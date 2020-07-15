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В Казани появился мурал с Сергеем Бодровым

22:12, 15.07.2020 1
В Казани появился мурал с Сергеем Бодровым
Фото: соцсети

В Казани появился 8-метровый портрет Сергея Бодрова на стене ЖБИ-2. Фотографию нового мурала опубликовали пользователи соцсети.

Портрет нанесен на стену здания по адресу: ул. Каучуковая 7а. Сергей Бодров изображен в образе своего знаменитого персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат» и «Брат-2». Дополняют изображение фразы из кинокартины: «В чем сила, брат?» и «Сила в правде».

Пользователи соцсети остались довольны произведением, правда уже забеспокоились, что изображение могут закрасить коммунальные службы.

Ранее в Казани завершили работу над муралом «Алтынчеч» на улице Хайдара Бигичева.

Справка

Сергей Бодров пропал вместе со своей съемочной группой в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года при сходе ледника. Его тело так и не было найдено.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:22
    Зачем? Разжигал межнациональную рознь в своих "культовых фильмах".
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