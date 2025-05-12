В Татарстане женщина получила условный срок за ранение ребенка ножом

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Агрызского района поддержала государственное обвинение в отношении 48-летней жительницы села Нижнее Кучуково, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему 13-летнему подопечному. Об этом сообщает прокуратура Татарстана в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 31 декабря 2024 года. Женщина напала с ножом на ребенка из-за того, что он неправильно нарезал овощи для новогоднего стола. Удар пришелся в грудную клетку мальчика, в результате чего было повреждено его легкое.

Суд вынес приговор, назначив женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Матвей Гавриков