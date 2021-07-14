День в истории: гимн Татарстана, боевое крещение «Катюши» и первый крестовый поход

Чем примечательна дата 14 июля

Сегодня, 14 июля, — Франция празднует день взятия Бастилии. В разные годы и столетия в эту дату: участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима; по итогам Азовских походов Петра I был подписан Константинопольский мирный договор; во Франции началась буржуазная революция; в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль; ввели в эксплуатацию Великий Сибирский путь; впервые испытали в бою знаменитые «Катюши». 14 июля родились русский поэт, первый министр юстиции России Гавриил Державин, австрийский художник Густав Климт, писатель, автор цикла книг о «Волшебнике Изумрудного города» Александр Волков, Герой Советского Союза Петр Полушкин. В этот день скончались русская царица Софья Романова, чешский живописец Альфонс Муха, писатель Константин Паустовский, актер кино, заслуженный артист России Аркадий Трусов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Утверждение Государственного гимна Татарстана



В 1993 году был утвержден Государственный гимн Татарстана. По итогам творческого конкурса выбрали музыку татарского композитора Рустема Яхина. Гимн республики исполнялся до 2013 года в точном соответствии с музыкальной редакцией гимна, утвержденной постановлением Верховного Совета РТ от 14 июля 1994 года «О Государственном гимне Республики Татарстан». Текст песни поэта Рамазана Байтимерова «Туган ягым» тогда не применялся.

В 2010 году увидела свет новая книга о жизни пророка Юсуфа на татарском языке «Йосыф г-м кыйссасы» — она представляет собой избранную часть из книги «Кыйссасел энбия» — известного средневекового классического труда, включающего истории обо всех пророках. Истории, связанные с жизнью пророка Юсуфа, почитаются у татар, в связи с чем стали основой для многих литературных произведений.



14 июля 2016 года ночью после тяжелой болезни в возрасте 68 лет скончался заслуженный работник культуры РТ, член Союза журналистов РТ, бывший президент Федерации спортивных журналистов РТ Феликс Феликсон. Экс-глава Федерации спортивных журналистов РТ был автором нескольких уникальных книг, многих казанских хоккейных и футбольных справочников.



Фото: zenit-kazan.com

В 2017 году стало известно о планах Татарстана вместе с FINA открыть в Казани международный центр развития водных видов спорта. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на открытии VI Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС). Открытие Центра состоялось в 2019-м, а годом ранее был подписан договор о сотрудничестве между республикой и Международной федерацией плавания FINA.

Первый российский автомобиль, эксплуатация Транссиба, боевое крещение «Катюши»

В 1896 году в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Автомобиль представили на выставке 14 июля после того, как он прошел испытания в мае. В автомобиле был четырехтактный двигатель с горизонтальным цилиндром в задней части кузова. Его мощность составляла 1,5-2 л.с. Цилиндр охлаждала вода, теплообменником выступали латунные емкости в задней части авто. Автомобиль имел двухместный кузов и два тормоза, развивал скорость до 20 км/ч, а его вес составлял около 300 кг. Автомобиль миру представил изобретатель Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота. В 1889 он основал в Петербурге небольшой завод по производству керосиновых и газовых двигателей. Их он представил на выставке в Чикаго, там же вдохновился одним из первых автомобилей «Бенц» модели «Вело» серийного производства.

14 июля 1903 года ввели в эксплуатацию Великий Сибирский путь (Транссибирскую магистраль). 13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути около Владивостока. Спустя десять лет, 3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов. Транссиб проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух республик, одной автономной области и одного автономного округа России, на пути расположено 87 городов и пересекает 16 крупных рек.

Фото: wikipedia.org

14 июля 1941 года — день, когда в бою впервые применили знаменитые боевые пусковые установки БМ-13 — «Катюша». Из них дали залп по захваченному фашистами железнодорожному узлу города Орши. Удар одновременно 112 реактивных снарядов уничтожил вражеские эшелоны, боеприпасы и переправу через Оршицу. После успешного опыта применения «Катюши» быстро ввели в строй и оснастили ими Сухопутные войска Красной Армии. Первую пару установок БМ-13 собрали в июне 1941-го на заводе имени Коминтерна в Воронеже. «Катюша» — первая в СССР мобильная многозарядная реактивная система залпового огня (РСЗО).

Фото: mospravda.ru

В 2010 году в тестовом режиме начал работу официальный сайт torgi.gov.ru, предназначенный для размещения информации о торгах на право заключения договоров в отношении федерального имущества. Сайт госзакупок стал доступен для регистрации новых пользователей — организаторов торгов и для размещения информации о торгах. с 1 сентября 2010 года информация о торгах на право владения или пользования федеральным имуществом в обязательном порядке размещалась организаторами торгов на этом сайте согласно приказу Минюста России.

Первый крестовый поход и взятие Бастилии

14 июля 1099 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима. До города добралась армия под предводительством французского герцога Готфрида Бульонского. Она состояла из крестоносцев из 1200–1300 рыцарей и 12 000 пехотинцев. Крестоносцы хотели придвинуть к стенам Иерусалима осадные башни, но им мешал опоясывающий город глубокий ров. Штурм продолжался весь день. С наступлением ночи обе стороны продолжали бодрствовать. Уже следующим утром 15 июля крестоносцы смогли беспрепятственно приблизить башни к крепостным стенам. Тогда крестоносцы перекинули деревянные мостки на стены и устремились в город. Эмир гарнизона башни Давида сдался и открыл ворота города.

14 июля 1789 года произошел один из центральных эпизодов Великой французской революции — штурм крепости-тюрьмы Бастилия. Крепость штурмовали около четырех часов. Толпа ворвалась в нее и растерзала начальника гарнизона, крепость тоже сильно пострадала. Король, напуганный масштабами восстания, пошел на уступки. Причиной осады Бастилии считают слухи о решении короля Людовика XVI разогнать образованное 9 июля 1789 года Учредительное собрание и о смещении с поста государственного контролера финансов реформатора Жака Неккера, в котором народ видел человека, способного предотвратить банкротство государства.

Репродукция: i-fakt.ru

В 1946 году вышло в свет первое издание книги известного американского педиатра Бенджамина Спока под названием «Книга здравого смысла о ребенке и уходе за ним», которая принесла ему мировую известность. Только за первый год выпуска книга разошлась тиражом в 750 тысяч экземпляров и не теряла популярности. Продажи еще долгое время держались на том же уровне, что в Америке вывело книгу на второе место по популярности после Библии. Ее перевели на 42 иностранных языка.

Со временем некоторые идеи Спока признали опасными. Так, одна из рекомендаций Спока предписывала следить, чтобы ребенок засыпал, лежа на животе. Однако исследования, проведенные в конце 1980-х годов, показали, что в этом случае риск «смерти в колыбели» (внезапной смерти от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребенка до 1 года) возрастает в четыре раза, чем для детей, засыпающих на спине.

Фото: wikipedia.org