального и 20% личного — вполне допустимо. Видео и фото профессионального контента интересны, но не хватает информации. Хочется больше узнать о том, что вы делаете на фото/видео, для кого, для чего, что в этом особенного? И текстового описания тоже не хватает, чтобы «залипнуть» на аккаунте.

Макеты, которые встречаются. — все разные, желательно оформлять в едином стиле.

Кроме обычной ленты, в «Инстаграме» есть лента рекомендаций. Попасть в нее можно легко, а вам она даст большой охват и потенциальных заказчиков. Подготовьте полезный контент и сделайте надпись на изображении. Делать такой контент рекомендуем периодически — хотя бы 1 из 6 постов. И визуально «не выпадете». Попробуйте, но не злоупотребляйте.

В бесплатном продвижении аккаунта вам поможет:

полезный контент (попасть в рекомендованные);

вовлекающий (сохранять выгодные позиции в ленте у подписчиков).

Призывайте сохранять посты с расписанием, с полезностями, вовлекайте в комментарии (например, напиши любой комментарий к последнему посту, отправлю в директ видеоинструкцию «Как нарисовать дракона»). Опять же ссылка не пропадет, если ее убрать из описания. В интернете много вариантов вовлекающего контента.

Мы рекомендуем все-таки готовить контент-план хотя бы на месяц, чтобы не пропустить что-то важное, что нужно было бы показать вашим подписчикам, и при этом использовать все варианты контента.