Офис ТФБ, предприятие в «Алабуге», птицефабрика в Бугульме: что не раскупили у банкротов Татарстана

Самые крупные лоты в Татарстане, еще не ушедшие с молотка

За последний, «пандемийный» год на рынке недвижимости в Татарстане произошло сразу несколько крупных сделок, связанных с банкротствами и банкротными торгами: новых хозяев нашли объекты, которые не могли «уйти с молотка» годами. Это и «приговоренный» к сносу ТРК «Ривьера», и развлекательный Fun24, и штаб-квартира «ИнтехБанка». На этой неделе ушли с молотка здания фабрики «Спартак» за 551 млн рублей. Знаковых объектов и крупных предприятий, которые до сих пор ищут владельцев, осталось не так уж много, подсчитало «Реальное время» — но почти каждый из них оценивается в сотни миллионов рублей.

Штаб-квартира «Татфондбанка»

С момента краха ТФБ прошло уже более четырех лет, но его головной офис появился на рынке недвижимости совсем недавно — в мае 2021 года. Начальная цена лота составляет 417,9 млн рублей. Прием предложений начнется 1 июня, первые торги пройдут 12 июля.

Сам объект — это пятиэтажное кирпичное здание, площадью 5 тыс. кв. м по адресу: Бурхана Шахиди, 2/ Чернышевского, 43. Здание построено в 1999 году. В лот также входит участок под зданием площадью 1,8 тыс. кв. м, 2,8 тыс. единиц имущества (в объявлении о торгах честь отмечается — часть этого имущества в неудовлетворительном состоянии. Объект оборудован лифтами, аварийным электропитанием, системой охранного видеонаблюдения, противопожарной и тревожной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, а также контролем доступа на территорию.

Фото: tatbank.ru

С момента краха банка офис стал пристанищем для юристов «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), конкурсного управляющего ТФБ. А вот в другом крыле того же здания открылся дистанционный центр обслуживания предпринимателей банка «Открытие».

К слову, штаб-квартиру второго по величине банка из группы ТФБ, «ИнтехБанка», выставляли на продажу еще летом 2018 года, и после многих раундов торгов он даже нашел новых хозяев — казанскую фирму, выкупившую ее с дисконтом в 100 млн рублей. Однако, по информации СМИ, в мае здание вновь выставляли на продажу — уже вне банкротных торгов.

Здание «Джем-бара»

Этот объект хоть и не выставлялся на банкротные торги, появился на рынке недвижимости именно вследствие финансовых проблем его предыдущего владельца — бывшего лидера алкогольного рынка Татарстана и поставщика в республику премиальных марок спиртного, холдинг-компании «Реал». Здание в июле 2020 отошло в качестве отступного банку (который и выставляет его на продажу), в отношении самой ХК «Реал» тогда уже шло разбирательство по иску о банкротстве — конкурсное управление там ввели в сентябре 2020-го.

Здание является одним из центров ночной жизни Казани — главным образом за счет заведения Jam Bar, который, несмотря на появление множества конкурентов, все еще имеет статус культового. Там до недавнего времени находился и бар «Парадная», а также располагаются один из казанских «чайных домов» Zen Gram, тату-студия, караоке и еще несколько заведений.

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC- ND

Продаваемое здание в историческом центре города имеет охранный статус: оно входит в утвержденный Минкультом в 2017 году Перечень исторически ценных градоформирующих объектов. Общая площадь объекта 1 771 кв. м. Сам объект сейчас продается за 140 млн рублей.

Построенный на 95% фитнес-центр

Здание и участок земли в 93 «сотки» расположены за «Мегастроем» и ЖК «Победа» на проспекте Победы. Построили (точнее, почти построили — степень готовности оценивается в 95%) объект еще в 2012 году, но двери он так и не открыл — хотя бы потому, что именно их установить и не успели. Планировалось, что там расположится фитнес-центр с бассейном. Здание и участок сейчас выставлены за 222 млн рублей, торги завершатся 24 июля.

Владелец объекта — ООО «Стройинвест групп», обанкротившегося в 2018 году. Как следует из документов суда, для строительства фитнес-центра компания привлекала как кредит в «ИнтехБанке», так и средства частных инвесторов. Здание как раз было в залоге у банка, и его падение привело к невозможности ввести в объект в эксплуатацию — по крайней мере, так объясняли владельцы компании тем, чьи вложения остались в этом здании.

Фото: avito.ru

«КЗСК-Силикон»

Дочернее предприятие казанского завода синтетического каучука «КЗСК-Силикон», строительство которого некогда инициировала владелица «Спурт банка» Евгения Даутова, тоже шло на торги очень долго. Предприятие стало банкротом в начале 2018-го, однако вопросы продажи долгое время были предметом разногласия между кредиторами — ГК «ВЭБ.РФ» и АСВ как конкурсного управляющего «Спурт банка». В итоге торги объявили только 3 июня 2021 года, подача заявок стартовала 7 июня, сами торги пройдут 17 августа. Начальная цена лота — 1,29 млрд рублей.

Производство силиконового каучука включает в себя более 3 тыс. объектов специализированного имущества. В составе имущественного комплекса — административное здание заводоуправления, земельные участки, движимое имущество, транспорт, дорогостоящее оборудование, часть из которого уже смонтирована. При этом, как ранее писало «Реальное время», предприятие «КЗСК-Силикон» плотно встроено в структуру «старшего брата» — КЗСК (который также является банкротом — но на продажу еще не выставлен).

Фото: Ринат Назметдинов

Завод электроинструментов в «Алабуге»

«Интерскол-Алабуга» — «дочка» федерального производителя электроинструментов «Интерскол» — представляет собой производство полного цикла в елабусжкой ОЭЗ. Этот завод некогда был одним из крупнейших ее резидентов. Завод открывали еще в 2014 году, на церемонию открытия приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Производственная мощность предприятия составила 1,2 млн штук электроинструмента в год.

Строительство первой очереди завода в ОЭЗ «Алабуга» обошлось в 1,5 млрд рублей, из которых 1,035 млрд рублей составил валютный кредит банка Москвы (ныне ВТБ). «Интерскол» взял на этот проект займы в валюте также в Сбербанке и UniCredit Bank. Но в 2015 году из-за падения курса рубля сумма кредитов возросла вдвое — в общей сложности до 6 млрд рублей. Это привело к финансовым проблемам как елабужского, так и головного предприятия — справиться с ними «Интерскол» не смог. Сейчас «Интерскол-Алабуга», равно как и материнская компания, проходят процедуру банкротства.

Сам завод включает в себя административно-бытовой корпус площадью 3123,3 «квадрата», производственный — на 11 019,7 квадратного метра и земельный участок под ними в 29 861 «квадрат», а также производственное оборудование. Завод не функционирует, рабочие уволены.

Фото: alabuga.ru

Изначально имущество завода (по большей части — предмет залога кредиторов) — оценили в 1,56 млрд рублей. Его разделили на шесть лотов, которые продают аж на трех разных торгах. К 13 апреля цена упала вполовину от начальной, но претендентов пока не нашлось. Хотя конкурсный управляющий «Интерскол-Алабуга» сообщал «Реальному времени»: в ОЭЗ «Алабуга» приезжали четыре-пять делегаций российских компаний, присматриваться к заводу.

Активы «Инвэнта»

За наследие электротехнической империи «Инвэнт» Эльбека Сафаева идет борьба между самим Сафаевым и кредиторами («Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и «СМП Банк»). Часть активов уже проданы с торгов — речь идет, прежде всего, о заводе «Таткабель», ушедший, по данным СМИ, к связанному с «Газпромбанком» предприятию. Однако другие предприятия по-прежнему на торгах.

В Казани на улице Тэцевской, 281 и в районе станции «Химическая» за 84 млн рублей продается недвижимость ООО «Инвэнт» (производственная база и участки в залоге у «Промсвязьбанка»), которые сейчас сдаются в аренду. Торги по ним пройдут 20 сентября.

В Лаишево продажи ждет завод «Таттеплоизоляция» — некогда один из крупнейших российских производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий. Общая стоимость лотов — почти 380 млн рублей, торги также намечены на 20 сентября.

У «Татарстанской электротехнической компании» в Заинске на трех разных торгах продается оборудование и движимое имущество на почти 50 млн рублей, а также несколько зданий за 38 млн рублей.

У АО «Стройкоммаш» на продажу выставлено производство металлоконструкций в Казани на улице Южно-Промышленной за 184 млн рублей. Торги пройдут 9 сентября.

Фото: mpt.tatarstan.ru

«Племрепродукт» Тукаева

Птицефабрика «Племрепродукт» обанкротившегося лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева — первый и пока единственный из его активов, дошедший до торгов. Предприятие оценили почти в 3 млрд рублей (таким образом, птицефабрика оказалась дороже и производства каучука, и электроинструментов). Заявки на торги принимаются с 21 июня, а сами торги пройдут 30 июля.

Изначально основным бизнесом Тукаева была нефтесервисная компания «Ортэкс», зарабатывавшая на контрактах с гигантами вроде «Лукойла» и «Транснефти». Агробизнесом он занялся в 2010—2012 годах, сначала в Самаре («Тимашевская птицефабрика»), а затем и в Бугульме («Репродукт» и «Племрепродукт»). Эти предприятия представляли собой единую цепочку: генерирование прибыли «Тимашевской птицефабрики» происходило благодаря поставкам яиц от «Племрепродукта» и комбикормов от «Репродукта». И с «Племрепродукта» начался крах бизнес-империи Тукаева: именно на это предприятие брался кредит в 1,4 млрд рублей в Сбербанке, остальные фирмы и сам Тукаев выступали поручителями. Это привело к банкротству компаний и личному банкротству Тукаева.

Фото: agro.tatarstan.ru

Само производство представляет собой модернизированную Бугульминскую птицефабрику — восемь репродукторов, еще три недостроенных репродуктора, оборудование и автотранспорт, а также 824 га земли.

Чистопольский хлебозавод

Завод стал банкротом еще в 2018 году — по иску пенсионера, которому предприятие задолжало 2 млн рублей. Впрочем, тогда к процессу довольно быстро подключились и другие кредиторы, среди которых — «Татагропромбанк» (точнее уже конкурсный управляющий, АСВ).

Продать активы предприятия конкурсный управляющий пытается с конца 2019 года, причем выставляемое отдельно оборудование, транспорт завода с молотка понемногу уходили. Сам завод последний раз выставляли в мае 2021 года за 64 млн рублей вместе с большей частью оборудования — покупателей не нашлось. Новых торгов по предприятию пока не объявлено.

Остатки земельного банка «Лидер»

До сих пор не распроданы участки земельной корпорации «Лидер» — связанной с «Татфондбанком» «кубышки». Общая площадь принадлежащих ей участков в разных районах Татарстана составляет 105,6 тыс. га.

Часть их уже ушла с торгов — как выяснило «Реальное время», земли в Елабужском, Буинском, Апастовском и Дрожжановском районе недавно выкупили предприятия, связанные с ХК «Ак Барс» Ивана Егорова. Однако не нашли хозяина участки в Агрызском муниципальном районе — по подсчетам «Реального времени», как минимум на 100 с небольшим га — очередные торги по ним завершились на этой неделе, претендентов выкупить участки за 292 млн рублей не было.