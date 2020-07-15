В Казани появился мурал с Сергеем Бодровым

Фото: соцсети

В Казани появился 8-метровый портрет Сергея Бодрова на стене ЖБИ-2. Фотографию нового мурала опубликовали пользователи соцсети.

Портрет нанесен на стену здания по адресу: ул. Каучуковая 7а. Сергей Бодров изображен в образе своего знаменитого персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат» и «Брат-2». Дополняют изображение фразы из кинокартины: «В чем сила, брат?» и «Сила в правде».

Пользователи соцсети остались довольны произведением, правда уже забеспокоились, что изображение могут закрасить коммунальные службы.

Ранее в Казани завершили работу над муралом «Алтынчеч» на улице Хайдара Бигичева.

