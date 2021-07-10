Ошибки врачей и происки врагов: как обрывались жизни борцов за коммунизм

В статье «Памяти борцов за коммунизм» из настольного календаря 1941 года встречаются биографии верных ленинцев-сталинцев, чьими именами называли города и регионы. Но сегодня, спустя 80 лет, можно заметить, что их объединяла не только вера в коммунистические идеалы. Многие из них умерли молодыми, в 30—40 лет. Официально в их смерти обвиняли троцкистов, бухаринцев и зиновьевцев, но уже тогда в эту версию мало кто верил. На счет «врагов и предателей» также фактически записан и фатальный сердечный приступ «Железного Феликса», случившийся прямо после речи на пленуме ЦК партии. В ней Дзержинский яростно обвинял ленинградскую партийную верхушку в коррупции. При схожих обстоятельствах не стало Орджоникидзе — его сердце, по неофициальным данным, тоже остановилось после партийного заседания. Смерть молодого и вполне здорового Свердлова также вызывает вопросы. Официально он скончался от гриппа-испанки, позже, правда, версия изменилась, и причиной смерти назвали туберкулез, якобы подхваченный 10 лет назад в тюрьмах. Но к 1940-м годам уже и в этом случае подтянут «троцкистский след». Смерть Фрунзе на операционном столе, «убийственная терапия» Менжинского, неожиданно оторвавшийся тромб и спешная кремация Куйбышева, жестокое убийство народного любимца Кирова — что ни очерк, то детективная история. Из всей плеяды борцов за коммунизм лишь вдова Ленина Надежда Крупская дожила до почтенного возраста. Профессиональная революционерка умерла в возрасте 70 лет. Продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 12-я.

Я.М. Свердлов

Яков Михайлович Свердлов родился в 1885 г. в Нижнем Новгороде (Горький), в семье ремесленника-гравера. В 15 лет Яков Свердлов начал вести нелегальную революционную работу.

Осенью 1901 г. организовался Нижегородский комитет РСДРП, по поручению которого юноша Свердлов вел пропаганду и агитацию в рабочих кружках, организовал тайную типографию для печатания партийной литературы. В 1903 г. Свердлов ведет энергичную борьбу с меньшевиками, а также с примиренцами в партийных организациях Нижнего и Сормова. Кипучая деятельность Свердлова в конце 1903 г. прерывается арестом, после которого он находится под надзором полиции.



Тов. Свердлов переходит на нелегальное положение и становится профессионалом-революционером. Искусно избегнув ареста в Костроме, Свердлов переезжает в Казань, где работает на большом, в 4 тысячи человек рабочих, Алафузовском заводе. Вскоре по поручению Центрального комитета партии он выезжает в Нижний, в Сормово, а в сентябре 1905 г. он уже на Урале среди десятков тысяч горняков.

Свердлов пользовался громадным авторитетом среди рабочих. Летом 1906 г. Свердлов был арестован вместе с десятью лучшими активистами пермской большевистской организации. Просидев три с половиной года в тюрьмах, Свердлов по выходе на волю нелегально приехал в Москву и начал собирать партийные силы в Москве и в Центральном промышленном районе, но работа его очень скоро прерывается новым арестом.

По московскому делу Свердлов после трех месяцев тюрьмы был выслан в Нарымский край, откуда вскоре бежал в Петербург.

В Петербурге Свердлов, так же как раньше в Москве, занялся собиранием большевистских сил, укреплением нелегальной большевистской организации.

В октябре вновь последовал арест. Свердлов был сослан в Сибирь, в остяцкое селение Максимкин Яр, куда почта приходила всего два-три раза в год. В 1912 г. Свердлов совершил удачный побег из Сибири.

После Пражской конференции, на которой Свердлов был избран в члены ЦК партии, он развил в Петербурге большую работу в первую очередь в думской фракции, поддерживая постоянную связь с В.И. Лениным и И.В. Сталиным. Пробыв на воле до февраля 1913 г., Свердлов, выданный провокатором Малиновским, был вновь арестован и выслан в Туруханский край, где оставался до Февральской революции 1917 г.

В период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции Я.М. Свердлов — в Петрограде, в центре вооруженной борьбы, и как только рабочий класс под руководством партии большевиков взял власть в свои руки, Свердлов избирается председателем ВЦИК.

Замечательный партийный организатор, он стал одним из самых выдающихся руководителей советского строительства.

«Если мы бросим взгляд на жизненный путь этого вождя пролетарской революции, — говорил В.И. Ленин в своей речи, посвященной памяти Свердлова, — то увидим сразу, что его замечательный организаторский талант выработался в ходе долгой борьбы, что этот вождь пролетарской революции каждое из своих замечательных свойств крупного революционера выковал сам, переживши и испытавши различные эпохи в наиболее тяжелых условиях деятельности революционера.



В первый период своей деятельности, еще совсем юношей, он, едва проникнувшись политическим сознанием, сразу и целиком отдался революции. В эту эпоху, в самом начале XX века, перед нами был тов. Свердлов, как наиболее отчеканенный тип профессионального революционера, — человека, целиком порвавшего с семьей, со всеми удобствами и привычками старого буржуазного общества, человека, который целиком и беззаветно отдался революции и долгие годы, даже десятилетия, переходя из тюрьмы в ссылку и из ссылки в тюрьму, выковавший в себе те свойства, которые закаляли революционеров на долгие и долгие годы».

Подлые враги народа Троцкий, Бухарин и другие злобно ненавидели одного из замечательнейших руководителей нашей партии Я. М. Свердлова. Еще в 1918 г. эти изверги замышляли арест и убийство товарищей Ленина, Сталина и Свердлова.

Умер Я.М. Свердлов 16 марта 1919 г., 34 лет.

Товарищ Сталин в статье «О Я.М. Свердлове» писал: «...из всех знакомых мне незаурядных организаторов я знаю — после Ленина — лишь двух, которыми наша партия может и должна гордиться: И.Ф. Дубровинского, который погиб в туруханской ссылке, и Я.М. Свердлова, который сгорел на работе по строительству партии и государства».

«...Наиболее отчеканенный тип профессионального революционера...» — такова краткая характеристика, данная Свердлову В.И. Лениным.

М.В. Фрунзе

Бесстрашный, пламенный боец старой большевистской гвардии, славный руководитель иваново-вознесенских и шуйских ткачей, легендарный герой революционного подполья, один из руководителей исторических боев в Октябре 1917 г., командующий армиями и фронтами в незабываемые дни Гражданской войны, любимый вождь Красной Армии — таков был Михаил Васильевич Фрунзе, непоколебимый большевик, ленинец-сталинец.

М.В. Фрунзе родился 2 февраля (21 января) 1885 г. в Пишпеке (теперь Фрунзе), Семиреченской области, Туркестанского края. Отец М.В. Фрунзе по происхождению крестьянин Херсонской губернии.



При поступлении на военную службу отец М.В. Фрунзе был отправлен в состав туркестанских войск и после военной службы остался в Семиречье, где служил фельдшером.

М.В. Фрунзе в 1904 г. окончил в Верном (теперь Алма-Ата) гимназию и в том же году поступил в Петербургский политехнический институт. Еще будучи гимназистом, М.В. Фрунзе проникается революционными идеями, принимает участие в кружках самообразования учащейся молодежи. В партию большевиков М.В. Фрунзе вступил в конце 1904 г. и сразу же весь ушел в революционную работу.

Нарастающие революционные события 1905 г. застают М.В. Фрунзе в Иваново-Вознесенске. Он — один из основных организаторов и руководителей знаменитой стачки текстильщиков Иваново-Вознесенского промышленного района в 1905 г. М.В. Фрунзе был делегатом IV съезда РСДРП от Иваново-Вознесенского комитета.

За свою революционную работу М. В. Фрунзе неоднократно подвергался арестам, тюремному заключению, каторжным работам, дважды был приговорен к смерти.

В годы империалистической войны М. В. Фрунзе нелегально работал в Забайкальской области. Затем, скрываясь от охранки, был вынужден уехать из Забайкалья и работал на западном фронте, где вел подпольную партийную работу.

В дни октябрьских боев М.В. Фрунзе стоял во главе вооруженных сил Шуйско-Ивановского района. Во главе двухтысячного отряда рабочих-ткачей и солдат М. В. Фрунзе прибыл в Москву для участия в октябрьских боях.

С декабря 1918 г. М.В. Фрунзе командовал IV армией, а затем южной группой восточного фронта. Летом 1919 г. М.В. Фрунзе назначается командующим всем восточным фронтом, а затем — командующим туркестанским фронтом. В 1920 г. работал в Туркестане, ликвидируя белогвардейские банды на семиреченском фронте.

Когда нужно было бросить силы против последнего оплота контрреволюции, барона Врангеля, партия посылает М.В. Фрунзе командующим южным фронтом. Под его руководством был взят Перекоп и Крым был окончательно очищен от белых.

В январе 1925 г. М.В. Фрунзе назначается народным комиссаром по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР.

Умер М.В. Фрунзе 31 октября 1925 г.

Вождь народов товарищ Сталин в речи на похоронах М.В. Фрунзе говорил: «... в лице товарища Фрунзе мы потеряли одного из самых чистых, самых честных и самых бесстрашных революционеров нашего времени. Партия потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых верных и самых дисциплинированных своих руководителей. Советская власть потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых смелых и самых разумных строителей нашей страны и нашего государства. Армия потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых любимых и уважаемых руководителей и создателей. Вот почему так скорбит партия по случаю потери товарища Фрунзе».

Ф.Э. Дзержинский

Феликс Эдмундович Дзержинский — виднейший революционер-большевик, один из вождей Великой Октябрьской Социалистической революции, ближайший соратник Ленина и Сталина, родился в 1877 г. в Литве.

В 1894 г., будучи учеником виленской гимназии, Ф.Э. Дзержинский вступил в социал-демократический кружок и вскоре проявил себя как блестящий агитатор и талантливейший организатор.



В 1896 г. он бросил гимназию и стал профессионалом-партийцем. В 1899 г. Феликс Эдмундович работал в революционных социал-демократических организациях Польши и Литвы, с неутомимой энергией строил подпольную организацию и, стоя во главе ее, руководил борьбой польских рабочих против царизма, капиталистов и помещиков.

Ф.Э. Дзержинский — активный участник первой русской революции 1905—1907 гг. Ф.Э. Дзержинский участвовал во многих совещаниях и конференциях РСДРП; на IV (объединительном) съезде РСДРП избран членом ЦК.

Царская полиция много раз арестовывала Дзержинского. Из 23 лет подпольной партийной работы Ф.Э. Дзержинский около 10 лет провел в тюрьме и на каторге. Февральская революция 1917 г. освободила Феликса Эдмундовича из каторжной тюрьмы в Москве. На VI съезде партии Ф.Э. Дзержинский был избран в члены ЦК большевистской партии.

Во время Великой Октябрьской Социалистической революции Ф.Э. Дзержинский — член Партийного центра для подготовки и руководства восстанием, а затем — член Петроградского военно-революционного комитета.

С 20 декабря 1917 г., вплоть до своей смерти, Ф.Э. Дзержинский — бессменный председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. На этом посту Ф.Э. Дзержинский проявил несгибаемую волю, непоколебимую решительность и бесстрашие в борьбе с врагами советской власти.

С 1921 г. Ф.Э. Дзержинский — нарком путей сообщения, восстановитель советского железнодорожного транспорта. С 1924 г. он — председатель ВСНХ СССР. Ф.Э. Дзержинский добился крупнейших успехов советской промышленности. Он был неустрашимым борцом за генеральную линию партии, против троцкизма и других врагов партии и народа.

Ф. Э. Дзержинский умер 20 июля 1926 г. от разрыва сердца после речи на пленуме ЦК партии, в которой горячо выступал за генеральную линию партии, разоблачая предателей народа — троцкистов и зиновьевцев.

Своей исключительной энергией, неустрашимостью, беззаветной преданностью партии и социалистической революции, а также личными качествами, скромностью, кристальной душевной чистотой, строгостью и требовательностью к себе, любовью и чуткой заботой о человеке Ф.Э. Дзержинский снискал к себе горячую любовь, уважение и широчайшую популярность среди трудящихся. Трогательно любил Ф.Э. Дзержинский детей. В 1902 г. из ссылки, в письме к сестре, он писал: «Не знаю, почему я детей люблю так, как никого другого».



В самую тяжелую пору гражданской войны Ф.Э. Дзержинский был инициатором и организатором детских колоний для беспризорных. Он был инициатором и организатором дела перековки всех тех преступников, которых можно перевоспитать и сделать полезными членами общества.

Изумительные образцы этой перековки видим мы в Болшевской коммуне, на строительстве Беломорско-Балтийского канала имени Сталина и на других стройках.

Светлый облик рыцаря революции, каким был Феликс Дзержинский, вдохновляет народы советской страны на новые подвиги, новые великие дела.

В.Р. Менжинский

Вячеслав Рудольфович Менжинский — старый революционер-большевик, крупнейший организатор и руководитель борьбы с контрреволюцией — родился 1 сентября 1874 г., в семье учителя. С 1895 г. он приобщается к революционному движению, в 1902 г. вступает в ряды большевистской партии.

В революцию 1905 г. Вячеслав Рудольфович вел революционную работу в армии и был членом петербургской военной организации большевиков и членом редакции нелегальной газеты «Казарма», распространявшейся среди солдат.



После поражения революции 1905 г. В.Р. Менжинский был арестован и заключен в тюрьму.

В 1907 г. он вынужден был эмигрировать и с 1907-го по 1917 г. жил за границей. После Февральской буржуазно-демократической революции В.Р. Менжинский возвратился в Россию и был одним из активнейших участников и руководителей подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции, отважным бойцом за власть Советов.

В 1919 г., по инициативе Владимира Ильича Ленина В.Р. Менжинский был послан партией на руководящую работу в ВЧК. Здесь он занимал пост члена президиума, затем заместителя председателя ОГПУ, а после смерти Ф.Э. Дзержинского, с 1926 г., становится во главе славной когорты чекистов, являясь председателем ОГПУ.

На XV и XVI съездах большевистской партии В.Р. Менжинский избирается членом ЦК ВКП(б).

В.Р. Менжинский последовательно и непреклонно борется за единство и чистоту рядов партии Ленина — Сталина, решительно и беспощадно расправляется со всеми врагами пролетарской диктатуры. Под его руководством была раскрыта и разгромлена сеть вредительских организаций.

Верного сына ленинско-сталинской партии, славного чекиста злобно ненавидели враги народа. Предатели родины, гнусные троцкистско-бухаринские шпионы, диверсанты и убийцы злодейски умертвили Вячеслава Рудольфовича Менжинского — бесстрашного большевика, непримиримого борца за коммунизм.

10 мая 1934 г. не стало В.Р. Менжинского, пламенного борца за победу социализма. Память о нем будет вечно жить в сердцах трудящихся.

С.М. Киров

Семь лет назад, 1 декабря 1934 г. в Ленинграде, в Смольном, оборвалась прекрасная жизнь любимца партии, пламенного трибуна большевизма Сергея Мироновича Кирова. Троцкистско-бухаринские бандиты убили страстного, несгибаемого и непримиримого борца за ленинско-сталинскую линию партии, борца за дело народа, за победу социализма.

В лице незабвенного Сергея Мироновича Кирова партия Ленина — Сталина и вся наша страна потеряли лучшего из лучших сынов советского народа, отдавшего всю свою прекрасную жизнь делу социалистической революции, делу коммунизма.



С.М. Киров (Костриков) родился 27(15) марта 1886 г. в Уржуме, б. Вятской губернии, в бедной семье. После того как отец Сергея Мироновича ушел на заработки и пропал без вести, а мать умерла, надорвавшись на непосильной работе, бабушка устроила Сережу Кострикова в сиротский приют. В приюте Сережа пробыл до 1901 г. После окончания городского училища в 1901 г. он как лучший ученик был направлен учиться в Казань в низшее механико-техническое училище, где проучился до 1904 г. В Казани Сергей Миронович связался с революционными кружками. В 1904 г. он вступил в ряды большевистской партии, а с 1905 г. Сергей Миронович вступает на трудный, но почетный путь профессионального революционера. Окончив Казанское техническое училище, С.М. Киров в канун революции 1905 г. переехал в Сибирь, в Томск.

Началась революция 1905 г. Ленин призывает партию к вооруженному восстанию, и 19-летний Киров проявляет исключительную энергию по добыванию оружия и вооружению рабочих. Он был организатором томской вооруженной демонстрации, организатором забастовки, он руководил работой подпольной типографии, печатал и распространял нелегальную литературу. Сергей Миронович пользовался огромной популярностью среди рабочих Томска. Затем он работал в Иркутске, откуда вскоре вынужден был уехать во Владикавказ, где вел среди рабочих пропагандистскую работу. Аресты, ссылки, тюрьмы чередуются с напряженной революционной работой большевика-подпольщика.

В 1917 г. С.М. Киров — вождь владикавказских рабочих и горской бедноты. Он громил на митингах меньшевиков и эсеров, которые боялись речей этого пламенного трибуна. Он сплачивал народы Северного Кавказа вокруг большевистской партии, вел их на борьбу за советскую власть, против белоказачьих банд. В годы гражданской войны С.М. Киров руководит обороной Астрахани, участвует в разгроме Деникина и в восстановлении советской власти на Северном Кавказе и в Баку.

Затем — партийная работа в Закавказье. На XI съезде партии С.М. Киров был избран кандидатом в члены ЦК РКП(б), а с XII съезда он — член ЦК РКП(б). С 1921 г. С.М. Киров работал в Баку секретарем ЦК большевистской партии Азербайджана. С 1926 г. он секретарь Ленинградского обкома партии. Сергей Миронович проделал гигантскую работу по разгрому троцкистско-зиновьевской оппозиции, по укреплению ленинградской парторганизации и сплочению ее вокруг ленинско-сталинского ЦК.

С именем С.М. Кирова связана огромная работа по развитию промышленности Ленинграда и Ленинградской области. Постройка Беломорско-Балтийского канала им. Сталина, освоение богатств Кольского полуострова, развитие всех областей народного хозяйства — все это теснейшим образом связано с кипучей созидательной работой С.М. Кирова.

С 1930 г. т. Киров был членом Политбюро ЦК ВКП(б). Ученик Ленина, ученик и друг великого Сталина, Сергей Миронович Киров пал на боевом посту.

«Потеря товарища Кирова, — писал ЦК ВКП(б) в извещении о смерти Сергея Мироновича, — любимого всей партией и всем рабочим классом СССР, кристально чистого и непоколебимо стойкого партийца, большевика-ленинца, отдавшего всю свою яркую, славную жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, является самой тяжкой потерей для всей партии и страны Советов за последние годы».

В.В. Куйбышев

Валериан Владимирович Куйбышев родился 6 июня 1888 г. в Омске, в семье военного. В.В. Куйбышев принадлежал к старой гвардии большевиков, воспитанной и выпестованной Лениным и Сталиным. Он всего себя отдавал работе в большевистском подполье, на фронтах гражданской войны, на ответственных постах социалистического строительства.

В 1904 г., еще будучи учащимся кадетского корпуса, В.В. Куйбышев входит в революционные кружки и вступает в Омскую организацию большевиков. По окончании в 1905 г. кадетского корпуса он уехал в Петербург и поступил в Военно-медицинскую академию, из которой через год был исключен за участие в революционном движении.



Большую подпольную партийную работу проводил Куйбышев в Омске, Томске, Петропавловске, Вологде, Харькове, Иркутске, Самаре и ряде других городов. Напряженная революционная работа чередуется с арестами и ссылками. Восемь раз царское правительство арестовывало В.В. Куйбышева. Четыре раза его высылали в гиблые места: Нарым, Туруханский край, Верхоленский уезд, но и там он находит для себя революционную работу. Он сплачивает ссыльных большевиков, создает в Нарыме социал-демократическую организацию.

Несколько раз В.В. Куйбышев совершал побеги. Февральская революция застает его на пути в ссылку в Туруханский край. Вернувшись в Самару в мае 1917 г., В.В. Куйбышев руководит организацией Красной Гвардии.

После Великой Октябрьской Социалистической революции В.В. Куйбышев был одним из виднейших политических руководителей Красной Армии в боях против чехословаков и колчаковцев, а затем на туркестанском фронте. Организаторский талант В.В. Куйбышева, его личная храбрость создают ему огромную популярность среди бойцов. С 1922 по 1923 г. В.В. Куйбышев — секретарь ЦК РКП(б).

Он был первым председателем реорганизованной по указаниям Ленина ЦКК РКИ. С 1922 по 1923 г. В.В. Куйбышев — секретарь ЦК РКП(б). Он был первым председателем реорганизованной по указаниям Ленина ЦКК РКИ. Партия, выдвигая на этот пост В.В. Куйбышева, знала, что она вверяет партийный и советский контроль верному ученику и соратнику Ленина и Сталина, несгибаемому большевику, испытанному в ожесточенных боях против врагов народа.

В.В. Куйбышев много работал над планированием хозяйства нашей страны. Планы первой и второй сталинских пятилеток составлялись под непосредственным руководством Куйбышева, возглавлявшего Государственную плановую комиссию.

В.В. Куйбышев на XI, XV, XVI и XVII съездах партии избирался членом ЦК партии. С декабря 1927 г. состоял членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Последние годы В.В. Куйбышев был заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР и председателем Комиссии советского контроля.

В.В. Куйбышев был образцом пролетарского революционера, последовательного борца за дело партии Ленина — Сталина, непримиримого к врагам народа. Всю свою жизнь он отдал служению великому делу коммунизма. Гнусные враги народа — троцкисты и бухаринцы, эти шпионы, убийцы и диверсанты, смертельно ненавидя несгибаемого большевика В.В. Куйбышева, злодейски убили его.

25 января 1935 г. не стало В.В. Куйбышева, прекрасного большевика, большого государственного деятеля, чудесного товарища.

В памяти народа вечно будет жить светлый образ самоотверженного борца за полную победу коммунизма, В.В. Куйбышева.

Г.К. Орджоникидзе

18 февраля 1937 г. наша родина потеряла одного из лучших своих сыновей, ученика и соратника Ленина и Сталина, одного из лучших руководителей партии и советского государства, члена Политбюро ЦК ВКП(б) Григория Константиновича Орджоникидзе (Серго).

Г.К. Орджоникидзе родился в Грузии 28 октября 1886 г. в деревне Гореша, в бедной крестьянской семье. С первых лет сознательной жизни, еще юношей, Г.К. Орджоникидзе начинает революционную работу и в 1903 г. вступает в РСДРП (большевиков). 19-летним юношей Серго уже руководит вооруженным выступлением в Гудаутах и организует доставку оружия для вооруженного восстания. Его арестуют с грузом оружия. Проведя около полугода в сухумской тюрьме-крепости, он после освобождения переходит на нелегальное положение.



В 1906 г. Серго впервые встретился с товарищем Сталиным в Тифлисе, в редакции большевистской газеты «Дро» («Время»), которую редактировал товарищ Сталин. В 1907 г. Г.К. Орджоникидзе работает в Бакинском комитете под руководством товарища Сталина. В 1907 г., после первомайской забастовки, которой руководил Орджоникидзе, он был арестован, приговорен к крепости и затем сослан в Приангарский край.

Но никакие тюремные затворы, никакая ссылка не могут удержать пламенного Серго от участия в революционной работе. Он бежит из ссылки. В это время в Иране происходит революция, Серго уезжает в Персию и там принимает горячее участие в революционном движении. В 1910 г. Серго уже во Франции, где учился революционной теории в партийной школе, организованной В.И. Лениным вблизи Парижа.

Вскоре Серго по поручению В.И. Ленина выехал в Россию для подготовки и организации Пражской партийной конференции большевиков в 1912 г., имевшей величайшее значение в истории большевистской партии. На этой конференции Серго был избран членом ЦК нашей партии. В апреле 1912 г. в Петербурге Г.К. Орджоникидзе был вновь арестован и отвезен закованным в кандалы в Шлиссельбургскую крепость.

В тюрьме Серго усиленно работает над книгой, читает классиков марксизма, литературу по истории, статистике, военным вопросам. Читает классиков мировой и русской художественной литературы. После трех лет заключения в крепости, в 1915 г., Серго был сослан в Восточную Сибирь под Якутск. Из ссылки его освободила Февральская революция.

С первых дней Февральской революции Серго весь отдался партийной работе, сначала в Якутии, а затем в Петрограде. Он принимал активное участие в работах VI съезда партии, проходившего под руководством товарища Сталина.

В дни Октябрьской революции Серго вместе с питерскими рабочими активно участвовал в боях за власть Советов. Выдающуюся роль играл Серго в бурные годы гражданской войны, являясь одним из крупнейших организаторов разгрома белогвардейских армий и иностранных интервентов.

Велика роль Г.К. Орджоникидзе в проведении ленинско-сталинской национальной политики в Закавказье и на Северном Кавказе.

Своим мужеством, бесстрашием он вызывал восхищение горцев, среди которых завоевал огромную любовь и уважение. «Лев», «ясный сокол» — так называли они его.

Работая на Кавказе, Г.К. Орджоникидзе нанес сокрушительные удары национал-уклонистам Закавказья и показал свои огромные организационные способности, свою идейную непримиримость. Вот почему, когда шла особенно острая борьба с троцкистами, партия назначила его в 1926 г. председателем ЦКК. Постановлением президиума ЦИК СССР он был назначен наркомом Рабоче-крестьянской инспекции и заместителем председателя СНК СССР. Чуткий и внимательный к трудящимся, Серго был воплощением идейности и непримиримости к врагам народа.

С 1930 г. Г.К. Орджоникидзе возглавил Высший совет народного хозяйства СССР. Последние 7 лет он руководил Народным комиссариатом тяжелой промышленности СССР. С его именем связаны величайшие победы социалистической экономики. С его помощью партия разрешила труднейшую задачу построения в нашей стране могучей передовой тяжелой индустрии, перевооружившей сельское хозяйство, транспорт и оборону. Во главе многомиллионной армии работников тяжелой индустрии т. Орджоникидзе брал приступом одну за другой труднейшие крепости на фронте борьбы за построение и овладение новой техникой.

Огромную работу проводил Серго по развертыванию стахановского движения. В первом успехе Алексея Стаханова Г.К. Орджоникидзе увидел начало гигантского народного движения за социалистическую производительность труда и со всей силой и революционной страстью поддержал первые ростки стахановского движения.

Образ Г.К. Орджоникидзе, образ неутомимого и непоколебимого борца за дело партии Ленина — Сталина, вдохновляет трудящихся нашей страны на новые подвиги, на борьбу за полную победу коммунизма. Его имя войдет в историю международного рабочего движения как имя одного из лучших и славных борцов коммунистической революции.

Н.К. Крупская

Два года тому назад, 27 февраля 1939 г., умерла Надежда Константиновна Крупская, замечательная революционерка-большевичка, жена, ближайший друг и помощник Ленина.

Надежда Константиновна Крупская родилась 26 февраля 1869 г. в Петербурге, в семье, связанной с кругами передовой общественности того времени. Она росла и воспитывалась в революционной среде. С юных лет она возмущается несправедливостью царского самодержавия.



«Душно так жить, тяжело, — писала она своей подруге. — Вижу, везде неправда, везде обиды, несправедливости. Каждый день как будто кто тебе на душу наступает. А что делать? Куда идти? Где цель? Не знаю».

Надежда Константиновна упорно искала ответа на эти мучительные вопросы. Курсы, на которых она училась, не давали ей того, что ей было нужно. «Я бросила курсы, — писала она впоследствии в книге «Моя жизнь», — и стала учиться в кружках, стала читать Маркса и другие необходимые книжки. Я поняла, что изменить жизнь может только рабочее революционное движение, что для того, чтобы быть полезной, нужной, надо отдавать все свои силы рабочему делу». Поняв это, она, не колеблясь, стала на путь революции и оставалась на нем до последнего момента жизни.

В 1890 г. Н.К. Крупская вступила в студенческий марксистский кружок. Образованный марксист и пламенный революционер, она вскоре сама стала руководить марксистским кружком студентов, а затем была учительницей вечерней школы на Шлиссельбургском тракте. Среди рабочих, занимавшихся в школе, вела пропаганду, вербуя их для подпольной революционной работы.

Когда в 1893 г. в Петербург приехал Ленин и вскоре объединил марксистские рабочие кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Надежда Константиновна приняла активное участие в работе «Союза», в составлении, печатании и распространении нелегальных революционных листовок.

После всеобщей забастовки петербургских текстильщиков в 1896 г.Надежда Константиновна была арестована, просидела в тюрьме 7 месяцев, а затем была приговорена к ссылке. С большим трудом Надежда Константиновна добилась разрешения отбывать ссылку в селе Шушенском, где уже находился в ссылке В.И. Ленин. В годы ссылки Надежда Константиновна была ближайшим помощником Ленина в его научных работах и революционной деятельности.

По окончании ссылки она уехала в Мюнхен, где в то время жил Владимир Ильич и где находилась редакция ленинской «Искры». В качестве секретаря редакции Н.К. Крупская выполняла всю огромную работу по связи с партийными комитетами, вела всю переписку с ними, налаживала постоянно рвущиеся из-за арестов и провалов связи. В 1905 г. она вместе с Лениным возвратилась в Петербург, где работала секретарем ЦК. Тут она вела большую подпольную работу, встречалась с десятками товарищей, передавала им партийные директивы, снабжала партийные организации подпольной литературой.

После подавления декабрьского вооруженного восстания Ленин и Крупская вновь эмигрировали за границу. Работая секретарем редакции большевистской газеты «Пролетарий», Надежда Константиновна продолжала работу по связи с партийными организациями, по сплочению партийных рядов.

С конца 1908 г. Надежда Константиновна вместе с Лениным была в Париже, где активно участвовала в борьбе против ликвидаторов и отзовистов и работала в партийной школе, организованной Лениным в 1911 г. После Пражской конференции 1912 г. В.И. Ленин и Н.К. Крупская переехали в Краков, поближе к русской границе. Здесь Надежда Константиновна быстро наладила связи с Россией, с редакцией газеты «Правда», с большевистской фракцией IV Государственной думы.

После свержения самодержавия, в 1917 г., Надежда Константиновна Крупская вместе с Лениным вернулась в Россию, работала в секретариате ЦК партии и проводила огромную агитационную работу среди трудящихся. После победы советской власти Надежда Константиновна была назначена членом коллегии Наркомпроса и с той поры непрерывно работала в Наркомпросе, последние годы — на посту заместителя наркома. Большую работу проводила Надежда Константиновна по линии женского и пионерского движения.

Своей неутомимой работой на благо трудящихся, своей борьбой против врагов народа Надежда Константиновна заслужила большую любовь и уважение народа. За выдающуюся самоотверженную работу в области коммунистического просвещения Н.К. Крупская была награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Надежда Константиновна написала много книг, брошюр, статей по вопросам партийным, народного образования, женского движения, комсомольской и пионерской работы и по ряду других вопросов.

Вся жизнь Надежды Константиновны была отдана борьбе за дело партии Ленина — Сталина, за счастье трудящихся, за коммунизм.

Сергей Буранок доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей истории, права и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета В.В. Куйбышев в курсе изучения истории занимает довольно важное место. Особенно, в самарских вузах, ведь долгое время город был известен как Куйбышев. Хотя даже в советское время были споры о том, насколько правомерно такое переименование. Ведь В.В. Куйбышев был в Самаре самое непродолжительное время: с 1916-го по 1918 годы и период 1919 года. Другое дело, что для истории города имя Куйбышева — это определенный бренд, так как под этим именем он был «запасной столицей» СССР. И в США, Великобритании Самара известна именно как Куйбышев, благодаря тысячам публикаций в прессе 1941—1945 годов.

В плане изучения деятельности В.В. Куйбышева — с начала XXI века наблюдается повышение интереса историков и попытки беспристрастно изучить его работу как в партии, так и госструктурах СССР.

Станислав Федоров руководитель аппарата Рескома Татарстанского регионального отделения КПРФ Интересно и очень волнительно читать биографии выдающихся исторических личностей. Проникаешься духом эпохи, в которой они жили. Хотя в данном случае, это даже не биографии, а биографические справки. Они описывают лишь отдельные факты из жизни, значимые, но довольно скупые. А между тем, за этими строчками — скрываются глубочайшие жизненные переживания настоящих героев, невероятное напряжение их сил, ума и эмоций! Жизнь каждого из них — сюжет интереснейшего и остросюжетного романа, полного надежд, печальных неудач и ярких побед! Я.М. Свердлов, М.В. Фрунзе, Ф.Э. Дзержинский, В.Р. Менжинский, С.М. Киров, В.В. Куйбышев, Г.К. Орджоникидзе, Н.К. Крупская и другие ленинцы-революционеры — ярчайшие представители нашего народа. Они беззаветно положили все свои силы и жизнь на благо нашей страны, отказавшись от личного благополучия! Несомненно, это герои нашей страны! Не будет даже большим преувеличением сказать, что именно они, совместно с Лениным и Сталиным, являются идейными «отцами-основателями» первого в мире социально-справедливого государства — СССР. Такими же как Б. Франклин, Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон для США. Обращает на себя внимание, что в биографии каждого из них упомянуты «уклонисты», «националисты», «троцкисты», «бухаринцы». Конечно, это не случайно. Сейчас только кажется, что становление социализма в СССР проходило гладко и естественно. На самом деле, внутри советского государства всегда были силы, с неистовым упорством добивающиеся корыстных целей, толкающие страну на путь индивидуализма и тем самым ведущие борьбу за разрушение СССР изнутри. Люди, жившие в 1930—40-е годы, прекрасно знали, что происходило, и им не надо было дополнительных разъяснений. Уверен, что именно поэтому в календаре 1941 года и были размещены биографии этих достойнейших коммунистов — верных и бескорыстных товарищей. Их яркий пример должен был помочь простому человеку отличить действительно честных товарищей от притворцев и карьеристов, вдохновить людей на строительство сильного социально-справедливого государства и мирного социалистического будущего! Очень жаль, что сегодня мы мало знаем об этих выдающихся коммунистах — героях отечественной истории. Особенно печально, что нередко в отношении их слышны даже разные гнусности! А ведь достоинство (достояние) народа — это прежде всего наследие предков... Поэтому, как русский человек, как гражданин, я приятно удивлен и рад, что такой проект получил путевку в жизнь! Благодарю всех, кто причастен к его реализации, в том числе руководство Группы ТАИФ, журналистов, редакторов, историков, специалистов! Вы делаете дело огромной значимости!