День в истории: приватизация жилья в Татарстане, трагедия в московском метро и военный путч в Турции

Чем примечательна дата 15 июля

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Сегодня, 15 июля, — Всемирный день навыков молодежи (праздник ООН). В разные годы и столетия в эту дату русские войска разбили шведов в Невской битве, во Франции запустили первый в мире пароход, открылась крупнейшая ярмарка в царской России, в совместный полет отправились американский и советский космические корабли, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в московском метрополитене. В этот день родились голландский художник Харменс Рембрандт, основоположник советской школы экспериментальной биологии Николай Кольцов, татарский писатель Мухамет Аблеев. Скончались русский и французский биолог Илья Мечников, швейцарский психиатр Эйген Блейер, историк, мемуарист князь Николай Голицын, писатель, классик русской и мировой литературы Антон Чехов, итальянский модельер Джанни Версаче. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Татарстанцы получили право на приватизацию жилья, поддержка детей с диагнозом СМА

15 июля 1900 года в деревне Данышево (ныне Камско-Устьинский район Татарстана) в бедной крестьянской семье родился советский татарский писатель, прозаик, драматург Мухамет Аблеев. Аблеев — автор драмы «Шамсекамар», написанной в 1929 году. В этой драме писатель стремился раскрыть классовый конфликт крестьян и помещиков после отмены крепостного права. Самый первый рассказ «Минем дустым сугышта» («Мой друг в бою») автор опубликовал в 1922 году. В 1939 году стал членом Союза писателей СССР. Писатель погиб во время Великой Отечественной войны.

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В 1993 году Верховный Совет Татарстана принял закон «О приватизации жилищного фонда в Республике Татарстан». Жители республики получили право на бесплатную приватизацию своего жилья.



В 2020-м в Казани появился восьмиметровый портрет Сергея Бодрова на стене ЖБИ-2. Портрет нанесли на стену здания по адресу улица Каучуковая, 7а. Сергея Бодрова изобразили в образе своего знаменитого персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат» и «Брат-2». Дополнили изображение фразы из кинокартины: «В чем сила, брат?» и «Сила в правде».

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15 июля прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу президента Татарстана Рустама Минниханова о помощи в лечении детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. До этого Минниханов направил Мишустину письмо с просьбой оказать содействие в организации лечения детей. В 2020-м в Татарстане проживали 24 ребенка с диагнозом спинальной мышечной атрофией (СМА), в 2021 году — 28. Это неизлечимое заболевание, поражающее спинной мозг. Годовой курс лечения одного ребенка стоит примерно 50 млн рублей. При этом лечение требуется на протяжении всей жизни ребенка.

Невская битва, авиалиния Москва — Нижний Новгород и трагедия в метро Москвы

15 июля 1240 года русские войска разбили шведов в Невской битве. Тогда немецкие крестоносцы захватывали владения языческих прибалтийских племен под предлогом обращения в христианство и приближались к русским землям. Шведские и немецкие рыцари рассчитывали на ослабление княжеств после монгольского нашествия и надеялись на легкую победу над Новгородом и Псковом. О совместных действиях немцы и шведы договорились в 1239-м. По договоренности немцы должны были наступать на Новгород с севера — от реки Нева, а шведы — через Изборск и Псков.

Невская битва (фрагмент иконы «Александр Невский со сценами жития», XIX век). Фото wikipedia.org

Новгородский князь Александр Ярославич после получения известий о появлении шведов не стал дожидаться подкрепления и двинулся вниз по реке Волхов. Так, он вышел к Ладоге раньше шведов, где к нему присоединилась дружина ладожан. Русским удалось неожиданно напасть на шведский лагерь и разгромить врага. За проявленное в битве полководческое искусство и мужество князя Александра Ярославича прозвали Невским.

15 июля 1923 года в России открылась первая внутренняя авиалиния по маршруту Москва — Нижний Новгород, она имела протяженность 420 км. Авиаперевозки организовало акционерное общество «Добролет» на самолетах Junkers F.13. Полеты по этому направлению были налажены общественной организацией «Авиакультура», которую создали летчики-энтузиасты в 1922 году. За день билеты Москва — Нижний Новгород были распроданы на две недели вперед. 1 августа началось регулярное сообщение, которое продолжалось до закрытия Нижегородской ярмарки, до 22 сентября. Полеты из Москвы выполнялись с Ходынского поля.

Фото wikipedia.org

В 2014 году в московском метро произошла крупнейшая за всю историю столичной подземки техногенная катастрофа. В 08.39 часов по местному времени между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской «синей» линии метро резко остановился поезд и врезался в бетонную стену тоннеля. С рельса сошли три вагона. На месте погиб 21 человек, включая машиниста поезда. Еще три человека скончались в течение первых же суток от полученных травм. Пострадали в трагедии 217 человек, больше половины получили серьезные травмы, 150 человек были госпитализировали. Чрезвычайные службы и медики сработали оперативно — они прибыли на место в первые же минуты аварии. Медики оказывали помощь пострадавшим прямо в метро. Из-за деформации одного из вагонов пассажиры не могли выбраться из него самостоятельно. Для эвакуации пострадавших применили гидравлическое оборудование.

Авария произошла по причине отсутствия блокировки регулятора стрелочного движения при строительстве Солнцевской линии. Следствие и столичные власти подчеркивали — трагедия произошла не из-за технических неполадок, а из-за халатности отдельных сотрудников метрополитена. Так, работы по укладке стрелочного перевода провели ненадлежащим образом: стрелочный механизм зафиксировали обычной 3-миллиметровой проволокой — она порвалась, и это привело к катастрофе.

«Грюнвальд». Худ. Войцех Коссак (1931). Фото wikipedia.org

Грюнвальдская битва, демонстрация первого парохода, стыковка кораблей «Союз-19» и «Аполлон»

В 1410 году состоялась Грюнвальдская битва на территории Восточной Пруссии. Битва была решающим сражением «Великой войны» 1409–1411 годов. Сражались немецкие рыцари Тевтонского ордена и союзная армия Польского королевства и Великого княжества Литовского — в ее составе сражались также русские смоленские полки, чешский и татарский отряды. В битве Польско-Литовская армия одержала победу над армией немецкого рыцарского Тевтонского ордена.

15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан продемонстрировал «Пироскаф» — первое достоверно задокументированное судно, приводимое в движение паровой машиной двойного действия, вращавшей два гребных колеса, расположенных по бортам. Демонстрация прошла на реке Сона во Франции. Судно прошло около 365 метров за 15 минут (0,8 узла), после чего двигатель сломался. Д’Аббан не смог продолжить опыты — ему не удалось найти спонсоров. Регулярные рейсы паровых судов в Европе начались лишь в 1816 году.

Фото wikipedia.org

В 1975 году 15 июля состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». С космодрома Байконур в советской республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19». На борту находились космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. Корабли, готовясь к международной космической миссии, на протяжении нескольких дней маневрировали для того, чтобы занять стыковочную позицию. 17 июля контакт состоялся на высоте 140 миль над Атлантикой.

В 2016 году в ночь с 15 на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота, известная также как Турецкий военный путч. Против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выступили генералитет и офицеры ВВС и жандармерии. Сам Эрдоган обвинил в подготовке переворота проповедника и турецкого общественного деятеля Фетхулаха Гюлена, находящегося в эмиграции в США. Гюлен все обвинения опроверг. Конфликт быстро перерос в вооруженные столкновения военных со стороны мятежников, военных, поддержавших президента, и полиции. На улицы по призыву президента вышли и тысячи гражданских лиц. В уличных боях применялась тяжелая техника и авиация, наносились ракетные удары по зданиям в Анкаре и Стамбуле. В ходе боев погибло 240 человек, из них 173 гражданских, 2 200 человек получили ранения. Бунт военных был подавлен той же ночью. Однако отдельные столкновения проходили и после. Буквально на следующий день в стране начались чистки. Россия тогда официально поддержала Эрдогана, однако до стабилизации ситуации запретила авиарейсы в Турцию. День подавления путча в стране стал официальным праздником «День демократии и национального единства».