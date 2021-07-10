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Видеоопрос: «Как вы спасаетесь от аномальной жары?»

00:00, 10.07.2021
Видеоопрос: «Как вы спасаетесь от аномальной жары?»
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане вновь установилась аномально жаркая погода. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, температура воздуха превысит 30-градусную отметку. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жителей Казани, как они переносят летний зной.

— Как вы спасаетесь от аномальной жары? Вам нравится такое жаркое лето? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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