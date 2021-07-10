Видеоопрос: «Как вы спасаетесь от аномальной жары?»
В Татарстане вновь установилась аномально жаркая погода. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит 30-градусную отметку. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, как они переносят летний зной.
— Как вы спасаетесь от аномальной жары? Вам нравится такое жаркое лето? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым