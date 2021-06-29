В Казани продают несостоявшийся фитнес-центр за 222 млн рублей — результат неудачных инвестиций

Здание с бассейном



В Казани выставили на продажу недостроенное здание, расположенное за «Мегастроем» и ЖК «Победа» на проспекте Победы. На сайтах бесплатных объявлений названа его стоимость в 150 млн рублей, но фактически его начальная цена с участком земли составит 222 млн рублей, причем на продажу объект пошел с торгов по банкротству. Ранее это строение должно было стать фитнес-центром, выяснило «Реальное время».

Площадь трехэтажного здания составляет около 2,6 тыс. кв. м, к нему в комплекте идет участок в 93 сотки. Готовность объекта оценена в 95% — судя по отчету оценщика (есть у «Реального времени»), в здании не хватает разве что дверных проемов — коммуникации и инженерные сети в наличии. Кроме того, есть парковка на 270 машин.

При этом объект построен еще в 2012 году и в отчете фигурирует как фитнес-центр. В нем есть место под бассейн, хотя иное оборудование отсутствует. В объявлении о продаже, однако, утверждается: при желании здание можно будет перестроить в ТЦ или даже в жилой дом.

Площадь трехэтажного здания составляет около 2,6 тыс. кв. м, к нему в комплекте идет участок в 93 сотки. Готовность объекта оценена в 95%. Фото: avito.ru

Неудачное вложение совладельца «Такси Татарстан»

Здание продается с банкротных торгов, его владелец — ООО «Стройинвест групп». Эта компания находится в состоянии наблюдения еще с 2018 года, причем банкротные процедуры ввели там, можно сказать, со второго раза: первый раз под наблюдение компания попала еще в 2015-м — по иску ФНС за долг чуть более миллиона рублей, впрочем, долг компания погасила, и наблюдение тогда продлилось меньше месяца.

Второй раз иск подал ИП Чаплыгин Юрий Викторович, вероятнее всего, речь о казанском предпринимателе (ранее был совладельцем известного сервиса «Такси Татарстан») и руководителе Федерации бадминтона Татарстана. Здесь сумма долга была больше — уже более 11 млн рублей. Из документов суда следует, что Чаплыгин вложил 9 млн рублей как раз в этот самый фитнес-центр и должен был получить в собственность около 10% от его площади.

В апреле 2017 года «Стройинвест групп» уведомила Чаплыгина, что исполнить обязательства не сможет, так как здание невозможно ввести в эксплуатацию из-за банкротства залогодержателя. С учетом даты нетрудно догадаться, что залогодержателем является банк из группы ТФБ, а именно «ИнтехБанк». Это подтверждается и документами оценщика — здание и сейчас является предметом залога. В итоге суд взыскал с «Стройинвест групп» всю сумму инвестиций, а также неустойку, затем последовал банкротный иск. «Реальное время» направило Чаплыгину запрос через Федерацию бадминтона Татарстана, однако он от комментариев отказался.

Залогодержатель — «ИнтехБанк». Это подтверждается и документами оценщика — здание и сейчас является предметом залога. Фото: realnoevremya.ru

Судя по документам банкротного дела, «ИнтехБанк» прокредитовал должника на гораздо большую сумму — около 59 млн рублей. С учетом штрафных санкций сумма возросла до 82,4 млн рублей. При этом, судя по всему, у комплекса были и другие инвесторы — в реестр кредиторов включены требования еще нескольких физлиц, которые проистекают из инвестиционных договоров и составляют 7—10 млн рублей.

Владельцы «Стройинвест групп» — бизнесмены Евгений Щербина (90%) и Валерий Желтухин (10%). Им принадлежит еще целый ряд компаний, в некоторых из них они выступают учредителями совместно, но информация ни об одной из них не дает представления о масштабах их бизнеса на какой-либо момент: часть компаний уже ликвидирована по решению ФНС, по части из них сведения в ЕГРЮЛ признаны ФНС недостоверными, говорится в данных системы «СПАРК-Интерфакс», и ни у одной не опубликованы сведения о финансовых результатах.

«Реальное время» попыталось связаться с владельцами этих компаний по номерам их телефонов. Но безуспешно.

Александр Артемьев