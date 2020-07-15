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Мишустин откликнулся на просьбу президента Татарстана в организации лечения неизлечимо больных детей

17:12, 15.07.2020
Мишустин откликнулся на просьбу президента Татарстана в организации лечения неизлечимо больных детей
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу президента Татарстана Рустама Минниханова о помощи в лечении детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

По словам Галимовой, Минниханов направил Мишустину письмо с просьбой оказать содействие в организации лечения детей.

«Представитель правительства обращение поддержал и направил его курирующему вице-премьеру Татьяне Голиковой», — передает «Татар-информ» слова Галимовой.

В Татарстане проживают 24 ребенка с диагнозом спинальной мышечной атрофией (СМА). Это неизлечимое заболевание, поражающее спинной мозг. Годовой курс лечения одного ребенка стоит примерно 50 млн рублей. При этом лечение требуется на протяжении всей жизни ребенка.

Ранее в России начали испытывать два новых препарата для лечения редких болезней.

Общество Татарстан
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