Мамина фамилия и долги Инякиной: 10 фактов к десятилетию крушения «Булгарии»
10 июля 2011 года круиз из Болгара в Казань стал последним для 122 человек — важные детали трагедии
За что казанский судья вместе с приговором по делу «Булгарии» вынес частное постановление Александру Бастрыкину, сколько жизней на самом деле унесла крупнейшая водная трагедия в современной России и какую фамилию сейчас носит главная фигурантка дела? К 10-й годовщине кораблекрушения в Куйбышевском водохранилище «Реальное время» предлагает 10 фактов по делу погибших и выживших на двухпалубном теплоходе, что еще за год до катастрофы назывался «Украиной».
В числе жертв — 10 нерожденных детей9 июля 2011 года на борт дизель-электрохода «Булгария» приняли 163 пассажира вместо 120, предусмотренных свидетельством о годности к плаванию. В команде судна, напротив, не хватало шести человек, правда, общее число экипажа — 38 человек — также превышало норму за счет бармена, руководителя кружка, аниматора, директора ресторана. Итого — почти полсотни «лишних» людей на судне, согласно приговору. Спасательных шлюпок и плотов для них не было.
Из Казани в Болгары приплыли все. Назад вернулись только 79 — уже на теплоходе «Арабелла». Тела 122 пассажиров и членов экипажа доставали из затопленных коридоров и кают водолазы. Большинство из 28 погибших детей в момент трагедии находились на верхней палубе в музыкальном салоне. В ходе посмертной экспертизы выяснилось — 10 покойных женщин были беременны на сроках свыше 12 недель.
Фото: Следком по РТ
Заметим, что в материалах следствия фигурируют 78 пострадавших. Еще один спасшийся оказался на скамье подсудимых — старший помощник капитана Рамиль Хаметов.
Осужденные капитаныПоказания того же Хаметова помогли отправить под суд капитанов за неоказание помощи терпящим бедствие (ст. 240 УК РФ). Старпом с «Булгарии» вспоминал, как на спасательном круге преодолел 600 метров и, увидев сухогруз «Арбат», выплыл прямо на судовой ход. «На «Арбате» все попрятались, обошли меня, хотя я перекрывал им дорогу», —вспоминал Хаметов. — Со стороны Казани шел сухогруз «Дунайский-66» и тоже прошел мимо».
В декабре 2011-го Камско-Устьинский суд приговорил капитана «Арбата» Юрия Тучина к уголовному штрафу в 130 тысяч рублей.
Фото: novotroitsk.info В феврале 2012-го Московский райсуд Казани наказал капитана «Дунайского-66» Александра Егорова штрафом в 190 тысяч рублей. Из приговора последнему следовало: наглотавшиеся солярки люди с ушибами, порезами и переломами дрейфовали на плотах под проливным дождем. Зажгли сигнальный огонь, подняли на весло красную майку, махали и кричали, пытаясь привлечь внимание двух сухогрузов, а суда прошли мимо. На следствии спасенные рассказывали о ночных кошмарах — во снах «Булгария» все еще тонет.
Как подсудимые и свидетели «топили» ОстровскогоКапитан самой «Булгарии» Александр Островский получил посмертное обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности массовую смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 263 УК РФ). У Островского были все полномочия, чтобы аварийное судно осталось в порту. Вину на него валили и подсудимые, и свидетели с потерпевшими. Говорили, что на судне была проблема с пьянством в экипаже, а командир не мог навести порядок, поскольку и сам был грешен.
Со слов выживших членов команды — двигатели на теплоходе за три недели ломались трижды. 8 июля вышел из строя главный левый двигатель, и боцман и сотоварищи заявили капитану: нужно прекращать навигацию и отправлять судно на ремонт. Островский обсудил проблему со Светланой Инякиной (директор ООО «АргоРечТур» — субарендатор «Булгарии) и сообщил: новому рейсу быть — билеты уже проданы. 9 июля добрались до Болгара, 10-го утром капитану вновь сказали: обратный путь на фоне штормового предупреждения для судна опасен, надо вызвать автобусы для пассажиров. Капитан взял ответственность на себя.
Фото: Следком по РТ
Подсудимая Инякина настаивала: при верной тактике маневрирования Островский мог спасти и людей, и судно, например, посадив «Булгарию» на мель в 50 метрах правее от места затопления. По мнению главной фигурантки дела и выводам Ространснадзора, маневр капитана с левым поворотом пришелся на крайне неудачный момент: сильный ветер с левого борта, ливень с грозой — все это усугубило крен «Булгарии» на правый борт. Но критическим этот крен сделали не закрытые вовремя иллюминаторы правого борта — через них в первую же минуту хлынуло 50 тонн забортной воды. Капитан пытался отдать команду переместить пассажиров и грузы на левый борт — аварийная радиосвязь не сработала. И крен с 9 градусов увеличился до 15—20. Уже через несколько минут судно ушло под воду. Преследование Александра Островского и старшего механика Владимира Подъячева было прекращено в связи с их смертью.
Собственник казанского «Титаника» отказался от иска...ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» получило в уголовном деле статус потерпевшего и даже заявило гражданский иск к подсудимым на 28 млн рублей за утонувший теплоход. Но позже от него отказалось. На процессе выяснилось: собственник небезопасного судна предпочитал сдавать его в аренду. Последним арендатором в марте 2011-го стала аффилированная с руководством СК компания «Бриз» и уступила «Булгарию» в субаренду ООО «АргоРечТур».
Субарендатор Инякина пыталась переложить часть вины на собственника судна. Она настаивала: именно на арендодателе, согласно Кодексу внутреннего водного транспорта РФ, лежала обязанность по предоставлению документов, необходимых для эксплуатации теплохода, а также по устранению его скрытых дефектов.
На допросе в суде бывший директор СК «Камское речное пароходство» и ООО «Бриз» Валерий Незнакин признал: судно было «эстетически старое», но он его «никому не подсовывал». Со слов этого свидетеля, ранее Инякина, точнее ее отец уже арендовал тот же теплоход от лица «Казанской судоходной компании», причем семья бизнесменов задолжала владельцу судна почти 1,7 млн рублей и обещала погасить долги как раз в навигацию 2011 года. Незнакин уверял, что к тому моменту «Булгарию» за 3,1 млн рублей в год уже арендовал возглавляемый им же «Бриз» и согласился передать за 1,5 млн рублей в субаренду. Вопрос об экономической целесообразности сделки для арендатора в суде не задавался.
Фото: Следком по РТ
И распилил «Булгарию»Затонувшему двухпалубному теплоходу было 56 лет. В середине 50-х годов прошлого века его построили на верфи в Чехословакии по проекту 785, он же «Россия». Всего по заказу СССР в братском государстве построили 36 таких судов. 16 из них получили названия в честь союзных республик СССР. По Каме и Волге ходила «Украина». «Булгарией» она стала лишь в 2010-м — в честь Волжской Булгарии. Причем первая «Украина» была построена по вышеназванному проекту в 1952-м, приписана к Донскому речному пароходству, а через год сгорела.
После катастрофы 2011 года конструктор фирмы-производителя делился информацией, что с момента выпуска советские речники обращались за документами для капремонта данных судов всего один раз и было это 30 лет назад. Иностранный специалист очень удивлялся, что эти суда все еще используются.
Фото: Следком по РТ
Решение утилизировать «Украину-Булгарию» было озвучено через два месяца после трагедии. На тот момент поднятое из воды судно пригнали к берегу у села Сюкеево в Камском Устье, и на нем еще работали следователи и криминалисты. Разбор и распил корабля-призрака провели лишь в феврале 2016-го по заказу собственника. Судебный процесс по делу о крушении завершился раньше. Однако все ходатайства защиты об исследовании главного доказательства обвинения — теплохода — суды двух инстанций отклонили.
Инякина стала ПлотниковойКак утверждают источники «Реального времени», отсидев положенный срок за катастрофу, бизнес-леди Светлана Инякина столкнулась с серьезными проблемами на воле. Работодатели либо сходу отказывали ей в трудоустройстве, либо делали это спустя время, узнав о прошлом новой сотрудницы. Говорят, Инякиной пришлось кардинально менять засвеченный в суде имидж, а затем и фамилию. Выбрала мамину — Плотникова.
Напомним, в июле 2014-го Московский райсуд приговорил Инякину к 11 годам колонии общего режима за оказание опасных для потребителей услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Верховный суд РТ сократил посадку до 9,5 года. Но на воле главная фигурантка катастрофы оказалась уже в августе 2018-го в связи с полным отбытием наказания! Такое решение принял Алатырский суд Чувашии, применив к осужденной новую норму о зачете каждого дня в СИЗО за 1,5 дня колонии общего режима. А ведь под арестом Инякина еще до вступления приговора в силу провела без малого 5 лет. Объявленная к 70-летию Победы амнистия также ускорила ее выход на свободу — неотбытый срок наказания сократился на треть.
Фото: evening-kazan.ru
В свое время на судебном допросе директор «АргоРечТур» рассказывала, что на реке она человек неслучайный: имеет диплом речного техникума по специальности «Организация перевозки пассажиров» и опыт работы в компаниях «Волгатанкер» и «Волжские путешествия», отвечала за разработку программ, графики движения теплоходов и организацию экскурсий. В 2006-м начала свое дело: сначала — турагентство, потом это была «Казанская судоходная компания». В 2009-м основала фирму «Волга трэвел» и назначила ее директором сожителя, поскольку сама вскоре должна была уйти в декретный отпуск.
Вернуться на руководящий пост в «Трэвел» не удалось, так что в 2010-м пришлось открывать «АргоРечТур», а у этой фирмы лицензии на пассажирские перевозки не было. Зато были те самые долги, о которых поминал Незнакин. Судебные приставы приходили домой и требовали возврата 1,8 млн рублей за аренду судна и неустойку 150 тысяч. «У отца случился инфаркт, у меня маленький ребенок на руках, что делать, что делать? Вот решила опять заняться», — объяснила подсудимая свое желание решить денежные проблемы с незначительным, по ее мнению, отступлением от закона.
Свидетель сбежал от следствия на тот светСогласно приговору, прикрыть отсутствие важнейшего документа Инякиной помогли ее связи в Казанском линейном отделе Волжского управления государственного морского и речного надзора и самом управлении. Подсудимые Ирек Тимергазеев и Владислав Семенов — начальник и главный инспектор Казанского отдела — рассказывали, как начальник лицензионного отдела Храмов словами «оформляй и не умничай» буквально продавил проведение предлицензионной проверки по заявлению «АргоРечТур» по им же направленному образцу. При этом за получением лицензии Инякина так и не обратилась. Ну а нижегородский начальник после крушения и первого же допроса у следователя покончил с собой.
Фото: Ирина Плотникова
Еще одним сомнительным свидетелем потерпевшие и защитники подсудимых называли выжившего механика «Булгарии» Константина Пузанкова. В акте расследования управления Госморречнадзора он фигурировал в числе причастных к трагедии наравне с Инякиной, покойным капитаном Островским и его спасшимся старпомом Хаметовым. Но в итоге Пузанков оказался... в потерпевших.
Серьезные возмущения у активистов группы потерпевших вызывали и допросы чиновников немалого числа надзорных ведомств, каждый из которых мог заблокировать выход «Булгарии», но ничего не сделал. Оправдания тому в суде звучали, как под копирку: во всем виноват ФЗ-294 в защиту предпринимателей, дескать, до него была возможность проверять речных перевозчиков перед каждым рейсом, а теперь — раз в три года...
Частник Бастрыкину за мертвого экспертаУголовное дело в 145 томах хранится в архиве Московского райсуда Казани. Напомним, процесс начинался и финишировал на выезде — в ДК «Юность». На оглашение приговора у председательствующего судьи Сергея Якунина ушло три дня. В один день с итоговым решением судья вынес частное постановление в адрес руководителя СКР Александра Бастрыкина, которое не получило огласки. Восполняем этот пробел.
Якунин указал на «случаи нарушения уголовно-процессуального закона» со стороны должностных лиц Следственного комитета РФ. Так, в заключении комиссионной судоводительской инженерно-технической экспертизы указан в качестве эксперта доцент Поволжской академии водного транспорта Цветков. Причем в числе других привлеченных экспертов Цветков — единственный дипломированный специалист по судовождению и квалифицированный инженер-судоводитель. Однако ни подписки, что следователь предупредил этого эксперта об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, ни его подписи под самим заключением в материалах нет. Последнее объяснимо — на момент окончания экспертизы Цветкова уже не было в живых, но при назначении данного исследования он был жив, и именно на этой стадии берется подписка об уголовной ответственности.
Фото: пресс-служба Московского райсуда
В суде выяснилось, что ответы по судовождению в экспертизе давал квалифицированный инженер в сфере авиационной и ракетно-космической теплотехнике. А в числе подписавших заключение экспертов появился новый специалист, в отношении которого следствием никакого процессуального решения не принималось.
Также Якунин указал руководству Следкома на нарушение прав обвиняемых: при назначении этой экспертизы их лишили возможности заявить отвод, поставить дополнительные вопросы перед экспертами либо ходатайствовать о переносе исследования в иное учреждение. В общем, суду пришлось исключить порочное доказательство и назначить повторную экспертизу, что привело к затягиванию процесса и дополнительным затратам бюджета в 300 тысяч рублей.
Что стало с исками потерпевших на 50,5 млн рублейСогласно вступившему в силу приговору суда, пятерку подсудимых обязали возместить моральный ущерб равными долями — от 50 тысяч до 1 млн 250 тысяч рублей с каждого фигуранта каждому из потерпевших.
Общий размер взысканного судом составил 50,5 млн рублей — соответственно на каждого из пяти виновников трагедии пришлось по 10,1 млн рублей. Из этой суммы тремя татарстанскими должниками по приговору выплачено 353 тысячи.
Светлана Инякина возместила 154 тысячи рублей. Эта сумма была взыскана из ее зарплаты в период отбывания наказания, сообщили «Реальному времени» в УФССП по РТ. 147 тысяч рублей приставам удалось истребовать с Владислава Семенова в период его официального трудоустройства в 2018—2019 годах. У того же осужденного еще со времен следствия числился под арестом автомобиль Peugeot 2001 года выпуска, причем не на ходу. На предложение передать иномарку в счет возмещения ущерба потерпевшие ответили отказом. Еще 52 тысячи рублей удалось взыскать с Ирека Тимергазеева. На Рамиле Хаметове в базе УФССП числятся 63 исполнительных листа и долг на 10 млн рублей.
«В целях взыскания применялся комплекс мер: проверялось имущественное положение должников, совершались выходы по адресам регистрации, использовалось ограничение в праве на управление транспортными средствами, ограничение в праве выезда за пределы РФ, арест на счета. У тех, кто отбывал наказание, денежные средства удерживались из дохода осужденного в местах лишения свободы», — комментирует ситуацию пресс-секретарь УФССП по РТ Лилия Халимова. Она отмечает, что наложить арест на единственное жилое помещение в собственности одного из должников не позволил закон. А в настоящее время исполнительные производства окончены по п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ.
Фото: Ирина Плотникова
В ведомстве подчеркивают: у потерпевших есть право до 2023 года обратиться с исполнительными листами повторно.
Долгами осужденного Якова Ивашова, старшего эксперта Камского филиала Российского речного регистра, занимаются приставы Пермского края. В их базе указаны претензии по части морального вреда по 17 исполнительным листам на общую сумму 3,1 млн рублей. Напомним, именно Ивашов, согласно приговору, дал добро на эксплуатацию отработавшего ресурс без капремонта двигателя, который установили на «Булгарию».
Московский райсуд признал Ивашова виновным, приговорил к 5 годам и, к возмущению потерпевших, тут же отпустил из «клетки» по амнистии. Верховный суд РТ согласился с прокурорами о чрезмерной мягкости приговора, увеличил срок до 5,5 года и постановил взять осужденного под стражу — когда найдут.
Беглый адвокат и осужденный обвинительСвои сроки по приговору задолго до 10-й годовщины трагедии отбыли все осужденные. Зато кое-кто из других участников процесса попал под уголовное преследование.
Бывший адвокат старпома Хаметова Гурами Горгиладзе объявлен в международный розыск за мошенничество в крупном размере под предлогом передачи взятки. Дело расследуется с 2017 года. По данным МВД по РТ, прячется обвиняемый у себя на родине — в Грузии.
Фото: Следком по РТ
В 2018 году осудили бывшего помощника прокурора Московского района Равиля Сабирова, что входил в группу гособвинителей по делу «Булгарии». Первоначально ему инкриминировали получение взятки 400 тысяч рублей через посредника — родного брата и сотрудника прокуратуры Авиастроительного района. Оба в день задержания были уволены за совершение порочащего проступка. Перед судом они предстали по обвинению в мошенничестве и покушении на таковое, вину полностью признали, ущерб погасили и отделались условными сроками.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым