В Казани продают несостоявшийся фитнес-центр за 222 млн рублей — результат неудачных инвестиций
Здание с бассейном
В Казани выставили на продажу недостроенное здание, расположенное за «Мегастроем» и ЖК «Победа» на проспекте Победы. На сайтах бесплатных объявлений названа его стоимость в 150 млн рублей, но фактически его начальная цена с участком земли составит 222 млн рублей, причем на продажу объект пошел с торгов по банкротству. Ранее это строение должно было стать фитнес-центром, выяснило «Реальное время».
Площадь трехэтажного здания составляет около 2,6 тыс. кв. м, к нему в комплекте идет участок в 93 сотки. Готовность объекта оценена в 95% — судя по отчету оценщика (есть у «Реального времени»), в здании не хватает разве что дверных проемов — коммуникации и инженерные сети в наличии. Кроме того, есть парковка на 270 машин.
При этом объект построен еще в 2012 году и в отчете фигурирует как фитнес-центр. В нем есть место под бассейн, хотя иное оборудование отсутствует. В объявлении о продаже, однако, утверждается: при желании здание можно будет перестроить в ТЦ или даже в жилой дом.
Неудачное вложение совладельца «Такси Татарстан»
Здание продается с банкротных торгов, его владелец — ООО «Стройинвест групп». Эта компания находится в состоянии наблюдения еще с 2018 года, причем банкротные процедуры ввели там, можно сказать, со второго раза: первый раз под наблюдение компания попала еще в 2015-м — по иску ФНС за долг чуть более миллиона рублей, впрочем, долг компания погасила, и наблюдение тогда продлилось меньше месяца.
Второй раз иск подал ИП Чаплыгин Юрий Викторович, вероятнее всего, речь о казанском предпринимателе (ранее был совладельцем известного сервиса «Такси Татарстан») и руководителе Федерации бадминтона Татарстана. Здесь сумма долга была больше — уже более 11 млн рублей. Из документов суда следует, что Чаплыгин вложил 9 млн рублей как раз в этот самый фитнес-центр и должен был получить в собственность около 10% от его площади.
В апреле 2017 года «Стройинвест групп» уведомила Чаплыгина, что исполнить обязательства не сможет, так как здание невозможно ввести в эксплуатацию из-за банкротства залогодержателя. С учетом даты нетрудно догадаться, что залогодержателем является банк из группы ТФБ, а именно «ИнтехБанк». Это подтверждается и документами оценщика — здание и сейчас является предметом залога. В итоге суд взыскал с «Стройинвест групп» всю сумму инвестиций, а также неустойку, затем последовал банкротный иск. «Реальное время» направило Чаплыгину запрос через Федерацию бадминтона Татарстана, однако он от комментариев отказался.
Судя по документам банкротного дела, «ИнтехБанк» прокредитовал должника на гораздо большую сумму — около 59 млн рублей. С учетом штрафных санкций сумма возросла до 82,4 млн рублей. При этом, судя по всему, у комплекса были и другие инвесторы — в реестр кредиторов включены требования еще нескольких физлиц, которые проистекают из инвестиционных договоров и составляют 7—10 млн рублей.
Владельцы «Стройинвест групп» — бизнесмены Евгений Щербина (90%) и Валерий Желтухин (10%). Им принадлежит еще целый ряд компаний, в некоторых из них они выступают учредителями совместно, но информация ни об одной из них не дает представления о масштабах их бизнеса на какой-либо момент: часть компаний уже ликвидирована по решению ФНС, по части из них сведения в ЕГРЮЛ признаны ФНС недостоверными, говорится в данных системы «СПАРК-Интерфакс», и ни у одной не опубликованы сведения о финансовых результатах.
«Реальное время» попыталось связаться с владельцами этих компаний по номерам их телефонов. Но безуспешно.
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