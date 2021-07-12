Бизнес-аккаунт дня: пляжный клуб на берегу Камы

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 106-я

Нынешнее лето предоставило все условия, чтобы провести выходные или отпуск на пляже у водоема, не уезжая далеко от дома. Не только отдохнуть на лежаке, но и прокатиться на сап-борде или катамаране, пожарить шашлыки и многие другие виды сервиса уже несколько лет предлагает своим посетителям челнинский пляж «Сандали». Советы по ведению его бизнес-аккаунта в «Инстаграме» и продвижению в этой соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Все для комфортного пляжного отдыха

Тринадцать лет назад челнинский предприниматель Айрат Тагиров решил создать на берегу Камы комфортный пляж для отдыха жителей автограда. Вскоре на прибрежной территории, которая занимает вдоль берега почти сотню метров, появились лежаки, кафе, волейбольная площадка, ночной клуб, где выступают артисты. Так появился пляжный клуб «Сандали».



Локация возле реки стала популярной у челнинцев. Со временем к списку развлечений добавились катание на сап-бордах и катамаранах. Компания друзей или коллег может снять здесь гриль-домик, чтобы отпраздновать событие. Владелец пляжа каждый год старается добавлять новые виды сервиса. Например, в этом году появилась селфи-зона. Кстати, «Сандали» работают не только в теплое время года, но и зимой — посетители катаются на квадроциклах, на санках с горы и, конечно, жарят шашлыки.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта провел Олег Кашин, сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Стилистика комментариев может оттолкнуть аудиторию

Согласитесь, что репутация — очень важная вещь? Стали бы вы давать деньги в долг человеку, который никогда их не возвращает? Или стали бы вы покупать помидоры у продавца, который постоянно подкидывает в пакет парочку гнилых? Нет. На подсознании каждый из нас стремится к лучшему. А как определить лучшее среди одинакового? Нужно понюхать, повертеть, послушать, почитать. То есть сформировать мнение. Коллективное мнение о другом — репутация.

У брендов тоже есть репутация, но, в отличие от человеческой, она создается искусственно. В помощь идет маркетинг, дизайн, PR и пользовательский опыт. Поэтому у брендов есть куда больше инструментов для создания мнения о себе. Но в России предприниматели очень часто пренебрегают своим брендом, лишая себя маневров для расширения. Истинных причин много, основная — прибыль здесь и сейчас. Жертвой «предпринимательского пофигизма» чаще всего становятся соцсети.

Главное в работе с клиентами — создание уюта и приятной атмосферы, но никак не чувства, что ты лишний. Комментарии под публикациями нередко остаются без ответа, или начинается жаргонное общение между завсегдатаями пляжа и администрацией «Сандалий». Начинаются «локальные» шутки, которые непонятны свидетелям этого диалога, что может оттолкнуть аудиторию.

В описание профиля — уникальность торгового предложения

Но основная проблема аккаунта — это контент. Встречаются фотографии низкого качества, видео размытое и очень пиксельное, под некоторыми публикациями вообще нет текстов и нет рубрикатора. Есть конкурсы и фотографии посетителей со странных ракурсов. Фотографии алкоголя и посетителей, которые его распивают, точно не добавят плюсов к репутации. Отмечу еще один недостаток — у оформления вообще отсутствует какой-либо дизайн.

Нужно более вдумчиво делать контент: подумать о том, что волнует посетителей, и сделать публикации на эти темы и передавать атмосферу пляжа более эстетично. Например, можно использовать новый формат reels — это 15-секундные ролики, которые продвигаются алгоритмами и сохраняются в отдельной вкладке в аккаунте. Сделать таймлапс красивого заката на пляже — лайки обеспечены и охваты увеличатся.

Имя профиля подобрано хорошо. Оно правильно индексируется, поэтому аккаунт можно найти достаточно легко. Но лучше исправить первую букву на большую, чтобы все выглядело аккуратнее.

Описание профиля — это просто перечисление всех оказываемых услуг. Лучше описать уникальность бренда в одном предложении, добавить адрес и оставить две-три услуги. Вместо сайта — ссылка на группу «ВКонтакте»: лучше так не делать, посетитель аккаунта вряд ли перейдет в другую соцсеть. Лучше предложите ему выбор: подключите Taplink, добавьте туда всю информацию и варианты того, как с вами можно связаться.

У бренда огромный UGC-потенциал

Хайлайтс. Им не хватает ярких обложек, сейчас они выглядят непрезентабельно и их мало, также они не отвечают на большинство вопросов. Вместо отзывов лучше сделать серию красивых видов пляжа и опять передать атмосферу локации. Кому какое дело, кто как жарит шашлыки? Люди выбирают глазами.

История с ценами включает в себя не все услуги и выглядит непривлекательно. Меню — хорошая идея, но плохая реализация — ничего не видно и не читается, поэтому лучше дать каждой странице меню отдельную историю.

Главный хештег проекта — #ЧЕЛНЫСАНДАЛИ. Было забавно увидеть, что по этому хештегу можно и вправду встретить обувь, одежду, бижутерию и иногда пляж. Нужно разработать новый тег, который будет ассоциироваться только с пляжем и которым будут пользоваться клиенты.

Что касается посетителей. Здесь просто огромный плюс, которым почему-то в аккаунте не пользуются. В отличие от ленты аккаунта, в его отметках можно встретить красивых, молодых и ярких людей, пейзажи и закаты, детей и счастливые семьи.

У бренда огромный UGC-потенциал (контент, созданный клиентами). Ничто не продает лучше, чем совет друга. Это и нужно показать! Делиться в ленте контентом этих людей. Выбирать только лучшее, самое красивое и не показывать пьяных. Если не получается красивой картинки сделать самим, попросите помощи у посетителей!

Последнее, что хочется отметить, — это зимний контент. Пляжный клуб и сугробы — вещи, немного не сочетающиеся. Понятно, что зимой клуб тоже предоставляет услуги, но в ленте зимние фотографии смотрятся неорганично. Зимой можно делать публикации не на фотографиях, а на графической верстке. А вот в историях уже показывать зимние активности.

Совет: табу на алкоголь в кадре, больше атмосферности через контент посетителей, создать рубрикатор и не переходить на панибратство в публичном общении.